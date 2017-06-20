14:36 20 июня

Американцев поразила долговечность российских танков

Пока принципиально новый танк Т-14 не займет надлежащее место в российской армии, основная часть бронетанковых сил РФ будет состоять из машин, разработанных еще в советские годы, пишет журнал The National Interest. Статью приводит Российская газета .



«Могут ли старые танки России снова стать "новыми"?», – задается вопросом автор. И, проведя обзор боевых машин, приходит к выводу о том, что ресурс надежной техники советского производства еще не исчерпан.


По данным журнала, «в основном на вооружении России стоят различные модификации Т-72, Т-80 и Т-90».

«Т-72 способен был вести огонь со скорострельностью до восьми выстрелов в минуту, и благодаря автоматическому заряжающему устройству имел относительно небольшую башню при довольно крупном калибре орудия – 125 мм. Двигатель мощностью 780 лошадиных сил позволял ему развивать скорость до тридцати семи миль в час. Более поздняя версия T-72B1 отличалась повышенной живучестью за счет использования активной брони "Контакт-1". А появившийся в середине 80-х "Контакт-5" еще лучше защитил машину. В конце холодной войны Т-72 был основным танком Советской Армии и активно экспортировался за границу», – пишет автор.

Т-80 внешне он похож на T-72, оснащен орудием 2A46M, «но при этом может стрелять управляемой ракетой 9M112 "Кобра" на расстояние 2,5 мили и пробивать до семисот миллиметров брони». T-80 немного больше T-72 и «использует турбинный двигатель мощностью 1250 лошадиных сил», говорится в статье.

Издание подчеркивает, что в дальнейшем T-72 и T-80 неоднократно обновлялись – «советские инженеры придумали для этого множество модифицированных элементов, например, комплекс электронно-оптической активной защиты "Штора-1" и комплекс активной защиты "Арена", а орудие 2A46M получило новые более эффективные боеприпасы».

В результате таких усовершенствований появился полностью модернизированный танк T-72B3. «Активная броня "Контакт-5" последнего поколения надежно защищает его, а орудие может вести огонь ракетами системы "Рефлекс". При этом количество перевозимых снарядов увеличилось с 39 до 45», – отмечает автор.

При этом машина продолжает модернизироваться. На ней устанавливается система управления огнем, разработанная для «Арматы», новая динамическая защита «Реликт» и новый дизельный двигатель, обеспечивающий танку на 50 % больше мощности.

Автор также указывает на сходство T-90 с T-72B3. Однако «последняя версия танка T-90МС включает в себя не только функции T-72B3, но также имеет мощный дизельный двигатель, видеокамеры для экипажа и оборудование системы ГЛОНАСС», пишет он.

«При надлежащем техническом обслуживании и модернизации эти старые танки будут служить войскам России еще не одно десятилетие», – заключает американский журнал.

Использованы фотографии: Татьяна Андреева/РГ
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Комментарии 34

