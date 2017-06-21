Пентагон сообщает о ликвидации "верховного муфтия" ИГИЛ

Спустя несколько дней после появления сообщений российского оборонного ведомства о том, что в Ракке ликвидированы сразу несколько главарей ИГИЛ (*террористическая группировка, запрещённая в РФ), американское военное командование решило отчитаться о собственных успехах. Напомним, что если МО РФ сообщило о высокой вероятности ликвидации главаря ИГИЛ (*) Абу-Бакра аль-Багдади в районе Ракки, то в центральном командовании США заявили об уничтожении «главного священнослужителя ИГИЛ (*)». Речь идёт о человеке по имени Турки аль-Бинали, называвшем себя "верховным муфтием".При этом сообщается, что Бинали был уничтожен ещё 31 мая в результате авианалёта так называемой американской коалиции. Тогда самолёты коалиции во главе с США бомбили сирийский город Меядин. Почему о ликвидации Бинали не сообщали в течение трёх недель, - не говорится. Как не говорится и о том, на основании чего сделаны выводы об уничтожении одного из "духовных" лидеров террористической группировки.Аль-Бинали был известен тем, что занимался идеологической подготовкой в террористической группировке ИГИЛ (*). Он читал проповеди на тему радикального исламизма, который выдавался за истинный ислам. Записи с проповедями быстро распространялись с помощью различных сайтов и социальных сетей. Террористы ИГИЛ (*) использовали влияние Бинали в качестве одного из инструментов вербовки новых членов псевдохалифата».У российского военного командования на данный момент нет данных о ликвидации в Сирии Турки аль-Бинали. В свою очередь Пентагон не подтверждает ликвидацию самолётами ВКС РФ Абу-Бакра аль-Багдади.