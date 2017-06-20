19:08 20 июня

Москва списала остатки долга Бишкеку. Просто так?

Государственный визит в Российскую Федерацию в эти дни осуществляет президент Республики Киргизия Алмазбек Атамбаев. Он прилетел в Москву накануне, где был встречен почётным караулом и проливным московским дождём. Однако прохладный дождь в российской столице явно не стал поводом для огорчения киргизского президента. А вот поводов для позитива у Алмазбека Атамбаева в связи с визитом в Москву хоть отбавляй.

Один из таких поводов – решение Российской Федерации о списании остатков госдолга Кыргызстана перед РФ. РИА Новости приводит заявление Атамбаева по итогам его личной встречи с Владимиром Путиным:
Хотел бы отметить, что оказана очень большая финансовая реальная помощь со стороны России. Вот и сегодня обменялись наши министры финансов протоколом о списании всех остатков долгов Кыргызстана перед Россией.





Журналисты попросили президента Киргизии озвучить сумму долга перед Россией, которая в итоге Москвой была списана. Однако Алмазбек Атамбаев сумму не назвал.

А это из материалов пресс-службы Кремля:
По итогам визита подписан пакет межведомственных соглашений о сотрудничестве. Владимир Путин и Алмазбек Атамбаев подписали Декларацию об укреплении союзничества и стратегического партнёрства между Российской Федерацией и Киргизской Республикой.


По некоторым данным, сразу несколько российских компаний получили дополнительные возможности для ведения бизнеса на территории Киргизии. Это не только энергетический бизнес, но также бизнес в сфере коммуникаций, сельского хозяйства и других направлениях. Ранее проходила информация о том, что российский сельскохозяйственный сектор заинтересован в замещении семян ряда сельхозкультур (например, сахарной свёклы) западного производства (Италия, США и др.) семенами, которые российские компании готовы выращивать на территории Киргизской Республики - в подходящих климатических зонах. Это ко всему прочему позволит ежегодно экономить российскому сельхозсектору миллиарды рублей.

Использованы фотографии: http://www.kremlin.ru
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 64

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  1. Teberii Сегодня, 17:20
    За всех заплати ,всем прости,агрессоры одним словом.
    Teberii
    1. 210окв Сегодня, 17:29
      Да,вот Именно заплати!И за базу в Канте,и за бизнес..За всё.Да и вообще нам и не скажут за что еще заплати..
      210окв
      1. Офицер запаса Сегодня, 17:49
        Да уж. Россия - широкая душа. В 36-м из состава РСФСР Киргизию выделили, следуя идее национального территориального размежевания, потом вообще независимость на них упала. Сейчас и долгов нет. Простили. Дружим.
        Со своим собственным народом дружить когда начнем? Может, населению России простить долги перед банками?
        Офицер запаса
        1. Владимир 38 Сегодня, 18:23
          Цитата: Офицер запаса
          Со своим собственным народом дружить когда начнем? Может, населению России простить долги перед банками?

          Свой народ не интересен, пусть пашет, как та лошадь.. А вот с барского плеча всем все раздать, наш мудрец горазд..
          Владимир 38
    2. сибиралт Сегодня, 17:30
      А почему бы за долг не забрать кусочек территории под те же базы или бизнес, а не платить за аренду, как за Байконур?
      сибиралт
      1. 210окв Сегодня, 17:34
        Может так оно и есть..Только этот кусочек будет принадлежать не нам..В свое время там МО на Иссык-Куле имело свои объекты.Наверное это уже частная собственность.
        Цитата: сибиралт
        А почему бы за долг не забрать кусочек территории под те же базы или бизнес, а не платить за аренду, как за Байконур?
        210окв
        1. yuriy55 Сегодня, 17:50
          Журналисты попросили президента Киргизии озвучить сумму долга перед Россией, которая в итоге Москвой была списана. Однако Алмазбек Атамбаев сумму не назвал.

          Тут можно было бы рассмотреть два варианта. Либо долг внушителен, и погасить его невозможно, либо очередные благотворительства Медведева ...на чай...
          А дело всего-то в $240 000 000...Мы держимся...ДАМ! За что - не скажу...
          yuriy55
          1. с-т Petrov Сегодня, 17:57
            А дело всего-то в $240 000 000...Мы держимся...ДАМ! За что - не скажу...


