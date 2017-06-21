11:22 21 июня

Ситуация в Сирии

Российские ВКС нанесли удары по объектам террористов в кварталах Айн-Тарма и Замалка на северо-востоке Дамаска, ВВС коалиции сбили беспилотник проправительственных сил возле поста «Ат-Танф», курды отбили у ИГ склад боеприпасов и рынок Аль-Хол в городе Ракка, передает ФАН сообщения источников в Сирии.

Ситуация в Сирии


ВКС РФ наносили удары по позициям радикалов в кварталах Айн-Тарма и Замалка на северо-востоке Дамаска; атаковали позиции ИГ (группировка запрещена в РФ) близ Ас-Сухны на востоке провинции Хомс.


В районе Восточной Гуты на северо-востоке столицы продолжились столкновения между проасадовскими ополченцами-шиитами и боевиками группировок вооруженной оппозиции. Союзникам армии САР удалось занять ряд укрепленных пунктов у моста Джуд Аль-Каббас в районе Айн Тарма. Бои продолжились и в Джобаре.

На севере провинции Алеппо продолжились столкновения между курдами и подразделениями «Сирийской свободной армии», поддерживаемыми Турцией. Фиксировались сражения на окраинах городов Мари, Калджрин, Кафр Хашер и Азаз, а также вблизи населенного пункта Кафр Калбин.

Сирийские войска закрыли дорогу на Африн к северо-западу от Алеппо и арестовали нескольких бойцов-курдов у населенного пункта Нубл Захра.

Западная коалиция нанесла удар по беспилотнику проасадовских отрядов недалеко от контрольно-пропускного пункта «Ат-Танф» (провинция Хомс). Как отметили в коалиции, беспилотник представлял угрозу для союзников США.

На протяжении дня отряды «Хезболлы» совместно с правительственными подразделениями и при поддержке ВКС РФ вели бои с радикалами «свободной армии» к западу от столицы провинции Даръа вблизи военных баз ПВО. Несколько раз боевики отражали атаки союзников армии САР, но, в итоге, сдали позиции. Кроме того, был освобожден холм Аль-Саилия западнее района Даръа Аль-Балад.

«Демократические силы» курдов продвинулись в городе Ракка и его окрестностях, отбив у боевиков ИГ склад боеприпасов и рынок Аль-Хол в административном центре провинции. Во второй половине дня курдские подразделения захватили деревню Шувайхан к северу от города Ресафа, находящегося под контролем союзных САА формирований.

К востоку от Ракки в деревне Маадан курды арестовали 10 человек, обвиняемых в формировании «спящих ячеек» ИГ.

Использованы фотографии: http://www.pravda-tv.ru
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Комментарии 23

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  1. 210окв Сегодня, 09:44
    Арестовали с десяток человек..А в самом Дамаске идут бои.."Интересный" там замес..
    210окв
    1. Uncle Lee Сегодня, 09:48
      Цитата: 210окв
      Интересный" там замес

      Идет гражданская война. И куча "помощников" со всех сторон.
      Uncle Lee
      1. Устин Умаров Сегодня, 10:29
        Так ведь и у нас было то же самое 1919-1924. Ничто не ново под луной!
        Устин Умаров
    2. Чёрный Сегодня, 09:54
      Полный венигрет....все против всех. Все стремятся оттяпать себе кусок САР.
      Чёрный
      1. ОТДЕЛ Сегодня, 10:07
        На протяжении дня отряды «Хезболлы» совместно с правительственными подразделениями и при поддержке ВКС РФ вели бои с радикалами «свободной армии» к западу от столицы провинции Даръа вблизи военных баз ПВО

