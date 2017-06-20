11:51 20 июня

В Белом доме не считают, что США находятся на гране войны с РФ в Сирии

Американские войска в Сирии действительно «сохраняют право на самооборону», но это не означает, что они находятся на грани военного конфликта с Россией, передает РИА Новости комментарий представителя Белого дома Шона Спайсера.

В Белом доме не считают, что США находятся на гране войны с РФ в Сирии


«США сохраняют право на самооборону в Сирии» после инцидента с сирийским самолетом, заявил Спайсер.


На уточняющий вопрос журналиста, имеет ли представитель Белого дома в виду, «что мы (США) находимся на грани войны с Россией?», Спайсер ответил: «Нет, я этого не говорил».

Напомним, истребитель ВВС США в воскресенье сбил сирийский самолет Су-22 в провинции Ракка после того, как тот якобы «сбросил бомбы вблизи позиций «Сирийских демократических сил» (SDF). В свою очередь Дамаск заявил, что самолет выполнял задание против группировки ИГ (запрещена в РФ).

После этого инцидента Минобороны РФ объявило о приостановке действия меморандума о предотвращении инцидентов в САР.

Использованы фотографии: AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
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Комментарии 32

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  1. Чёрный Сегодня, 10:12
    Американцы маневрируют. Хотят снизить риски потерь, если Россия все-таки осуществит свою угрозу. Не думаю, что американцы изменили свои планы вытолкать ВС России из Сирии. Так что нужно проявлять твердость и последовательность. Как в словах, так и на деле. Иначе нам позор и полный провал. Мы уже не ответили на 2 удара. Это можно рассматривать только как слабость нашей стороны. Уверен, что американцы так и думают. И конечно готовят новую пакость. Однако, заметим, что Северную Корею пока никто не атакует, хотя нагнали силы туда американцы предостаточно. Значит боятся потерь. Значит и в Сирии должны реально бояться.
    Чёрный
    1. 32363 Сегодня, 10:21
      Цитата: Чёрный
      Американцы маневрируют. Хотят снизить риски потерь, если Россия все-таки осуществит свою угрозу. Не думаю, что американцы изменили свои планы вытолкать ВС России из Сирии. Так что нужно проявлять твердость и последовательность. Как в словах, так и на деле. Иначе нам позор и полный провал. Мы уже не ответили на 2 удара. Это можно рассматривать только как слабость нашей стороны. Уверен, что американцы так и думают. И конечно готовят новую пакость. Однако, заметим, что Северную Корею пока никто не атакует, хотя нагнали силы туда американцы предостаточно. Значит боятся потерь. Значит и в Сирии должны реально бояться.

      а на 2 ли, евреи с топорами там летают как у себя дома, а ответки нет.
      32363
      1. Чёрный Сегодня, 10:27
        Цитата: 32363
        а на 2 ли, евреи с топорами там летают как у себя дома, а ответки нет.

        Как известно, русские долго запрягают wink ...зато потом лучше под их лошадь непопадать... smile
        Чёрный
        1. Туз Бубен Сегодня, 10:37
          Не лошадь, а медведя...потому и долго...
          Попробуй слово да объезку проведи..
          Туз Бубен
      2. vovanpain Сегодня, 10:57
        Цитата: 32363
        а на 2 ли, евреи с топорами там летают как у себя дома, а ответки нет.

        Всему бывает конец уважаемый,понимаю с каким нетерпением вы вместе с полосатиками ждете ответки,она то вам и нужна,не так ли?тут уж другой разговор пойдет,вплоть до военных действий,а может и вправду шарахнуть?Да разнести вашу гребаную коалицию? feel Когда захотим ведь можем. wink Не знаю,не знаю,чегой то матрасня вдруг вчера передислоцирует свою авиацию. laughing
        vovanpain
        1. Грица Сегодня, 11:39
          Если начнется крутой замес в Сирии с взаимными уничтожениями самолетов, то придется нам умерить свой ура-патриотизм. Потому как сил у янкесов и их прихлебателей против нас намного больше. И при желании они нашу Хмеймим разнесут к чертям собачим так, что ничего от неё не останется. И мы ничего не сможем сделать в ответ - силенок явно не хватит.
          Грица
      3. vlad.svargin Сегодня, 11:02
        32363
        а на 2 ли, евреи с топорами там летают как у себя дома, а ответки нет.

