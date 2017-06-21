14:43 21 июня

«Вертолеты России» планирует подписать контракт с Индией на поставку Ми-17В5 до конца года

Российская сторона планирует до конца года выйти на подписание контракта с Индией и уже в 2018 году начать поставку вертолетов Ми-17В5, передает РИА Новости сообщение главы холдинга «Вертолеты России» Андрея Богинского.

«Вертолеты России» планирует подписать контракт с Индией на поставку Ми-17В5 до конца года


Ранее индийские СМИ опубликовали информацию о том, что совет по оборонным закупкам Индии одобрил закупку в России 48 вертолетов Ми-17-В5 для нужд ВВС. Сумма контракта составит около $ 1,1 млрд.


Сейчас идут переговоры с коллегами из "Рособоронэкспорта". Мы надеемся, что до конца года мы выйдем на подписание контракта. Если это произойдет, то уже в 2018 году мы сможем поставить первый вертолет,
сказал Богинский в эфире канала «Россия 24».

Вертолеты Ми-8/17 применяются в грузопассажирских перевозках, медико-санитарных и поисково-спасательных миссиях, используются для охраны лесов и рыбных промыслов. К настоящему времени выпущено более 12-ти тыс. машин, которые поставлены в 100 стран.

Использованы фотографии: https://sdelanounas.ru
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Комментарии 4

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  1. Teberii Сегодня, 14:00
    А собирать вертолеты у себя в их планы входит?
    Teberii
    1. Logall Сегодня, 14:04
      По-любому! Они всё производство нашего ВПК к себе тянут...
      Logall
      1. Соломон Кейн Сегодня, 14:17
        Хитро..сделанные индусы, так и норовят за копейки приобрести и технику, и технологии и сервисное обслуживание...Привыкли во времена СССР в нахаляву..
        Соломон Кейн
  2. Соломон Кейн Сегодня, 14:06
    Не по теме
    Надеюсь визит президента Бразилии в Москву хоть как-то разрулит ситуацию с экспортом АВТ в данный регион.
    Соломон Кейн
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