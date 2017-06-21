11:26 21 июня

Опрос: около 90 % россиян доверяют внешнеполитическим решениям президента

Подавляющее большинство россиян доверяют тому, как Владимир Путин ведет международные дела, приводит РИА Новости результаты опроса экспертного центра Pew Research Center.

Опрос: около 90 % россиян доверяют внешнеполитическим решениям президента


По данным центра, 87 % респондентов доверяют российскому лидеру в решении глобальных проблем и принятии решений в международных делах.


Поддерживают его политику в отношении Украины 63 %, в отношении США – 73 %. При этом отмечается, что по сравнению с 2015 годом данные показатели несколько снизились.

Кроме того, 59% опрошенных считают, что РФ играет более важную роль в мире, чем десять лет назад. Полагают, что роль страны осталась на том же уровне – 21, стала меньше – 17 %.

По мнению большинства респондентов, важнейшей проблемой в стране является рост цен (71 %), на втором месте – коррумпированность политических лидеров (58 %).

Опрос проводился с 18 февраля по 3 апреля, Опрошено 1002 совершеннолетних жителя России. Статистическая погрешность составляет +/- 4 процентных пункта.

Использованы фотографии: РИА Новости / Сергей Гунеев
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 99

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  1. Скептик-Самоучка Сегодня, 08:10
    и 10% доверяют внутреполитическим....
    Вообще внутренняя политика - это скатывание к крепостному праву. И Путин не будет ее менять,как бы и кт бы его об этом не просил. Его устраивает все. Лишь бы Арматы поступали вовремя в ВС РФ.
    Скептик-Самоучка
    1. vorobey Сегодня, 08:19
      Цитата: Скептик-Самоучка
      Вообще внутренняя политика - это скатывание к крепостному праву.


      о.. вас уже закрепили за определенным помещиком? laughing
      vorobey
      1. silberwolf88 Сегодня, 08:23
        надо бы ещё и на конюшне выпороть как следует ... розга она ум вострит ...
        silberwolf88
      2. Скептик-Самоучка Сегодня, 08:26
        Курсы петросяна с отличием? Не очень смешно.
        Просто посмотрите, куда направляют учиться своих отпрысков олигархосы и их банда прихлебателей. Не МГУ. Не МГИМО (хотя там тоже их пока что хватает). Они отправляют учиться на Запад. Собственно на этом можно сказать "Все", но я добавлю еще чуть-чуть.
        Явления кумовства были во все времена. Но сейчас, количество "умников", которые считают, что они что-то знают реально и хотят поуправлять - зашкаливает. Самое страшное - с инициативой. Так вот, как только рогозины расставят своих отпрысков по всем мало мальски значимым должностям, а уровень образования РФ падает ежегодно - потом поздно голосить будет.
        Скептик-Самоучка
        1. kitamo Сегодня, 08:50
          Цитата: Скептик-Самоучка
          Просто посмотрите, куда направляют учиться своих отпрысков олигархосы и их банда прихлебателей. Не МГУ. Не МГИМО (хотя там тоже их пока что хватает). Они отправляют учиться на Запад. Собственно на этом можно сказать "Все"


          Даже, если в этом Вы правы, какое отношение, это имеет к КРЕПОСТНОМУ праву?
          kitamo
          1. Скептик-Самоучка Сегодня, 08:53
            вас смутило слово "крепостное"? ну так придумают другое название - суть не поменяется.
            Скептик-Самоучка
          2. сорок восьмой Сегодня, 10:09
            Вероятно он имел в виду "феодализм", и по сути он прав. Насаживание сыновей на должности хорошим ничем не кончится
            сорок восьмой
        2. APASUS Сегодня, 08:57
          Цитата: Скептик-Самоучка
          Просто посмотрите, куда направляют учиться своих отпрысков олигархосы и их банда прихлебателей. Не МГУ. Не МГИМО (хотя там тоже их пока что хватает). Они отправляют учиться на Запад.

          Так называемая элита живет не чаяниями народа ,а собственными утехами.
          APASUS
          1. 210окв Сегодня, 09:00
            Этот Ваш знаменитый актер давно уже живет в Канаде..Не тот пример..
            Цитата: APASUS
            Цитата: Скептик-Самоучка
            Просто посмотрите, куда направляют учиться своих отпрысков олигархосы и их банда прихлебателей. Не МГУ. Не МГИМО (хотя там тоже их пока что хватает). Они отправляют учиться на Запад.