            давайте номер карты переведу Вам 2$ за киргизов. Даже больше, чем Вам не дали.

            Надеюсь в нашем подбрюшье не будет никаких дефолтов и вакханалий - а то потом нынешний поток мигрантов раем покажется

            Работает у нас киргиз в клининге - хороший мужик. трудолюбив. пашет. за копейки - разговорились - в 87 охранял под хабаровском склады с вооружениями служа в СА - а теперь он для посетителей этого сайта "чурка" и нахлебник

            Ехал тут на маршрутке - заходит смуглый смуглый паренек 15 лет с коробкой - маршрутка стебет - только не взорвись. Он видно обиделся и на чистом русском ответил что не собирается взрываться

            Разговорился с ним - его прадед погиб в первую мировую воюя за РИ, дед прошел вторую, летчик - и парень собирается поступать в суворовское. Абсолютно русский по духу человек

            было очень обидно за шуточки в его адрес

            с-т Petrov
            1. yuriy55 Сегодня, 18:01
              Цитата: с-т Petrov
              давайте номер карты переведу Вам 2$ за киргизов

              belay Мы здесь самые умные? Переведи в среду на номер 8888 , в четверг - 6162...
              И не дерзи, малолеток...
              yuriy55
              1. с-т Petrov Сегодня, 18:03
                И не дерзи, малолеток...


                дедуль, мне просто смешно читать как тебя объели киргизы. попустись что ли. твоя пенсия больше их зарплаты дома

                с-т Petrov
                1. Владимир 38 Сегодня, 18:26
                  Эх Петров, если бы только Киргизы. Твой кумир раздал уже столько, что всем пенсионерам безбедно до конца жизни можно было бы жить..
                  Владимир 38
                  1. с-т Petrov Сегодня, 18:37
                    на возврат долга в 30 лярдов $ Кубой, пенсионеры в мечтах влажных станут жить счастливо? Сколько ты раздашь денег пенсионерам, если куба вернет 30 миллиардов?

                    А Куба и Киргизия эти деньги из под подушки достанут? Может надо включать голову?

                    Нет денег. Списывай долг - не списывай - больше денег у Кубы и Киргизии не станет.

                    Как вариант - не давать деньги в долг. Но тогда дадут другие - под другие условия - а там уже надо смотреть кто если не мы, и за какие плюшки.

                    МВФ уже поживился украиной - на очереди РБ, а наше подбрюшье - хороший кусок пирога англосаксов.

                    Они бы и Кавказ наш деньгами в долг завалили. Так что не переживайте.

                    Переживать будете когда опять на Кавказе будут бесконтрольно ходить доллары в банковской упаковке

                    с-т Petrov
                    1. Владимир 38 Сегодня, 18:41
                      Цитата: с-т Petrov
                      на возврат долга в 30 лярдов $ Кубой

                      Эх Петров, если бы только Киргизия да Куба..
                      Владимир 38
                      1. с-т Petrov Сегодня, 18:44
                        можете взять любую страну из бывшего нашего блока, которая должна нам денег.

                        Этим странам с удовольствием дадут в долг наши геополитические конкуренты.

                        И американский налогоплательщик не будет после этого скулить на форуме.

                        Скоро РБ еще спишем - и чего? Все? Путин и Медведев предали народ? Не смешите

                        Из двух зол выбирают меньшее.

                        с-т Petrov
                    2. Владимир 38 Сегодня, 18:50
                      "можете взять любую страну из бывшего нашего блока, которая должна нам денег.Этим странам с удовольствием дадут в долг наши геополитические конкуренты."
                      Дык хохлам мудрейший 30 лярдов зелени дал, потом еще 11 лярдов, а они все равно к "партнерам" убежали... А вот германия все платит сша.. платит.. и к нам чего то не торопится..
                      Владимир 38
            2. Володин Сегодня, 18:22
              Цитата: с-т Petrov
              давайте номер карты переведу Вам 2$ за киргизов.

              Отличная идея. Сообщит этот господин номер карты - я со своей стороны удвою сумму человеку за "личный ущерб, нанесённый киргизами". Глядишь, так и покроем недоимки не только за киргизов, но и за кубинцев с вьетнамцами)) Можно ещё банку огурцов солёных отослать - покроем "с головой" smile
              Володин
      2. Setrac Сегодня, 18:27
        Цитата: сибиралт
        А почему бы за долг не забрать кусочек территории под те же базы или бизнес, а не платить за аренду, как за Байконур?

