ЗРК «Тор-М2У» поступил в ЮВО
Как сообщает интернет-газета « Известия », в Ростовской области размещен полк новейших зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) 9К331М «Тор-М2У». Они призваны уничтожать беспилотники, самолеты и вертолеты. В определенных условиях комплексы справятся даже с такими сложными целями, как высокоточные ракеты и бомбы.
Техника поступила в распоряжение вновь сформированной 150-й мотострелковой дивизии Южного военного округа. В её составе в конце 2016 года началось формирование 933-го зенитно-ракетного полка. В настоящее время воинская часть располагается в городе Миллерово, расчеты осваивают комплекс в учебном центре ПВО в городе Ейске.
933-й Верхнеднепровский Краснознаменный ордена Александра Невского зенитный ракетный полк — прославленная воинская часть. Он был сформирован в 1942 году как 1273-й зенитно-пулеметный полк. Прошел с боями от Смоленска до Берлина, был награжден, а также получил почетные наименования. После войны полк дислоцировался в ГДР. В 1962 году он был переименован в 933-й зенитный полк, а спустя десять лет стал зенитно-ракетным. В 1991 году ЗРП был переброшен в Северо-Кавказский военный округ. Впоследствии полк был сокращен до зенитного дивизиона, который, в свою очередь, расформировали в 2008 году.
Техника поступила в распоряжение вновь сформированной 150-й мотострелковой дивизии Южного военного округа. В её составе в конце 2016 года началось формирование 933-го зенитно-ракетного полка. В настоящее время воинская часть располагается в городе Миллерово, расчеты осваивают комплекс в учебном центре ПВО в городе Ейске.
933-й Верхнеднепровский Краснознаменный ордена Александра Невского зенитный ракетный полк — прославленная воинская часть. Он был сформирован в 1942 году как 1273-й зенитно-пулеметный полк. Прошел с боями от Смоленска до Берлина, был награжден, а также получил почетные наименования. После войны полк дислоцировался в ГДР. В 1962 году он был переименован в 933-й зенитный полк, а спустя десять лет стал зенитно-ракетным. В 1991 году ЗРП был переброшен в Северо-Кавказский военный округ. Впоследствии полк был сокращен до зенитного дивизиона, который, в свою очередь, расформировали в 2008 году.
Использованы фотографии: http://iz.ru/608604/aleksei-ramm-dmitrii-litovkin-evgenii-dmitriev/iug-rossii-usilili-zenitnymi-bublikami-avtomatami
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти