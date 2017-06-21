11:28 21 июня

Конгрессмены США намерены предусмотреть вариант отказа от некоторых положений ДРСМД

Комитет по вооруженным силам американского Конгресса предложил заложить в законопроект о финансировании Пентагона на 2018 год статью, которая позволит Вашингтону отказаться от выполнения одного из пунктов Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), передает ТАСС .



Согласно пояснительной записке, Конгресс, в случае одобрения инициативы, потребует от директора национальной разведки уведомить законодателей о проводимых РФ ракетных разработках и испытаниях, «которые, по его мнению, не соответствуют ДРСМД». Кроме того, сам президент США должен будет «на регулярной основе предоставлять Конгрессу доклад о том, не предпринимает ли Россия действий, которые можно расценить, как нарушение Договора».


Если президент придет к выводу о том, что действия России не соотносятся с ДРСМД..., то в таком случае Соединенные Штаты на основании закона не будут обязаны придерживаться запретов, установленных шестой статьей Договора о РСМД,
говорится в документе. (Данная статья запрещает сторонам заниматься производством ступеней ракет средней и меньшей дальности, проводить их испытания или создавать для этого пусковые установки).

Конгрессмены также намереваются запретить Пентагону тратить заложенные на 2018 год средства на «продление выполнения Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (нового ДСНВ)». Это запрет будет автоматически снят, только если президент страны заверит профильные комитеты, что «Российская Федерация ликвидировала все ракеты, которые нарушают или могут противоречить ДРСМД».

Кроме того, законодатели хотят потребовать от главы государства определить, соответствует ли новому ДСНВ и ДРСМД новейшая межконтинентальная баллистическая ракета РС-26. Если президент сообщит Конгрессу, что эта ракета является нарушением договоренностей, а Москва при этом придерживается иного мнения, то в таком случае «правительство США будет рассматривать эту систему, как нарушение ДРСМД при выработке стратегий и решений».

Авторами инициативы являются председатель подкомитета по стратегическим силам республиканец Майкл Роджерс и демократ Джим Купер.

Использованы фотографии: AP
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Комментарии 24

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  1. cniza Сегодня, 10:11
    Ну что , понесется по кочкам гонка или только пугают?
    cniza
    1. Чёрный Сегодня, 10:15
      Интересно, есть хоть один договор, между РФ и США, который американцы не нарушили бы?
      Чёрный
      1. cniza Сегодня, 10:19
        Цитата: Чёрный
        Интересно, есть хоть один договор, между РФ и США, который американцы не нарушили бы?

        Наглость их в том , что то что они не выполняют и не дорабатываю , именно в этом обвиняют Россию
        cniza
      2. роман66 Сегодня, 10:23
        есть, о поставках ракетных двигателей
        роман66
      3. Ратник с пулеметом Сегодня, 11:27
        таких договоров вообще нет и Россия тут не причем,эти полосатые собаки творят что хотят,потому что спроса с них давно нет.
        Ратник с пулеметом
    2. Лопатов Сегодня, 10:29
      Это будет совсем другая гонка....
      Без союзников по НАТО- во времена Холодной войны доля США в общих оборонных расходах НАТО составляла всего 36%. А сейчас европейцев даже на стандартные 2% запинать не удаётся.
      Без Китая. Союзник в Холодной войне превратился в противника.

      Ко всему прочему. США будут вынуждены идти на дорогие решения как ответ на сравнительно дешёвые. От ПРО они отказаться не смогут.
      Лопатов
      1. cniza Сегодня, 10:41
        Цитата: Лопатов
        Ко всему прочему. США будут вынуждены идти на дорогие решения как ответ на сравнительно дешёвые. От ПРО они отказаться не смогут.


        По моему глупо соревноваться в том кто и сколько раз может уничтожить землю - один раз или десять , поэтому пусть платят.
        cniza
        1. Лопатов Сегодня, 10:54
          А мы разве в этом соревнуемся? Наша задача- гарантированное уничтожение США как государства.
          Лопатов
          1. cniza Сегодня, 10:57
            Цитата: Лопатов
            А мы разве в этом соревнуемся? Наша задача- гарантированное уничтожение США как государства.


