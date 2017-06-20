В Белом доме не считают, что США находятся на гране войны с РФ в Сирии
Американские войска в Сирии действительно «сохраняют право на самооборону», но это не означает, что они находятся на грани военного конфликта с Россией, передает РИА Новости комментарий представителя Белого дома Шона Спайсера.
«США сохраняют право на самооборону в Сирии» после инцидента с сирийским самолетом, заявил Спайсер.
На уточняющий вопрос журналиста, имеет ли представитель Белого дома в виду, «что мы (США) находимся на грани войны с Россией?», Спайсер ответил: «Нет, я этого не говорил».
Напомним, истребитель ВВС США в воскресенье сбил сирийский самолет Су-22 в провинции Ракка после того, как тот якобы «сбросил бомбы вблизи позиций «Сирийских демократических сил» (SDF). В свою очередь Дамаск заявил, что самолет выполнял задание против группировки ИГ (запрещена в РФ).
После этого инцидента Минобороны РФ объявило о приостановке действия меморандума о предотвращении инцидентов в САР.
«США сохраняют право на самооборону в Сирии» после инцидента с сирийским самолетом, заявил Спайсер.
На уточняющий вопрос журналиста, имеет ли представитель Белого дома в виду, «что мы (США) находимся на грани войны с Россией?», Спайсер ответил: «Нет, я этого не говорил».
Напомним, истребитель ВВС США в воскресенье сбил сирийский самолет Су-22 в провинции Ракка после того, как тот якобы «сбросил бомбы вблизи позиций «Сирийских демократических сил» (SDF). В свою очередь Дамаск заявил, что самолет выполнял задание против группировки ИГ (запрещена в РФ).
После этого инцидента Минобороны РФ объявило о приостановке действия меморандума о предотвращении инцидентов в САР.
Использованы фотографии: AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
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