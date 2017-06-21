14:36 21 июня

Пентагон сообщает о ликвидации "верховного муфтия" ИГИЛ

Спустя несколько дней после появления сообщений российского оборонного ведомства о том, что в Ракке ликвидированы сразу несколько главарей ИГИЛ (*террористическая группировка, запрещённая в РФ), американское военное командование решило отчитаться о собственных успехах. Напомним, что если МО РФ сообщило о высокой вероятности ликвидации главаря ИГИЛ (*) Абу-Бакра аль-Багдади в районе Ракки, то в центральном командовании США заявили об уничтожении «главного священнослужителя ИГИЛ (*)». Речь идёт о человеке по имени Турки аль-Бинали, называвшем себя "верховным муфтием".

Пентагон сообщает о ликвидации "верховного муфтия" ИГИЛ


При этом сообщается, что Бинали был уничтожен ещё 31 мая в результате авианалёта так называемой американской коалиции. Тогда самолёты коалиции во главе с США бомбили сирийский город Меядин. Почему о ликвидации Бинали не сообщали в течение трёх недель, - не говорится. Как не говорится и о том, на основании чего сделаны выводы об уничтожении одного из "духовных" лидеров террористической группировки.


Аль-Бинали был известен тем, что занимался идеологической подготовкой в террористической группировке ИГИЛ (*). Он читал проповеди на тему радикального исламизма, который выдавался за истинный ислам. Записи с проповедями быстро распространялись с помощью различных сайтов и социальных сетей. Террористы ИГИЛ (*) использовали влияние Бинали в качестве одного из инструментов вербовки новых членов псевдохалифата».

У российского военного командования на данный момент нет данных о ликвидации в Сирии Турки аль-Бинали. В свою очередь Пентагон не подтверждает ликвидацию самолётами ВКС РФ Абу-Бакра аль-Багдади.

Использованы фотографии: New York Post
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Комментарии 12

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  1. НЕКСУС Сегодня, 12:54
    Ответ на наше заявление об уничтожении Аль Багдади?))
    НЕКСУС
    1. Shurik70 Сегодня, 12:57
      Ну да. Не справляется видать с агитацией, направили на переподготовку в Лэнгли.
      Через пол года услышим про "нового главного муфтия" с подозрительно знакомым голосом.
      Shurik70
      1. Чёрный Сегодня, 13:02
        Всё , тепрерь всю идеологическую подготовку берут на себя США wassat...антонина геращенко выдвинул свою кандидатуру laughing
        Чёрный
      2. Монос Сегодня, 13:04
        В каком мире живём! Два самых мощных в военном отношении государства хвастаются друг перед другом уничтожением каких-то мутных типов. Детский сад.
        Монос
    2. ОТДЕЛ Сегодня, 13:42
      Пентагон сообщает о ликвидации "верховного муфтия" ИГИЛ

      У них таких муфтиев , еще сотня в запасе... hi А главный в Пентагоне сидит..!
      ОТДЕЛ
  2. Черный_Ватник Сегодня, 12:56
    США напоминают мне мистера Бина в одной из серий. Когда он в гостиничном ресторане устроил соревнование с соседом в поедании деликатесов. А соседу было до фанаря, сосед просто кушал.
    Черный_Ватник
  3. grm Сегодня, 12:57
    если МО РФ сообщило о высокой вероятности ликвидации главаря ИГИЛ (*) Абу-Бакра аль-Багдади в районе Ракки, то в центральном командовании США заявили об уничтожении «главного священнослужителя ИГИЛ (*)».


    МИД РФ не подтверждает ликвидации Абу Бакр аль-Багдади
    МИД РФ не располагает данными, подтверждающими ликвидацию главаря «Исламского государства» (террористическая организация, запрещена в РФ) Ибрагима Абу Бакр аль-Багдади. Об этом заявил журналистам замминистра иностранных дел России Геннадий Гатилов.
    grm
    1. Стирбьорн Сегодня, 14:03
      Ну да, все выкладки ура-патриотов рушатся от этого сообщения laughing
      Стирбьорн
  4. vch Сегодня, 13:06
    Ну амерам хоть как то нужно показать свою значимость в Сирии. А то что это может оказаться очередным фейком, напишут (если напишут) мелкими буковками на последней странице..... А так сейчас громкое заявление на весь мир.
    vch
  5. Machete Сегодня, 13:14
    Ну, надо же им кого-то замочить в ответ на наши действия.
    Ничуть не удивлён. А муфтий сильно удивился, наверное.
    Проповедовал себе под прикрытием США, проповедовал...
    А тут русские отличились и американцы сказали ему: чувак, прости, нам нужна большая жертва, мы не можем просто так промолчать.
    Ты вызвался добровольцем.
    Machete
  6. nik-karata Сегодня, 13:23
    А я бы с удовольствием прослушал новость МО РФ об уничтожении белого дома со всем содержимым! soldier
    nik-karata
  7. Alex_59 Сегодня, 13:43
    Муфтий... Как всегда бывший полковник Иракской армии и майор ЦРУ наверное.
    Alex_59
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