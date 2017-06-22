08:45 22 июня

США поставили в Афганистан "лесной" камуфляж. Теперь ищут лес...

Информационный портал Nesweek сообщает о том, что Пентагон потратил около 94 млн долларов на закупку спецкамуфляжа для афганской армии и полиции. Особый интерес к этой новости возник в связи с тем, что в Афганистан были доставлены комплекты камуфляжа так называемой «лесной» расцветки.

Это при учёте того, что с лесами в Афганистане, мягко говоря, проблемы. Площадь лесных массивов в этой центральноазиатской стране не превышает и 2% от общей территории. Значит ли поставка камуфляжа из США, что вся армия и полиция Афганистана должны теперь сосредоточиться именно в лесах для выполнения антитеррористических миссий и решения прочих правоохранительных задач?

США поставили в Афганистан "лесной" камуфляж. Теперь ищут лес...



РИА Новости приводит сообщение специальной комиссии (SIGAR), которая занимается мониторингом расходования средств из американского бюджета на операцию в Афганистане:
Решение министерства обороны по снабжению Вооружённых сил Афганистана формы с таким камуфляжным рисунком не основывалось на оценке её пригодности для условий среды Афганистана.


Далее говорится, что на самом деле камуфляж предоставлялся по выбору афганского командования. Заявлено, что это командование выбрало «наиболее заинтересовавший его камуфляж по своей расцветке». В этой связи можно заявить только одно: а ведь могли бы заинтересоваться и «арктическими» образцами индивидуальной маскировки...

Использованы фотографии: Mynorthwest.com
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Комментарии 25

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  1. Logall Сегодня, 06:36
    Просто избавились от завалявшегося шмотья. Вроде и помощь, и склады освободили.
    Logall
    1. Login_Off Сегодня, 07:14
      Может готовятся идти на Север?
      Login_Off
      1. Вежливый Лось Сегодня, 08:00
        Цитата: Login_Off
        Может готовятся идти на Север?

        Или к всеобщему озеленению Афганистана.
        Вежливый Лось
    2. свой1970 Сегодня, 07:15
      В этой связи можно заявить только одно: а ведь могли бы заинтересоваться и «арктическими» образцами индивидуальной маскировки... - Ну арктическая была бы им гораздо нужнее лесной - заснеженных гор там гораздо больше чем леса.Худо - бедно маскировала бы...
      а в общем-то торгаши США красиво выкрутились-мол, сами выбрали, они мол там на месте лучше знают свои леса...
      свой1970
    3. vkl.47 Сегодня, 07:24
      У сирийцев тоже расцветка WOODLAND и воюют чаще в пустынной местности.наверное им так проще различить кто есть кто
      vkl.47
    4. ОТДЕЛ Сегодня, 07:39
      Пентагон потратил около 94 млн долларов на закупку спецкамуфляжа для афганской армии и полиции

      Цитата: Logall
      Вроде и помощь, и склады освободили.

      Ну конечно помощь...Афган героином рассчитался..!
      ОТДЕЛ
    5. Orionvit Сегодня, 08:23
      Цитата: Logall
      Вроде и помощь, и склады освободили.

      И бабло списали, 94 млн. зелёных. Это официально, а сколько мы не знаем.
      Orionvit
  2. ВСЗМК Сегодня, 06:37
    Всё в порядке. Это для зарослей конопли.
    ВСЗМК
    1. Чёрный Сегодня, 06:53
      На маковых плантациях прятаться самое то smile
      Чёрный
  3. ВЕРЕСК Сегодня, 06:37
    Придётся посадить пару тысячь квадратов американской сосны.Зря,чтоль одевали "друзей".
    ВЕРЕСК
  4. soroKING Сегодня, 06:41
    если сами выбрали, значит кирасывая wassat
    бахрому сами подошьют
    soroKING
  5. капрал Сегодня, 06:42
    laughing Что-то вспомнилось:
    капрал
  6. Александр 3 Сегодня, 06:53
    Арктическая расцветка пригодится при посещении праздничных событий,или кладбища.
    Александр 3
    1. Orionvit Сегодня, 08:33
      Может ещё такой подойдёт? laughing Украина взяла, с удовольствием. Но там понятно, хоть флота нет, зато море есть.
      Orionvit
  7. rotmistr60 Сегодня, 06:57
    потратил около 94 млн долларов