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  1. Santa Bear Сегодня, 13:01
    Советские танки вообще были созданы чтобы поражать американцев
    Santa Bear
    1. рич Сегодня, 13:12
      здорово сказано good
      рич
    2. 34 регион Сегодня, 13:16
      13.01. Санта! Если отбросить лозунги то возможностей для модернизации много. Можно оставить корпус и перетряхнуть всю начинку. Танк ведь состоит из множества систем. Можно менять моторы и башни, а уж про другие системы (известные узкому кругу специалистов) и говорить не приходится. Так что, имея одну шкуру, можно спокойно и недорого менять внутренний мир танка.
      34 регион
      1. 210окв Сегодня, 13:20
        Да можно все..Но все равно новую технику(не модернизированную) создавать необходимо..
        Цитата: 34 регион
        13.01. Санта! Если отбросить лозунги то возможностей для модернизации много. Можно оставить корпус и перетряхнуть всю начинку. Танк ведь состоит из множества систем. Можно менять моторы и башни, а уж про другие системы (известные узкому кругу специалистов) и говорить не приходится. Так что, имея одну шкуру, можно спокойно и недорого менять внутренний мир танка.
        210окв
        1. 34 регион Сегодня, 13:37
          13.20. 210окв! Новая тоже понятие относительное. Если новая по типу легковушек, то смысла нет. Что нового? Ну фары другие поставили, диодные и узкие. Ну линию крыла поменяли и решётку радиатора. Ну АБС поставили. Смысл этих новинок? По сути модернизируются внутренние органы, а скелет остаётся (ну или немного видоизменяется). Принципиально нового ничего нет. В ситуации с Арматой, там немного изменили корпус. Сделали три отсека, экипаж, боевой, моторный. Пришлось добавить каток. Тут как бы да, новый танк. Так что модернизация вполне нормальное явление. Экономичнее заменять внутренние органы чем полностью создавать новый организм.
          34 регион
          1. 210окв Сегодня, 13:41
            Так давайте тридцатьчетверку модернизируем.Разработаем новый 85мм снаряд,ветронику втиснем в старый организм..Это не моё предложение-это Ваши выводы..
            Цитата: 34 регион
            13.20. 210окв! Новая тоже понятие относительное. Если новая по типу легковушек, то смысла нет. Что нового? Ну фары другие поставили, диодные и узкие. Ну линию крыла поменяли и решётку радиатора. Ну АБС поставили. Смысл этих новинок? По сути модернизируются внутренние органы, а скелет остаётся (ну или немного видоизменяется). Принципиально нового ничего нет. В ситуации с Арматой, там немного изменили корпус. Сделали три отсека, экипаж, боевой, моторный. Пришлось добавить каток. Тут как бы да, новый танк. Так что модернизация вполне нормальное явление. Экономичнее заменять внутренние органы чем полностью создавать новый организм.
            210окв
            1. 34 регион Сегодня, 13:48
              13.41. 210окв! Я подозреваю что современные танки уже имеют потолок развития. Поэтому замена начинки самое оптимальное. Т-34 модернизировался в своё время. Но дошёл до своего потолка и появились другие танки. Какую модернизацию надо сегодня? Абрамсы и Меркавы как бы уже следующий класс танков. Но это уже кажется живые динозавры. И смысл развиваться в их сторону? Ну были ещё у нацистов монстры. Тоже оказались нежизнеспособными. Наши танки оказались самыми оптимальными. Вот современные тридцатьчетвёрки и модернизируются. Так что ирония неуместна шеф. hi
              34 регион
      2. tiredwithall Сегодня, 13:32
        Вот - вот, поменьше пластика и побольше качественного металла.
        tiredwithall
      3. sir_obs Сегодня, 14:16
        Можно оставить корпус


        Хохлам на заметку, можно оставить корпус и сразу стать командиром танкового корпуса
        sir_obs
    3. voyaka uh Сегодня, 13:25
      "поражать американцев"///

      Поражать воображение американцев? belay
      voyaka uh
      1. tiredwithall Сегодня, 13:33
        Цитата: voyaka uh
        Поражать воображение американцев?

        Неужели воображение американцев цепляет что - либо кроме денег?
        tiredwithall
      2. Velizariy Сегодня, 14:29
        Именно поражать САМИХ американцев, а не их воображение.
        Velizariy
    4. Govorun Сегодня, 14:26
      Как и все остальное вооружение Советского времени, способное до сих пор уничтожать современную Американскую боевую технику...
      Govorun
  2. APASUS Сегодня, 13:02
    Не стоит так же забывать о возможной модернизации данных машин.Не говоря уже об экспортном потенциале,хоть и локальных конфликтов но все же .
    APASUS
  3. Irokez Сегодня, 13:02
    Ну так Абрамасы всё модифицируются и модифицируются и чем мы хуже. С новым обвесом и электроникой всё можно и на века вперёд. )))
    Irokez
  4. новичок Сегодня, 13:04
    назвать т90 ам прорыв (мс тагил) старым, может только амерзкий экзперд, гоняющий на абраше, называя его “пиком эволюции танков.“
    новичок
    1. Zibelew Сегодня, 13:09
      Цитата: новичок
      назвать т90 ам прорыв (мс тагил) старым, может только амерзкий экзперд

      Да и у нас главком Сухопутных войск РФ Постников говорил, что Т90 дескать, является всего лишь "17-й модификацией советского танка Т-72"
      Zibelew
      1. новичок Сегодня, 13:12
        на то он и постников, что не хватает соли для мозгов.
        новичок
      2. активатор Сегодня, 13:36
        Цитата: Zibelew
        Да и у нас главком Сухопутных войск РФ Постников говорил, что Т90 дескать, является всего лишь "17-й модификацией советского танка Т-72"

