Москва разрабатывает ответные меры на санкции США
Москва приступила к разработке ответных мер после очередного расширения Вашингтоном санкций в отношении РФ, передает РИА Новости заявление замглавы МИД Сергея Рябкова.
Дипломат отметил, что «очередное расширение антироссийских мер не окажет влияние на курс Москвы», граждане и компании от них тоже не пострадают.
По словам Рябкова, расширяя антироссийские санкции, Вашингтон «сознательно льет воду на мельницу партии войны в Киеве», то есть тех, кто не хочет урегулирования конфликта на востоке Украины и заинтересован в срыве Минских договоренностей.
Напомним, во вторник Министерство финансов США ввело санкции в отношении 38 физических лиц и организаций в связи с ситуацией вокруг Украины, а также против 6-ти банков за деятельность в Крыму. В черном списке оказались чиновники, в т.ч. замглавы Минэкономразвития Сергей Назаров.
Мы об этом (шаге США) сожалеем. И именно с таким чувством в очередной раз упущенных возможностей двинуться к улучшению наших двусторонних отношений приступаем к проработке наших ответных мер,сказал агентству Рябков.
Неоднократно Москва на разных уровнях подчеркивала, что судить о политике администрации США на российском направлении мы будем по ее делам, а не по заявлениям. Не по каким-то сигналам, намекам, каким-то полуофициальным импульсам, а строго по делам. Вот дела говорят сами за себя,заявил он.
Дипломат отметил, что «очередное расширение антироссийских мер не окажет влияние на курс Москвы», граждане и компании от них тоже не пострадают.
Никакого ущерба, урона они нам не нанесут. Мы продолжим свой курс твердо и последовательно,подчеркнул он.
По словам Рябкова, расширяя антироссийские санкции, Вашингтон «сознательно льет воду на мельницу партии войны в Киеве», то есть тех, кто не хочет урегулирования конфликта на востоке Украины и заинтересован в срыве Минских договоренностей.
Мы, как и в ситуации с ударами американских сил по самолету и по беспилотнику сирийских ВС, говорим о том, что эта политика США противоречит американским же декларируемым целям,добавил замминистра.
Напомним, во вторник Министерство финансов США ввело санкции в отношении 38 физических лиц и организаций в связи с ситуацией вокруг Украины, а также против 6-ти банков за деятельность в Крыму. В черном списке оказались чиновники, в т.ч. замглавы Минэкономразвития Сергей Назаров.
Использованы фотографии: РИА Новости
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