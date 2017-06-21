Полторак: Украина выполняет минские соглашения максимально

Украина выполняет минские соглашения максимально и мы отвечаем только тогда, когда есть угроза… По перспективам, думаю, что пока мы не исчерпаем все возможности, я думаю, минские соглашения должны работать

Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что минские соглашения должны работать, пока не будут исчерпаны все возможности для их реализации.— сказал Полторак в среду журналистам, его комментарий транслировал телеканал "112 Украина", передает РИА Новости Также, по его словам, вооруженные силы Украины готовы выполнять все законы, которые примет парламент.Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил о планах внести на рассмотрение Верховной рады законопроект о реинтеграции Донбасса, в котором, в частности, будет прописан правовой режим действий украинских военных. При этом президент выступил против отмены режима "антитеррористической операции" (так в Киеве называют военную операцию в Донбассе) до принятия этого закона. По информации депутатов Рады, документ предусматривает признание неподконтрольных Киеву территорий Донбасса "оккупированными" и переход украинских силовиков к формату "воинской операции". При этом украинские власти настаивают, что данный закон не противоречит минским соглашениям, но будет принят для их реализации.Накануне во время визита в Вашингтон президент Украины пообещал представить международным партнерам законопроект о реинтеграции Донбасса, который готовится в Киеве.