            Так называемая элита живет не чаяниями народа ,а собственными утехами.
            210окв
            1. Скептик-Самоучка Сегодня, 09:06
              А Серябряков в политику и не идет. Так что он может это говорить...
              К примеру.
              http://mc.bk55.ru/news/article/7483/
              Зато ЭТО показательно.
              Скептик-Самоучка
              1. Farid05 Сегодня, 10:09
                Про Мизулину - вот это да, не знал, а нас "уму разуму" учить пытается... плюсую, но в шоке)
                Farid05
                1. Скептик-Самоучка Сегодня, 10:20
                  Я в приватной беседе еще могу много что рассказать... И не только про нее.
                  Шок гарантирую на год.
                  Скептик-Самоучка
                2. Farid05 Сегодня, 10:22
                  Да там и так все понятно, партия жуликов и воров... Я только одного не пойму - почему патриотами называют их поддерживающих, на мой взгляд - это и есть предатели... а патриот никогда не поддержит вора.
                  Farid05
            2. APASUS Сегодня, 09:14
              Цитата: 210окв
              Этот Ваш знаменитый актер давно уже живет в Канаде..Не тот пример..

              В ЧЕМ ОН СОВРАЛ ?
              APASUS
              1. 210окв Сегодня, 09:16
                Ни в чем..Просто он собрался и съехал с Отчизны...Просто если ты не живешь на Родине нечего учить тех кому тут жить и растить детей..
                Цитата: APASUS
                Цитата: 210окв
                Этот Ваш знаменитый актер давно уже живет в Канаде..Не тот пример..

                В ЧЕМ ОН СОВРАЛ ?
                210окв
                1. APASUS Сегодня, 09:28
                  Цитата: 210окв
                  Ни в чем..Просто он собрался и съехал с Отчизны...Просто если ты не живешь на Родине нечего учить тех кому тут жить и растить детей..
                  Цитата: APASUS
                  Цитата: 210окв
                  Этот Ваш знаменитый актер давно уже живет в Канаде..Не тот пример..

                  В ЧЕМ ОН СОВРАЛ ?

                  Он не предлагает вам как учить детей ,он четко описал рецепт для людей рвущихся к власти.Для баланса сил в обществе и уравновешивании тенденций.
                  APASUS
            3. ОТДЕЛ Сегодня, 09:52
              Цитата: 210окв
              Этот Ваш знаменитый актер давно уже живет в Канаде..Не тот пример..

              Да беглец он и как у нас таких называют... Бандеровец и предатель чистой воды!
              Презираю таких...!

              Вот падла , а он мне нравился как артист... negative
              ОТДЕЛ
              1. Farid05 Сегодня, 10:17
                Скажите мне пож-та товарищ Отдел, вы вот человек взрослый и многими здесь уважаемый, в том числе и мной - почему Лавров и Мизулина, чьи дети живут в США - хорошие парни и патриоты, а Серебряков, который не видит бюджетных денег и лишь высказал свое мнение, кстати и правильное мнение - беглец?
                Farid05
                1. ranger Сегодня, 10:31
                  Цитата: Farid05
                  почему Лавров и Мизулина, чьи дети живут в США - хорошие парни и патриоты,

                  К этим "патриотам" можно смело добавить несостоявшегося замполита Железняка из Госдумы, который на всех ТВ каналах учит нас любить Родину, но детей своих почему то отправил учиться в Лондон, где они отучившись и работают...
                  Что же касается внешней политики, то чем больше проблем накапливается внутри страны, тем больше внимания руководство уделяет внешней политике. Это было характерно еще для правления Горбачева...
                  ranger
                2. ОТДЕЛ Сегодня, 11:00
                  Цитата: Farid05
                  Скажите мне пож-та товарищ Отдел, вы вот человек взрослый и многими здесь уважаемый, в том числе и мной - почему Лавров и Мизулина, чьи дети живут в США - хорошие парни и патриоты, а Серебряков, который не видит бюджетных денег и лишь высказал свое мнение, кстати и правильное мнение - беглец?

                  Не хочу обидеть никого..Я таких презираю! И мне их жаль (серебрякова и т.д.) А за детей, Отцы не отвечают , они уже взрослые и Россию свою Родину не хают, это точно! Вот и ВСЕ! Родину ее можно просто любить(плохая или хорошая), а когда хаять начинают это просто падла и черт ..Этот ваш серебряк именно такой , я его фильмы не смотрю просто, противно и мерзко , если честно! negative
                  ОТДЕЛ
            4. Чёрный Полковник Сегодня, 10:16
              Где бы Серебряков ни жил его слова, по отношению к идущим во власть, правильные
              Чёрный Полковник
          2. dag Сегодня, 10:55
            Цитата: APASUS
            Цитата: Скептик-Самоучка
            Просто посмотрите, куда направляют учиться своих отпрысков олигархосы и их банда прихлебателей. Не МГУ. Не МГИМО (хотя там тоже их пока что хватает). Они отправляют учиться на Запад.

            Так называемая элита живет не чаяниями народа ,а собственными утехами.

            Вообще то сам он вроде как уехал жить в Канаду.
            dag
            1. APASUS Сегодня, 11:05
              Цитата: dag
              Вообще то сам он вроде как уехал жить в Канаду.

