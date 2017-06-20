Республиканцы решили не спешить с голосованием по антироссийским санкциям
Республиканское большинство американского конгресса притормозило голосование по антироссийским санкциям, которые недавно были одобрены сенаторами, передает РИА Новости сообщение агентства «Ассошиэйтед Пресс».
«Вместо быстрого голосования, на которое надеялись сторонники ограничений, законопроект передали в комитет по международным делам. Он должен оценить содержание документа. Если палата представителей изменит законопроект и примет его в новом виде, ей предстоит политический торг с сенатом по согласованию текста», – говорится в публикации.
Задержка голосования обеспокоила конгрессмена Элиота Энгела, ярого сторонника санкций.
На прошлой неделе госсекретарь Тиллерсон заявил, что предусмотренная законопроектом кодификация санкций «лишит администрацию необходимой гибкости в дипломатическом подходе к Москве».
Напомним, отдельной строкой в проекте закона о санкциях прописано намерение США «противодействовать строительству газопровода "Северный поток - 2"».
«Вместо быстрого голосования, на которое надеялись сторонники ограничений, законопроект передали в комитет по международным делам. Он должен оценить содержание документа. Если палата представителей изменит законопроект и примет его в новом виде, ей предстоит политический торг с сенатом по согласованию текста», – говорится в публикации.
Задержка голосования обеспокоила конгрессмена Элиота Энгела, ярого сторонника санкций.
Это затормозит процесс и даст Белому дому время размыть ключевые усилия по привлечению Кремля к ответственности,сказал Энгел, и потребовал «незамедлительного голосования».
На прошлой неделе госсекретарь Тиллерсон заявил, что предусмотренная законопроектом кодификация санкций «лишит администрацию необходимой гибкости в дипломатическом подходе к Москве».
Напомним, отдельной строкой в проекте закона о санкциях прописано намерение США «противодействовать строительству газопровода "Северный поток - 2"».
Использованы фотографии: AP Photo / Carolyn Kaster
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