            Так и я о том же , это они пытаются нас втянуть.
            cniza
            1. Лопатов Сегодня, 11:04
              Они нас уже давно втянули, выйдя из договора по ПРО и начав её разворачивать.
              Лопатов
    3. самоход Сегодня, 10:42
      Цитата: cniza
      Ну что , понесется по кочкам гонка или только пугают?

      если понесется гонка, то скоро на Кубе появятся российские ракеты (почему-то уверен в этом) - этакий ассиметричный ответ на ПРО у границ России
      самоход
      1. cniza Сегодня, 10:55
        Очень даже не исключено.
        cniza
        1. rudolff Сегодня, 11:03
          Очень даже исключено. Поезд ушел.
          rudolff
      2. Лопатов Сегодня, 11:01
        Цитата: самоход
        если понесется гонка, то скоро на Кубе появятся российские ракеты (почему-то уверен в этом) - этакий ассиметричный ответ на ПРО у границ России

        Это бессмысленно. Как и легко уничтожаемые комплексы ПРО вблизи наших границ. Самое большое- небольшие неудобства для американцев.

        А вот наш выход из Договора по РСМД позволит перенаправить все МБР на выполнение своей основной задачи, уничтожения США. А элементы ПРО в Европе, как и элементы военной инфраструктуры НАТО на континенте уничтожать при помощи намного более дешёвых ракет малой и средней дальности. Ну и Великобританию с Францией, как союзников США, обладающих ЯО, тоже дешевле уничтожать ракетами средней дальности.
        Лопатов
  2. Morris worm Сегодня, 10:11
    Ну флаг вам в руки...
    Только потом не надо кричать, что русские ракеты наклепали.
    Morris worm
  3. Сергей-8848 Сегодня, 10:17
    ...Опа Европе! Это даже не столько против нас, сколько попытка всех европейцев загнать в стойло на ранчо.
    Сергей-8848
  4. Платов Сегодня, 10:23
    американцы давно милитаризуют космос! Вот где главная проблема...А ракеты средней дальности как дополнение.
    Платов
  5. rotmistr60 Сегодня, 10:32
    которая позволит Вашингтону отказаться от выполнения одного из пунктов Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности

    Ну наконец-то открыто заявили о своих желаниях. А то до этого только Россия была "виновата" в чем-то хотя по Договору не нарушала ни чего. Теперь вроде как развяжут себе руки хотя и до этого не утруждали себя выполнением договора.
    rotmistr60
  6. mayday Сегодня, 10:36
    Когда однополярный мир закончит свое существование в том виде, что мы имеем на сегодняшний день, а международные организации перестанут быть политическими инструментами, тогда, может быть, начнет возвращаться уважение к международному праву.. дожить бы до этих времен)
    mayday
  7. ИмПерц Сегодня, 10:37
    Будет неприятно если в Европе начнут расставлять "першинги и томагавки"...
    Но тут уж без сантиментов.
    Придумать, раздуть и махать как флагом можно всё.
    Русские хакеры тому пример.
    До сих пор ржу над ситуацией в Черногории. Русские хотели свергнуть законное правительство!
    Зачем??!
    Ведь есть хакеры?!
    Они переделают результаты на необходимые!
    ИмПерц
  8. Старый26 Сегодня, 10:50
    Цитата: Чёрный
    Интересно, есть хоть один договор, между РФ и США, который американцы не нарушили бы?

    Поставьте вопрос по другому, какие из стратегических договоров нарушили США. И приведите примеры нарушений.

    Цитата: роман66
    есть, о поставках ракетных двигателей

    Договор о поставках ракетных двигателей? Не расшифруете, когда жэтот стратегический договор был заключен и его положения?

    Цитата: rotmistr60
    Ну наконец-то открыто заявили о своих желаниях. А то до этого только Россия была "виновата" в чем-то хотя по Договору не нарушала ни чего. Теперь вроде как развяжут себе руки хотя и до этого не утруждали себя выполнением договора.

