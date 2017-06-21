«Вертолеты России» планирует подписать контракт с Индией на поставку Ми-17В5 до конца года

Сейчас идут переговоры с коллегами из "Рособоронэкспорта". Мы надеемся, что до конца года мы выйдем на подписание контракта. Если это произойдет, то уже в 2018 году мы сможем поставить первый вертолет,

Российская сторона планирует до конца года выйти на подписание контракта с Индией и уже в 2018 году начать поставку вертолетов Ми-17В5, передает РИА Новости сообщение главы холдинга «Вертолеты России» Андрея Богинского.Ранее индийские СМИ опубликовали информацию о том, что совет по оборонным закупкам Индии одобрил закупку в России 48 вертолетов Ми-17-В5 для нужд ВВС. Сумма контракта составит около $ 1,1 млрд.сказал Богинский в эфире канала «Россия 24».Вертолеты Ми-8/17 применяются в грузопассажирских перевозках, медико-санитарных и поисково-спасательных миссиях, используются для охраны лесов и рыбных промыслов. К настоящему времени выпущено более 12-ти тыс. машин, которые поставлены в 100 стран.