        Так ,а что не так? как раз модернизацией т 72 он и является. Точно как в авиации все су после 27 го до т 50 , модернизация первого. матрасники в этом плане честнее.
        активатор
        1. новичок Сегодня, 13:52
          посмотрите или перечитайте серию “ударной силы“ о создании т90 В.И.Поткиным. может , пересмотрите свои взгляды.
          новичок
  5. _Ugene_ Сегодня, 13:08
    новый дизельный двигатель, обеспечивающий танку на 50 % больше мощности
    с математикой у него явно не лады
    _Ugene_
  6. Горный стрелок Сегодня, 13:13
    А когда встретите наши танки в бою - оцените их еще выше. laughing
    Горный стрелок
  7. Alexey RA Сегодня, 13:17
    Пока принципиально новый танк Т-14 не займет надлежащее место в российской армии, основная часть бронетанковых сил РФ будет состоять из машин, разработанных еще в советские годы, пишет журнал The National Interest.

    * задумчиво смотрит на парк бронетехники НАТО, пытаясь найти модель, разработанную после распада СССР. what
    Alexey RA
  8. ГСВГ 86-88 Сегодня, 13:18
    Непонятно какая основная мысль в статье,-Абрамсы точно так же модернизируют,такая же эволюция танков плюс-минус... .
    ГСВГ 86-88
  9. Masya Masya Сегодня, 13:20
    Американцев поразила долговечность российских танков

    Мы же , не пугаем... предупреждаем просто... wink
    Masya Masya
  10. ГСВГ 86-88 Сегодня, 13:20
    ...если я правильно понял между строк-наши танки,пусть и не самые новые больше приспособлены к текущим конфликтам.
    ГСВГ 86-88
  11. Altona Сегодня, 13:26
    Цитата: ГСВГ 86-88
    ...если я правильно понял между строк-наши танки,пусть и не самые новые больше приспособлены к текущим конфликтам.

    ------------------------------
    Простота и мобильность. Западный танк-это противотанковая САУ. Предполагалось, что за счет лучшей СУО и приборов прицеливания западный танк долго будет иметь преимущество для работы из укрытий и засад. Сейчас это преимущество утрачено за счет взрывного развития электронных систем и авиационных средств поражения.
    Altona
    1. ГСВГ 86-88 Сегодня, 13:34
      Я в 3 Гвардейской Танковой служил,так у нас у всех карты до Барселоны были и даже никто не сомневался,что туда за 3 суток доедем,Абрамсы не брались в расчет.
      ГСВГ 86-88
  12. mahoney Сегодня, 13:30
    Лучший российский танк на данный момент т-72Б3М 2016 года, а недоразумения вроде т-90 еще долго будут маячить перед глазами. Учитывая что производство т14 заглохло не начавшись, идеальным решением будет модернизировать несколько тысяч т72 до версии Б3М.
    mahoney
    1. ramzes1776 Сегодня, 13:38
      Цитата: mahoney
      Лучший российский танк на данный момент т-72Б3М 2016 года, а недоразумения вроде т-90 еще долго будут маячить перед глазами. Учитывая что производство т14 заглохло не начавшись, идеальным решением будет модернизировать несколько тысяч т72 до версии Б3М.

      И в чем для Вас Т-90 недоразумение???
      ramzes1776
      1. mahoney Сегодня, 13:43
        Цитата: ramzes1776
        Цитата: mahoney
        Лучший российский танк на данный момент т-72Б3М 2016 года, а недоразумения вроде т-90 еще долго будут маячить перед глазами. Учитывая что производство т14 заглохло не начавшись, идеальным решением будет модернизировать несколько тысяч т72 до версии Б3М.

        И в чем для Вас Т-90 недоразумение???

        Тем что был танк намного лучший в тот момент Объект 187, а взяли 188(т72БУ или т90)
        mahoney
    2. Стабилиози Сегодня, 14:28
      есть ли какие то фактические подтверждения (не ваши домыслы), а именно факты, про заглохшее производство армат?
      Стабилиози
  13. Strashila Сегодня, 13:57
    Долговечность... а что собственно будет бронекоробке, только улучшится... снимутся напряжения в сварочных швах.
    Вот вписаться новым оборудованием в существующий габарит, не снижая функционала... это талант конструкторов и производственников.
    Strashila
  14. Zomanus Сегодня, 14:10
    Ну да, мы модернизируем свое вооружение.
    Но только проверка боем покажет, насколько хорошо наше оружие.
    Полигон-это не показатель.
    Zomanus
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