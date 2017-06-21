Конгрессмены США намерены предусмотреть вариант отказа от некоторых положений ДРСМД

Если президент придет к выводу о том, что действия России не соотносятся с ДРСМД..., то в таком случае Соединенные Штаты на основании закона не будут обязаны придерживаться запретов, установленных шестой статьей Договора о РСМД,

Комитет по вооруженным силам американского Конгресса предложил заложить в законопроект о финансировании Пентагона на 2018 год статью, которая позволит Вашингтону отказаться от выполнения одного из пунктов Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), передает ТАСС Согласно пояснительной записке, Конгресс, в случае одобрения инициативы, потребует от директора национальной разведки уведомить законодателей о проводимых РФ ракетных разработках и испытаниях, «которые, по его мнению, не соответствуют ДРСМД». Кроме того, сам президент США должен будет «на регулярной основе предоставлять Конгрессу доклад о том, не предпринимает ли Россия действий, которые можно расценить, как нарушение Договора».говорится в документе. (Данная статья запрещает сторонам заниматься производством ступеней ракет средней и меньшей дальности, проводить их испытания или создавать для этого пусковые установки).Конгрессмены также намереваются запретить Пентагону тратить заложенные на 2018 год средства на «продление выполнения Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (нового ДСНВ)». Это запрет будет автоматически снят, только если президент страны заверит профильные комитеты, что «Российская Федерация ликвидировала все ракеты, которые нарушают или могут противоречить ДРСМД».Кроме того, законодатели хотят потребовать от главы государства определить, соответствует ли новому ДСНВ и ДРСМД новейшая межконтинентальная баллистическая ракета РС-26. Если президент сообщит Конгрессу, что эта ракета является нарушением договоренностей, а Москва при этом придерживается иного мнения, то в таком случае «правительство США будет рассматривать эту систему, как нарушение ДРСМД при выработке стратегий и решений».Авторами инициативы являются председатель подкомитета по стратегическим силам республиканец Майкл Роджерс и демократ Джим Купер.