        Чтоб захватить какие-нибудь территории надо иметь демографические ресурсы для её освоения. Армия может захватить любую территорию без всяких денег, нет человеческих ресурсов чтоб её заселить.
        Setrac
    3. aleksfill Сегодня, 18:14
      Гарант - трубоукладчик, спонсор физкультурников прощает всем он
      свой среди нам чужих и чужой нам среди своих.
      aleksfill
    4. Scoun Сегодня, 19:04
      Цитата: Teberii
      За всех заплати ,всем прости,агрессоры одним словом.

      Узбагаотесь пожалуйста.
      Сегодня министр прилетел, завтра типа "семинара" а тут импортные семена, сейчас будут замещать...
      Это коротко.
      А если честно, харе жить лозунгами.
      Scoun
  2. Метроном Сегодня, 17:20
    Хорошо живётся таким богатым державам, как Россия. Могут себе позволить всем бананостанам всё прощать и в то же время поддерживать медицинское обеспечение для своих граждан на мировом уровне. Ещё немного и смогут, не поверите, семена импортозаместить и станут в один ряд с великими свекольными сверхдержавами.
    Метроном
    1. Володин Сегодня, 17:24
      Цитата: Метроном
      Хорошо живётся таким богатым державам, как Россия. Могут себе позволить всем бананостанам всё прощать и в то же время поддерживать медицинское обеспечение для своих граждан на мировом уровне.

      Да. До мирового уровня США, в которых без медстраховки человека бросают умирать на голом бетоне, России в медицинском плане действительно далеко.
      Володин
      1. Метроном Сегодня, 17:25
        Да я уже вижу очереди из Германии, Франции, Великобритании, США и Израиля в российские поликлиники. Собирают там деньги всем миром и едут в Россию на лечение, а у докторов уже очередь на пять лет вперёд расписана.
        Метроном
        1. Володин Сегодня, 17:26
          Молодец! Садись, пять! С плюсом... Плюс - за дальнозоркость
          Володин
        2. Pirogov Сегодня, 17:33
          Цитата: Метроном
          Да я уже вижу очереди из Германии, Франции, Великобритании, США и Израиля в российские поликлиники. Собирают там деньги всем миром и едут в Россию на лечение, а у докторов уже очередь на пять лет вперёд расписана.

          Так это американцы массово на Кубу ломанулись лечится ,что аж Трампа жаба задавила от хорошей и дешёвой медицины в США.!?
          Pirogov
      2. yuriy55 Сегодня, 17:56
        Цитата: Володин
        До мирового уровня США, в которых без медстраховки человека бросают умирать на голом бетоне

        Вы бы "обмякли" в сравнениях...Давно ли российские "Человеки" замерзали на крыльце? Или оставались лежать в коридорах больницы? Вам говорят про то,
        ЧТО ЭТИ ДЕНЬГИ ВЗЯЛИ У НАС!!! ЭТО НЕ МЕДВЕДЕВ СО СВОЕГО КАРМАНА ОТСЛЮНЯВИЛ И НЕ СЕЧИН С МИЛЛЕРОМ...
        yuriy55
        1. Володин Сегодня, 18:28
          Вам там вверху предложили выслать номер Вашей карты, чтобы покрыть недоимки. Готов Вас материально поддержать: тоже перевести на Ваш счёт пару сотен рублей, чтобы окупить ущерб, нанесённый лично Вам киргизами. Там ещё про банку огурцов. Она тоже в силе...
          Володин
        2. Setrac Сегодня, 18:32
          Цитата: yuriy55
          ЧТО ЭТИ ДЕНЬГИ ВЗЯЛИ У НАС!!! ЭТО НЕ МЕДВЕДЕВ СО СВОЕГО КАРМАНА ОТСЛЮНЯВИЛ И НЕ СЕЧИН С МИЛЛЕРОМ...

