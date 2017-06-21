Полторак: Украина выполняет минские соглашения максимально
Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что минские соглашения должны работать, пока не будут исчерпаны все возможности для их реализации.
Также, по его словам, вооруженные силы Украины готовы выполнять все законы, которые примет парламент.
Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил о планах внести на рассмотрение Верховной рады законопроект о реинтеграции Донбасса, в котором, в частности, будет прописан правовой режим действий украинских военных. При этом президент выступил против отмены режима "антитеррористической операции" (так в Киеве называют военную операцию в Донбассе) до принятия этого закона. По информации депутатов Рады, документ предусматривает признание неподконтрольных Киеву территорий Донбасса "оккупированными" и переход украинских силовиков к формату "воинской операции". При этом украинские власти настаивают, что данный закон не противоречит минским соглашениям, но будет принят для их реализации.
Накануне во время визита в Вашингтон президент Украины пообещал представить международным партнерам законопроект о реинтеграции Донбасса, который готовится в Киеве.
Украина выполняет минские соглашения максимально и мы отвечаем только тогда, когда есть угроза… По перспективам, думаю, что пока мы не исчерпаем все возможности, я думаю, минские соглашения должны работать— сказал Полторак в среду журналистам, его комментарий транслировал телеканал "112 Украина", передает РИА Новости .
Также, по его словам, вооруженные силы Украины готовы выполнять все законы, которые примет парламент.
Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил о планах внести на рассмотрение Верховной рады законопроект о реинтеграции Донбасса, в котором, в частности, будет прописан правовой режим действий украинских военных. При этом президент выступил против отмены режима "антитеррористической операции" (так в Киеве называют военную операцию в Донбассе) до принятия этого закона. По информации депутатов Рады, документ предусматривает признание неподконтрольных Киеву территорий Донбасса "оккупированными" и переход украинских силовиков к формату "воинской операции". При этом украинские власти настаивают, что данный закон не противоречит минским соглашениям, но будет принят для их реализации.
Накануне во время визита в Вашингтон президент Украины пообещал представить международным партнерам законопроект о реинтеграции Донбасса, который готовится в Киеве.
Использованы фотографии: http://www.nonstopnewsonline.com/
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