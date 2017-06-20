11:52 20 июня

Республиканцы решили не спешить с голосованием по антироссийским санкциям

Республиканское большинство американского конгресса притормозило голосование по антироссийским санкциям, которые недавно были одобрены сенаторами, передает РИА Новости сообщение агентства «Ассошиэйтед Пресс».



«Вместо быстрого голосования, на которое надеялись сторонники ограничений, законопроект передали в комитет по международным делам. Он должен оценить содержание документа. Если палата представителей изменит законопроект и примет его в новом виде, ей предстоит политический торг с сенатом по согласованию текста», – говорится в публикации.


Задержка голосования обеспокоила конгрессмена Элиота Энгела, ярого сторонника санкций.

Это затормозит процесс и даст Белому дому время размыть ключевые усилия по привлечению Кремля к ответственности,
сказал Энгел, и потребовал «незамедлительного голосования».

На прошлой неделе госсекретарь Тиллерсон заявил, что предусмотренная законопроектом кодификация санкций «лишит администрацию необходимой гибкости в дипломатическом подходе к Москве».

Напомним, отдельной строкой в проекте закона о санкциях прописано намерение США «противодействовать строительству газопровода "Северный поток - 2"».

Использованы фотографии: AP Photo / Carolyn Kaster
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Комментарии 5

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  1. Нормаль ок Сегодня, 11:48
    Торг между республиканцами и демократами. Милые бранятся - тешатся.
    Нормаль ок
  2. vladimirvn Сегодня, 11:48
    Игра на полу тонах. Метод кнута и пряника.
    vladimirvn
  3. Machete Сегодня, 11:48
    Всё же республиканцы решили проявить партийную этику и не топить своего президента?
    На Европу им плевать, это понятно.
    Machete
  4. Платов Сегодня, 11:50
    Мне одному кажется что США в агонии какой то??? Мне кажется к ним приходит реальное осознание того что они теряют позиции мирового лидера. Уже и вассалы бунт поднимаю по северному потоку 2... Зачем им покупать сланцевый газ в 2 раза дороже и только по прихоти США???! Весь мир походу устал от США... И они это понимаю. Как сказал наш верховный-мир стал многополярным.
    Платов
  5. japs Сегодня, 11:51
    Больше санкций разных и глубоких! Чтобы господин Медведев наконец понЯл, что залужные совсем не "партнеры".
    Хотя, о чем это я... Либеральные господа и банковые госпожи, им все божья роса!
    japs
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