    У американцев оказывается тоже действует принцип - "Хотели как лучше, а получилось как всегда". А денежки то тю, тю.
    rotmistr60
    1. Арарат Сегодня, 07:08
      Вы когда нибуди были в провинции Гильменд летом или в Фарах или Кандагар? Кто был знает сколько там зарослей, деревьев и полей. Самое то для етого места.
      Арарат
  8. Koteg Сегодня, 07:06
    ну и рожа у этого афганского доцента_толи укусить хочет толи принять западные ценности не поймешь по взгляду
    Koteg
  9. igordok Сегодня, 07:15
    Всё правильно: в Прибалтике - пустынный камуфляж (потом перекрашивать пришлось https://topwar.ru/113514-pentagon-perekrashivaet-
    abramsy-v-evrope-v-lesnoy-kamuflyazh.html), в Афган- лесной. А в Арктику пожалуй "городской" камуфляж поставят. Хотя он там может и сойти.
    igordok
  10. a.s.zzz888 Сегодня, 07:17
    Далее говорится, что на самом деле камуфляж предоставлялся по выбору афганского командования.

    ... любят в "зелёнке" воевать... request
    a.s.zzz888
    1. Подрезчик Сегодня, 07:37
      Бизнес есть бизнес, впарили старье наверное. Да еще откатик кто-нибудь получил!
      Подрезчик
  11. Наблюдатель2014 Сегодня, 07:23
    США поставили в Афганистан "лесной" камуфляж. Теперь ищут лес...
    Напомнило. laughing wassat laughing
    Наблюдатель2014
  12. Павловский Сегодня, 07:56
    А чего его искать то, лес он и в Афганистане лес

    http://thechive.com/2015/10/08/take-a-walk-in-afg
    hanistans-korengal-valley-30-photos-and-video/
    Павловский
    1. Nikoha.2010 Сегодня, 08:08
      Лес там немного другой wink .
      Nikoha.2010
  13. pvv113 Сегодня, 08:18
    в Афганистан были доставлены комплекты камуфляжа так называемой «лесной» расцветки

    Вспомнился анекдот почти в тему
    Еврей устроился работать во Внешэкспорт. Там его не очень жалуют и
    решают избавиться, дав невыполнимое задание. Посылают в Англию продавать
    Запорожцы. Через месяц тот заключает контракт на поставку крупной партии
    Запорожцев.
    Посылают в Японию. Задача - продать советские калькуляторы. Через
    полгода: крупный контракт на поставку в Японию калькуляторов.
    Все чешут репы и додумываются заслать его в Африку, на экватор, в дикую
    страну, продавать меха. Больше года - ни слуху, ни духу. Все вздохнули с
    облегчением - сгинул. Но тот приезжает. Загорелый и с контрактом на
    поставку крупной партии мехов.
    Все в шоке и начинают выпытывать, как он все это сумел провернуть?
    - В Англии все просто. Только прилетел, иду по улице, навстречу типичное
    еврейское лицо. Поздоровались, познакомились, поговорили. Свел с нужными
    людьми, вышли на своих лоббистов в Парламенте, провели законопроект...
    В Японии было сложнее найти еврея. Но когда нашел, познакомился, тот
    вывел на нужных людей, вышли на людей в Правительстве, провели закон...
    А в Африке проблема была не столько в том, чтобы найти еврея, сколько
    в том, чтобы создать Парламент и Правительство. А дальше все просто...
    pvv113
  14. ALLxANDr Сегодня, 08:23
    Не смотря на то, что выглядит это мягко говоря.. по идиотски.. всё-же осторожность берёт вверх и думается, что там не настолько дураки, как кажется.

    Поставили зеленый камуфляж для Афганистана - вроде смешно. Камуфляж проваляется где-нибудь на окраине, куда обязательно сделают набег моджахеды (как это уже было не раз с оружием в Ираке). Возьмут в дар этот камуфляж и направятся.. направятся, где "зелёнка" пригодится.
    ALLxANDr
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