11:23 21 июня

Москва разрабатывает ответные меры на санкции США

Москва приступила к разработке ответных мер после очередного расширения Вашингтоном санкций в отношении РФ, передает РИА Новости заявление замглавы МИД Сергея Рябкова.

Москва разрабатывает ответные меры на санкции США


Мы об этом (шаге США) сожалеем. И именно с таким чувством в очередной раз упущенных возможностей двинуться к улучшению наших двусторонних отношений приступаем к проработке наших ответных мер,
сказал агентству Рябков.


Неоднократно Москва на разных уровнях подчеркивала, что судить о политике администрации США на российском направлении мы будем по ее делам, а не по заявлениям. Не по каким-то сигналам, намекам, каким-то полуофициальным импульсам, а строго по делам. Вот дела говорят сами за себя,
заявил он.

Дипломат отметил, что «очередное расширение антироссийских мер не окажет влияние на курс Москвы», граждане и компании от них тоже не пострадают.

Никакого ущерба, урона они нам не нанесут. Мы продолжим свой курс твердо и последовательно,
подчеркнул он.

По словам Рябкова, расширяя антироссийские санкции, Вашингтон «сознательно льет воду на мельницу партии войны в Киеве», то есть тех, кто не хочет урегулирования конфликта на востоке Украины и заинтересован в срыве Минских договоренностей.

Мы, как и в ситуации с ударами американских сил по самолету и по беспилотнику сирийских ВС, говорим о том, что эта политика США противоречит американским же декларируемым целям,
добавил замминистра.

Напомним, во вторник Министерство финансов США ввело санкции в отношении 38 физических лиц и организаций в связи с ситуацией вокруг Украины, а также против 6-ти банков за деятельность в Крыму. В черном списке оказались чиновники, в т.ч. замглавы Минэкономразвития Сергей Назаров.

Использованы фотографии: РИА Новости
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Комментарии 36

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  1. 210окв Сегодня, 09:14
    Выводите деньги из заштатобада..
    210окв
    1. Uncle Lee Сегодня, 09:16
      Опять амерских облигаций прикупим, пусть им будет стыдно !
      love
      Uncle Lee
      1. Злой543 Сегодня, 09:21
        Опять про батуты напомним? feel
        Злой543
        1. elmi Сегодня, 09:28
          Надо бить им по больным местам, к примеру запретить поставку ракетных двигателей РД-180
          elmi
          1. DenZ Сегодня, 09:49
            Уже не больным. Американцы недавно их вдоволь накупили. А действующий контракт навряд-ли заморозят.
            DenZ
            1. dik-nsk Сегодня, 10:12
              да и ничего, кроме вреда нашим предприятиям это не принесет. Бабки - вот единственное воздействие. зачем свое храним в их ценных бумагах, развивая их экономику? мы одни из крупнейших держателей амеровских долговых бумаг - скидывайте и вкладывайте в свою экономику.. все правительственные заверение только бла-бла, а на деле...
              dik-nsk
          2. 210окв Сегодня, 09:54
            И посадить на задницу ровно наших производителей..Кстати одна из немногих наших высокотехнологичных отраслей..Самим то эти двигатели вроде как и не надо.Посмотрите что в "Роскосмосе" творится..
            Цитата: elmi
            Надо бить им по больным местам, к примеру запретить поставку ракетных двигателей РД-180
            210окв
          3. JBlack Сегодня, 09:55
            Как вы им запретите продавать их же двигатели, они по лицензии производятся сдесь, но лицензиатом является США, даже наши не могут летать на этих двгателях, тем более у них скоро Маск РФ сделает ненужной - это и есть прогресс в науке, но у нас есть Рогожка и сынок Ген. дир. Илюшки, удачи, запрещайте. А санкции ввели правильно, поварок Пути пускай победнее станет и другие его выкормыши, все санкции не против РФ, а против физ лиц и комиании олигархата, а их выгораживает министр ин дел, ну тот кто их крышует тот и обеспокоен, сейчас опять что нить запретят и снова цены вырастут, но нужно просто уйти от власти, олигархов разогнать или заставить развиваться, ах ну да - этож выборы, работа, труд - это не наш менталитет, за царя терпеть будут все кроме царя и бояр. Путин пора, Медведев, давно пора!!!!!
            JBlack
            1. JonnyT Сегодня, 10:14
              Лицензией на РД США может себе попу подтереть, так же как подтерла РФ с калашниковым. Бесполезные бумажки! Производство РД американцы никогда не наладят - грошей не хватит, а Маск горазд только языком чесать про перелеты "Марс-Васюки"
              Цитата: JBlack
              А санкции ввели правильно, поварок Пути пускай победнее станет и другие его выкормыши, все санкции не против РФ, а против физ лиц и комиании олигархата, а их выгораживает министр ин дел, ну тот кто их крышует тот и обеспокоен,