              Хоть на Луну! Что он сказал не правильно
              APASUS
        3. aleksandrs95 Сегодня, 09:20
          все будет нормально,все больше думающих узнают о идеях изборского клуба и поддержка их идей растет в народе.Вполне допускаю,что когда вырастет их влияние в обществе то ВВП повернет курс развития страны по их рекомендациям.Но это будет не революция а эволюция.
          aleksandrs95
          1. Скептик-Самоучка Сегодня, 09:22
            ВВП лучше поддержать Сечина, чем повернуть политику лицом к народу. Тем паче, что купить изборский клуб - задача для выпускника первого курса гарварда/оксфорда, короче там где обучают отпрысков сечиных
            Скептик-Самоучка
        4. Владимир 38 Сегодня, 10:11
          Цитата: Скептик-Самоучка
          Самое страшное - с инициативой

          Да уж, хуже дурака, только инициативный ..))
          Владимир 38
      3. НасРать Сегодня, 09:04
        Цитата: vorobey
        Цитата: Скептик-Самоучка
        Вообще внутренняя политика - это скатывание к крепостному праву.

        о.. вас уже закрепили за определенным помещиком? laughing

        Холопов пока не делят......, но леса, озёра, реки, земли - уже прибраны к рукам - по крайней мере в центральной России - практически всё уже имеет хозяина и огорожено.. Правда, оставляют ещё места куда направляют холопов, что бы не сильно возмущались ... если нужны фото огороженных участков леса(многие км), озёр- пришлю. Реки не огораживают, но "вежливо" попросят, если заехали на "частный" участок... hi
        Кстати, у нас в округе и Барин есть... Так местные называют БОЛЬШОГО ЧЕЛОВЕКА smile из Москвы (Шойгу, Медведев, Путин к нему часто на вертолётах прилетают)... - тьфу... а Вы говорите нет крепостного права ... stop
        НасРать
      4. osoboye_mneniye Сегодня, 09:28
        Цитата: vorobey
        Цитата: Скептик-Самоучка
        Вообще внутренняя политика - это скатывание к крепостному праву.

        о.. вас уже закрепили за определенным помещиком? laughing

        Так и вас тоже. Просто вам об этом не говорят))
        Хотя, в целом, на настоящем этапе развития, наверное, это и нужно. Сейчас идёт работа над налаживанием контроля за действиями помещиков. В минимальном качестве наладят, я думаю. Но лишь в объёме, чтобы революцию не устроили. Типа чтобы была вода, тепло, жрачка и кредиты дешёвые. Все остальные дорогостоящие и не такие значимые и явные на первый взгляд области, как медицина, образование итп, медленно движутся в туман..
        И это, бесспорно, кабала, образно говоря.
        В остальном то всё красиво, кто ж спорит.. При всём этом могу сказать, что на данном этапе я Путина во внутренней политике поддерживаю. Имея исходные как у него, вряд ли возможно добиться лучшего.
        Вот что он со временем с олигархатом делать собрался - вот вопрос. Человек то он хороший, идейный. Думаю, что у него на этот счёт есть планы. И мы о них раньше времени не узнаем. Как с международными отношениями было. Пока силёнок было мало, мы были кроткие, как овечки, и нас все "любили". Силы появились - появились и внятные действия.
        osoboye_mneniye
        1. Стропорез Сегодня, 09:44
          Цитата: osoboye_mneniye
          Человек то он хороший, идейный. Думаю, что у него на этот счёт есть планы. И мы о них раньше времени не узнаем

          эт да , 17-ть лет ведь мало,чтобы все хпп распознать wassat
          Стропорез
      5. ОТДЕЛ Сегодня, 09:47
        Цитата: vorobey
        Цитата: Скептик-Самоучка
        Вообще внутренняя политика - это скатывание к крепостному праву.

