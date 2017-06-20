Парубий: На территории Украины будут размещены военные резервы США
Спикер Верховной рады Андрей Парубий заявил, что возможное соглашение по безопасности с США предусматривает размещение американских военных резервов на территории Украины.
Ранее, во время визита в США, Парубий заявил о необходимости заключения с Вашингтоном двустороннего соглашения по безопасности, а также передачи Киеву летального вооружения.
По словам спикера, практика таких соглашений давно используется в США и подобные документы подписаны с Японией, Австралией и Израилем. Соглашение дает прерогативное право на передачу оборонительного летального оружия. Парубий выразил надежду, что этот вопрос разрешится в ближайшее время.
Ранее конгрессмен Рик Ларсен заявил РИА Новости , что конгресс может обсудить включение в бюджет на 2018 год расходов на поставку Украине летального оружия.
В начале мая американский сенат одобрил проект федерального бюджета до 30 сентября 2017 года, который включает не менее 410,456 миллиона долларов на помощь Украине. Отмечается, что Пентагон может потратить 150 миллионов долларов на "предоставление помощи, включая (военную) подготовку, технику, летальные вооружения оборонного назначения, помощь в логистике".
Россия неоднократно предостерегала от планов поставки вооружений на Украину, так как этот шаг лишь приведет к эскалации конфликта в Донбассе. Против поставок оружия Киеву высказалось и большинство европейских политиков.
Оно (соглашение - прим. ВО) предусматривает проведение специальных операций, проведение совместных научно-технических разработок и даже размещение на территории Украины военных резервов Соединенных Штатов Америки— цитирует слова Парубия украинское издание "Левый берег" .
Ранее, во время визита в США, Парубий заявил о необходимости заключения с Вашингтоном двустороннего соглашения по безопасности, а также передачи Киеву летального вооружения.
По словам спикера, практика таких соглашений давно используется в США и подобные документы подписаны с Японией, Австралией и Израилем. Соглашение дает прерогативное право на передачу оборонительного летального оружия. Парубий выразил надежду, что этот вопрос разрешится в ближайшее время.
Ранее конгрессмен Рик Ларсен заявил РИА Новости , что конгресс может обсудить включение в бюджет на 2018 год расходов на поставку Украине летального оружия.
В начале мая американский сенат одобрил проект федерального бюджета до 30 сентября 2017 года, который включает не менее 410,456 миллиона долларов на помощь Украине. Отмечается, что Пентагон может потратить 150 миллионов долларов на "предоставление помощи, включая (военную) подготовку, технику, летальные вооружения оборонного назначения, помощь в логистике".
Россия неоднократно предостерегала от планов поставки вооружений на Украину, так как этот шаг лишь приведет к эскалации конфликта в Донбассе. Против поставок оружия Киеву высказалось и большинство европейских политиков.
Использованы фотографии: https://www.obozrevatel.com/
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