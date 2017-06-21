Сводка о ситуации в ДНР от военкора «Маг»

Обстрелянное украинским танком общежитие в Киевском районе Донецка

Анализ нарушений режима прекращения огня

Очень сложная обстановка сложилась в выходные дни. Количество обстрелов за сутки увеличилось с 40 до 60. Сразу вспомнились прошедшие три года, когда мы знали, что каждые выходные будут сильные обстрелы и попытки ВСУ прощупать нашу оборону. Мы были привычные к этому графику. Весной 2017 такое обострение по выходным практически прекратилось, это можно проверить по предыдущим моим сводкам. На этих же выходных ВСУ снова вернулись к старому графику обстрелов. Причиной этому, поездка Порошенко в Европу, а через неделю в США.P.S. напоминаю, в сводке не ведется учет обстрелов ЛНР, учитывается только обстрелы территории ДНР. Обстрел может, длится от 10 минут до нескольких часов.Теперь, что касается произошедших на неделе боев и обстрелов.00:00 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП и окрестности арт дуэль. Мирные жители уже несколько часов пережидают в подвалах.Утром и днем было наконец-то затишье.18:50 северные пригороды Донецка – Яковлевка – Минеральное под обстрелом тяжелой ствольной артиллерии противника с направлений Авдеевки. В районе ЯБП бой с применением к/к пулеметов и минометов.19:25 трасса Бахмутка (ЛНР) идут бои с применением минометов. Изредка работает украинская артиллерия.19:40 на южном фронте начались вечерние бои с применением минометов.19:40 на линии фронта Аэропорт – Спартак - ЯБП продолжается сильные бои, отлично слышно к/к пулеметы, минометы и артиллерию.20:10 трасса Бахмутка, а именно в районе Желобок (ЛНР) идут бои с применением СПГ-9, к/к пулеметов, минометов, техники и артиллерии. 20:35 Кировск (ЛНР) есть артиллерийские прилеты по городу.20:50 в районе Калиново (ЛНР) бой с применением минометов.21:20 ЯБП сильный арт обстрел наших позиций.21.30 ВСУ с нескольких позиций, расположенных в районе "КоксоХима" и поселка Степное, начали артиллерийский обстрел Яковлевки. Обстрелу с позиций ВСУ подвергся так же Спартак.21:35 Киевский район Донецка под арт обстрелом.21:50 на западе Донецка в районе Старомихайловки бой с применением минометов.22:30 ВСУ со своих позиций из района Новоселовка-2, применила артиллерию калибром 122-мм по району насосной станции верхнего подъема, вблизи Васильевки. Характер повреждения станции уточняется. Данным обстрелом ВСУ стремятся добиться полной ее остановки. Напоминаю, что станция питает водой более 40 населенных пунктов региона, около 1.8 миллиона жителей, в том числе на территории, подконтрольной ВСУ.23:00 на Светлодарской дуге бой с применением минометов 82 и 120-мм.23:00 в районе Кировска (ЛНР) очередной арт обстрел.23:40 в районе Фрунзе (ЛНР) короткий, но мощный арт обстрел 152-мм калибром по позициям НМ ЛНР.Украина продолжает вести политику геноцида и блокады населения нашей Республики. Продолжающиеся обстрелы насосной станции первого подъема Южнодонбасского водовода вблизи н.п. Васильевка является тому очередным подтверждением.Нашими специалистами вчера, в период относительного затишья, был произведен ремонт вышедшего из строя оборудования станции, поврежденного в результате обстрела со стороны ВСУ 9 июня. Но вечером, с 22:30, станция была снова обстреляна украинскими подразделениями, теперь уже с применением артиллерии и танков. В результате обстрелов с украинской стороны повреждение получила трансформаторная подстанция, обеспечивающая электроэнергией насосную станцию. Пытаясь таким образом лишить население нашей Республики и жителей, подконтрольных себе территорий, доступа к питьевой воде, украинское военно-политическое руководство продемонстрировало абсолютное равнодушие к ним. Напомню, что насосная станция в н.п. Васильевка подает воду на пять фильтровальных станций, четыре из которых находится на стороне Украины, обеспечивая водой более 40 населенных пунктов, в которых проживает около 1.8 миллиона людей.