        о.. вас уже закрепили за определенным помещиком? laughing

        Эти "аристократы" только об этом и мечтают.. падлы! Россию разворовали, а вот душу русскую им не удасться взять и наплевать ...Мы насмерть стоим!
        ОТДЕЛ
        1. Скептик-Самоучка Сегодня, 09:58
          Наплюют, Виталий, наплюют.
          Просто плевки закрасят "божьей росой", и вы первым будете их поддерживать :)
          И насмерть вы стоять будете один, когда плюнут именно в вас. Нет единства в народе.
          Скептик-Самоучка
    2. ОТДЕЛ Сегодня, 08:19
      Глядя на Украину , Путину скоро 99% будет доверять и требовать жесткой политики не смотря ни на какие проблемы внутри страны (экономические и т.д.) Еще одного унижения , как в 90-х русские не переживут.. soldier
      ОТДЕЛ
      1. Скептик-Самоучка Сегодня, 08:21
        Переживут, и не одно...
        Даже если выйдет указ - что депутатам разрешено плевать в лицо беременным женщинам - все утрутся и побегут как хомячки вкалывать...
        Скептик-Самоучка
        1. silberwolf88 Сегодня, 08:25
          вроде скептик ... но сразу видно с образованием плохо - самоучка ... и разговаривает в духе лозунгов либерастии ...
          silberwolf88
          1. Скептик-Самоучка Сегодня, 08:32
            сибирский волчонок
            Хочешь пример?
            В Подмосковье, в г. Железнодорожный дама за рулем сбила насмерть 6-летнего ребенка. При этом во время "сдавания назад", когда и был совершен наезд - она болтала по мобилке.
            Экспертиза признала наличие в крови у 6-летнего ребенка 2.7 промилли спирта.
            Где массовые возмущения народа, что судьи нехорошие люди?
            Сидят по домам и на кухне "перетирают" новости, потому что лично их не коснулось? Именно так.
            Значит когда вашей супруге или ребенку в обязательном порядке депутаты будут плевать в лицо - возмущаться и ДЕЙСТВОВАТЬ будете только вы. Остальные так же, на кухне, будут возмущаться и думать "авось пронесет".
            И напоследок. Никогда не имел дел с либералами и вам не советую. Но если вас так сльно интересуют мои политические взгляды - прошу личку, там обсудим.
            Скептик-Самоучка
            1. cniza Сегодня, 08:37
              А Вы , что сделали ? Ваши предложения.
              cniza
              1. Скептик-Самоучка Сегодня, 08:49
                Менять власть. И не на навальных и иже с ними.
                Расстрелять думу, едро, и прочих рогозиных. Ввести смертную казнь, поменять законодательство.
                А вы только вопрошать умеете, или мнение свое имеете? Да, если ваше мнение "целиком и полностью одобрямс" - то лучше не отвечайте. Копите звездочки и лайки - и будьте счастливы.
                Скептик-Самоучка
                1. cniza Сегодня, 08:59
                  Цитата: Скептик-Самоучка
                  А вы только вопрошать умеете, или мнение свое имеете? Да, если ваше мнение "целиком и полностью одобрямс" - то лучше не отвечайте. Копите звездочки и лайки - и будьте счастливы.


                  Ну почему же , мне не хочется , что бы такие как вы , ввергли мою страну в кровавые разборки , я хочу жить так как я хочу , при этом доставляя меньше всего проблем окружающим. Только Государство имеет право на насилие и более никто , а если наоборот это уже не государство - а Украина , повторюсь я этого не хочу. Далее лень по клаве стучать , если Вы человек здравый то поймете , что "кровь" не решает проблем.
                  cniza
                  1. Скептик-Самоучка Сегодня, 09:09
                    У вас есть предложение, КАК донести до Гаранта, что внутренняя политика Правительства - антинародная? Навального не предлагать.
                    Митингами? Еще как-то?
                    На прямой линии с Президентом - завали какие угодно вопросы, кроме тех, корыте действительно важны для государства, если люди хотят жить в богатом государстве.
                    Да собственно тоже лень стучать по клавиатуре - надеюсь, чт тоже поймете, чт к чему.
                    Кстати, состояние украины в РФ тоже не хочу. Но и власть едра терпеть уже сил нет.
                    Скептик-Самоучка
                    1. cniza Сегодня, 09:18
                      Цитата: Скептик-Самоучка
                      У вас есть предложение, КАК донести до Гаранта, что внутренняя политика Правительства - антинародная? Навального не предлагать.
                      .


                      Вы меня с кем то путаете laughing Я хочу , что бы и тот и другой не мешали мне жить. Как это сделать ? - работать , много работать и не ныть и не голосить , поверьте мне и жизнь у Вас наладится.
                      cniza
                      1. Скептик-Самоучка Сегодня, 09:23
                        Т.е. налоги вы платить не собираетесь?
                        Скептик-Самоучка
                  2. Стропорез Сегодня, 09:31
                    Цитата: cniza
                    мне не хочется , что бы такие как вы , ввергли мою страну в кровавые разборки ,

                    Кто с кем воевать то будет,нищий с нищим? или....
                    Вы мозх включите , а не первую кнопку yes
                    Стропорез
            2. TOPchymBA Сегодня, 08:40
              При чем здесь президент?
              По поводу анализов - сдайте анализы в нескольких клиниках . Результаты Вас сильно удивят. А искать заговор в банальной ошибке не очень умно.
              TOPchymBA
              1. Gamer Сегодня, 09:17
                А искать заговор в банальной ошибке не очень умно
                судмедэксперта - по этапу. это его работа анализы проверять и перепроверять.
                Умничают, а потом "приморские партизаны" им не такие.
                Gamer
              2. Скептик-Самоучка Сегодня, 10:45
                https://www.youtube.com/watch?v=HdsX2ag5S7U&f
                eature=youtu.be
                Да Президент вообще не при делах
                Скептик-Самоучка
            3. cniza Сегодня, 09:30
              Цитата: Скептик-Самоучка
              Т.е. налоги вы платить не собираетесь?


