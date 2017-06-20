Американцев поразила долговечность российских танков
Пока принципиально новый танк Т-14 не займет надлежащее место в российской армии, основная часть бронетанковых сил РФ будет состоять из машин, разработанных еще в советские годы, пишет журнал The National Interest. Статью приводит Российская газета .
«Могут ли старые танки России снова стать "новыми"?», – задается вопросом автор. И, проведя обзор боевых машин, приходит к выводу о том, что ресурс надежной техники советского производства еще не исчерпан.
По данным журнала, «в основном на вооружении России стоят различные модификации Т-72, Т-80 и Т-90».
«Т-72 способен был вести огонь со скорострельностью до восьми выстрелов в минуту, и благодаря автоматическому заряжающему устройству имел относительно небольшую башню при довольно крупном калибре орудия – 125 мм. Двигатель мощностью 780 лошадиных сил позволял ему развивать скорость до тридцати семи миль в час. Более поздняя версия T-72B1 отличалась повышенной живучестью за счет использования активной брони "Контакт-1". А появившийся в середине 80-х "Контакт-5" еще лучше защитил машину. В конце холодной войны Т-72 был основным танком Советской Армии и активно экспортировался за границу», – пишет автор.
Т-80 внешне он похож на T-72, оснащен орудием 2A46M, «но при этом может стрелять управляемой ракетой 9M112 "Кобра" на расстояние 2,5 мили и пробивать до семисот миллиметров брони». T-80 немного больше T-72 и «использует турбинный двигатель мощностью 1250 лошадиных сил», говорится в статье.
Издание подчеркивает, что в дальнейшем T-72 и T-80 неоднократно обновлялись – «советские инженеры придумали для этого множество модифицированных элементов, например, комплекс электронно-оптической активной защиты "Штора-1" и комплекс активной защиты "Арена", а орудие 2A46M получило новые более эффективные боеприпасы».
В результате таких усовершенствований появился полностью модернизированный танк T-72B3. «Активная броня "Контакт-5" последнего поколения надежно защищает его, а орудие может вести огонь ракетами системы "Рефлекс". При этом количество перевозимых снарядов увеличилось с 39 до 45», – отмечает автор.
При этом машина продолжает модернизироваться. На ней устанавливается система управления огнем, разработанная для «Арматы», новая динамическая защита «Реликт» и новый дизельный двигатель, обеспечивающий танку на 50 % больше мощности.
Автор также указывает на сходство T-90 с T-72B3. Однако «последняя версия танка T-90МС включает в себя не только функции T-72B3, но также имеет мощный дизельный двигатель, видеокамеры для экипажа и оборудование системы ГЛОНАСС», пишет он.
«При надлежащем техническом обслуживании и модернизации эти старые танки будут служить войскам России еще не одно десятилетие», – заключает американский журнал.
«Могут ли старые танки России снова стать "новыми"?», – задается вопросом автор. И, проведя обзор боевых машин, приходит к выводу о том, что ресурс надежной техники советского производства еще не исчерпан.
По данным журнала, «в основном на вооружении России стоят различные модификации Т-72, Т-80 и Т-90».
«Т-72 способен был вести огонь со скорострельностью до восьми выстрелов в минуту, и благодаря автоматическому заряжающему устройству имел относительно небольшую башню при довольно крупном калибре орудия – 125 мм. Двигатель мощностью 780 лошадиных сил позволял ему развивать скорость до тридцати семи миль в час. Более поздняя версия T-72B1 отличалась повышенной живучестью за счет использования активной брони "Контакт-1". А появившийся в середине 80-х "Контакт-5" еще лучше защитил машину. В конце холодной войны Т-72 был основным танком Советской Армии и активно экспортировался за границу», – пишет автор.
Т-80 внешне он похож на T-72, оснащен орудием 2A46M, «но при этом может стрелять управляемой ракетой 9M112 "Кобра" на расстояние 2,5 мили и пробивать до семисот миллиметров брони». T-80 немного больше T-72 и «использует турбинный двигатель мощностью 1250 лошадиных сил», говорится в статье.
Издание подчеркивает, что в дальнейшем T-72 и T-80 неоднократно обновлялись – «советские инженеры придумали для этого множество модифицированных элементов, например, комплекс электронно-оптической активной защиты "Штора-1" и комплекс активной защиты "Арена", а орудие 2A46M получило новые более эффективные боеприпасы».
В результате таких усовершенствований появился полностью модернизированный танк T-72B3. «Активная броня "Контакт-5" последнего поколения надежно защищает его, а орудие может вести огонь ракетами системы "Рефлекс". При этом количество перевозимых снарядов увеличилось с 39 до 45», – отмечает автор.
При этом машина продолжает модернизироваться. На ней устанавливается система управления огнем, разработанная для «Арматы», новая динамическая защита «Реликт» и новый дизельный двигатель, обеспечивающий танку на 50 % больше мощности.
Автор также указывает на сходство T-90 с T-72B3. Однако «последняя версия танка T-90МС включает в себя не только функции T-72B3, но также имеет мощный дизельный двигатель, видеокамеры для экипажа и оборудование системы ГЛОНАСС», пишет он.
«При надлежащем техническом обслуживании и модернизации эти старые танки будут служить войскам России еще не одно десятилетие», – заключает американский журнал.
Использованы фотографии: Татьяна Андреева/РГ
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