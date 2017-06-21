17:32 21 июня

Израильские СМИ: Не все ракеты, запущенные Ираном по ИГ*, долетели до цели

Израильские СМИ раскритиковали нанесенный Ираном ракетный удар по целям ИГ* в Сирии. Так сайт Walla News со ссылкой на некий официальный источник в правительстве, сообщил, что, по данным израильской разведки, только одна или две из семи ракет, запущенных 18 июня 2017 года вечером Ираном в сторону Сирии, поразили цели "Исламского государства" в пригороде Дамаска.



В то же время израильский сайт "Мако" , не указывая источник, из которого была получена информация, пишет, что три из семи ракет упали на территории Ирака. Остальные упали в сотнях метров от целей.


Вместе с тем, турецкое издание Hurriyet Daily цитирует генерала КСИР Рамазана Шарифа, который заявил, что, по данным иранской разведки, все ракеты поразили цели.

Бригадный генерал, командующий военно-воздушными силами КСИР Амир-Али Хаджизаде сообщил государственному телевидению Ирана, что ракеты, пролетев над Ираком, упали в Сирии. Он отметил, что это подтверждено кадрами, которые были переданы БПЛА, находящимися в районе Дир эз-Зора.

Напоминаем, что вечером 18 июня с баз КСИР в провинциях Керманшах и Курдистан были запущены несколько баллистических ракет средней дальности в сторону Сирии. Согласно сообщению иранского агентства Fars, атаке подверглись командный центр "такфиристов", центры обеспечения террористов в районе Дир эз-Зор, а также мастерские, в которых производится сборка автомобилей, используемых для террористических атак.

Источники в Иерусалиме, на которые ссылается Walla News, полагают, что ракетный удар должен был послужить предупреждением и напоминанием странам региона и всем сторонам конфликта в Сирии о том, что Тегеран является силой, с которой необходимо считаться.

Власти Ирана заявили, что ракетный удар стал ответом на теракт в Тегеране, в результате которого погибли 18 человек.

ИГ* - запрещено в России

Использованы фотографии: http://www.hurriyetdailynews.com/
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Комментарии 44

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  1. Чёрный Сегодня, 15:03
    Помнится тоже самое аро калибры писали laughing .....уж не помню чьи СМИ
    Впрочем, по понятным причинам, израильтяне будут уритиковать любые действия Ирана.....так что объективности в данном случае от них ждать не стоит.
    Чёрный
    1. 210окв Сегодня, 15:04
      Да бумага всё стерпит.Надо же евреям Иран унизить..
      210окв
      1. Владимир16 Сегодня, 15:05
        А что говорят наши военные по этому поводу?
        по данным израильской разведки, только одна или две из семи ракет

        Какая интересная разведка в Израиле! Потрясающая точность данных - то ли одна, то ли две, если попросите хорошо то и все десять. Слышали, что были пуски ракет. Блином будем. wassat
        Похоже черпают данные из бескрайних кладовых знаний "Армянского Радио".
        Владимир16
        1. Тралл Сегодня, 15:09
          Вот что говорят иранцы:
          По данным международной службы Гостелерадио ИРИ, полевые источники сообщили, что в результате ракетных ударов КСИР по главной базе террористов ДАИШ в Дейр-аз-Зоре в Сирии был ликвидирован зять главаря террористической группировки ДАИШ Абу Бакра аль-Багдади.
          Согласно дополнительной информации, в ходе ракетных ударов КСИР был уничтожен и Саад аль-Касиди, известный как Абу Саад, самозванный эмир террористической группировки ДАИШ и главный начальник ДАИШ в сирийской провинции Дейр-аз-Зор.
          Одна ракета, запущенная ВВС КСИР, попала в школу, где базировалась террористическая группировка ДАИШ, в результате чего были ликвидированы 50 террористов.
          Полевые источники также заявили, что все шесть ракеты, запущенные КСИР по главным базам террористов ДАИШ в Дейр-аз-Зоре Сирии, попали точно в цели.
          Тралл
        2. voyaka uh Сегодня, 15:18
          "Какая интересная разведка в Израиле!"///

          Настолько интересная, что с ней сверяют и по ней проверяют
          свою информацию и американцы, и русские, и арабы.

