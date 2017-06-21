14:41 21 июня

Конгресс США рассмотрит вопрос перезапуска производства F-22

20 июня 2017 года Военно-Воздушные Силы США представили в Конгресс отчет о перезапуске производства многоцелевого истребителя пятого поколения F-22 Raptor, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на washingtonexaminer.com .

Конгресс США рассмотрит вопрос перезапуска производства F-22


Сенатский комитет конгресса США по делам вооруженных сил получил доклад за два дня до внесения его в Конгресс и сейчас он находится на рассмотрении. Сообщается, что в прошлом году велись исследования, во сколько может обойтись государству возобновление производства этих самолетов пятого поколения.


Основное предназначение самолетов F-22 заключается в завоевании господства в воздухе и борьбе с стратегическими бомбардировщиками потенциального противника. Интерес военных к возможному перезапуску производственной линии самолета F-22 вызван ростом напряжённости в отношения с Российской Федерацией и растущей мощи Китайских вооруженных сил.

В 2009 году Конгресс голосовал за прекращение производства F-22 после выпуска 187 машин.

Использованы фотографии: http://war-news.ru/avia/
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Комментарии 27

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  1. Монос Сегодня, 13:07
    С F-35 весь навар сняли, теперь можно и делом заняться.
    Монос
    1. seti Сегодня, 13:09
      Это лишний раз доказывает что F-35 мало на что в реальности годится кроме пиара.
      seti
      1. Ихрек Сегодня, 13:13
        Цитата: seti
        Это лишний раз доказывает что F-35 мало на что в реальности годится кроме пиара.

        А я думаю оборонным корпорациям нужно как-то деньги зарабатывать, в противном обязательно нужно будет начать новую большую войну. Скорее Трамп отдаст предпочтение всякого рода таким заказам, пожирающим много денег лишь бы успокоить ястребов.
        Ихрек
      2. Machete Сегодня, 13:20
        Это из серии про Bell V-22 Osprey.
        Вы где-то по ящику видели, что их используют хоть как-то? Я - нет. А их выпущено более 200-т штук. Вот что значит лобби. Закупили серию по 110 млн за штуку и, походу, только права в кино на них продают.
        Machete
        1. voyaka uh Сегодня, 14:06
          "[V-22 Osprey] Вы где-то по ящику видели, что их используют хоть как-то? Я - нет."////

          Тем не менее, их гоняют в хвост и в гриву. Рабочая лошадка морпехов.
          voyaka uh
      3. nik-karata Сегодня, 13:27
        Вы говорите о разных типах самолётов. F-22 для завоевания господства в воздухе, а F-35 истребитель-бомбер. Если не лень можете погуглить.... hi
        nik-karata
      4. Арон Заави Сегодня, 13:29
        Цитата: seti
        Это лишний раз доказывает что F-35 мало на что в реальности годится .
        опять request ?
        Арон Заави
        1. Alex_59 Сегодня, 13:44
          Цитата: Арон Заави
          опять ?

          По сравнению с F-22 не опять а как бы с самого начала известно.
          Alex_59
      5. Nehist Сегодня, 13:57
        Вообщето концепция 22 и 35 разная как у наших миг29 и су27 они поидеи должны дополнять друг друга! Так что возобновление раптора это прагматичный шаг
        Nehist
    2. RASKAT Сегодня, 13:09
      Вот это поворот. Попахивает новыми распилами. Подождем официального заявления, сколько денег выделят на этот раз, думаю не меньше 100 млрд.
      RASKAT
    3. okko077 Сегодня, 13:12
      Пусть возобновляют производство. Это абсолютно неверное решение.Зря выкинут пи_ндосы кучу денег и при этом не начем будет летать,,,,
      okko077
      1. Nehist Сегодня, 13:58
        Гг а у нас есть что 22 противопоставить?
        Nehist
    4. НЕКСУС Сегодня, 14:39
      Цитата: Монос
      С F-35 весь навар сняли, теперь можно и делом заняться.

      Не думаю...производство свернуто в 11 году,а линии сборки демонтированы.Чтоб реанимировать производство,нужно даже по матрассовским меркам не мало денег.Хотя тяжелый МФИ конечно нужен. Да и мы с китайцами на пятки наступаем со своими разработками тяжелых МФИ.
      Цитата: seti
      Это лишний раз доказывает что F-35 мало на что в реальности годится кроме пиара.

