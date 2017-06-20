На Украине состоялся первый призыв офицеров запаса на военную службу по призыву
Как сообщает украинский портал Ukrainian Military Pages , согласно приказа Министра обороны Украины от 30 мая 2017 года №300 и директивы Генерального штаба ВС Украины от 31 мая 2017 года № Д-5, в Украине проведен первый призыв офицеров запаса на военную службу по призыву.
Так, приказом Министра обороны Украины (по личному составу) от 15 июня 2017 года № 402, на военную службу по призыву офицерского состава сроком на 18 месяцев, призванные офицеры запаса возрастом до 43 лет, которые закончили военные кафедры, не проходили военной службы и были отобраны аттестационными комиссиями военных комиссариатов.
Основная часть призванных офицеров запаса имеет специальности военного связи, эксплуатации и ремонта военной техники, морально-психологического обеспечения.
Согласно приказа Министра обороны (по личному составу) № 402-2017г., призванные офицеры назначены на должности слушателей курсов подготовки и переподготовки при высших военных учебных заведениях (по соответствующей специальности). 19-20 июня областными военными комиссариатами осуществлена отправка призванных офицеров к местам обучения.
После прохождения трехмесячной подготовки на курсах при ВУЗЕ, которые начнутся с 21 июня, офицеры будут распределены по военным частям для дальнейшей службы. Количество призванных офицеров запаса не сообщается.
Ранее сообщалось, что такие призывы будут проводиться ежеквартально, что позволит иметь подготовленный военный резерв в будущем.
Так, приказом Министра обороны Украины (по личному составу) от 15 июня 2017 года № 402, на военную службу по призыву офицерского состава сроком на 18 месяцев, призванные офицеры запаса возрастом до 43 лет, которые закончили военные кафедры, не проходили военной службы и были отобраны аттестационными комиссиями военных комиссариатов.
Основная часть призванных офицеров запаса имеет специальности военного связи, эксплуатации и ремонта военной техники, морально-психологического обеспечения.
Согласно приказа Министра обороны (по личному составу) № 402-2017г., призванные офицеры назначены на должности слушателей курсов подготовки и переподготовки при высших военных учебных заведениях (по соответствующей специальности). 19-20 июня областными военными комиссариатами осуществлена отправка призванных офицеров к местам обучения.
После прохождения трехмесячной подготовки на курсах при ВУЗЕ, которые начнутся с 21 июня, офицеры будут распределены по военным частям для дальнейшей службы. Количество призванных офицеров запаса не сообщается.
Ранее сообщалось, что такие призывы будут проводиться ежеквартально, что позволит иметь подготовленный военный резерв в будущем.
Использованы фотографии: mil.gov.ua
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