              С чего Вы такой вывод сделали ?
              cniza
            4. Стропорез Сегодня, 09:35
              Цитата: Скептик-Самоучка
              Хочешь пример?
              В Подмосковье, в г. Железнодорожный дама за рулем сбила насмерть 6-летнего ребенка. При этом во время "сдавания назад", когда и был совершен наезд - она болтала по мобилке.
              Экспертиза признала наличие в крови у 6-летнего ребенка 2.7 промилли спирта.
              Где массовые возмущения народа, что судьи нехорошие люди?

              Пусть посмотрит!!!
              Стропорез
            5. Банный Сегодня, 09:43
              а неча так бухать в 6 лет то))))ишо машину мог костями поцарапать охальник развелось холопов бамперов на них не напасешси а вообще жутко конечно эту самку надо на фонаре повесить
              Банный
        2. новичок Сегодня, 08:53
          Скептик_Самоучка, вы это самое, в пылу азарта немного слова перебирайте, я про плевок беременным. сразу видно: ни культуры, ни образования. и перестаньте вести себя как оральн, простите новальные. вы как провокатор сбрасываете в кучу все происшествия криминальной хроники, обвиняя в этом главу гос.ва. это не тохчто уже давно не смешно, это противно.
          новичок
          1. Скептик-Самоучка Сегодня, 09:01
            Хорошо. Другой пример.
            Введут новый налог, к примеру. Который касается, ну пусть малого бизнеса. Полагаете, что кто-то будет возмущаться? Кроме владельце малого бизнеса - никто, а многие еще и скажут, так им и надо...
            Тут суть не в том, будут плевать или нет - суть в том, что применяя политику разделяй и властвуй, пока ЛИЧНО не касается - все молчат или злорадствуют.
            Теперь что касается криминальной хроники и обвинения главы государства. Судебная ошибка - она одна из самых дорогих. А приговоры у нас выносятся именем Закона РФ. Да, лично в примере с задавленным мальчиком ЛИЧНО Путин не виноват. Но он Гарант, и все гуано, достается ему. Все косяки правительства - тоже ему. Поскольку он назначал ЭТО правительство.
            А Ваш комментарий - не очень умелая попытка выпускника-егэшника уйти от темы, заболтать ее.
            Скептик-Самоучка
            1. новичок Сегодня, 09:22
              Скептик_Самоучка, послушайте кпк вас там, невминяемый вы наш. начну с конца вашего нытья. у меня юридическое образовпние, в отличие от вас, слава богу, с егэ не знаком. ваш омерзительный плач и ваши ничтожные “примеры“ из области ваших мрачных от собственной тупости влажных ночных кошмаров. а вот ваши призывы к расстрелу и насилию, уже статья, лучше заткнитесь и аыпейте чаю. сто грамм вам запрещено.
              новичок
              1. Скептик-Самоучка Сегодня, 09:27
                развелось юристов...
                вы бы лучше ручками что-то попытались сделать вместо "политически правильной" болтовни
                Скептик-Самоучка
                1. новичок Сегодня, 09:38
                  слушайте, уё.б.ище лесное. я свой дом построил собственными руками, посадил целый сад, и у иеня два сына. а таких нич. тожеств вроде вас, не понимающих и не принимающих аргументацию, в юнности воспитывал кулаками. вы знаете, у таких как вы это быстро прочсняет ум. по вашим идиотским и не имеющим ничего общего с реальностью примерами, смею сделать вывод: вы никчемны. а это я говорю вам уже как иужик.
                  новичок
                  1. Скептик-Самоучка Сегодня, 09:53
                    а вы хоть один аргумент привели?
                    кулаками вы воспитывать можете только женщин и детей, судя по высказываниям, ну и заключенных в наручниках, ибо ответки боитесь, как не знаю кто.
                    Про никчемность и так далее, упоминая "мужика"...
                    В отличие от вас, словоблуда с юридическим образованием, я -,металлург. А вы, батенька, трепло. В моей юности, таких вот юристов, называли "дети евреев", и презирали.
                    Собственно, все, идите, пилите свой сад, ибо ...
                    Скептик-Самоучка
                    1. новичок Сегодня, 10:08
                      скажу я вам, “человек“, несколько лет прожил я и проработал на севере. так там люди говорят: не тронь моё деревце, а то я ... твою тайгу.“ вам понятно, чер.вь?
                      новичок
                      1. Скептик-Самоучка Сегодня, 10:22
                        на Севере - срок отбывали? Юристы по другому не могут... И образование наверное в "зоне" получили?
                        Судя по вашим высказыванием я не так уж далек от истины.
                        Скептик-Самоучка
              2. Стропорез Сегодня, 09:34
                Цитата: новичок
                послушайте кпк вас там, невминяемый вы наш.