      Одно никак не касается другого...ящер-это тяжелый истребитель,а Ф-35-это легкий истребитель-бомбер.Машины вообще разного класса и с разными задачами.
      НЕКСУС
  2. _Ugene_ Сегодня, 13:07
    Это ещё раз подтверждает то, что думают американские военные об эффективности F-35.
    _Ugene_
    1. BlackMokona Сегодня, 13:09
      F-35 лёгкий в основном для работы по Земле , а F-22 тяжёлый для завоевания господства в воздухе. Это разные классы. Как F-15 и F-16
      BlackMokona
      1. _Ugene_ Сегодня, 13:11
        Тут многие зарубежные товарищи с пеной у рта доказывают что F-35 ну такой многофункциональный, что и по земле лучше всех и для завоевания господства в воздухе если не лучше всех, то лучше F-16 точно.
        _Ugene_
        1. BlackMokona Сегодня, 13:13
          Но почти все эти товарищи в один голос утверждали, что F-22 значительно сильнее F-35 в воздухе.
          BlackMokona
          1. _Ugene_ Сегодня, 13:16
            ну вот и американские военные уже сомневаются что возможностей F-35 достаточно для завоевания господства в воздухе, как продадут достаточное кол-во F-35, так начнут заново F-22 выпускать для себя
            _Ugene_
            1. Комментарий был удален.
            2. BlackMokona Сегодня, 13:22
              Так они никогда и не считали, что F-35 должен завоёвывать господство в воздухе. Есть целая куча новостей с описанием их стратегии основанной, на F-22 которым ассистирует F-35.
              BlackMokona
            3. Арон Заави Сегодня, 13:30
              Цитата: _Ugene_
              ну вот и американские военные уже сомневаются что возможностей F-35 достаточно для завоевания господства в воздухе, как продадут достаточное кол-во F-35, так начнут заново F-22 выпускать для себя

              Против китайских машин F-35 может оказаться недостаточно,доя уверенного доминирования.
              Арон Заави
              1. _Ugene_ Сегодня, 13:44
                собственно о чем все споры до этого и были - F-35 отличный современный малозаметный штурмовик, напичканный электроникой, но вот возможности его как истребителя вызывают сомнения, в том числе и у американских военных
                _Ugene_
                1. Nehist Сегодня, 14:00
                  Поддержу ваше мнение!!! Много функцианальный самолет как истрибитель или как самолет завоевания превосходства проигрывает чистому истрибителю коем 22 являеться
                  Nehist
                2. iwind Сегодня, 14:25
                  Цитата: _Ugene_
                  собственно о чем все споры до этого и были - F-35 отличный современный малозаметный штурмовик, напичканный электроникой, но вот возможности его как истребителя вызывают сомнения, в том числе и у американских военных

                  А можно узнать где они планировали F-35 как самолет завоевания превосходства ? Может не надо глупости писать?
                  Это самолеты разных классов. F-22 и F-35 они дург-друга дополняют.
                  Как намек.

                  и
                  различия заметны?
                  iwind
                  1. _Ugene_ Сегодня, 14:38
                    Так F-22 не выпускается уже давно, F-16 пора менять. Как же они будут дополнять друг друга если F-22 не выпускается? Это про США разговор. А остальным странам НАТО F-22 и не продавали и F-35 позиционируется именно как современная замена самолетам 4-го поколения. И тут многие граждане с пеной у рта доказывали что F-35 лучше чем F-16 именно как истребитель, т.е. как как "самолет завоевания превосходства".
                    _Ugene_
  3. tchoni Сегодня, 13:36
    я думаю, что полосатики обкатали девас сий в сирийском небе, в условия реального конфликта и пришли к выводу, что девайс есть гуд. А тут обострение так удачно подвернулочь. Ну, чего бы и не построить)
    tchoni
  4. Клон Сегодня, 14:05
    Цитата: tchoni
    полосатики обкатали девас сий в сирийском небе, в условия реального конфликта и пришли к выводу, что девайс есть гуд

    Ага, очень большой very good... fellow

    "У американских истребителей F-22 Raptor, участвующих в антитеррористической операции в Сирии, начало отходить радиопоглощающее покрытие. Об этом сообщает Aviation Week.
    По данным ресурса, в некоторых местах на фюзеляжах самолетов радиопоглощающая краска сморщивается и облезает. По мнению американских военных, это происходит из-за климатических условий.
    Как пояснил Джон Коттэм, руководитель программы F-22 в авиастроительной компании Lockheed Martin, покрытие истребителей покоробилось из-за того, что теряет свою твердость и возвращается в первоначальное жидкое состояние. На это повлияли дожди и песчаные бури.
    Летчики и раньше жаловались на разрушение невидимости F-22. В 2009 году бывший инженер Lockheed Martin Дэррол Олсен обвинил компанию в нанесении нескольких лишних слоев радиопоглощающего покрытия с целью скрыть, что пленка легко стирается под воздействием воды, масла или топлива. " (с) https://news.rambler.ru/weapon/35461858/?utm_cont
    ent=news&utm_medium=read_more&utm_source=
    copylink
    Клон
  5. prior Сегодня, 14:41
    Таких трусов, как в Конгрессе США, в мире больше не найти.
    Самый большой военный бюджет, самый большой воздушный и военно-морской флот, ядреные бомбы, ракеты, ПРО, Томагавки...
    А они всё дрожат .... то от корейской, то от иранской , то от российской угрозы.
    Ссы......ны.
    prior
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