Вопрос о закупке Египтом оборудования для «Мистралей» пока не решен
Каир пока не принял решения о закупке оборудования для своих вертолетоносцев «Мистраль», передает Интерфакс-АВН сообщение глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаева.
Накануне он сообщил, что Россия выиграла тендер на поставку в Египет вертолетов Ка-52К «Катран».
В начале июня гендиректор корпорации «Ростех» Сергей Чемезов сказал журналистам, что переговоры с Каиром о поставке оборудования для «Мистралей» продолжаются.
Решение египетской стороны об оснащении "Мистралей" другими необходимыми видами вертолетной техники, а именно: поисково-спасательной и радиолокационного дозора, а также прочего радиотехнического оборудования пока не принято,сказал Шугаев.
Накануне он сообщил, что Россия выиграла тендер на поставку в Египет вертолетов Ка-52К «Катран».
В начале июня гендиректор корпорации «Ростех» Сергей Чемезов сказал журналистам, что переговоры с Каиром о поставке оборудования для «Мистралей» продолжаются.
Переговоры ведутся,сообщил он, уточнив, что пока не решены вопросы с финансированием сделки.
Либо это будет наш кредит, либо они возьмут его у другой страны,добавил Чемезов.
Использованы фотографии: AFP 2017 / Loic Venance
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