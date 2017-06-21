Ситуация в Сирии
Российские ВКС нанесли удары по объектам террористов в кварталах Айн-Тарма и Замалка на северо-востоке Дамаска, ВВС коалиции сбили беспилотник проправительственных сил возле поста «Ат-Танф», курды отбили у ИГ склад боеприпасов и рынок Аль-Хол в городе Ракка, передает ФАН сообщения источников в Сирии.
ВКС РФ наносили удары по позициям радикалов в кварталах Айн-Тарма и Замалка на северо-востоке Дамаска; атаковали позиции ИГ (группировка запрещена в РФ) близ Ас-Сухны на востоке провинции Хомс.
В районе Восточной Гуты на северо-востоке столицы продолжились столкновения между проасадовскими ополченцами-шиитами и боевиками группировок вооруженной оппозиции. Союзникам армии САР удалось занять ряд укрепленных пунктов у моста Джуд Аль-Каббас в районе Айн Тарма. Бои продолжились и в Джобаре.
На севере провинции Алеппо продолжились столкновения между курдами и подразделениями «Сирийской свободной армии», поддерживаемыми Турцией. Фиксировались сражения на окраинах городов Мари, Калджрин, Кафр Хашер и Азаз, а также вблизи населенного пункта Кафр Калбин.
Сирийские войска закрыли дорогу на Африн к северо-западу от Алеппо и арестовали нескольких бойцов-курдов у населенного пункта Нубл Захра.
Западная коалиция нанесла удар по беспилотнику проасадовских отрядов недалеко от контрольно-пропускного пункта «Ат-Танф» (провинция Хомс). Как отметили в коалиции, беспилотник представлял угрозу для союзников США.
На протяжении дня отряды «Хезболлы» совместно с правительственными подразделениями и при поддержке ВКС РФ вели бои с радикалами «свободной армии» к западу от столицы провинции Даръа вблизи военных баз ПВО. Несколько раз боевики отражали атаки союзников армии САР, но, в итоге, сдали позиции. Кроме того, был освобожден холм Аль-Саилия западнее района Даръа Аль-Балад.
«Демократические силы» курдов продвинулись в городе Ракка и его окрестностях, отбив у боевиков ИГ склад боеприпасов и рынок Аль-Хол в административном центре провинции. Во второй половине дня курдские подразделения захватили деревню Шувайхан к северу от города Ресафа, находящегося под контролем союзных САА формирований.
К востоку от Ракки в деревне Маадан курды арестовали 10 человек, обвиняемых в формировании «спящих ячеек» ИГ.
ВКС РФ наносили удары по позициям радикалов в кварталах Айн-Тарма и Замалка на северо-востоке Дамаска; атаковали позиции ИГ (группировка запрещена в РФ) близ Ас-Сухны на востоке провинции Хомс.
В районе Восточной Гуты на северо-востоке столицы продолжились столкновения между проасадовскими ополченцами-шиитами и боевиками группировок вооруженной оппозиции. Союзникам армии САР удалось занять ряд укрепленных пунктов у моста Джуд Аль-Каббас в районе Айн Тарма. Бои продолжились и в Джобаре.
На севере провинции Алеппо продолжились столкновения между курдами и подразделениями «Сирийской свободной армии», поддерживаемыми Турцией. Фиксировались сражения на окраинах городов Мари, Калджрин, Кафр Хашер и Азаз, а также вблизи населенного пункта Кафр Калбин.
Сирийские войска закрыли дорогу на Африн к северо-западу от Алеппо и арестовали нескольких бойцов-курдов у населенного пункта Нубл Захра.
Западная коалиция нанесла удар по беспилотнику проасадовских отрядов недалеко от контрольно-пропускного пункта «Ат-Танф» (провинция Хомс). Как отметили в коалиции, беспилотник представлял угрозу для союзников США.
На протяжении дня отряды «Хезболлы» совместно с правительственными подразделениями и при поддержке ВКС РФ вели бои с радикалами «свободной армии» к западу от столицы провинции Даръа вблизи военных баз ПВО. Несколько раз боевики отражали атаки союзников армии САР, но, в итоге, сдали позиции. Кроме того, был освобожден холм Аль-Саилия западнее района Даръа Аль-Балад.
«Демократические силы» курдов продвинулись в городе Ракка и его окрестностях, отбив у боевиков ИГ склад боеприпасов и рынок Аль-Хол в административном центре провинции. Во второй половине дня курдские подразделения захватили деревню Шувайхан к северу от города Ресафа, находящегося под контролем союзных САА формирований.
К востоку от Ракки в деревне Маадан курды арестовали 10 человек, обвиняемых в формировании «спящих ячеек» ИГ.
Использованы фотографии: http://www.pravda-tv.ru
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