Вопрос о закупке Египтом оборудования для «Мистралей» пока не решен

Решение египетской стороны об оснащении "Мистралей" другими необходимыми видами вертолетной техники, а именно: поисково-спасательной и радиолокационного дозора, а также прочего радиотехнического оборудования пока не принято,

Переговоры ведутся,

Либо это будет наш кредит, либо они возьмут его у другой страны,