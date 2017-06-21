Опрос: около 90 % россиян доверяют внешнеполитическим решениям президента
Подавляющее большинство россиян доверяют тому, как Владимир Путин ведет международные дела, приводит РИА Новости результаты опроса экспертного центра Pew Research Center.
По данным центра, 87 % респондентов доверяют российскому лидеру в решении глобальных проблем и принятии решений в международных делах.
Поддерживают его политику в отношении Украины 63 %, в отношении США – 73 %. При этом отмечается, что по сравнению с 2015 годом данные показатели несколько снизились.
Кроме того, 59% опрошенных считают, что РФ играет более важную роль в мире, чем десять лет назад. Полагают, что роль страны осталась на том же уровне – 21, стала меньше – 17 %.
По мнению большинства респондентов, важнейшей проблемой в стране является рост цен (71 %), на втором месте – коррумпированность политических лидеров (58 %).
Опрос проводился с 18 февраля по 3 апреля, Опрошено 1002 совершеннолетних жителя России. Статистическая погрешность составляет +/- 4 процентных пункта.
По данным центра, 87 % респондентов доверяют российскому лидеру в решении глобальных проблем и принятии решений в международных делах.
Поддерживают его политику в отношении Украины 63 %, в отношении США – 73 %. При этом отмечается, что по сравнению с 2015 годом данные показатели несколько снизились.
Кроме того, 59% опрошенных считают, что РФ играет более важную роль в мире, чем десять лет назад. Полагают, что роль страны осталась на том же уровне – 21, стала меньше – 17 %.
По мнению большинства респондентов, важнейшей проблемой в стране является рост цен (71 %), на втором месте – коррумпированность политических лидеров (58 %).
Опрос проводился с 18 февраля по 3 апреля, Опрошено 1002 совершеннолетних жителя России. Статистическая погрешность составляет +/- 4 процентных пункта.
Использованы фотографии: РИА Новости / Сергей Гунеев
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