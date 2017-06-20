Москва списала остатки долга Бишкеку. Просто так?
Государственный визит в Российскую Федерацию в эти дни осуществляет президент Республики Киргизия Алмазбек Атамбаев. Он прилетел в Москву накануне, где был встречен почётным караулом и проливным московским дождём. Однако прохладный дождь в российской столице явно не стал поводом для огорчения киргизского президента. А вот поводов для позитива у Алмазбека Атамбаева в связи с визитом в Москву хоть отбавляй.
Один из таких поводов – решение Российской Федерации о списании остатков госдолга Кыргызстана перед РФ. РИА Новости приводит заявление Атамбаева по итогам его личной встречи с Владимиром Путиным:
Журналисты попросили президента Киргизии озвучить сумму долга перед Россией, которая в итоге Москвой была списана. Однако Алмазбек Атамбаев сумму не назвал.
А это из материалов пресс-службы Кремля:
По некоторым данным, сразу несколько российских компаний получили дополнительные возможности для ведения бизнеса на территории Киргизии. Это не только энергетический бизнес, но также бизнес в сфере коммуникаций, сельского хозяйства и других направлениях. Ранее проходила информация о том, что российский сельскохозяйственный сектор заинтересован в замещении семян ряда сельхозкультур (например, сахарной свёклы) западного производства (Италия, США и др.) семенами, которые российские компании готовы выращивать на территории Киргизской Республики - в подходящих климатических зонах. Это ко всему прочему позволит ежегодно экономить российскому сельхозсектору миллиарды рублей.
Один из таких поводов – решение Российской Федерации о списании остатков госдолга Кыргызстана перед РФ. РИА Новости приводит заявление Атамбаева по итогам его личной встречи с Владимиром Путиным:
Хотел бы отметить, что оказана очень большая финансовая реальная помощь со стороны России. Вот и сегодня обменялись наши министры финансов протоколом о списании всех остатков долгов Кыргызстана перед Россией.
Журналисты попросили президента Киргизии озвучить сумму долга перед Россией, которая в итоге Москвой была списана. Однако Алмазбек Атамбаев сумму не назвал.
А это из материалов пресс-службы Кремля:
По итогам визита подписан пакет межведомственных соглашений о сотрудничестве. Владимир Путин и Алмазбек Атамбаев подписали Декларацию об укреплении союзничества и стратегического партнёрства между Российской Федерацией и Киргизской Республикой.
По некоторым данным, сразу несколько российских компаний получили дополнительные возможности для ведения бизнеса на территории Киргизии. Это не только энергетический бизнес, но также бизнес в сфере коммуникаций, сельского хозяйства и других направлениях. Ранее проходила информация о том, что российский сельскохозяйственный сектор заинтересован в замещении семян ряда сельхозкультур (например, сахарной свёклы) западного производства (Италия, США и др.) семенами, которые российские компании готовы выращивать на территории Киргизской Республики - в подходящих климатических зонах. Это ко всему прочему позволит ежегодно экономить российскому сельхозсектору миллиарды рублей.
Использованы фотографии: http://www.kremlin.ru
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