          Например, последние 4 ракеты Калибр - залп из Средиземного моря - все попали в цель.
          По 2 в 2 здания. Никто этого не оспаривал. А из первого обстрела Сирии из
          Каспийского моря часть разбилась в Иране, часть недолетела - упала на пустой местности.
          Часть попала. Что поделать! Первый блин - частично - комом...
          voyaka uh
          1. с-т Petrov Сегодня, 15:21
            часть разбилась в Иране, часть недолетела - упала на пустой местности.


            а доказательства?

            Никто этого не оспаривал.


            потому что уничтожение целей было показано нашим (который ваши) бпла?
            с-т Petrov
          2. anjey Сегодня, 15:33
            Их разведка - непосредственно в рядах обстреливаемых,где же им еще быть !?
            anjey
          3. user1212 Сегодня, 15:38
            Будет фото - обсудим, а пока пустая болтовня
            Кстати, где фото упавших калибров? Сколько времени уже прошло, а так до сих пор не нашли?
            user1212
          4. neri73-r Сегодня, 15:47
            Например, последние 4 ракеты Калибр - залп из Средиземного моря - все попали в цель.
            По 2 в 2 здания. Никто этого не оспаривал.

            Вначале нужно сказать немного правды, а затем можно врать как хочешь!
            А из первого обстрела Сирии из
            Каспийского моря часть разбилась в Иране, часть недолетела - упала на пустой местности.

            так как ваша информация будет восприниматься как правда!!! (с) Знакомо???????? tongue Доказательства в студию, иначе молчите, господа исключительные! hi
            neri73-r
          5. Маз Сегодня, 15:51
            По вашей разведке не проверяют, а прикидывают уровень - сколь вам ещё расти до нашей системы сбора информации или американской. Шоб знать когда по носу щелкнуть, шоб шею не сломали вместе с носом.
            Маз
            1. Арон Заави Сегодня, 16:26
              Цитата: Маз
              По вашей разведке не проверяют, а прикидывают уровень - сколь вам ещё расти до нашей системы сбора информации или американской. Шоб знать когда по носу щелкнуть, шоб шею не сломали вместе с носом.

              Что сегодня паек в "Битуах Леуми" забыли выдать?
              Арон Заави
          6. Taran 75 Сегодня, 16:13
            [quote][/quote] А из первого обстрела Сирии из
            Каспийского моря часть разбилась в Иране, часть недолетела - упала на пустой местности. В Иране разбилась только 1 , так , что не все так уж точно у израйльской разведки hi
            Taran 75
      2. Арон Заави Сегодня, 15:27
        Цитата: 210окв
        Да бумага всё стерпит.Надо же евреям Иран унизить..

        А если бы наши СМИ написали что все ракеты попали в цель. Это что то поменяло бы? Кому надо знают реальную точность попадания.
        Арон Заави
        1. neri73-r Сегодня, 15:48
          Цитата: Арон Заави
          Цитата: 210окв
          Да бумага всё стерпит.Надо же евреям Иран унизить..

          А если бы наши СМИ написали что все ракеты попали в цель. Это что то поменяло бы? Кому надо знают реальную точность попадания.

          Информационную войну никто ещё не отменял! request
          neri73-r
        2. andj61 Сегодня, 16:49
          Цитата: Арон Заави
          Цитата: 210окв
          Да бумага всё стерпит.Надо же евреям Иран унизить..

          А если бы наши СМИ написали что все ракеты попали в цель. Это что то поменяло бы? Кому надо знают реальную точность попадания.

          good Такие же споры были и по калибрам, и по топорам: одним нужно прорекламировать свои изделия, другим - заявить, что эти изделия ничего особенного не представляют. И у СМИ есть, что печатать (размещать на электронных площадках), и у нас - что обсуждать! bully hi
          andj61
      3. grm Сегодня, 16:54
        Цитата: 210окв
        Надо же евреям Иран унизить..


        Да они сами себя унизили, то залпы прифотошопят, то самолёт Ирана 5-ого поколения над которым смеялся весь мир покажут итд.
        grm
      4. sgazeev Сегодня, 17:11
        Цитата: 210окв
        Да бумага всё стерпит.Надо же евреям Иран унизить..

