Москва разрабатывает ответные меры на санкции США

Мы об этом (шаге США) сожалеем. И именно с таким чувством в очередной раз упущенных возможностей двинуться к улучшению наших двусторонних отношений приступаем к проработке наших ответных мер,

Неоднократно Москва на разных уровнях подчеркивала, что судить о политике администрации США на российском направлении мы будем по ее делам, а не по заявлениям. Не по каким-то сигналам, намекам, каким-то полуофициальным импульсам, а строго по делам. Вот дела говорят сами за себя,

Никакого ущерба, урона они нам не нанесут. Мы продолжим свой курс твердо и последовательно,

Мы, как и в ситуации с ударами американских сил по самолету и по беспилотнику сирийских ВС, говорим о том, что эта политика США противоречит американским же декларируемым целям,