В результате обстрелов ранение получил мирный житель.За прошедшие сутки потери среди военнослужащих НМ ДНР составили: один тяжело ранен.За прошедшие сутки ВСУ обстреляли нас 61 раз.На Донецком направлении по районам одиннадцати населенных пунктов противник выпустил 91 артиллерийский снаряд калибром 122 и 152-мм, 5 ракет из РСЗО БМ-21 «Град», 9 танковых снарядов, 193 мины калибром 82 и 120-мм.На Мариупольском направлении обстрелам подверглись районы шести населенных пунктов. Противником выпущено 30 танковых снарядов, 44 мины калибром 82 и 120-мм.На Горловском направлении обстрелам подверглись районы шести населенных пунктов. Противник выпустил 37 танковых снарядов.Повреждено шесть домов в пунктах: Трудовские, Васильевка и Саханка. Обесточен поселок Красный Партизан.00:00 трасса Бахмутка (ЛНР) подвергается очередному арт обстрелу.05:20 Коминтерново и окрестности с позиций ВСУ в Ломакино и Сартана подвергаются сильному арт обстрелу.09:50 трасса Бахмутка (ЛНР) в районе Донецкий бой с применением минометов 82 и 120-мм и техники.10:00 В результате обстрелов со стороны ВСУ повреждены насосы, оборудование, разрушен трансформатор насосной станции. Накануне восстановленная насосная станция первого подъема, которая подавала воду не только определённый населенные пункты Республики, но и некоторые территории, которые находятся под контролем Украины, вновь остановилась.17:50 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП бои с применением всех видов вооружения, минометов и артиллерии.19:00 в районе Зайцево украинская БМП периодически делает обстрелы наших позиций.19:30 Киевский район под обстрелом танка ВСУ.21:05 трасса Бахмутка (ЛНР) бои с применением минометов, периодически работает артиллерия.23:30 на Светлодарской дуге работают по нашим позициям минометы и артиллерия.Нашей разведкой продолжают отмечаться случаи дезертирства украинских военнослужащих из, так называемой зоны АТО, в основном с передовых позиций.Так, только за первую декаду июня командование 36-й обр морской пехоты ВСУ официально доложило в штаб группировки о восемнадцати случаях дезертирства, 30-й омбр – о 24, а 72-й омбр – о 19 дезертирах. Что примечательно – в 72-й омбр дезертировало отделение в полном составе во главе с командиром.Данные случаи связаны со многими факторами, но основным является то, что солдаты в окопах устали от этой войны. При этом, как нам стало известно от представителей военной службы правопорядка ВСУ, из уст сбежавших украинских солдат все чаще звучат определения, что эта война братоубийственная.Но это только данные, которые командование бригад официально докладывает «наверх». На самом деле дезертиров намного больше. Однако, командиры это настойчиво скрывают, боясь лишиться своих должностей. Поэтому имеет место дезинформация командованием бригад своего же руководства, доклады о якобы захваченных рубежах и успехах на том или ином направлении.За прошедшие сутки ВСУ произвело 60 обстрелов территории республики.На Донецком направлении по районам одиннадцати населенных пунктов противник выпустил 84 артиллерийских снаряда калибром 122 и 152-мм, 74 танковых снаряда, 412 мин калибром 82 и 120-мм.На Мариупольском направлении обстрелам подверглись районы пяти населенных пунктов. Противником выпущено 8 снарядов калибром 152-мм, 56 мин калибром 82 и 120-мм.На Горловском направлении обстрелам подверглись районы поселков: Зайцево и Красный Партизан из различных типов гранатометов и стрелкового оружия. В результате обстрелов в н.п. Зайцево поврежден один дом на улице Буденного, так же сгорело два дома на улицах Маресьева и Муравьева.00:50 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП возобновились обстрелы украинской артиллерией.Утром и днем было затишье.18:50 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП начались вечерние бои с применением 82 и 120-мм минометов.19:20 Петровский район Донецка бой с применением АГС и минометов.20:30 на линии фронта Аэропорт – Спартак - ЯБП уже продолжительное время продолжается бой с применением минометов, артиллерии и техники.21:10 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП возобновился бой с применением минометов и артиллерии. Под обстрелом Куйбышевский и Киевский районы Донецка. 