        Вот это главное считаю! Думаю скоро Израиль ударит , как и США по Сирии...Сложная обстановка, но замочить лучше израильский истребитель для начала..!А там посмотрим на реакцию...
        ОТДЕЛ
      2. Lexa-149 Сегодня, 10:16
        Желательно, с нефтью!
        Lexa-149
  2. pjastolov Сегодня, 09:46
    Армия молодцы, побольше бы хороших новостей hi
    pjastolov
    1. 210окв Сегодня, 09:50
      Чья армия молодцы?Наша?Это понятно.Сирийская?Да они бы без нашей помощи и наших пинков разбежалась бы года два назад..
      210окв
      1. pjastolov Сегодня, 11:07
        хоть через пинки и чью то мать - отвоевывают laughing
        pjastolov
  3. Spartanez300 Сегодня, 09:54
    Что то не понятно почему террористы до сих пор на территории Дамаска и ее окрестностях , ведь это все таки столица .
    Spartanez300
  4. новичок Сегодня, 09:59
    вообще муть какая то происходит. вчера вечером ненароком вычитал, что саа взяла ракку, ведёт бои уже в окрестностях.
    новичок
  5. donavi49 Сегодня, 09:59
    Бабахский Пальмирский Выстрел таки подбили у Т3. Мелочь, а приятно wink .



    А вот в Дераа - наступление провалилось. Более того, следом (бабахи устроили контру на плечах отступающих) потеряли важный опорник, задарив пару танков и БМП.
    donavi49
    1. donavi49 Сегодня, 10:00
      Подарки в Дераа для бабахов.
      donavi49
      1. donavi49 Сегодня, 10:01
        Та самая база - которую армейцы потеряли в итоге.
        donavi49
      2. igor67 Сегодня, 10:17
        прочитал такую информацию.Соглашение о временном прекращении огня на юге Сирии нарушено. Портал Al-Masdar News сообщает, что к западу от Дараа – в непосредственной близости от границы Иордании, на расстоянии около 20 км от границы с Израилем – джихадисты захватили базу ПВО сирийской армии.

        При этом, по сведениям AMN, пять сирийских военнослужащих были убиты, четверо захвачены в плен. Кроме того, джихадисты захватили танк Т-72 (на опубликованной фотографии видно, что для защиты экипажа поврежденная башня этого танка прикрыта деревянными щитами, отмечает израильский сайт Rotter).
        igor67
        1. Taran 75 Сегодня, 10:25
          может Израйль подмагнет ВКС России wink вчера ваш Яков у Соловьева на ток шоу сказал , что у израйльской разведке "прекрасные" отношения с ВВП .... what
          Taran 75
          1. Krabik Сегодня, 11:15
            Отношения прекрасные, а интересы разные...
            Krabik
  6. rotmistr60 Сегодня, 10:05
    Еще годик и вообще не поймешь кто с кем воюет (сейчас затруднительно). Ориентироваться придется только на наши ВКС, сирийскую армию и союзников из Ирана.
    rotmistr60
  7. Koteg Сегодня, 10:08
    да хватит уже цепляться за единую сирию_надо удерживать северозапад не распылять силы на утопические цели_курдам курдово они заслужили свое государство_туркоманы туркам они для них как донбасс для нас_"свободная сирия" пусть с американцами свою часть забирает оставшуюся
    Koteg
    1. Банный Сегодня, 10:26
      да нам главное трубу не дать через Сирию провести и все будет ровненько и кошерненько
      Банный
    2. Krabik Сегодня, 11:16
      Скорее всего американцы хотят вообще всё оттяпать, как исключительная нация.

      Вот и идёт борьба, чтобы нам хотя бы что то осталось после раздела.
      Krabik
  8. pvv113 Сегодня, 10:09
    Только ВКС РФ лупят бармалеев, остальные воюют не понятно с кем и против кого, но только не против ИГИЛ
    pvv113
  9. RASKAT Сегодня, 10:10
    Забыли написать что так же 3 бригада 5-го корпуса и еще ряд подразделений перебрасываются в Хаму (уже есть видео в сети). В этой провинции планируется масштабное наступление правительственных войск на позиции Игил. Либо будут дробить и уничтожать котел южнее Хомса (беря под контроль трассу Хомс-Хама), либо наступать на север на Мааррет ан Нууман. Беря крупную развязку дорог в направлении на Идлиб.
    Всем бойцам Удачи soldier
    Так же идут бои за господствующую высоту, тем самым намечается новый котел для Игил.
    По разным данным в нем может оказаться до 1000 боевиков.
    RASKAT
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