                хамишь??? am stop
                Стропорез
                1. новичок Сегодня, 09:44
                  Стропорез, для начала: не “хамишь???“, а хамите??? отвечаю: нет, я полном серъёзе.
                  новичок
                  1. Стропорез Сегодня, 09:55
                    Цитата: новичок
                    новичок

                    Цитата: новичок
                    отвечаю: нет, я полном серъёзе.

                    паталогия????
                    Второй ваш высер прочитал-всё в том же духе what
                    Не стОит хамить незнакомым людям и вы,как чел. взрослый должны это понимать,а уж,как юрист, во всяком случае! yes
                    Стропорез
                    1. Скептик-Самоучка Сегодня, 10:01
                      он такой же юрист, как я - Сечин.
                      На словах он Лев Толстой...
                      Скептик-Самоучка
                    2. новичок Сегодня, 10:14
                      Стропорез, это вы сейчас пробуете на пару со Скепиком_Самоучкой выср.ать, пордон, выдавить из себя умника‘ , одного на даоих?
                      новичок
                    3. zhekazs Сегодня, 10:33
                      Это не юрист, а школьник деревенский. Читать противно такое...
                      zhekazs
            2. Владимир 38 Сегодня, 10:50
              Цитата: Скептик-Самоучка
              А Ваш комментарий - не очень умелая попытка выпускника-егэшника уйти от темы, заболтать ее.

              Так и есть, это либо юные едросы, либо люди живущие далеко от России.. У меня нет других объяснении ибо не видеть всего, что твориться на просторах нашей родины не возможно. Наше правительство антинародное. Полностью вас поддерживаю. За исключением смертной казни))
              Владимир 38
        3. kitamo Сегодня, 08:54
          Цитата: Скептик-Самоучка
          Переживут, и не одно...
          Даже если выйдет указ - что депутатам разрешено плевать в лицо беременным женщинам - все утрутся и побегут как хомячки вкалывать...


          если издаст указ разрешающий либералам плевать в рожу, Вас лично где искать, что б занять очередь?
          kitamo
          1. Скептик-Самоучка Сегодня, 09:02
            Меня искать не надо - я сам к вам приду.
            Скептик-Самоучка
    3. сибиралт Сегодня, 08:32
      У нас и Ельцину не меньше доверяли. В России царь, он и есть царь. laughing
      сибиралт
      1. Masya Masya Сегодня, 08:43
        Цитата: сибиралт
        В России царь, он и есть царь.

        альтернативы нет...
        Masya Masya
        1. svp67 Сегодня, 08:49
          Цитата: Masya Masya
          альтернативы нет...

          Есть. Царица
          svp67
          1. Masya Masya Сегодня, 08:56
            Цитата: svp67
            Есть. Царица

            будьте добры,тёмная я... просветите кто же это?
            Masya Masya
          2. Million Сегодня, 08:58
            Кабаева царица?)
            Million
            1. Masya Masya Сегодня, 09:09
              Цитата: Million
              Кабаева царица?)

              не вариант... спортсменки пусть занимаются спортом... тренируют детей...готовят олимпийских чемпионов!
              Masya Masya
          3. сорок восьмой Сегодня, 10:22
            Во-первых, царицы нет. Во-вторых, наследников нет. Придворные интрижки и приблудные отпрыски не в счет.
            сорок восьмой
            1. Masya Masya Сегодня, 11:17
              Цитата: сорок восьмой
              отпрыски не в счет.

              отпрыски могут быть совсем ни при чем... завещание...
              Masya Masya
    4. 210окв Сегодня, 08:32
      А "Арматы" разве поступают?...
      Цитата: Скептик-Самоучка
      и 10% доверяют внутреполитическим....
      Вообще внутренняя политика - это скатывание к крепостному праву. И Путин не будет ее менять,как бы и кт бы его об этом не просил. Его устраивает все. Лишь бы Арматы поступали вовремя в ВС РФ.
      210окв
  2. 210окв Сегодня, 08:11
    Откуда они это всё берут..Разве политика умиротворения заштатников и бендеровцев находит поддержку?А понятно!"Бери,я себе еще нарисую"..
    210окв
    1. Logall Сегодня, 08:18
      Я всегда задаюсь вопросом: кого они опрашивают? Жил на дальнем востоке- не опрашивали; на северном Кавказе- не опрашивали; живу в Подмосковье- не опрашивают!?!
      По-моему, статисты с журналистами живут в своём мире. Друг друга опросили, интервью взяли и показали, как действительное...
      Logall
      1. Masya Masya Сегодня, 08:36
        Цитата: Logall
        Жил на дальнем востоке- не опрашивали; на северном Кавказе- не опрашивали; живу в Подмосковье- не опрашивают!?!

        живу в Сибири... этих опросников в глаза не видела... кого, где опрашивают?
        Masya Masya
      2. Владимир 38 Сегодня, 10:52
        Цитата: Logall
        Я всегда задаюсь вопросом: кого они опрашивают?