21:20 Петровский район Донецка возобновился обстрел 120-мм минами, также периодически работает артиллерия.22:50 Логвиново под обстрелом мин со стороны позиций ВСУ в районе Светлодарска. 23:05 трасса Бахмутка (ЛНР) в районе Кировска минометные обстрелы, работает также техника.За сутки в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских преступников погибло двое мирных жителей: Артемьева Лидия Владимировна, 1937 г.р. и Артемьев Виктор Владимирович, 1963 г.р.Функции карателей исполняют националистические батальоны, которые действуют по собственному усмотрению, а иногда против воли командования «АТО». По этой причине, наша разведка фиксирует факты боестолкновения между националистическими батальонами и подразделениями ВСУ. Как это было в зоне ответственности 92-й бригады ВСУ вчера, при попытке заставить подразделения украинской армии идти на наши позиции под Донецком. Одновременно обстреляв окраины жилых районов вблизи линии соприкосновения, как на своей территории, так и на нашей. В результате перестрелки между военнослужащими 1 батальона 92-й бригады ВСУ и националистами ДУК «Правый сектор» погиб один и получили ранения двое военнослужащих ВСУ.За прошедшие сутки ВСУ обстреляли нас 70 раз.На Донецком направлении по районам четырнадцати населенных пунктов противник выпустил 78 артиллерийских снарядов калибром 122 и 152-мм, 49 танковых снарядов, 525 мин калибром 82 и 120-мм.На Мариупольском направлении обстрелам подверглись районы пяти населенных пунктов. Противником выпущено 8 артиллерийских снарядов калибром 152 мм и 24 мины калибром 82 и 120-мм.На Горловском направлении по районам трех населенных пунктов противник выпустил 10 мин калибром 82-мм. В результате разрыва мины ранения получили двое мирных жителей.За прошедшие сутки в результате обстрелов со стороны ВСУ повреждения получили пять домостроений в н.п.: Докучаевск, Петровском, Куйбышевском и Киевском районах Донецка. Кроме того, нарушено электро- и газоснабжение в н.п. Докучаевск.00:00 на южном фронте поселки Коминтерново и Саханка под обстрелом минометов 82 и 120-мм, также работает украинская техника.00:05 в районе Докучаевска под минометным обстрелом наши позиции. 00:05 ЯБП также под минометным обстрелом.00:20 в районе Калиново (ЛНР) бой с минометами.00:30 севернее Горловки в районе Зайцево бой с применением минометов и техники.04:20-04:50 в районе Желобок - Донецкий (ЛНР) наши позиции под обстрелом 82 и 120-мм минометов. 05:30 ЯБП и Киевский район Донецка под обстрелом украинских минометов.10:35 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП под прикрытием дождя периодически ведутся обстрелы 82 и 120-мм минами.17:00-17:45 на линии фронта Аэропорт – Спартак - ЯБП идет сильный бой.20:00 в районе Попасная – Первомайск (ЛНР) позиционные бои с применением к/к пулеметов.20:40 в районе Зайцево под звуки грома работают украинские минометы.21:10 в районе Калиново (ЛНР) периодически с большими перерывами минометный обстрел.21:15 на Светлодарской дуге позиционные бои и минометные дуэли.21:35 западнее Горловки в районе Широкой Балки перестрелки с применением к/к пулеметов.22:30 трасса Бахмутка (ЛНР) снова подвергается арт обстрелом.22:45 в районе Калиново (ЛНР) также слышно сильную канонаду. Прилеты снарядов близ жилмассива.23:40 Петровский район Донецка позиционные бои с применением минометов. Такая же ситуация в районе Аэропорта и ЯБП.За сутки в результате обстрела поселка Саханка, от попадания снайперской пули в голову, погибла Пригода Вера Алексеевна 1939 г.р., которая в это время находилась на своем огороде. По данным нашей разведки, смертельный выстрел был произведен снайпером из состава исламского батальона, находящегося в зоне ответственности 36-й обр морской пехоты. Вероятней всего, к расстрелу мирных жителей привлечены женщины-снайперы, которые, как известно, отличаются своей жестокостью и беспринципностью.