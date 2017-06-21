Конгресс США рассмотрит вопрос перезапуска производства F-22
20 июня 2017 года Военно-Воздушные Силы США представили в Конгресс отчет о перезапуске производства многоцелевого истребителя пятого поколения F-22 Raptor, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на washingtonexaminer.com .
Сенатский комитет конгресса США по делам вооруженных сил получил доклад за два дня до внесения его в Конгресс и сейчас он находится на рассмотрении. Сообщается, что в прошлом году велись исследования, во сколько может обойтись государству возобновление производства этих самолетов пятого поколения.
Основное предназначение самолетов F-22 заключается в завоевании господства в воздухе и борьбе с стратегическими бомбардировщиками потенциального противника. Интерес военных к возможному перезапуску производственной линии самолета F-22 вызван ростом напряжённости в отношения с Российской Федерацией и растущей мощи Китайских вооруженных сил.
В 2009 году Конгресс голосовал за прекращение производства F-22 после выпуска 187 машин.
Сенатский комитет конгресса США по делам вооруженных сил получил доклад за два дня до внесения его в Конгресс и сейчас он находится на рассмотрении. Сообщается, что в прошлом году велись исследования, во сколько может обойтись государству возобновление производства этих самолетов пятого поколения.
Основное предназначение самолетов F-22 заключается в завоевании господства в воздухе и борьбе с стратегическими бомбардировщиками потенциального противника. Интерес военных к возможному перезапуску производственной линии самолета F-22 вызван ростом напряжённости в отношения с Российской Федерацией и растущей мощи Китайских вооруженных сил.
В 2009 году Конгресс голосовал за прекращение производства F-22 после выпуска 187 машин.
Использованы фотографии: http://war-news.ru/avia/
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