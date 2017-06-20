Москва списала остатки долга Бишкеку. Просто так?

Хотел бы отметить, что оказана очень большая финансовая реальная помощь со стороны России. Вот и сегодня обменялись наши министры финансов протоколом о списании всех остатков долгов Кыргызстана перед Россией.

По итогам визита подписан пакет межведомственных соглашений о сотрудничестве. Владимир Путин и Алмазбек Атамбаев подписали Декларацию об укреплении союзничества и стратегического партнёрства между Российской Федерацией и Киргизской Республикой.