              Ну прям продолжение саги о "гитлере освободителе крестьян и рабочих от гнета жидо-большевиков"......Санкции США направлены прежде всего на ослабление промышленности и экономики РФ. Повар Путина не обеднеет, а вот заводы лишаться технологий из-за прекращения кооперации с иностранными партнерами, которые сами этого не желают.
              JonnyT
          4. Владимир 38 Сегодня, 09:55
            Цитата: elmi
            Надо бить им по больным местам, к примеру запретить поставку ракетных двигателей РД-180

            Это к сожалению, единственное больное место у сша. И хорошо, что продолжаем продавать им двигатели, как ни как деньги приносят.
            Владимир 38
            1. Paranoid50 Сегодня, 10:22
              Цитата: Владимир 38
              единственное больное место у сша.

              Похоже,что уже не единственное. Вчера прошла инфа о закупке матрасами российских ТВЭЛ.
              Paranoid50
          5. НасРать Сегодня, 09:59
            Цитата: elmi
            Надо бить им по больным местам, к примеру запретить поставку ракетных двигателей РД-180

            Улыбнуло good
            НасРать
          6. grm Сегодня, 10:01
            Цитата: elmi
            Надо бить им по больным местам, к примеру запретить поставку ракетных двигателей РД-180


            А они запретят поставки запчастей к самолётами боинг :)
            grm
            1. arane Сегодня, 10:15
              Цитата: grm
              Цитата: elmi
              Надо бить им по больным местам, к примеру запретить поставку ракетных двигателей РД-180

              А они запретят поставки запчастей к самолётами боинг :)

              Не запретят. Тут дело не в запчастях. Им титан нужен.
              Да .ня это все. Надо просто делать свое дело, наплевав на все санкции. Вообще о них не вспоминать. Т е производство развивать по всем направлениям. Науку. Санкции они сами должны захотеть снять. А для этого мы должны быть технологически впереди.
              А языком чесать- только амеров потешать
              arane
      2. Zibelew Сегодня, 09:26
        Не забудьте про высланных перед Новым годом наших 35 дипломатах и конфискованной, у России, дипсобственности. Опять будем скупать американские долговые бумаги в благодарность. И кто будет инвестировать в нашу экономику, если мы сами изымаем из нее деньги?
        Zibelew
        1. Владимир 38 Сегодня, 10:00
          Цитата: Zibelew
          Не забудьте про высланных перед Новым годом наших 35 дипломатах и конфискованной, у России, дипсобственности. Опять будем скупать американские долговые бумаги в благодарность. И кто будет инвестировать в нашу экономику, если мы сами изымаем из нее деньги?

          А вот деньги, которые храним у врага, это полный бред.. И показатель того, что наше либеральное правительство тесно работает с врагом на благо врага. Хотя обязаны вкладывать эти деньги в развитие страны.. Ибо за 17 лет так и не нашли инвесторов, которые спешили бы развивать науку, медицину, машиностроение, электронику ..
          Владимир 38
    2. Скептик-Самоучка Сегодня, 09:16
      так нельзя! это же политика!
      словоблудие одно. бить надо по экономике, а, да что там говорить...
      Сейчас Михан припрется, наурякает за Путина, соберет кучу лайков и все на во будут довольны
      Скептик-Самоучка
    3. ОТДЕЛ Сегодня, 09:19
      Цитата: 210окв
      Выводите деньги из заштатобада..

      Это в первую очередь ! А потом ,работать , работать и работать.. hi Ответные меры могут быть эффективны , если танковый кулак разместить на границе западной..Проверено еще во времена СССР..Очень эффективно действует!
      ОТДЕЛ
      1. 210окв Сегодня, 09:22
        Ответные меры,Виталий будут эффективны если наше руководство будет твердо гнуть свою линию..А не смотреть на то,что там скажут в ПАСЕ,ОБСЕ,США и далее по списку вплоть до Киева.
        210окв
      2. rotmistr60 Сегодня, 09:43
        А потом ,работать , работать и работать..