Наша разведка продолжает фиксировать наличие запрещенного вооружения вдоль линии разграничения. Так в районе населенного пункта Кодема (6 км от фронта) выявлено прибытие шести танков.За прошедшие сутки ВСУ обстреляли нас 65 раз.На Донецком направлении по районам двенадцати населенных пунктов противник выпустил 34 артиллерийских снаряда калибром 122 и 152-мм, 72 танковых снаряда, 192 мины калибром 120-мм и 185 мин калибром 82-мм.На Мариупольском направлении обстрелам подверглись районы четырех населенных пунктов. Противником выпущено 58 мин калибром 120-мм и 81 мина калибром 82-мм, 24 танковых снаряда.На Горловском направлении обстрелам подверглись районы населенных пунктов: Михайловка, Зайцево и Шахта 6-7. Противник выпустил 10 артиллерийских снарядов калибром 122-мм.В результате обстрелов украинских преступников повреждено восемнадцать домостроений в населенных пунктах: Коминтерново, Крутая Балка, Александровка, а также в Киевском и Куйбышевском районах Донецка.00:00 на Светлодарской дуге возобновились позиционные бои и минометные обстрелы, работает также техника.01:20 на линии фронта Аэропорт – Спартак - ЯБП сильный арт обстрел уже продолжительное время.08:20 западнее и севернее Горловки бои с применением минометов.10:35 в районе Докучаевска сильный минометный обстрел наших позиций.11:30 в районе Калиново (ЛНР) работает украинская артиллерия.Днем было затишье.17:20 в районе Аэропорта периодически вспыхивают короткие перестрелки с применением минометов.18:00 Бутовка – Спартак позиционные бои с применением АГС и к/к пулеметов и минометов.18:10 в районе Калиново (ЛНР) и окраины Первомайска (поселок Молодежный) бои с применением минометов 82 и 120-мм.18:55 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП работает периодически артиллерия.20:10 поселки Зайцево и Гольмовский подвергается сильным минометным обстрелам.20:20 на Светлодарской дуге работают украинские минометы и техника. Лупят по полям.20:40 на линии фронта Аэропорт – Спартак - ЯБП продолжается бой с применением артиллерии.20:50 в районе Луганска – Счастье бой с применением минометов.21:20 юго-западнее, западнее и севернее Горловки развернулись сильные бои практически по всей линии фронта, применяются также минометы 82 и 120-мм и артиллерия.22:10 Киевский район Донецка продолжает страдать от сильных обстрелов. Есть попадание по территории завода Точмаш, возник пожар.22:35 в районе Калиново (ЛНР) бой с применением минометов.22:40 в районе Горловки после перерыва снова арт обстрелы.По данным нашей разведки, в обстрелах жилых районов населенных пунктов на подконтрольной ВСУ территориях, причастны националистические батальоны. В частности, зафиксирована работа мобильных групп батальона «Донбасс» в Дзержинском районе, временно дислоцированного в Константиновке, на территории промышленных цехов предприятия «Мегатекс» (ул. Калинина 1а). Выезды огневых групп осуществляются в ночное время. Обстрелы населенных пунктов ведутся из районов, близких к линии соприкосновения войск. В Волновахском районе обстрелы своих территорий осуществляет подразделение «Правого сектора». В зоне ответственности 3-го мб 72-й омбр в районе Авдеевки выявлено подразделение из состава 95-й одшбр, прибывшее для ведения артиллерийской разведки.За сутки в результате обстрела Киевского района Донецка ранение получил мирный житель Пышков В.И. 1957 года рождения.За прошедшие сутки ВСУ обстреляли нас 66 раз.На Донецком направлении по районам тринадцати населенных пунктов противник выпустил 42 артиллерийских снаряда калибром 122 и 152-мм, 84 танковых снаряда, 220 мин калибром 82 и 120-мм.На Горловском направлении обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы пяти населенных пунктов. Противник выпустил 15 артиллерийских снарядов калибром 122-мм, 56 мин калибром 82 и 120-мм.На Мариупольском направлении обстрелам подверглись районы пяти населенных пунктов. Противником выпущено 49 мин калибром 82 и 120-мм, 5 танковых снарядов.