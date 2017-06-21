14:40 21 июня

Полторак: Украина выполняет минские соглашения максимально

Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что минские соглашения должны работать, пока не будут исчерпаны все возможности для их реализации.

Украина выполняет минские соглашения максимально и мы отвечаем только тогда, когда есть угроза… По перспективам, думаю, что пока мы не исчерпаем все возможности, я думаю, минские соглашения должны работать
— сказал Полторак в среду журналистам, его комментарий транслировал телеканал "112 Украина", передает РИА Новости .

Полторак: Украина выполняет минские соглашения максимально



Также, по его словам, вооруженные силы Украины готовы выполнять все законы, которые примет парламент.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил о планах внести на рассмотрение Верховной рады законопроект о реинтеграции Донбасса, в котором, в частности, будет прописан правовой режим действий украинских военных. При этом президент выступил против отмены режима "антитеррористической операции" (так в Киеве называют военную операцию в Донбассе) до принятия этого закона. По информации депутатов Рады, документ предусматривает признание неподконтрольных Киеву территорий Донбасса "оккупированными" и переход украинских силовиков к формату "воинской операции". При этом украинские власти настаивают, что данный закон не противоречит минским соглашениям, но будет принят для их реализации.

Накануне во время визита в Вашингтон президент Украины пообещал представить международным партнерам законопроект о реинтеграции Донбасса, который готовится в Киеве.

Использованы фотографии: http://www.nonstopnewsonline.com/
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Комментарии 37

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  1. Тралл Сегодня, 11:54
    Слабак! На самом деле, Украина перевыполнила минские соглашения на 150% smile
    Тралл
    1. oleg-gr Сегодня, 11:58
      Забористую травку курит.
      "Украина выполняет минские соглашения максимально и мы отвечаем только тогда, когда есть угроза… По перспективам, думаю, что пока мы не исчерпаем все возможности, я думаю, минские соглашения должны работать" - это надо же такое ляпнуть.
      oleg-gr
      1. vovanpain Сегодня, 12:19
        Цитата: oleg-gr
        Украина выполняет минские соглашения максимально и мы отвечаем только тогда, когда есть угроза… По перспективам, думаю, что пока мы не исчерпаем все возможности, я думаю, минские соглашения должны работать" - это надо же такое ляпнуть.

        Вот с такого не такое ляпнешь fellow
        vovanpain
    2. 210окв Сегодня, 11:59
      Перевыполнили невыполнимое!Чудеса wassat
      210окв
    3. ОТДЕЛ Сегодня, 12:01
      Еще бы они не выполняли ...В котлы попасть не хочется еще разок? Сейчас падлы обстреливают мирняк разрушая все во округе..Ну ничего ! soldier
      ОТДЕЛ
      1. Федор ВОТП Сегодня, 12:05
        Ультрабрехливость хохлятских папуасов - это достаточно давно известная черта....
        Федор ВОТП
    4. Masya Masya Сегодня, 12:04
      Цитата: Тралл
      Украина перевыполнила минские соглашения на 150%

      что так мелко? на все 300%
      Masya Masya
      1. Смог Сегодня, 12:13
        Цитата: Masya Masya
        что так мелко? на все 300%

        Ставлю на 500%, кто больше?
        Смог
        1. Masya Masya Сегодня, 12:42
          Цитата: Смог
          Ставлю на 500%, кто больше?

          Ой, тотализатор? 1000% краина все равно в проигрыше...
          Masya Masya
          1. Смог Сегодня, 12:44
            Цитата: Masya Masya
            краина все равно в проигрыше...

            Ой, не скажи........ Счастливые они от свободы...... а счастливые часов не наблюдают и живут в своем измерении
            Смог
            1. Masya Masya Сегодня, 12:54
              Цитата: Смог
              счастливые часов не наблюдают и живут в своем измерении

              параллельная реальность... и по моему, в этой реальности кругом одни тараканы...
              Masya Masya
              1. Masya Masya Сегодня, 13:07
                Цитата: Masya Masya
                кругом одни тараканы..

                добавлю... и эти тараканы разбегаются в разные стороны.. wink
                Masya Masya
                1. Смог Сегодня, 13:28
                  Цитата: Masya Masya
                  эти тараканы разбегаются в разные стороны.

                  Ха, это еще пол. беды Вот беда, так беда-

                  Горе, прям, горькое
                  Смог
                  1. Masya Masya Сегодня, 13:45
                    Цитата: Смог
                    Горе, прям, горькое

                    так, все понятно... белка- агент кремля!!!

                    lol
                    Masya Masya
    5. Lou =Jou Сегодня, 14:10
      А я вот Полтораку верю, у него лицо честное, а вот у Захарченко например какое то бандитское, неверю я ему, почему то.
      Lou =Jou
  2. НЕКСУС Сегодня, 11:56
    Полторак: Украина выполняет минские соглашения максимально

    Думаю правильно вот так-Полторак: Украина НЕ выполняет минские соглашения максимально
    НЕКСУС
  3. Улан Сегодня, 12:00
    Сборище идиотов. Украина максимально выполняет минские соглашения, максимально их не выполняя.
    Меня всегда занимает вопрос- а они что всегда такими прид..ми были и тщательно это скрывали, или что-то принимают?
    Улан
    1. Б.Т.В. Сегодня, 12:05
      Цитата: Улан
      Меня всегда занимает вопрос- а они что всегда такими прид..ми были и тщательно это скрывали, или что-то принимают?


