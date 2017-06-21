14:43 21 июня

Шведские СМИ: сделала из России агрессора западная пропаганда

Многие на Западе говорят, что Россия ведет психологическую войну, однако это напоминает байку о воре, который сам кричит: «Держи вора», пишет шведская газета Sydöstran.



В публикации отмечается, что «западные СМИ непрерывно распространяют дезинформацию и лживые обвинения, в том числе отталкиваясь от операций, проведённых под ложным флагом, и замалчивая факты».


«Так, ответственность за инцидент с газовой атакой в Идлибе в апреле немедленно повесили на правительство Сирии без каких-либо доказательств. Но когда США использовали белый фосфор в Ракке и Мосуле, о чем писали в The Washington Post, никакой критики не последовало», – приводит статью Ино.TV .

Также нет никаких доказательств тому, что Россия вмешивается в выборы других стран. Как отмечает газета, «это всё чаще утверждают представители воинствующей партии США, несмотря на наличие доказательств того, что сами США вмешивались в выборы множества стран, даже если иметь в виду только последние годы, а также поддерживали "цветные революции" и государственные перевороты против избранных народом политиков».

Пропаганда порождает фальшивую картину мира. Утверждается, что Россия – угроза. Но ведь это Россия окружена 800 военными базами,
пишет автор.

Согласно данным Стокгольмского института исследования проблем мира, оборонные расходы России составляют менее одной десятой общих расходов НАТО. Россия сейчас уменьшает свои траты на оборону, тогда как альянс – наращивает.

В то же время ясно, что США со своими сооружениями у российской границы хотят добиться возможности первого удара ядерным оружием. И кто здесь агрессивный и угрожающий?
заключает газета.

Использованы фотографии: Getty Images
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 21

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  1. oleg-gr Сегодня, 12:01
    Неужели у кого то просветление в мозгах? И это напечатали? Действительно, что-то будет.
    oleg-gr
    1. Злой543 Сегодня, 12:06
      Автор псих,а издательству русские денег заплатили. Вот и вся недолгая история.
      Злой543
    2. ОТДЕЛ Сегодня, 12:13
      Цитата: oleg-gr
      Неужели у кого то просветление в мозгах? И это напечатали? Действительно, что-то будет.

      Мы были и есть агрессоры ..Хотите чтобы мы такими были ? МЫ БУДЕМ господа! хе хе

      И вот еще...от себя!
      ОТДЕЛ
      1. ohtandur Сегодня, 12:42
        клипы от World in Conflict шикарные. Есть еще один с Полюшко-поле..
        ohtandur
  2. 210окв Сегодня, 12:01
    Я не понял,из какого СМИ это взяли?Наверное решили самозакрыться..
    210окв
    1. Aaleks1974 Сегодня, 12:04
      Это точно, ей-богу, закроют, плюрализм сейчас на Западе не в моде.
      Aaleks1974
  3. APASUS Сегодня, 12:02
    Это мы подтягиваем свою территорию и угрожаем базам НАТО по всему миру
    APASUS
  4. AtenON Сегодня, 12:03
    Что-то я в шведских газетах не видел этого, где была статья?
    AtenON
    1. colonel Сегодня, 12:10
      Было под такими координатами:
      Ульф Бьерен (Ulf Bjer?n), Syd?stran, Швеция
      Может быть, конечно, это шведский Ваня Иванов, а может быть и нет.
      colonel
    2. Dym71 Сегодня, 14:33
      Цитата: AtenON
      Что-то я в шведских газетах не видел этого, где была статья?

      www.sydostran.se/insandare/sverige-ar-inget-usa-p
      rotektorat/
      Dym71
  5. Дамир Сегодня, 12:09
    чем ближе край, тем сильнее наступает просветление в мозгах.. эти похоже решили не идти на убой за интересы американского гегемона.. как говориться - первый пошел!!!!
    Дамир
  6. yuriy55 Сегодня, 12:09
    Шведские СМИ: сделала из России агрессора западная пропаганда

    Учитесь ставить подлежащее и сказуемое, чтобы предложение читалось не столь коряво:
    Шведские СМИ: западная пропаганда сделала из России агрессора.

    Меньше внимания к западной пропаганде. Когда это журналюги стали "пупами" земли? Или, что написано пером, того не вырубить топором? belay Можно вырубить того, кто написал... lol
    yuriy55
  7. НЕКСУС Сегодня, 12:13
    Многие на Западе говорят, что Россия ведет психологическую войну, однако это напоминает байку о воре, который сам кричит: «Держи вора», пишет шведская газета Sydöstran.

    Как говорится,-"А НА УТРО ОНИ ПРОСНУЛИСЬ..." wassat
    НЕКСУС
  8. a.s.zzz888 Сегодня, 12:14
    ...и если есть такая публикация в/на
    Ино.TV .
    , то я её что то не нашел... возможно не так тщательно искал... но хотелось бы верить что у некоторых
    пишет автор.
    происходит просветление в мозгах...
    a.s.zzz888
    1. pafegosoff Сегодня, 12:29
      Есть в ИНОСМИ. За 20.06.17
      Сделай запрос Sydöstran - получишь ответ.
      pafegosoff
      1. a.s.zzz888 Сегодня, 12:35
        pafegosoff

        ... возможно не так тщательно искал...
        a.s.zzz888
  9. Синьор Помидор Сегодня, 12:24
    Глас вопиющего в пустыне...
    Синьор Помидор
  10. pafegosoff Сегодня, 12:25
    1500 000 читателей (подписчиков) в полтора больше, чем у Шария...
    Наверное для Швеции это - очень много...
    pafegosoff
  11. Не служил Сегодня, 12:29
    В то же время ясно, что США со своими сооружениями у российской границы хотят добиться возможности первого удара ядерным оружием. И кто здесь агрессивный и угрожающий?


    Прозреешь когда начнёшь понимать "что мы же рядом совсем и накроет по полной программе"..
    Не служил
  12. Печенег Сегодня, 13:31
    Не верю, что на Западе просто так появился кто то кто трезво оценивает ситуацию. Побольше бы таких.
    Печенег
  13. Вал31rus Сегодня, 13:34
    Доходит как до жирафа
    Вал31rus
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