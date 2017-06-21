Шведские СМИ: сделала из России агрессора западная пропаганда
Многие на Западе говорят, что Россия ведет психологическую войну, однако это напоминает байку о воре, который сам кричит: «Держи вора», пишет шведская газета Sydöstran.
В публикации отмечается, что «западные СМИ непрерывно распространяют дезинформацию и лживые обвинения, в том числе отталкиваясь от операций, проведённых под ложным флагом, и замалчивая факты».
«Так, ответственность за инцидент с газовой атакой в Идлибе в апреле немедленно повесили на правительство Сирии без каких-либо доказательств. Но когда США использовали белый фосфор в Ракке и Мосуле, о чем писали в The Washington Post, никакой критики не последовало», – приводит статью Ино.TV .
Также нет никаких доказательств тому, что Россия вмешивается в выборы других стран. Как отмечает газета, «это всё чаще утверждают представители воинствующей партии США, несмотря на наличие доказательств того, что сами США вмешивались в выборы множества стран, даже если иметь в виду только последние годы, а также поддерживали "цветные революции" и государственные перевороты против избранных народом политиков».
Согласно данным Стокгольмского института исследования проблем мира, оборонные расходы России составляют менее одной десятой общих расходов НАТО. Россия сейчас уменьшает свои траты на оборону, тогда как альянс – наращивает.
В публикации отмечается, что «западные СМИ непрерывно распространяют дезинформацию и лживые обвинения, в том числе отталкиваясь от операций, проведённых под ложным флагом, и замалчивая факты».
«Так, ответственность за инцидент с газовой атакой в Идлибе в апреле немедленно повесили на правительство Сирии без каких-либо доказательств. Но когда США использовали белый фосфор в Ракке и Мосуле, о чем писали в The Washington Post, никакой критики не последовало», – приводит статью Ино.TV .
Также нет никаких доказательств тому, что Россия вмешивается в выборы других стран. Как отмечает газета, «это всё чаще утверждают представители воинствующей партии США, несмотря на наличие доказательств того, что сами США вмешивались в выборы множества стран, даже если иметь в виду только последние годы, а также поддерживали "цветные революции" и государственные перевороты против избранных народом политиков».
Пропаганда порождает фальшивую картину мира. Утверждается, что Россия – угроза. Но ведь это Россия окружена 800 военными базами,пишет автор.
Согласно данным Стокгольмского института исследования проблем мира, оборонные расходы России составляют менее одной десятой общих расходов НАТО. Россия сейчас уменьшает свои траты на оборону, тогда как альянс – наращивает.
В то же время ясно, что США со своими сооружениями у российской границы хотят добиться возможности первого удара ядерным оружием. И кто здесь агрессивный и угрожающий?заключает газета.
Использованы фотографии: Getty Images
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