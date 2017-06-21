Шведские СМИ: сделала из России агрессора западная пропаганда

Пропаганда порождает фальшивую картину мира. Утверждается, что Россия – угроза. Но ведь это Россия окружена 800 военными базами,

В то же время ясно, что США со своими сооружениями у российской границы хотят добиться возможности первого удара ядерным оружием. И кто здесь агрессивный и угрожающий?