    Ну о желаниях пересмотреть не сами договора а отдельные их положения - новинки тут никакой нет. Их законодатели ничуть не отличаются от наших думцев. И те, и другие пиарятся как только можно. С год назад, может чуть больше, может чуть меньше) американские СМИ будоражили обывателя "очередными нарушениями" Россией положений договора РСМД. Подхватили эту волну и американские законодатели. И треп был до тех пор, пока Госдеп США и Пентагон не заявил, что притензий к той же ракете РС-26 у американцев нет. Раз она летала с Плесецка до Куры, а это более 6000 км, то это ОДНОЗНАЧНО межконтинентальная баллистическая ракета, а не ракета средней дальности. То же самое и в отношении крылатой ракеты Р-500 (9М728) комплекса "Искандер". Притензий у Госдепа и Пентагона к ней нет. А то, что вносятся законодательные инициативы - к этому надо относится как к стихийному действию. К инициативам законодателей.

    Насчет нарушений договоров. Обе стороны в той или иной степени грешат мелкими нарушениями. Иногда не мелкими, но не подрывающими договора. . Это касается и США и России. Хотя все договора по стратегическим вооружениями обе стороны выполняют. Разговоров много бывает, порой о нарушении "Буквы" или "духа" Договора, в частности по РСМД. Но это скороее упражнение в трепе, чем реальные нарушения
    Старый26
    1. Лопатов Сегодня, 11:09
      Цитата: Старый26
      Поставьте вопрос по другому, какие из стратегических договоров нарушили США. И приведите примеры нарушений.

      Только по ДРСМД явные нарушения- пусковая в Румынии и ударные БПЛА в Европе с дальностью полёта более 500 км.
      И это не "нарушение духа". Это именно прямое нарушение "буквы" договора.
      Лопатов
  9. APASUS Сегодня, 11:20
    Американцы в своем репертуаре.Попытка договориться или вступить в переговоры ,обсудить ситуацию даже не рассматривается.Принимаются решения ,сразу влияющие на расклад сил.
    APASUS
  10. Старый26 Сегодня, 11:24
    Цитата: rudolff
    Очень даже исключено. Поезд ушел.

    Еще в 90-х. И не стоит лелеять несбыточные мечты о русских ракетах на Кубе. Куба уже не та, что была в начале 60-х. Тогда мы хоть были в одном лагере, а сейчас? Они - социалистическая страна, а мы?

    Цитата: Лопатов
    А вот наш выход из Договора по РСМД позволит перенаправить все МБР на выполнение своей основной задачи, уничтожения США. А элементы ПРО в Европе, как и элементы военной инфраструктуры НАТО на континенте уничтожать при помощи намного более дешёвых ракет малой и средней дальности.

    Выход из Договора по РСМД повлечет за собой остановку обновления РВСН и флота новыми ракетами. Поскольку придется все силы бросать на создание ракет средней дальности. А завод то у нас сейчас остался один, в отличии от времен СССР. ТАк что делать и то, и другое не получится. Тем более, что мощности завода не резиновые. В районе 60 ракет в год

    Цитата: Лопатов
    Только по ДРСМД явные нарушения- пусковая в Румынии и ударные БПЛА в Европе с дальностью полёта более 500 км.
    И это не "нарушение духа". Это именно прямое нарушение "буквы" договора.

    Увы. Именно нарушение "Духа" закона, а не буквы. В Договоре четко указаны типы пусковых. И Мк-41 в них нет. Беспилотники вообще в договор по РСМД не входят. Хотя каждая крылатая ракета и является беспилотным ударным аппаратом, но не каждый БПЛА является крылатой ракетой. И эти понятия были в свое время четко разделены. Так что БПЛА не являются нарушением договора. А вот нарушений "духа" - да, тут можно привести примеры и с нашей, и с американской стороны. Да и в других договорах тоже таких огрехов хватало у каждой из сторон. Но в целом на ситуацию они не влияли
    Старый26
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