        Жидковатые живут на матрасные деньги,кто платит,тот и заказывает музыку.
        sgazeev
    2. Маз Сегодня, 15:43
      Самое главное для Ирана и там этой страны, как там её, израиль? Шо ракеты вылетели и долетели пусть не все, но евреям уже страшно, ишь какой шум подняли. И имейте это дело в виду - таи шо вам бояться у вас же четырёхуровневая система ПВО - у самых гениальных. Чего вы нервничаете? Вы ж самые крутые на БВ? Только об этом и читаем на ВО. Или не крутые? Или Перепиарились осторжные?
      Маз
      1. Биндюжник Сегодня, 16:30
        Персы опять обделались - лишний раз продемонстрировали собственное техническое убожество . И чего ты решил что тут кому-то страшно ? bully
        Биндюжник
        1. Taran 75 Сегодня, 17:19
          бендюжа , тебе еще по кореозным бивням не настучали ? ты крутой мачо ....плак плак , мне бан , а тебя смотрю до мамлея сразу повысили ...сиди молча , а то я тебе твои старческие рученки , да вокруг старческой шейки .....ты у меня на прицеле am angry
          Taran 75
    3. А Нас Рать Сегодня, 16:17
      Цитата: Чёрный
      Помнится тоже самое аро калибры писали laughing .....уж не помню чьи СМИ
      Впрочем, по понятным причинам, израильтяне будут уритиковать любые действия Ирана.....так что объективности в данном случае от них ждать не стоит.

      Иран может легко это опровергнуть, если по словам их генерала - все зафиксировано дроном, достаточно выложить видео... Правда, потом Израиль может выложить телеметрию по запускам со спутников разведки. А Ее подделать гораздо труднее, чем видео.
      А Нас Рать
    4. grm Сегодня, 16:46
      Цитата: Чёрный
      Помнится тоже самое аро калибры писали .....уж не помню чьи СМИ


      Помнится кто-то заявил касательно Томагавков, что до авиабазы Эш-Шайрат долетело 23 ракеты, а о 36 оставшихся ракетах им ничего не известно, а доказать не смог и это были даже не СМИ...
      grm
      1. andj61 Сегодня, 17:04
        Цитата: grm
        Помнится кто-то заявил касательно Томагавков, что до авиабазы Эш-Шайрат долетело 23 ракеты, а о 36 оставшихся ракетах им ничего не известно, а доказать не смог и это были даже не СМИ...

        При этом кто-то говорил, что все топоры долетели, а доказательства представил такие невразумительные, что там даже 20 попаданий однозначно и достоверно не насчитаешь.
        Причём заявления делались официальными лицами, а опровержение этим заявлениям - неофициальная газетёнка (электронный вариант) с ехидным смешком - а на это что скажете? А зачем какой-то газетёнке отвечать - ведь госдеп никаких пруфов не публиковал, он только заявил, что из 59 ракет целей достигли 58 - и всё! bully hi
        andj61
        1. grm Сегодня, 17:15
          Цитата: andj61
          При этом кто-то говорил, что все топоры долетели


          Говорили.

          Цитата: andj61
          , а доказательства представил такие невразумительные, что там даже 20 попаданий однозначно и достоверно не насчитаешь.


          Какие доказательства представил госдеп США?


          Цитата: andj61
          а опровержение этим заявлениям - неофициальная газетёнка (электронный вариант) с ехидным смешком - а на это что скажете? А зачем какой-то газетёнке отвечать - ведь госдеп никаких пруфов не публиковал, он только заявил, что из 59 ракет целей достигли 58 - и всё!


          Потому что есть разные стороны заинтересованные в том, чтобы показать , что и как было.
          Если бы госдеп хотели доказать- они бы использовали другие источники.