        Как нет? А под Пальмирой 17 марта четыре самолета ВВС Израиля вторглись в воздушное пространство Сирии для нанесения ударов по объектам сирийской армии в провинции Хомс.. Силы ПВО Сирии осуществили ракетную атаку на израильские самолеты использовав систему С-200, эту информацию не отрицают и в самом Тель-Авиве. Правда не совсем понятно со сбитым еврейском современным самолётом и повреждённым другим, но в Тель-Авиве пообещали массу угроз.
        vlad.svargin
      4. Deadушка Сегодня, 11:16
        Цитата: 32363
        евреи с топорами там летают как у себя дома

        Израиль с Сирией до сих пор в состоянии войны.
        И как бы не звучало(хотелось) как бы имеют полное право(как государство находящееся в состоянии войны с другим государством).
        Deadушка
    2. Вас Влад Сегодня, 10:26
      Ну тут сложная обстановка,которую наши хотят разрешить политическими методами,не ввязываясь не в какие глобальные конфликты!Асаду дашь ПВО, они возьмут и собьют самолёт сша!Тогда сша в праведном гневе таких делов натварят!Надо также потихоньку их выдавливать из Сирии.
      Вас Влад
      1. DMB_95 Сегодня, 10:39
        Цитата: Вас Влад
        Ну тут сложная обстановка,которую наши хотят разрешить политическими методами

        Обстановка всегда сложная , а "политические методы" всё чаще воспринимаются в мире как слабость . Любой враг , поверивший в нашу слабость , становится потенциальным агрессором . Надо начать сбивать и пусть они почувствуют себя во Вьетнаме .
        DMB_95
        1. vlad.svargin Сегодня, 11:18
          DMB_95
          Надо начать сбивать и пусть они почувствуют себя во Вьетнаме .

          Вас поддерживаю и уже были аналогичные события после ВОВ:
          Война в Корее в 1950-1953 годах стала первым столкновением вчерашних союзников по антигитлеровской коалиции - Советского Союза и США. Основное противостояние великих держав развернулось в воздухе: за господство в небе впервые сражались реактивные истребители. Победителями из этой войны вышли советские летчики. (Американские и советские самолеты времен войны в Корее)
          vlad.svargin
    3. 210окв Сегодня, 11:01
      Слова и дела...Наши скорбные.После удара по сирийскому аэродрому мы тоже выходили из меморандума..И через неделю опять же "зашли"..Вот и твердость и последовательность.
      Цитата: Чёрный
      Американцы маневрируют. Хотят снизить риски потерь, если Россия все-таки осуществит свою угрозу. Не думаю, что американцы изменили свои планы вытолкать ВС России из Сирии. Так что нужно проявлять твердость и последовательность. Как в словах, так и на деле. Иначе нам позор и полный провал. Мы уже не ответили на 2 удара. Это можно рассматривать только как слабость нашей стороны. Уверен, что американцы так и думают. И конечно готовят новую пакость. Однако, заметим, что Северную Корею пока никто не атакует, хотя нагнали силы туда американцы предостаточно. Значит боятся потерь. Значит и в Сирии должны реально бояться.
      210окв
  2. pjastolov Сегодня, 10:13
    «США сохраняют право на самооборону в Сирии» после инцидента с сирийским самолетом, заявил Спайсер.
    вот теперь попробуют по обороняться таким образом от наших ВКС, и уних это право ни кто не обирает, а то как в анекдоте - а нам то за что? negative
    pjastolov
    1. cniza Сегодня, 10:32
      Им очень хочется "высветить" наши С-400 и попрактиковаться , да и с С-300 ...
      cniza
      1. pjastolov Сегодня, 10:33
        Так РЭБы включать - пусть в молоко смотрят
        pjastolov
        1. cniza Сегодня, 10:41
          РЭБы это тоже оружие , они и его хотят "пощупать" поэтому , там командирам видней , но сбивать наглецов пора , как и было раньше , в других конфликтах.
          cniza
          1. pjastolov Сегодня, 10:43
            Так если ничего не делать - то и самим по морде получить можно, не это не надо negative
            pjastolov
            1. cniza Сегодня, 10:48
              Идет игра нервов , а США решились на провокацию , что будет дальше? , нашим там видней ...
              cniza
              1. pjastolov Сегодня, 10:50
                Вот и будем посмотреть, как писал Достоевский hi
                pjastolov
                1. cniza Сегодня, 10:52
                  Достоевский наше все , будем посмотреть. yes
                  cniza
  3. ВЕРЕСК Сегодня, 10:17
    Походу-столкновение будет.Как-бы этого не хотелось.Всё слишком хреново.Напоминает "Карибский кризис".Если искорка разгорится-салюты останутся только на Кубе.Если она останется.
    ВЕРЕСК
    1. Zibelew Сегодня, 10:38
      Наши точно никого сбивать не будут, а вот американцы вполне могут сбить российский самолет, если сочтут его "угрозой". И ведь ничего не сделаешь - Россия только что довела вложения в американские бумаги до 110 млрд долларов - ссориться теперь никак нельзя, заморозят.
      Zibelew
  4. Stas157 Сегодня, 10:19
    В Белом доме не считают, что США находятся на гране войны с РФ в Сирии
    Конечно, ведь Россия не отвечает на американские удары.
    Stas157
    1. DenZ Сегодня, 10:40
      Вот именно, американцы вероятно действительно не блейфуют говоря что "не видят угрозы". Им так давно никто не угрожал (и сейчас не угрожает) что они действительно не видят никаких угроз. Подумаешь Су- 22 сбили.-это же не война с Россией- в их понимании. У них все идет по плану. И , думаю, это далеко не последний урон от них войскам САР.
      DenZ
  5. SarS Сегодня, 10:22
    Пора бы РФ и Штатам границы возможного конфликта очертить:тут - деремся, если что, а там - нет.
    SarS
    1. Stas157 Сегодня, 10:46
      Цитата: SarS
      Пора бы РФ и Штатам границы возможного конфликта очертить:тут - деремся, если что, а там - нет.

