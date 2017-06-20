16:56 20 июня

Вопрос о закупке Египтом оборудования для «Мистралей» пока не решен

Каир пока не принял решения о закупке оборудования для своих вертолетоносцев «Мистраль», передает Интерфакс-АВН сообщение глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаева.

Вопрос о закупке Египтом оборудования для «Мистралей» пока не решен


Решение египетской стороны об оснащении "Мистралей" другими необходимыми видами вертолетной техники, а именно: поисково-спасательной и радиолокационного дозора, а также прочего радиотехнического оборудования пока не принято,
сказал Шугаев.


Накануне он сообщил, что Россия выиграла тендер на поставку в Египет вертолетов Ка-52К «Катран».

В начале июня гендиректор корпорации «Ростех» Сергей Чемезов сказал журналистам, что переговоры с Каиром о поставке оборудования для «Мистралей» продолжаются.

Переговоры ведутся,
сообщил он, уточнив, что пока не решены вопросы с финансированием сделки.

Либо это будет наш кредит, либо они возьмут его у другой страны,
добавил Чемезов.

Использованы фотографии: AFP 2017 / Loic Venance
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Комментарии 9

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  1. Тралл Сегодня, 15:28
    А нам уже и не так срочно, как тогда с самими Мистралями smile
    Тралл
    1. cniza Сегодня, 15:35
      Либо это будет наш кредит, либо они возьмут его у другой страны,
      добавил Чемезов.


      Пусть платят саудиты , как и за корабли.
      cniza
      1. рич Сегодня, 15:49
        Либо это будет наш кредит, либо они возьмут его у другой страны

        Пусть лучше берут у другой страны. А нам пока кредиты раздавать нельзя. Санкции)))
        рич
  2. grm Сегодня, 15:30
    Либо это будет наш кредит, либо они возьмут его у другой страны


    Как всегда laughing
    grm
  3. DOCTOR ZLO Сегодня, 16:05
    Переговоры ведутся,
    сообщил он, уточнив, что пока не решены вопросы с финансированием сделки.
    Либо это будет наш кредит, либо они возьмут его у другой страны,
    добавил Чемезов.

    Интересный мы тендер выиграли, если в его условиях видимо не определены способ оплаты со стороны Египта, че мы тогда выиграли, право предоставить кредит Египту?
    Еще один такой тендер и Чемезову можно садится за написание научной статьи по "Клинической психологии"....
    DOCTOR ZLO
  4. Смог Сегодня, 16:16
    Да уж отдали бы эти Мистрали РФ, все равно пиненсов на вертушки нет. Еще в долги залезут. Ну на хрена они им. И долги и Мистрали?
    Смог
    1. den3080 Сегодня, 16:29
      да как обычно, вертолеты получат, РФ сама себе как бы заплатит, а кредит можно и не отдавать, так всегда и было(примеров не счесть), кому только не прощали кредиты от Мозамбика до ГДР и Кубы(последнее отпущение кредитов уже ВВП совершил, лично).
      не слышал, чтобы кто-то из западников когда-то прощал кредиты.
      den3080
  5. Navuxonastupil Сегодня, 16:17
    Практичные ехиптяне- чего добру пропадать- парничок на Менстрале забацали, клубничку выращивают...
    Navuxonastupil
  6. Александр12 Сегодня, 16:55
    Либо это будет наш кредит, либо они возьмут его у другой страны,
    добавил Чемезов.
    лучше пусть возьмут у других
    Александр12
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