          Везде деньги беруться "у нас"! Везде во всех странах производитель ресурсов (денег как денежное выражение ресурсов) - народ, но в одних странах на эти деньги народ замерзает на улице, а в других - нет, причем эта "другая" страна - самая северная и холодная страна в Мире.
          Setrac
      3. Владимир 38 Сегодня, 18:29
        Цитата: Володин
        Да. До мирового уровня США, в которых без медстраховки человека бросают умирать на голом бетоне, России в медицинском плане действительно далеко.

        А у нас куда бросают умирать, ну да пока картонку стелят..
        Владимир 38
        1. Володин Сегодня, 18:32
          Цитата: Владимир 38
          А у нас куда бросают умирать,

          Если кого-то бросили умирать "на картонке", напишите об этом в редакцию "ВО". Если у Вас нет возможности обратиться в прокуратуру по известным Вам фактам, готов сделать это за Вас.
          Володин
          1. с-т Petrov Сегодня, 18:48
            готов сделать это за Вас.


            опасно. Этот парень знает всех коррупционеров и воров. И плохих медработников. Сейчас к Вам вылетит список дел laughing
            с-т Petrov
    2. пацак Сегодня, 17:42
      На "заокеанского партнёра" пытаемся равняться. Они же своей зеленью весь мир завалили, "помогают" всем кто под них ложиться. Миллион туда, миллиард сюда, в ФРС не убудет, ещё напечатают. И пох... что у самих госдолг почти 20 трл. ничем не обеспеченных, но всем очень нужных бумажек.
      пацак
      1. Метроном Сегодня, 17:47
        Ну так и напечатали бы себе рублей сколько хотите. В чём проблема? Будет и у вас госдолг 20 триллионов ничем не обеспеченных, отдавать всё-равно не нужно. Вам кто-то мешает печатать свою национальную валюту? laughing
        Метроном
        1. пацак Сегодня, 18:16
          Да лес свой пытаемся сберечь. Ну и "в долгах как в шелках" ходить как то не прилично. А вообще о чём это я? Куда нам сиволапым до "исключительной" "нации".
          пацак
          1. Метроном Сегодня, 18:37
            Неприлично неестественным образом иметь своё население, которое у вас, кстати, и так в долгах.
            Метроном
    3. APASUS Сегодня, 17:52
      Цитата: Метроном
      Хорошо живётся таким богатым державам, как Россия. Могут себе позволить всем бананостанам всё прощать и в то же время поддерживать медицинское обеспечение для своих граждан на мировом уровне. Ещё немного и смогут, не поверите, семена импортозаместить и станут в один ряд с великими свекольными сверхдержавами.

      Вас медицина беспокоит в США ,хотите поговорить?
      Или вам выслать семян свеклы ?
      APASUS
      1. Метроном Сегодня, 17:54
        Да мне у вас и просить стыдно. Давайте лучше я вам. Не в первый же раз. laughing
        Метроном
        1. APASUS Сегодня, 18:03
          Цитата: Метроном
          Да мне у вас и просить стыдно. Давайте лучше я вам. Не в первый же раз. laughing

          Ну что вы ,что вы!
          Вы же просто так ничего не делаете,а нефтяного месторождения у меня нет!
          APASUS
    4. Scoun Сегодня, 19:07
      Цитата: Метроном
      Хорошо живётся таким богатым державам, как Россия. Могут себе позволить всем бананостанам всё прощать и в то же время поддерживать медицинское обеспечение для своих граждан на мировом уровне. Ещё немного и смогут, не поверите, семена импортозаместить и станут в один ряд с великими свекольными сверхдержавами.

      Цветы из Голландии вытеснили, теперь сви и из Изралиля. Агрономы просчт двя года ля импортозамещения семенной материала.
      Scoun
  3. seregatara1969 Сегодня, 17:21
    жмётся киргизия к россии - есть чего опасаться
    seregatara1969
    1. Scoun Сегодня, 19:07
      Цитата: seregatara1969
      жмётся киргизия к россии - есть чего опасаться

      Им проще к казахам прижсться... благо граница общая...
      Scoun
  4. Копчёный Сегодня, 17:28
    А сменится бай, пошлют лесом российские компании.
    Копчёный
    1. Muvka Сегодня, 17:32
      Думаю теперь не сменится. Или сменится на такого же. Россия вернулась, после 90х. Пора бы запомнить.
      Muvka
  5. grm Сегодня, 17:36
    Журналисты попросили президента Киргизии озвучить сумму долга перед Россией, которая в итоге Москвой была списана. Однако Алмазбек Атамбаев сумму не назвал.


