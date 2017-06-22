США поставили в Афганистан "лесной" камуфляж. Теперь ищут лес...

Решение министерства обороны по снабжению Вооружённых сил Афганистана формы с таким камуфляжным рисунком не основывалось на оценке её пригодности для условий среды Афганистана.

Информационный портал Nesweek сообщает о том, что Пентагон потратил около 94 млн долларов на закупку спецкамуфляжа для афганской армии и полиции. Особый интерес к этой новости возник в связи с тем, что в Афганистан были доставлены комплекты камуфляжа так называемой «лесной» расцветки.Это при учёте того, что с лесами в Афганистане, мягко говоря, проблемы. Площадь лесных массивов в этой центральноазиатской стране не превышает и 2% от общей территории. Значит ли поставка камуфляжа из США, что вся армия и полиция Афганистана должны теперь сосредоточиться именно в лесах для выполнения антитеррористических миссий и решения прочих правоохранительных задач? РИА Новости приводит сообщение специальной комиссии (SIGAR), которая занимается мониторингом расходования средств из американского бюджета на операцию в Афганистане:Далее говорится, что на самом деле камуфляж предоставлялся по выбору афганского командования. Заявлено, что это командование выбрало «наиболее заинтересовавший его камуфляж по своей расцветке». В этой связи можно заявить только одно: а ведь могли бы заинтересоваться и «арктическими» образцами индивидуальной маскировки...