      Не, Вы, один, задаётесь этим вопросом.
      Б.Т.В.
    2. irbis0373 Сегодня, 13:16
      Мне вот кажется что не совсем . а просто отрабатывают заокеанские денежки.
      irbis0373
  4. Masya Masya Сегодня, 12:07
    Ганс Кристиан Андерсен отдыхает... wink
    Masya Masya
    1. роман66 Сегодня, 12:44
      братья Гримм нервно курят одну беломорину на двоих
      роман66
  5. Смог Сегодня, 12:14
    Меня интересует всего один вопрос- а он, Полторак, их читал.? Или ему их пересказали в "вольном" переводе на мову?
    Смог
    1. Masya Masya Сегодня, 12:34
      Константин,они кириллицу отрицают как факт... и полторак даже буквы наши видеть не может...вот просто интересно, почему ещё латинский шрифт не приняли?
      декоммунизация, так декоммунизация во всем... wink
      Masya Masya
      1. Смог Сегодня, 12:40
        Цитата: Masya Masya
        декоммунизация, так декоммунизация во всем.

        Марина! денек добрый love ! Хрен с ней, с кириллицей! Меня больше интересует когда они ДнепроГЭС рушить начнут? Или тоже его только переименуют в имени какого нибудь утырка? А так бы было славненько для них разрушить это "проклятущее" наследие совка. Ох, ироды.... am .
        Смог
        1. роман66 Сегодня, 12:45
          а я все жду, когда они откажутся от днепровской воды, поскольку вона москальска?
          роман66
          1. Смог Сегодня, 12:52
            Цитата: роман66
            я все жду, когда они откажутся от днепровской воды

            Вот скоро водопровод с Гудзону кинут, и все амба, точно откажутся.
            Смог
            1. роман66 Сегодня, 13:04
              то есть, мало того, что железку в обход 404 ведем. еще и днепр обводить придеться? может, уже пора кончать с этой клоунадой?
              роман66
              1. Masya Masya Сегодня, 13:13
                Цитата: роман66
                может, уже пора кончать с этой клоунадой?
                Ответить Цитировать Жалоба

                Роман, вся наша жизнь- ЦИРК!!! love и чем дальше, тем веселее laughing
                Masya Masya
            2. Masya Masya Сегодня, 13:11
              Цитата: Смог
              Вот скоро

              "скоро", это понятие растяжимое... "скоро"- значит ни когда... laughing
              Masya Masya
              1. Смог Сегодня, 13:35
                Цитата: Masya Masya
                значит ни когда...

                Смог
  6. pvv113 Сегодня, 12:18
    Полторак: Украина выполняет минские соглашения максимально

    Аж полтора раза wink
    pvv113
  7. mayday Сегодня, 12:24
    После отчета военкора "Мага", понимаешь что он бухает походу беспробудно...)
    mayday
  8. a.s.zzz888 Сегодня, 12:29
    Украина выполняет минские соглашения максимально и мы отвечаем только тогда, когда есть угроза… По перспективам, думаю, что пока мы не исчерпаем все возможности, я думаю, минские соглашения должны работать
    — сказал Полторак

    ... это же надо такое выдать!...как минимум тянет на внеочередное укрокакловское званЬЁ!!! laughing
    a.s.zzz888
  9. 4ekist Сегодня, 12:46
    Цитата: Тралл
    Слабак! На самом деле, Украина перевыполнила минские соглашения на 150% smile

    Это не слабак, а свиное рыло должно сидеть на нарах.
    4ekist
  10. venik Сегодня, 12:48
    Господи, да уже давным-давно известно, НИЧЕГО нельзя делать "наполовину".... Нельзя быть "наполовину" беременной, НЕЛЬЗЯ быть "наполовину" (ну или в "полтора раза") "Министром"....... НИЧЕГО нельзя делать "НАПОЛОВИНУ" или "В ПОЛТОРА РАЗА".... НИЧЕГО!!! А у "него" и фамилия - СООТВЕТСТВУЮЩАЯ" .....
    venik
  11. sgr291158 Сегодня, 13:26
    Врет и не краснеет.
    sgr291158
  12. Alex66 Сегодня, 13:36
    Полтарак Дебальцевский, а где ж его друг Гелетей Иловайский, что-то он засиделся в/на Украине, пора вдухать воздух свободы на берегах темзы, а то ведь и не успеть можно.
    Alex66
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