    Это не большой секрет - 240 миллионов долларов=14 миллиардов рублей

    https://ria.ru/economy/20170503/1493572320.html


    Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение, которым одобрил единовременное списание Россией долга по кредитам Киргизии в размере 240 миллионов долларов, следует из опубликованного на официальном портале правовой информации документа.

    "По состоянию на 30 марта 2017 года сумма задолженности киргизской стороны перед российской стороной <…> составляет 240 миллионов долларов… 100% суммы задолженности киргизской стороны перед российской стороной <…> подлежат единовременному списанию датой вступления в силу настоящего протокола", — говорится в сообщении.



    А сейчас просто официально сообщили об этом ещё раз...
    grm
    1. кошак Сегодня, 17:57
      "Это не большой секрет - 240 миллионов долларов=14 миллиардов рублей"
      где-то по 100 р. "с носа" wassat
      кошак
  6. Koteg Сегодня, 17:52
    хорошо быть добрым за счет народа_ушлепки
    Koteg
  7. den3080 Сегодня, 17:55
    Класс. Что еще можно сказать? Выше писали. Присоединяюсь.
    А почему бы своему народу долги перед банками не простить? С толстопузов несильно-то и убудет.
    И кстати база в Канте и всякое остальное никаким образом не входит в это очередное прощение.
    За Канты и так далее платится полновесно и без всякой балды, как говорится.
    Обидно.
    den3080
    1. grm Сегодня, 18:05
      Цитата: den3080
      А почему бы своему народу долги перед банками не простить? С толстопузов несильно-то и убудет


      Потому, что народ в России и так лояльный Путину, а в Киргизии лояльность надо купить...
      grm
  8. Банный Сегодня, 17:56
    Да ще там сушшие копейки товарищи не волновайтеся и не такое списывали
    Банный
  9. den3080 Сегодня, 18:00
    Цитата: Копчёный
    А сменится бай, пошлют лесом российские компании.

    так РФ каждому новому киргизскому баю платит, бай разворует, бая выгоняют ссаными тряпками. А потом РФ списывает долг аккуратно, да еще и дает убежище изганным киргизским властителям, да с батькой Лукашенко на пару.
    все киргизские президенты(с 91-го) пока что шли одним путем smile практически не отклоняясь в сторону
    Забыли?
    мне кажется, что и этот исключением не станет.
    den3080
  10. Григорий З. Сегодня, 18:07
    Опять это трепло народными денежками раскидывается. Ну ничего скоро народ окончательно поймёт, кто такой этот "величайший геополитик современности" и тогда закрутится-завертится...
    Григорий З.
    1. с-т Petrov Сегодня, 18:17
      и тогда закрутится-завертится...


      буду помогать гвардейцам и омоновцам на гусеницы "крутящихся" наматывать. Хотя клоуны могут только на форумах пищать ибо государство вменяемое.

      украины тут не получится
      с-т Petrov
      1. Григорий З. Сегодня, 18:24
        Какой кровожадный холуй. Тебя от слова "Украина" не воротит? Согласен, что её тут не будет. У нас другие традиции.
        Григорий З.
        1. с-т Petrov Сегодня, 18:27
          Какой кровожадный холуй


          да это просто вы форумные революционеры мягкотелые и нелепые, а не я кровожадный. Все революцией через клавиатуру угрожаете мне с 2002 года

          мне уже даже не смешно читать таких революционеров

          ваша революция - почистить за собой сортир - максимум. А не стране 140 000 000 угрожать какими то движениями.

          только клоун может пугать оппонента или президента революцией - потому что клоун будет первый - кого пустят на убой жернова революции. Семья клоуна будет первой - у которой сожгут дом в угаре беспредела. Милиции когда не станет и дочка будет одна гулять - тогда вспомнишь свои посты на форуме из теплой квартиры. Вспомнишь как угрожал революцией кому то

          ну тебе простительно - ты же форумный революционер

          и тогда закрутится-завертится...


          ага

          с-т Petrov
          1. Григорий З. Сегодня, 18:32
            А кто говорит про революцию? Вы ещё майдан вспомните, мировую закулису, масонов...

