16:51 20 июня

На Украине состоялся первый призыв офицеров запаса на военную службу по призыву

Как сообщает украинский портал Ukrainian Military Pages , согласно приказа Министра обороны Украины от 30 мая 2017 года №300 и директивы Генерального штаба ВС Украины от 31 мая 2017 года № Д-5, в Украине проведен первый призыв офицеров запаса на военную службу по призыву.



Так, приказом Министра обороны Украины (по личному составу) от 15 июня 2017 года № 402, на военную службу по призыву офицерского состава сроком на 18 месяцев, призванные офицеры запаса возрастом до 43 лет, которые закончили военные кафедры, не проходили военной службы и были отобраны аттестационными комиссиями военных комиссариатов.


Основная часть призванных офицеров запаса имеет специальности военного связи, эксплуатации и ремонта военной техники, морально-психологического обеспечения.



Согласно приказа Министра обороны (по личному составу) № 402-2017г., призванные офицеры назначены на должности слушателей курсов подготовки и переподготовки при высших военных учебных заведениях (по соответствующей специальности). 19-20 июня областными военными комиссариатами осуществлена отправка призванных офицеров к местам обучения.

После прохождения трехмесячной подготовки на курсах при ВУЗЕ, которые начнутся с 21 июня, офицеры будут распределены по военным частям для дальнейшей службы. Количество призванных офицеров запаса не сообщается.

Ранее сообщалось, что такие призывы будут проводиться ежеквартально, что позволит иметь подготовленный военный резерв в будущем.

Использованы фотографии: mil.gov.ua
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Комментарии 8

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  1. cniza Сегодня, 15:32
    Ранее сообщалось, что такие призывы будут проводиться ежеквартально, что позволит иметь подготовленный военный резерв в будущем.


    Чем все это кончится ?
    cniza
    1. 210окв Сегодня, 15:36
      Скорее всего очередной бойней..Бандеровское руководство копит силы,и что бы там не говорили о котлах,но время сейчас играет на них.Плохо что наши рукамиводители продолжают политику умиротворения .Мечем бисер перед свиньями..Ведь не оценят.
      Цитата: cniza
      Ранее сообщалось, что такие призывы будут проводиться ежеквартально, что позволит иметь подготовленный военный резерв в будущем.

      Чем все это кончится ?
      210окв
      1. НасРать Сегодня, 15:44
        Количество танков точно увеличилось.. идет подготовка пилотов ...
        НасРать
      2. cniza Сегодня, 15:46
        Палка имеет два конца , первый - как Вы говорите это бойня и это очень вероятно , но есть и второй конец - повернуть "штыки" против сегодняшней ситуации на Украине и расширение гражданской войны - опять бойня.
        cniza
        1. Соломон Кейн Сегодня, 16:06
          Обратите внимание! На заднем плане, на плакате по ходу грузины в касках. Это что -истинные "сыны незалежной"?
          Соломон Кейн
  2. Горный стрелок Сегодня, 16:10
    Специальности - не боевые. Пока? Заманивают?
    Горный стрелок
  3. Machete Сегодня, 16:11
    Походят офицеры в тапочках по окопам, попьют горькой с подчинёнными и кончится патриотизм.
    Хотя... Им-то не знать, что сейчас там творится, в окопах.
    Machete
  4. Смог Сегодня, 16:29
    Ну вот и до "пиджаков" добрались. Доблестные вояки будут. Вперед- на защиту богатств пана Педро. Слава Рошен.
    Смог
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