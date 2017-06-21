Глава МИД РФ назвал очередные американские санкции русофобской одержимостью

Атмосферу это, конечно, не улучшает. Санкции в очередной раз принимаются на ровном месте. Ссылка на ситуацию на Украине, она, по-моему, у серьёзных наблюдателей за этим процессом вызывает улыбку. К сожалению, наши коллеги в Евросоюзе, я на эту тему говорил, спрятались за такую лукавую формулу: санкции будут сняты, как только Россия выполнит минские договоренности. Мы приглашаем наших друзей в Евросоюзе почитать ещё раз минские договоренности, там достаточно понятно, кто и что должен делать и в какой последовательности. Поэтому не могу ничего высказать кроме сожалений по поводу этой русофобской одержимости наших американских коллег. Она уже переходит все грани. Порошенко не может выполнить свои обязательства по минским договоренностям — санкции против России...

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал очередной санкционный пакет, который в отношении РФ ввели американские сенаторы. Напомним, что вводятся новые персональные санкции, а также санкции общеэкономического характера, дополнительно ограничивающие свободу банковского сектора. При этом с той целью, чтобы у президента Трампа не было шансов ветировать законопроект, американские сенаторы увязали антироссийские санкции с санкциями против Ирана.Сергей Лавров сделал комментарий по вопросу санкционной политики США после встречи с французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом (цитата РИА Новости ):Как видно, российский министр не ищет сглаживающих углы формулировок по той простой причине, что в современном мире сглаживать углы отказываются в первую очередь «партнёры», которые в своей русофобии решили переплюнуть самих себя с известной историей от маккартизме.