          А вот , когда Минобороны России заявило о том, что 36 ракет куда-то делись не доказав, куда именно - вот тут вопрос и даже не в том, что министерство обороны России не может ответить за свои слова, а в том, что это скорее показало, что министерство обороны неспособно привести веские доказательства своих слов ,например, с помощью спутников и прочего и возникает вопрос о том, для чего языком трепали и способно ли министерство обороны России вообще доказывать подобное,если даже эксперты израильской компании ImageSat International, проведённом на основе спутниковых снимков, ракетами заявили, что были поражены 44 цели некоторые из них, возможно, по два раза, а Российское министерство обороны и этого сделать не способно.
          grm
          1. andj61 Сегодня, 17:20
            Цитата: grm
            вот , когда Минобороны России заявило о том, что 36 ракет куда-то делись не доказав, куда именно - вот тут вопрос

            Никакого вопроса - госдеп заявил, что всё в порядке - ничего не представив в доказательство. Доказательства вместо госдепа представила некая британская газетенка. Минобороны России заявило, что в порядке вовсе не всё - так же и по той же причине ничего не представив в доказательство. Большие дяди меряются кое чем по одним и тем же правилам - и всё.
            andj61
            1. grm Сегодня, 17:27
              Цитата: andj61
              Доказательства вместо госдепа представила некая британская газетенка.


              Что она представила и когда?
              Что значит вместо? Она выступает вместо гос депа США?

              Цитата: andj61
              Минобороны России заявило, что в порядке вовсе не всё - так же и по той же причине ничего не представив в доказательство. Большие дяди меряются кое чем по одним и тем же правилам - и всё.


              Слабенькое заявление. Одно дело,если бы заявил какой-то источник итд,а тут само министерство обороны России официально заявляет и не приводит доказательств.

              Конечно дяди меряются, но в таких случаях, хотя бы учитывая снимки типа этих -
              http://www.imagesatintl.com/us-strike-syria/
              Министерство обороны могло бы показать хоть что-то.
              Ну серьёзно, почему бы России не унизить США на весь мир имея на это все возможности и спутники и прочее?
              Вот тут то и возникают совершенно нормальные сомнения в заявлении России и ,что становится очевиднее, что правы всё-таки США.
              grm
  2. Комментарий был удален.
  3. Alget87 Сегодня, 15:07
    Не, ну кто бы сомневался, ведь самое самое, может быть только у "богоизбранных", свистеть, не мешки ворочать, излюбленная тактика, обгадить всё, что можно и всех кого можно, а потом жалиться, что их таких белых и пушистых все забижают и житья не дают, скромнее надо быть и народ к вам потянится.
    Alget87
  4. Topotun Сегодня, 15:17
    Ничего, тех что долетели хватит.
    Topotun
  5. Deadушка Сегодня, 15:19
    Какая занятная штука арифметика.... летели 7 ракет, хотя запустили 6.
    Из них 1-2 попали, а 3 упали. Остальные где?
    И запускали в одно место, а прилетело в другое.
    Ох, Иранцы...факиры не иначе laughing
    Deadушка
  6. Приговор Сегодня, 15:29
    Ну, что тут можно сказать?... laughing
    1. Walla News даёт нам следующие ТОЧНЫЕ данные: 1 ИЛИ(ха-ха-ха) 2 ракеты попали в цели.
    2. "Мако" даёт нам следующие ТОЧНЫЕ данные: уже 3(!) ракеты попали в цель.

    Безусловно я верю, столь правдивым и точным источникам информации, ведь всем известно, что евреи никогда не врут... lol

    P.S. Ну, не знаешь ты чего-то точно, помалкивай, не кукарекай ничего, не порть свою репутацию. К чему все эти сотрясения воздуха в израильской прессе? Или главное чего-нибудь брякнуть, не важно чего и как? fool
    Приговор
    1. с-т Petrov Сегодня, 15:37
      жители Израиля должны знать что ракеты у Ирана плохие и до цели долетает не более 30%

      так лучше спать. И проще орать и лаять на Иран. Местные одобрят, зная что ракеты плохие, армия плохая и страна - злая)

      не писать же что ракеты у Ирана попадают в цель и долетают до нее.



      с-т Petrov
      1. AID.S Сегодня, 15:44
        Цитата: с-т Petrov
        жители Израиля должны знать

        Да, похоже это больше послание Израилю, а не просто удар по.....
        AID.S
        1. Биндюжник Сегодня, 16:27
          Цитата: AID.S
          Да, похоже это больше послание Израилю, а не просто удар по.....

          Послание в Израиле оценили по достоинству - посмеялись . laughing
          Биндюжник
          1. AID.S Сегодня, 16:53
            Цитата: Биндюжник
            Послание в Израиле оценили по достоинству - посмеялись .