        Как кого, депутатов. Все опросы в думе проводятся...
        Владимир 38
    2. Скептик-Самоучка Сегодня, 08:19
      Я тут как-то совершенно случайно поучаствовал в телефонном опросе. Суть дела такова.
      Сижу дома, готовлю ребенка к дневному сну. Звонок на мобилку.
      Так и так,мы проводим опрос. Если вам от 18 до 45 скажите "да".
      Сказал "да".
      Вопрос сводился к пустяку - какой телеканал я смотрю в настоящее время.
      Отвечаю - мол никакой.
      А если вы включите телевизор - какой канал будет?
      Отвечаю - что мл когда ребенку три года - то канал только один - мультики.
      Они опять - а если вам надо новости посмотреть?
      Интернет.
      Под конец напрямую спрашивают - вы первый канал вообще что ли не смотрите?
      Ну вот как-то так...
      Скептик-Самоучка
      1. Uncle Lee Сегодня, 08:27
        Мне звонили по поводу улучшения связи и услуг:
        -Сколько вам лет ?
        -Вот столько !
        - Спасибо. Этот возраст мы не опрашиваем, До свиданья.
        -!!!!!!
        Вот такой опрос !
        Uncle Lee
  3. silberwolf88 Сегодня, 08:22
    Я тоже поддерживаю внешнюю политику Президента и его команды ... это искусство возможного ... и эти возможности реализовываются на все 100% ...
    Можно ли жёстче с Украиной? ... вопрос риторический - можно и нужно ... полный визовый режим с отказом всем разным АТОшникам и активистам режима ...
    С США ... а мы и так бъём по самому больному ... деньгам ... товарооборот находится на смешном уровне ... остальное баланс как в игре крестики/нолики ... а Лавров тут просто Мастер
    С Китаем всё аккуратно и взвешенно ...
    Остальной Мир вращается вокруг центров силы ... в минимальными уровнями самостоятельности ...
    silberwolf88
    1. 210окв Сегодня, 08:31
      Я могу с Вами согласится.Частично.Можно ли жестче с Украиной?Нужно,но не делается.С амерзцами.Игра,но с рывками из стороны в сторону.Пример-удар по сирийскому аэродрому(вышли из моратория,потом снова приняли решение и подтвердили мораторий),сбили сирийца-вышли из моратория.А что творится по госкорпорациям работающих за бугром?А что творится по размещению средств в штатах?Тоже поддержите?Это всё внешняя политика.
      Цитата: silberwolf88
      Я тоже поддерживаю внешнюю политику Президента и его команды ... это искусство возможного ... и эти возможности реализовываются на все 100% ...
      Можно ли жёстче с Украиной? ... вопрос риторический - можно и нужно ... полный визовый режим с отказом всем разным АТОшникам и активистам режима ...
      С США ... а мы и так бъём по самому больному ... деньгам ... товарооборот находится на смешном уровне ... остальное баланс как в игре крестики/нолики ... а Лавров тут просто Мастер
      С Китаем всё аккуратно и взвешенно ...
      Остальной Мир вращается вокруг центров силы ... в минимальными уровнями самостоятельности ...
      210окв
    2. Владимир 38 Сегодня, 11:01
      Цитата: silberwolf88
      Я тоже поддерживаю внешнюю политику Президента и его команды ... это искусство возможного ... и эти возможности реализовываются на все 100% ...

      Вы считаете, что не возможно было за 17 лет:
      -Принять закон о "кумовстве"
      -Установить в гос.организациях единую, прозрачную систему оплаты труда
      -Принять закон защищающий дольщиков от "кидалова" застройщика
      -Наладить производство доступных и необходимых лекарств
      -Решить вопрос ЖКХ в пользу населения
      -Принимать законы, которые идут во блага народа
      -Развивать собственное машиностроение, электронику
      И так далее и так далее..
      Владимир 38
  4. zhekazs Сегодня, 08:24
    87 % респондентов доверяют российскому лидеру

    Доверяю.

    в отношении Украины 63 %

    Ну тут - дожать и пережать, чтоб не до перемог всяких там в их умах было. Работать им нужно больше, а не скакать кoзлами

    в отношении США – 73 %

    Давить-давить-давить. Без всяких "Но", "Ну", "Му-хрю", давить нагло и безжалостно, они только так понимают. Давить по всем фронтам.

    по сравнению с 2015 годом данные показатели несколько снизились

    Есть такое, слабину немного дал, расслабился немного наш Гарант. Встряхнись, Вова! Вспомни своё - "Мочить в сортире!" laughing

    59% опрошенных считают, что РФ играет более важную роль в мире, чем десять лет назад. Полагают, что роль страны осталась на том же уровне – 21, стала меньше – 17 %


    Россия была, есть и БУДЕТ! Всё остальное есть неважно. Главное - что мы сами себя уважаем.