            Видимо, на большее разум ваш не способен. А в реальности вариантов гораздо больше, чем банальный бунт/революция/майдан.
            Григорий З.
            1. с-т Petrov Сегодня, 18:33
              А кто говорит про революцию? Вы ещё майдан вспомните, мировую закулису, масонов...


              laughing мировой закулисы нет, всем управляют макроны и трампы и порошенки, майдан устроили великие украинцы , масоны - выдумка Пушкина

              А в реальности вариантов гораздо больше, чем банальный бунт/революция/майдан.


              выборы? Так клоуны не про выборы говорят - а про закрутится завертится wink
              с-т Petrov
              1. Григорий З. Сегодня, 18:39
                Ну так и вариантов куда больше банальной революции, мой дорогой Ольгинец. Если у вас любой намёк на пробуждение народа сразу ассоциируется с революцией, то о чём можно говорить с таким существом?

                Цитата: с-т Petrov
                выборы? Так клоуны не про выборы говорят - а про закрутится завертится


                Нет, не выборы. Выборы в России - это анекдот. Подумай ещё.
                Григорий З.
                1. с-т Petrov Сегодня, 18:50
                  Если у вас любой намёк на пробуждение народа сразу ассоциируется с революцией, то о чём можно говорить с таким существом?


                  мой дорогой Ольгинец.


                  украинец чоль? спец по тряске власти laughing

                  расскажи мне про Ольгино. Мне на украинских ресурсас тоже пишут про ольгино. У вас это модно видимо, писать про ольгино, стекломой и вату laughing

                  Нет, не выборы. Выборы в России - это анекдот. Подумай ещё.


                  анекдот это когда клоуны рассуждают о политике. помни - ты хомячок - а не возбудитель власти)

                  с-т Petrov
                  1. Григорий З. Сегодня, 18:57
                    Цитата: с-т Petrov

                    анекдот это когда клоуны рассуждают о политике


                    Анекдот - это когда такие как ты, всюду видят майданы. В любом митинге тебе мерещится революция.
                    Григорий З.
                    1. с-т Petrov Сегодня, 18:57
                      иди митингуй. одень красный нос и цветной парик. это твоя стихия.

                      расскажешь потом какого улучшения жизни добился стоя с другими клоунами в одном строю)

                      Так что там по Ольгино? Это объект ненависти у непримиримых с Путиным?)

                      Давно борьбу ведешь?)

                      с-т Petrov
                      1. Григорий З. Сегодня, 19:01
                        Цитата: с-т Petrov
                        иди митингуй. одень красный нос и цветной парик. это твоя стихия.
                        расскажешь потом какого улучшения жизни добился стоя с другими клоунами в одном строю)
                        Так что там по Ольгино? Это объект ненависти у непримиримых с Путиным?)


                        Походу, ты так ничего и не понял. Видимо, селигерыш - там таких любят.
                        Григорий З.
                      2. с-т Petrov Сегодня, 19:03
                        Видимо, селигерыш - там таких любят.


                        как ты обзываешься. прямо становится обидно.

                        в общем я был прав - ты очередное гневное существо, выступающее в цирке)

                        Иди в общем пореволюционируй с кулаком в туалете. Спусти давление. Путин еще лет 7-8 будет у руля)

                        с-т Petrov
    2. ОТДЕЛ Сегодня, 18:21
      Цитата: Григорий З.
      Опять это трепло народными денежками раскидывается. Ну ничего скоро народ окончательно поймёт, кто такой этот "величайший геополитик современности" и тогда закрутится-завертится...

      Это вы про кого..? Фамилия , адрес...чувак хе хе Что вы знаете про деньги и списание..? Кыргызы это основатели мира ха ха ха

      Тут вопросов нет все им нужно списывать и не дай Бог!... laughing lol
      ОТДЕЛ
  11. Дирижер Сегодня, 18:46
    Денег говорите нет у Киргизов (сказать как их там называют , киргизов?) модератор то могет пришить разжигание то розни)))) Денег есть , в недрах, туризме, сельское хозяйство.
    Дирижер
  12. Комментарий был удален.
  13. Волька Сегодня, 19:00
    это уже не политика, это попрошайничество кыргызов густо смазанное шантажом, мол не простите и не дадите, попросим у янки...
    Волька
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