        Тут напрашивается другое - учиться, учиться и еще раз учиться как ставить на место зарвавшегося "партнера".
        rotmistr60
    4. To be or not to be Сегодня, 09:30
      "" В царстве абсурда мы и живем, благодаря банкирам, создавшим частные ФРС и Банк Англии. Но только признаваться самим себе в этом готовы далеко не все жители нашей планеты."
      https://nstarikov.ru/blog/10755?print=print
      http://masterok.livejournal.com/1573058.html
      To be or not to be
    5. Spartanez300 Сегодня, 09:49
      Трамп достойный последователь Обамы такая же марионетка в руках истинных руководителей США что прикажут то и исполняет , в любом случае санкции в отношении нашей страны вредят многим государствам не только России которой ничего не остается как достойно на это ответить.
      Spartanez300
    6. самоход Сегодня, 10:37
      зачем? наоборот скупайте ценные бумаги "матрасов", еще больше вгоняйте их в долги. (долги можно списать только через большую войну, а таковой в ближайшее время не предвидится - ибо в данный момент нет ни одного государства, которое потянет такую войну).
      а вообще, забить на все эти санкции (вплоть до "батутов") и гнуть свою линию. да и на Кубе присутствие России не будет лишним если что (ну, вот такие у меня имперские хотелки, если угодно)
      самоход
  2. Masya Masya Сегодня, 09:23
    приступаем к проработке наших ответных мер

    мне это нравится... меры , если в как, уже должны быть отработаны давно! на опережение работать не пробовали? belay
    Masya Masya
    1. Flinky Сегодня, 09:28
      Давно уже отработали. Но выдерживают паузу. А что не озвучивали - так болтун находка для шпиона.
      Flinky
      1. Masya Masya Сегодня, 09:32
        Цитата: Flinky
        Но выдерживают паузу.


        так? lol и пусть весь мир молится... love
        Masya Masya
        1. Flinky Сегодня, 11:11
          Вроде того.
          Flinky
  3. Познающий Сегодня, 09:26
    КАК-БЫ ЗАРАНЕЕ ВСЕ ЭТО ДОЛЖНО БЫЛО ПРЕДВИДЕТСЯ, ОЙ-Ц feel извиняйте, я тут где-то не ,а тут на...А-а, ДА БИТЬ ИХ, тем же двигателями,... да мало-ли чем; НО можно, УВЕРЕН. Как отрядОВец
    Познающий
  4. Ivanbesmert Сегодня, 09:29
    "Ответные санкции США от РФ" Ещё более смешной шутки не слышал laughing .
    Ivanbesmert
    1. KondratKo Сегодня, 09:42
      В каком месте смеяться, или это так, ляпнуть чтоб было?
      KondratKo
    2. rotmistr60 Сегодня, 09:47
      "Ответные санкции США от РФ"

      Прежде чем смеяться может сначала стоит сформулировать свою писанину нормально?
      А конкретно ответить кроме ракетных двигателей есть чем, правда в этом случае и мы теряем деньги. Но это удел дипломатов и специалистов думать об ответе.
      rotmistr60
  5. mikh-korsakov Сегодня, 09:40
    Очередное бла-бла. Нам почему то власти все время объясняют какую цель преследуют новые санкции. Как будто неясно, они нужны чтобы унизить и ослабить Россию, это ясно любому. Ответом на антироссийские санкции является только само заявление МИД, к тому же оно как всегда составлено в духе кота Леопольда. До тех пор пока деньги нашего государства и наших толстосумов содержатся в западных банках, никаких чувствительных мер против зарвавшегося от безнаказанности врага, предпринято не будет. За державу обидно
    mikh-korsakov
    1. Слон Сегодня, 10:29
      Реально за державу обидно! Ответные санкции РФ надо вводить в т.ч. и против наших многочисленных толстосумов, их родственников и связей (запретить выезд за границу, покупку и эксплуатацию зарубежной недвижимости и т.д.). А вообще лучший ответ на санкции - все силы и средства бросить на достижение промышленного роста.
      Слон
  6. kunstkammer Сегодня, 10:48
    приступаем к проработке наших ответных мер,

    Представляю, как Министерство Обороны сообщит:
    «22 июня после нападения вражеских армий на нашу страну, мы приступаем к проработке ответных мер... Вы там держитесь!»
    kunstkammer
  7. sergo1914 Сегодня, 10:54
    Трампу - импичмент. В президенты (с помощью хакеров) - Дмитрия Анатольевича Медведева. И им четыре года точно будет не до нас.
    sergo1914
    1. Flinky Сегодня, 11:12
      Зачем? Лучше Касьянова, он у них одна из икон.
      Flinky
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