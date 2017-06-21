07:55 21 июня

Глава МИД РФ назвал очередные американские санкции русофобской одержимостью

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал очередной санкционный пакет, который в отношении РФ ввели американские сенаторы. Напомним, что вводятся новые персональные санкции, а также санкции общеэкономического характера, дополнительно ограничивающие свободу банковского сектора. При этом с той целью, чтобы у президента Трампа не было шансов ветировать законопроект, американские сенаторы увязали антироссийские санкции с санкциями против Ирана.

Сергей Лавров сделал комментарий по вопросу санкционной политики США после встречи с французским коллегой Жан-Ивом Ле Дрианом (цитата РИА Новости ):
Атмосферу это, конечно, не улучшает. Санкции в очередной раз принимаются на ровном месте. Ссылка на ситуацию на Украине, она, по-моему, у серьёзных наблюдателей за этим процессом вызывает улыбку. К сожалению, наши коллеги в Евросоюзе, я на эту тему говорил, спрятались за такую лукавую формулу: санкции будут сняты, как только Россия выполнит минские договоренности. Мы приглашаем наших друзей в Евросоюзе почитать ещё раз минские договоренности, там достаточно понятно, кто и что должен делать и в какой последовательности. Поэтому не могу ничего высказать кроме сожалений по поводу этой русофобской одержимости наших американских коллег. Она уже переходит все грани. Порошенко не может выполнить свои обязательства по минским договоренностям — санкции против России...


Глава МИД РФ назвал очередные американские санкции русофобской одержимостью



Как видно, российский министр не ищет сглаживающих углы формулировок по той простой причине, что в современном мире сглаживать углы отказываются в первую очередь «партнёры», которые в своей русофобии решили переплюнуть самих себя с известной историей от маккартизме.

Использованы фотографии: http://www.mid.ru/ru/home
5

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 12

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. ОТДЕЛ Сегодня, 06:56
    Лаврову нужно было просто сказать "СПАСИБО за санкции!" и улыбнуться ехидно..! Эффектно было бы..
    ОТДЕЛ
    1. rJIiOK Сегодня, 06:59
      А вдруг они догадаются, что они для нас полезны, и отменят?
      rJIiOK
      1. Чеширский Сегодня, 07:13
        А вдруг они догадаются, что они для нас полезны, и отменят?

        Тссс! Не спугните! wink
        Чеширский
    2. сибиралт Сегодня, 07:09
      Посмотрим, захочет ли Трамп прослыть слабым президентом, если с Сенатом не совладает.
      К тому же, перед встречей с Путиным совершать явную подлянку Трампу ни к чему.

      сибиралт
      1. vovanpain Сегодня, 07:39
        Цитата: сибиралт
        К тому же, перед встречей с Путиным совершать явную подлянку Трампу ни к чему.

        Почему Олег,как раз перед встречей и начинается основная движуха. yes Каждая сторона ищет сильные козыри и прячет по рукавам тузов,что бы метнуть их в нужный момент на стол. yes Трампадур,как политик он,ну ребенок,не он командует,им командуют,по вангую мало мало ничем эта встреча не завершится,даже если и о чем и договорятся,то выполнятся будет через пень колоду,кстати и встреча Трампадура с Педро Порошенко из этой оперы,как бы Петруха не надувал щеки,он просто проходная карта в игре США-РОССИЯ-КИТАЙ. hi
        vovanpain
        1. zhekazs Сегодня, 07:52
          Трумп - он не как ребенок, как женщина, слишком эмоционален. А там, где эмоции, сильной и стабильной, выверенной политики быть не может. Так что без вангования и так понятно, что никаких фундаментальных сдвигов в отношениях РФ - США при Трумпе не БУДЕТ. Им нужен политик с iron balls, как они говорят, но где им взять такого, да и на фоне ВВП такой их през будет смотреться вторым номером в глазах мировой общественности. Да и не дадут сильному политику гнуть свою линию те же лоббисты в амерзкой администрации. Это вам не тут))
          zhekazs
  2. Александр 3 Сегодня, 06:57
    Политика такая щтука ,что нельзя прям в лоб сказать кто есть кто.
    Александр 3
  3. zhekazs Сегодня, 07:07
    российский министр не ищет сглаживающих углы формулировок


    Оно и понятно, со времени ДБ прошло время мягких формулировок, давно пора называть вещи своими именами.
    А санкции - санкциями, не думаю, что нам от этого будет хуже. Будет дороже что-то, снова. Какая-то своя - наша российская - отрасль получит дополнительный толчок к развитию. И оно нам хуже что-ли будет? wink
    zhekazs
  4. rotmistr60 Сегодня, 07:09
    То, что это уже полнейший маразм ясно и ребенку. Но когда в американском сенате часть старперов не только страдает болезнью Альцгеймера, но и еще русофобией, то ждать другого не приходится. Вроде наши готовят ответный пакет санкций, тогда посмотрим может ли Россия эффективно ответить Сша помимо персональных санкций, которые американских сенаторов совершенно не волнуют.
    rotmistr60
  5. Logall Сегодня, 07:10
    "Порошенко не может выполнить свои обязательства по минским договоренностям — санкции против России..."
    Поэтому он и не выполняет! В США слетал за новыми инструкциями и дальше будет не выполнять... Педро он такой, как повелитель европейских сладких поп скажет, так он строчить и будет...
    "Меня зовут Петя, можно петрушка, можно педя, можно пидружка. Меня вообще по всякому можно..."
    Logall
    1. zhekazs Сегодня, 07:26
      "Меня зовут Петя, можно петрушка, можно педя, можно пидружка. Меня вообще по всякому можно..."
      - хохлосуть!
      zhekazs
  6. a.s.zzz888 Сегодня, 07:47
    ...очередная попытка "задвинуть " Россию... как то слабовато у них это всё... а чего нам не ввести санкции на мерикатосню?... хуже, уже, не будет...
    a.s.zzz888
Картина дня