11:23 21 июня

Порошенко представил Госдепу предложения по вовлечению США в урегулирование конфликта в Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко на встрече с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном представил предложения по более активному привлечению США к урегулированию конфликта в Донбассе, передает РИА Новости .



В настоящее время Порошенко находится в США с визитом. Он уже провел встречи с президентом Трампом, вице-президентом Пенсом и министром обороны Мэтиссом.


В преддверии встречи "Большой двадцатки", которая состоится в Германии, собеседники скоординировали позиции касательно прекращения российской агрессии в Донбассе и возвращения Крыма. В этой связи президент представил предложения по более активному привлечению США к мирному процессу в Донбассе. Во время встречи была достигнута договоренность продолжить консультации с целью выработки совместных шагов,
говорится в релизе пресс-службы Порошенко.

Глава Украины и Тиллерсон также «обсудили вопрос освобождения украинских заложников и согласились, что этот вопрос должен быть решен в максимально быстрый способ», отмечается в сообщении.

Согласно информации, госсекретарь «подтвердил готовность США содействовать мирному урегулированию в Донбассе и подтвердил сохранение санкций против России до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины».

«Кроме того, обсуждались пути предоставления оборонительного оружия для Украины. Стороны также обсудили пути усиления инвестиционного и торгово-экономического сотрудничества Украины и США», – добавили в пресс-службе.

Использованы фотографии: president.gov.ua
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Комментарии 18

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  1. ОТДЕЛ Сегодня, 10:23
    Американские военные на Донбассе..? Давно мечтали наши снайпера..! Отличная цель и долгожданная..
    ОТДЕЛ
    1. Скептик-Самоучка Сегодня, 10:28
      Так "нас там нет"? Или есть? :)
      Скептик-Самоучка
      1. cniza Сегодня, 10:36
        Вас там точно нет. smile как и меня.
        cniza
        1. Скептик-Самоучка Сегодня, 10:41
          Вам поговорить не с кем?
          Так психоаналитикам деньги платят, за то, что их слушают.
          Да, меня там нет. И что? Хотя о чем это я?, Виталий же "застрельщик" "правильнах" комментов..
          Скептик-Самоучка
          1. Тралл Сегодня, 10:49
            Петя затянул строевую щеневмерлу на ступеньках пентагона.
            Сам тля, без ансамбля smile
            Тралл
            1. cniza Сегодня, 10:52
              Цитата: Скептик-Самоучка
              Вам поговорить не с кем?
              Так психоаналитикам деньги платят, за то, что их слушают.
              Да, меня там нет. И что? Хотя о чем это я?, Виталий же "застрельщик" "правильнах" комментов..


              Все сюда за поговорить , а Вы зачем?
              cniza
    2. 210окв Сегодня, 10:29
      Нет Виталий среди них дураков..Там полно глупцов своих лоб подставлять....За идеалы звездно-полосатых..
      Цитата: ОТДЕЛ
      Американские военные на Донбассе..? Давно мечтали наши снайпера..! Отличная цель и долгожданная..
      210окв
    3. кг пв Сегодня, 10:30
      Мечта снайпера, это не попасть в прицел другого снайпера.
      Много ещё целей с дивана видно?
      кг пв
  2. МПК105 Сегодня, 10:29
    Урегулирование конфликта-прочитав эти слова в заголовке,представился стол переговоров,ан нет,всё нормально,всё,как обычно-ну конечно оружие...Америка с Украиной только оружием могут что-то где-то "урегулировать"...
    МПК105
  3. JonnyT Сегодня, 10:35
    Американцы не дураки. Кашу то они вна украине заварили, а вот вариться в этом "амбре" у них в планах нет
    JonnyT
  4. Сергей-8848 Сегодня, 10:38
    ... В настоящее время Порошенко находится в США с визитом... Это он выход в терминале ищет, ибо ни на одном из табло ничего по мове не транслируют. Английский, испанский, китайский, русский, португальский, немецкий, французский - и все приглашают на посадку!
    Сергей-8848
  5. bond7213 Сегодня, 10:43
    Ееееххххх, побольше бы проблем америкосам --- чтоб вообще отказались даже слышать об Украине !
    bond7213
    1. кг пв Сегодня, 10:50
      Не желание слышать об Украине никак связанно с какими бы то ни было проблемами США.
      Это примерно как разговор Ротшильда и дворника Джамшута.
      кг пв
      1. bond7213 Сегодня, 10:53
        Ещё как связано , непосредственно !
        bond7213
        1. кг пв Сегодня, 11:00
          Украина стала просто не интересна для США(возможно временно) Там больше еврошавки масла в огонь льют.
          кг пв
  6. Ретвизан 8 Сегодня, 10:57
    ПАРАШенко представил план не по привлечению США для урегулирования , а по вовлечению непосредственными участниками в конфликт.
    Только там дураков нет, заварить кашу им помогли, а расхлебывать самим придется.
    Ретвизан 8
  7. Ретвизан 8 Сегодня, 11:10
    У украинской политической элиты не хватает ума даже на то, чтобы иметь опрятный внешний вид. Даже первые лица государства одеваются как босяки. Вечно мятые, мешковитые костюмы. Можете легко в этом убедиться посмотрев кучу фотографий официальных визитов. Они даже не понимают, что напялить под костюм вышиванку ( рубаха простолюдина) это откровенное жлобство!
    Ретвизан 8
    1. shark Сегодня, 11:22
      А откуда им иметь опрятный внешний вид. В Вашингтон лететь долго и утомительно. Особенно на кукурузнике.
      shark
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