            Вероятно, если бы целью был Израиль, то и я бы посмеялся. А так, иранцы провели боевые пуски, набрались опыта. Впрочем, имеете право усмехаться, особенно на фоне рейда топоров.
            AID.S
      2. voyaka uh Сегодня, 15:50
        Наоборот. Всегда в прессе у нас иранская угроза преувеличивается
        и раздувается. Поэтому этот случай - выдающийся. Видимо, военных
        насколько поразили промахи иранцев, что они не сдержались и
        "болтанули".
        voyaka uh
        1. AID.S Сегодня, 16:45
          Цитата: voyaka uh
          Поэтому этот случай - выдающийся. Видимо, военных
          насколько поразили промахи иранцев,

          Ну, у кассамов точность тоже была плюс-минус лапоть на карте, тем не менее к каждому обстрелу относились серьезно. Возможно после них, куполу иранские ракеты-так, семечки, особенно те, которые гипотетически долетят.
          AID.S
          1. voyaka uh Сегодня, 16:51
            Против иранцев (и их друзей Хизбалла) разрабатывались
            и Хец и Праща Давида. Супер-дорогие - "золотые"-по деньгам системы. Так что к иранской
            ракетной угрозе относятся серьезно. И любой пуск из Ирана отслеживается и анализируется
            от точки и до точки. Тем более пуски были в направление Израиля.
            voyaka uh
  7. Dzafdet Сегодня, 15:30
    Цитата: voyaka uh
    "Какая интересная разведка в Израиле!"///
    Настолько интересная, что с ней сверяют и по ней проверяют
    свою информацию и американцы, и русские, и арабы.
    Например, последние 4 ракеты Калибр - залп из Средиземного моря - все попали в цель.
    По 2 в 2 здания. Никто этого не оспаривал. А из первого обстрела Сирии из
    Каспийского моря часть разбилась в Иране, часть недолетела - упала на пустой местности.
    Часть попала. Что поделать! Первый блин - частично - комом...

    А как быть с видео, на котором поражены все цели? Израиль- это такой же помощник террористов. как и матрасники! Вот томагавки конкретно падали,это есть факт! wassat
    Dzafdet
    1. user1212 Сегодня, 15:51
      Цитата: Dzafdet
      А как быть с видео, на котором поражены все цели? Израиль- это такой же помощник террористов. как и матрасники! Вот томагавки конкретно падали,это есть факт!

      Ни в том ни в другом случае никто упавших ракет не видел, по крайней мере ни фото ни видео в сети нет. Одни устные заявления, как и сейчас. Это, безусловно, не гарантирует что все долетели и попали в цель, но оснований утверждать обратное нет.
      user1212
  8. LÄRZ Сегодня, 15:36
    Долетели или не долетели, попали или не попали- не так и важно. Главное, что бы Иран, через запуск этих ракет достиг бы своей цели.
    что ракетный удар должен был послужить предупреждением и напоминанием странам региона и всем сторонам конфликта в Сирии о том, что Тегеран является силой, с которой необходимо считаться.
    Вспомните, сколько жути на своих соседей нагнала КНДР через свои ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ запуски.
    LÄRZ
  9. alibabaewitch.vasilij2018 Сегодня, 15:49
    честно..я не ржу!! над исраильскими СМИ.самыми честными и достоверными СМИ, в мире.
    alibabaewitch.vasilij2018
  10. Толстоевский Сегодня, 16:11
    Основное правило диспута: "Критикуешь, предлагай!"
    Толстоевский
    1. А Нас Рать Сегодня, 16:21
      Цитата: Толстоевский
      Основное правило диспута: "Критикуешь, предлагай!"

      Да ладно! Либеральных блогеров посматриваете?
      А Нас Рать
      1. Ясен Пинь Сегодня, 17:28
        Как вас налетоло то богоизбранных))) точнее те которые из России в израиль приехали и всё бы гадить и гадить. Я как увидел заголовок стать, так сразу было понятно, что ну уж то израиль точно подсчитал попадания Иранских ракет, и их точность попадания, всякие заароны и биндюжники и прочие честно сидели в засаде предупрежденные ирзраильской разведкой куда полетят ракеты с камерами и снимали, чтоб честно народу доложить))))))))))))))))) wassat
        Ясен Пинь
Картина дня