Повреждено девять домов в населенных пунктах Гольмовский, Крутая Балка, а также в Петровском и Куйбышевском районах Донецка.00:30 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП возобновился арт обстрел.04:45 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП начался утренний сильный бой с применением артиллерии. Батареи ВСУ работают из района с Верхнеторецкое.16:30 Аэропорт и северные пригороды Донецка под сильными арт обстрелом.17:00 Аэропорт и северные пригороды Донецка продолжает работать артиллерия. Таких обстрелов не помним с зимы.21:05 в районе Майорск – Зайцево позиции бои с применением БМП.21:50 на южном фронте в районе Широкино бои с применением снайперских винтовок, к/к пулеметов, АГС, минометов, артиллерии и техники.За прошедшие сутки ВСУ обстреляли нас 55 раз.По территории Республики противник выпустил 95 артиллерийских снарядов калибром 122 и 152-мм, 267 мин калибром 82 и 120-мм, 11 танковых снарядов.Утром и весь день было тихо.18:45 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП традиционно вечерние бои с применением артиллерии.18:50 трасса Бахмутка (ЛНР) в районе Желобок кратковременная арт дуэль.20:10 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП продолжает работать артиллерия.20:30 в районе Желобок (ЛНР) по прежнему продолжаются бои с применением минометов.20:30 в районе Красного Партизана минометные дуэли 82 и 120-мм.21:10 в районе Калиново (ЛНР) сильный бой с применением АГС, СПГ-9 и гранатометов.21:20 на линии фронта Аэропорт – Спартак – ЯБП продолжается сильный бой с применением артиллерии.Наша разведка продолжает фиксировать сосредоточение украинских сил и средств вдоль линии фронта. Так, в районе населенных пунктов:- Верхнеторецкое (4 км от фронта) и Опытное (2,5 км от фронта) установлено местоположение четырех 122-мм САУ 2С1 «Гвоздика», по две в каждом районе;- Авдеевка (5 км от фронта) выявлены позиции батареи 120 мм минометов;За прошедшие сутки потери среди военнослужащих НМ ДНР составили: один погибший.За прошедшие сутки ВСУ обстреляли нас 71 раз.На Донецком направлении по районам двенадцати населенных пунктов противник выпустил 62 артиллерийских снаряда калибром 122 и 152-мм, 63 танковых снаряда и 271 мину калибром 82 и 120-мм.На Мариупольском направлении обстрелам подверглись районы пяти населенных пунктов, по которым противником было выпущено 20 снарядов РСЗО БМ-21 «Град», 70 мин калибром 82-мм и 7 танковых снарядов. В результате обстрела н.п. Новогригоровка - Староласпа (Тельмановского района) повреждения получили пятнадцать жилых домов.На Горловском направлении обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы четыре населенных пунктов. Здесь противник выпустил 8 мин калибром 120-мм.В результате обстрелов со стороны противника повреждения получили шесть домостроений в населенных пунктах: Ясиноватая, Коминтерново, Александровка и Лозовский. В поселках: Каштановое и Красный Партизан нарушено электроснабжение: более восьмисот семей остались без света.В результате обстрелов с позиций ВСУ погибло трое и ранено пятеро мирных жителей.В Петровском районе Донецка погибли двое мирных жителей и двое получили ранения, а в Саханка в результате снайперского огня иностранных наемников с позиций ВСУ погибла женщина. На северо–восточной окраине Горловки в результате подрыва автомобиля на мине получили ранения двое мирных жителей, также в Киевском районе Донецка ранение получил один мирный житель.Потери среди военнослужащих НМ ДНР составили: один убитый и один раненый.Всего за прошедшую неделю противник нас обстрелял 447 раз, и применил по территории Республики 3850 реактивных, артиллерийских, танковых снарядов и мин.Огневому воздействию со стороны ВСУ подверглись районы сорока населенных пунктов Республики, в тринадцати из них повреждено и разрушено шестьдесят два домостроения.Больше всего от обстрелов пострадали Петровский, Куйбышевский и Киевский районы Донецка, а также населенные пункты Крутая Балка, Саханка, Александровка и Коминтерново.Всем терпения и здоровья!