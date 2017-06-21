Порошенко представил Госдепу предложения по вовлечению США в урегулирование конфликта в Донбассе

В преддверии встречи "Большой двадцатки", которая состоится в Германии, собеседники скоординировали позиции касательно прекращения российской агрессии в Донбассе и возвращения Крыма. В этой связи президент представил предложения по более активному привлечению США к мирному процессу в Донбассе. Во время встречи была достигнута договоренность продолжить консультации с целью выработки совместных шагов,

Президент Украины Петр Порошенко на встрече с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном представил предложения по более активному привлечению США к урегулированию конфликта в Донбассе, передает РИА Новости В настоящее время Порошенко находится в США с визитом. Он уже провел встречи с президентом Трампом, вице-президентом Пенсом и министром обороны Мэтиссом.говорится в релизе пресс-службы Порошенко.Глава Украины и Тиллерсон также «обсудили вопрос освобождения украинских заложников и согласились, что этот вопрос должен быть решен в максимально быстрый способ», отмечается в сообщении.Согласно информации, госсекретарь «подтвердил готовность США содействовать мирному урегулированию в Донбассе и подтвердил сохранение санкций против России до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины».«Кроме того, обсуждались пути предоставления оборонительного оружия для Украины. Стороны также обсудили пути усиления инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества Украины и США», – добавили в пресс-службе.