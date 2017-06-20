11:49 20 июня

Парубий: На территории Украины будут размещены военные резервы США

Спикер Верховной рады Андрей Парубий заявил, что возможное соглашение по безопасности с США предусматривает размещение американских военных резервов на территории Украины.

Оно (соглашение - прим. ВО) предусматривает проведение специальных операций, проведение совместных научно-технических разработок и даже размещение на территории Украины военных резервов Соединенных Штатов Америки
— цитирует слова Парубия украинское издание "Левый берег" .

Ранее, во время визита в США, Парубий заявил о необходимости заключения с Вашингтоном двустороннего соглашения по безопасности, а также передачи Киеву летального вооружения.


Парубий: На территории Украины будут размещены военные резервы США



По словам спикера, практика таких соглашений давно используется в США и подобные документы подписаны с Японией, Австралией и Израилем. Соглашение дает прерогативное право на передачу оборонительного летального оружия. Парубий выразил надежду, что этот вопрос разрешится в ближайшее время.

Ранее конгрессмен Рик Ларсен заявил РИА Новости , что конгресс может обсудить включение в бюджет на 2018 год расходов на поставку Украине летального оружия.

В начале мая американский сенат одобрил проект федерального бюджета до 30 сентября 2017 года, который включает не менее 410,456 миллиона долларов на помощь Украине. Отмечается, что Пентагон может потратить 150 миллионов долларов на "предоставление помощи, включая (военную) подготовку, технику, летальные вооружения оборонного назначения, помощь в логистике".

Россия неоднократно предостерегала от планов поставки вооружений на Украину, так как этот шаг лишь приведет к эскалации конфликта в Донбассе. Против поставок оружия Киеву высказалось и большинство европейских политиков.

Использованы фотографии: https://www.obozrevatel.com/
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Комментарии 22

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  1. Zibelew Сегодня, 11:22
    А не растащат ли эти резервы? Они ведь все разворуют и распродадут и эту НАТУ пустят по миру нищебродами... Вспоминается светлый образ украинского генерала из фильма "Оружейный барон".
    Zibelew
    1. НасРать Сегодня, 11:37
      Пускай Бута освобождают! Он то же делал резерв для ВС РФ в Таиланде!!
      НасРать
    2. Нормаль ок Сегодня, 11:38
      Цитата: Zibelew
      Вспоминается светлый образ украинского генерала из фильма "Оружейный барон".

      Генерал-то, в фильме, был ещё советского разлива.
      Нормаль ок
      1. vovanpain Сегодня, 11:49
        Цитата: Нормаль ок
        Генерал-то, в фильме, был ещё советского разлива.

        Ну да только те кто давал присягу еще в СССР.тот же Муженко ,тот же Полторак,сейчас самые ярые антисоветчики yes Уж не говорю про русофобию.это уж неизбежно. hi
        vovanpain
    3. Дамир Сегодня, 11:38
      да это же практически мечта ГРУ!!! все рядом... только руку протяни...
      Дамир
    4. Соломон Кейн Сегодня, 11:41
      Не могут "полосатые" без унижений - Н.Кейдж на памятнике Ильичу.....
      Соломон Кейн
  2. pjastolov Сегодня, 11:23
    размещение на территории Украины военных резервов Соединенных Штатов Америки
    ну теперь фейерверки будут ярче и красивее laughing
    pjastolov
  3. Shurik70 Сегодня, 11:24
    Мда... Не терпится им
    Shurik70
  4. Govorun Сегодня, 11:25
    Парубий: На территории Украины будут размещены военные резервы США
    Как буд то бы они у этого Парубия разрешение будут спрашивать...Готовьте свои языки,что бы сапоги своим хозяевам чистить...
    Govorun
  5. rotmistr60 Сегодня, 11:27
    размещение американских военных резервов на территории Украины

    Опять бегут впереди паровоза желая в очередной раз показать как их американцы "любят" и как им "доверяют". Американские резервы на территории Украины? Если только ядерные отходы.
    rotmistr60
  6. Spartanez300 Сегодня, 11:27
    Надо с америкосами жестче разговаривать , совсем оборзели что хотят возле наших границ то и творят .
    Spartanez300
  7. Machete Сегодня, 11:29
    Что есть резервы США?
    Склады с оружием? Поясните, пожалуйста.
    Если да, то гореть они будут очень хорошо. А потом в Африке и на Донбассе все будут бегать с Эмками и Кольтами.
    Что стОит складу "нечаянно" взорваться? Патриоты из высших чинов всё устроят, а потом ещё и наварятся.
    Machete
    1. zivXP Сегодня, 11:47
      Что есть резервы США?

      Хранилища ядерных отходов
      zivXP
  8. pvv113 Сегодня, 11:29
    размещение американских военных резервов на территории Украины

    Свои резервы уже разворовали?
    pvv113
  9. cariperpaint Сегодня, 11:37
    Военные резервы — войска, людские ресурсы, военная техника, вооружение, запасы материальных средств, сохраняемые до определённого времени и вводимые в военное время в действие по мере изменения обстановки и возникновения новых задач.

    Резерв вооружённых сил является их составной частью и предназначен для доукомплектования регулярных войск до штатов военного времени и формирования новых частей и соединений при мобилизационном развёртывании, а также для восполнения потерь в ходе военных действий.

    Резерв подразделяется на две категории:

    основной резерв, резерв первой очереди (организованные по образцу регулярных войск части и подразделения, предназначенные для доукомплектования регулярных вооруженных сил до штатов военного времени при мобилизационном развертывании);
    дополнительный резерв (бывшие военнослужащие регулярных войск и основного резерва (от 35 до 65 лет)).

    и что из этого он имел в виду?)))
    cariperpaint
    1. Machete Сегодня, 11:41
      Во-первых, спасибо за разъяснения.
      Во-вторых, кто в здравом уме рискнёт всё это перебрасывать в страну, где хаос и война, если сам в этой войне не участвуешь?
      В-третьих, это он, как всегда, лишь бы бзднуть, сказал. думает. что если это ляпнуть перед встречей с Трампом, то выглядеть будет весомее.
      Machete
    2. notingem Сегодня, 11:48
      Материальные ценности имел в виду . Гсм тушонка аммуниция.
      notingem
  10. vladimirvn Сегодня, 11:37
    Ну как та проститутка, мечтающая затащить кавалера в постель, а потом женить его на себе.
    vladimirvn
  11. Горный стрелок Сегодня, 11:39
    Он с головой не дружит, у него справка есть...Что такое американские резервы вна? База американская?Склады под развертывание? Или дом отдыха для морпехов в Одессе. wassat
    Одесские девчонки оценят...
    Горный стрелок
  12. Шукшин Сегодня, 11:40
    Парубий и Порошенко купили вкусные галстуки?
    Шукшин
  13. irbis0373 Сегодня, 11:41
    Так в очередной раз эти киевские клоуны выдают желаемое за действительное.
    irbis0373
  14. 72jora72 Сегодня, 11:49
    Цитата: cariperpaint
    и что из этого он имел в виду?)))

    Парубий дегенерат со справкой, что он имеет в виду, не знает даже он сам...
    72jora72
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