      Так они уже давно очерчены. США, Европа, Израиль и Турция могут драться где угодно, а Россия только по приглашению. И то при этом не гарантирует защищать своего союзника от ударов в спину.
      Stas157
  6. san4es Сегодня, 10:33
    ..." В Белом доме не считают..." -
    Считать не умеют (не хотят) am
    san4es
  7. Петр1 Сегодня, 10:40
    Они не считают,но очень на это надеются .Агрессора нужно приземлять кто бы это не был еврей либо американец,и пока лучше руками законной власти Сирии.От бомбах толку нету,ситуация вынуждает избрать ответственность на себя.Всирии Америки будет труднее чем во Вьетнаме, русские здесь официально soldier
    Петр1
  8. rotmistr60 Сегодня, 11:00
    «США сохраняют право на самооборону в Сирии»

    Интересно. Пришли незванно в чужую страну, привели с собой каких-то отмороженных, которых представили как "свободная армия" (свободная от чего?), очертили вокруг их черту и приказали хозяевам страны их не трогать. Иначе будут считать нападение на отмороженных нападением на себя. Так и нам давно нужно было очертить черту и действовать в целях самообороны при пересечении этой черты. А то ограничились своей базой, а сирийцев пусть мочат как хотят.
    rotmistr60
  9. Geisenberg Сегодня, 11:10
    Ну то есть можно сбивать ... они же не считают ...
    Geisenberg
  10. Deadушка Сегодня, 11:19
    Американские войска в Сирии действительно «сохраняют право на самооборону»

    Лишнее подтверждение, что защищают свое "имущество" и своих, присутствующих пол прикрытием.
    Deadушка
  11. Грица Сегодня, 11:45
    Коль курды оказались такими уродами, то надо бы свернуть всякое общение с ними. А еще лучше, тонко намекнуть Эрдогану, что будем совсем не против, если они начнут их мочить. В свое время наши войска возле Манбиджа встали между ними, чтобы резня не началась. Теперь можно турок и пропустить - пусть повеселятся. Заодно и курдские силы оттянут. Курдам уже не до Табки будет..
    Грица
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