    рост цен (71 %)

    Плавали - знаем. Ежа не удивишь... ))

    коррумпированность политических лидеров (58 %)

    Выжечь всю эту нечисть каленым железом.
    zhekazs
    1. Стирбьорн Сегодня, 08:53
      на ВО подобный опрос замутили бы - уверен ситуация другая была бы)
      Стирбьорн
  5. vladimirvn Сегодня, 08:44
    Стратегия всегда имеет приоритет над тактикой. Внешняя политика всгда даст больше и быстрее дивидентов, чем внутренняя. Рад за успехи во внешней политике. Но где же результаты внутренней политики? Или вектор усилий и все результаты, направлены не на весь российский народ, а только на его "лучшую"часть? request
    vladimirvn
    1. Million Сегодня, 09:01
      А как же! Тот редкий случай,когда интнресы электората совпадают с интересами олигархата)
      Million
      1. vladimirvn Сегодня, 09:05
        Ну да. Нам глубокое моральное удовлетворение, им финансовое. laughing
        vladimirvn
  6. демотиватор Сегодня, 08:53
    Наверное опрос проводили среди сотрудников "Газпрома" и кооператива "Озеро". 90% доверяют - означает только одно, это уже пошла предвыборная накачка.
    демотиватор
  7. Gamer Сегодня, 08:54
    ничего не понимают в политике а одобряют what what
    Gamer
    1. silberwolf88 Сегодня, 09:08
      ага ... и у вас как у либерастов ... им вечно народ не тот ... не достоен и прочее ... люди такие какие есть с симпатиями и антипатиями ... ни плохие не хорошие ... думающие как бы поесть и спокойно пожить ... обыватель это норма))) ... активных около 10% ... а вот тут интересно ... в какие цвета они окрашены
      у вас жёлто/голубой ... это не очень как-то ... коричневый тож (стрёмный цвет) ...
      silberwolf88
      1. Gamer Сегодня, 09:21
        Юрий Игнатьевич Мухин, писатель-публицист и политический деятель утверждает что 90% с хвостиком населения - козлыыыы...и трудно поспорить.
        Gamer
  8. spirit Сегодня, 09:02
    Если смотреть телевизор, то ощущение что живешь на Украине, каждый день воюешь с иг и США , а с права воняет догнивающая Европа. А что там в России ? ВВП говорит все хорошо)
    spirit
    1. Стропорез Сегодня, 11:15
      Цитата: spirit
      ВВП говорит все хорошо)

      Говорит и показывает!))) laughing
      https://youtu.be/HdsX2ag5S7U
      Стропорез
  9. Познающий Сегодня, 09:08
    Цитата: Скептик-Самоучка
    Вообще внутренняя политика - это скатывание к крепостному праву.

    Да-да, вчера буквально узнал, что Президент РФ имеет 8 процентов от всех откатов в РФ, однако даже фбр,-цру не нашла ничего из заявленных 40- 100 млрд зеленых бумаг... feel
    Познающий
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 09:56
      Цитата: Познающий
      Цитата: Скептик-Самоучка
      Вообще внутренняя политика - это скатывание к крепостному праву.

      Да-да, вчера буквально узнал, что Президент РФ имеет 8 процентов от всех откатов в РФ, однако даже фбр,-цру не нашла ничего из заявленных 40- 100 млрд зеленых бумаг... feel

      Трамп Путину еще 1 трлн долларов должен ! bully За предвыборную компанию...!
      Что то евреев из Израиля на ветки нет...Они обычно в этом разбираются ! Хотя думаю выжидают, пока мы тут переругаемся и потом они начнут свою пляску! bully
      ОТДЕЛ
  10. Alex66 Сегодня, 09:14
    Внешняя политика дело хорошее, но как говорил Матроскин: о белкак и зайцах он думает, а о нас кто подумает адмирал Крузенштерн? Вот вчера он подчеркнул, что помощь Киргизии оказывается на безвозмездной основе и это не плохо, но нельзя же у своих отнимать, что бы чужим отдать.
    Alex66
  11. сорок восьмой Сегодня, 10:16
    Цитата: 210окв
    Просто если ты не живешь на Родине нечего учить тех кому тут жить и растить детей..

    Пусть лучше нас учат те, у кого дети за бугром, да?
    Сравним Серебрякова и Мизулину, у которой дети в Бельгии. Первый уехал и все. А вторая фонтанирует и фонтанирует...
    Или вот Железняк с дочками из туманной Великобритании. Уж он-то своими патриотическими речами нас точно научит Родину любить.
    А вообще я думаю, что самой ярой патриоткой является Васильева. Эта точно за бугор не свалит, пока в России еще осталось добро не растащенное
    сорок восьмой
  12. Farid05 Сегодня, 10:19
    Все нормально - падаем...)
    Farid05
Картина дня