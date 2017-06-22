США поставили в Афганистан "лесной" камуфляж. Теперь ищут лес...
Информационный портал Nesweek сообщает о том, что Пентагон потратил около 94 млн долларов на закупку спецкамуфляжа для афганской армии и полиции. Особый интерес к этой новости возник в связи с тем, что в Афганистан были доставлены комплекты камуфляжа так называемой «лесной» расцветки.
Это при учёте того, что с лесами в Афганистане, мягко говоря, проблемы. Площадь лесных массивов в этой центральноазиатской стране не превышает и 2% от общей территории. Значит ли поставка камуфляжа из США, что вся армия и полиция Афганистана должны теперь сосредоточиться именно в лесах для выполнения антитеррористических миссий и решения прочих правоохранительных задач?
РИА Новости приводит сообщение специальной комиссии (SIGAR), которая занимается мониторингом расходования средств из американского бюджета на операцию в Афганистане:
Далее говорится, что на самом деле камуфляж предоставлялся по выбору афганского командования. Заявлено, что это командование выбрало «наиболее заинтересовавший его камуфляж по своей расцветке». В этой связи можно заявить только одно: а ведь могли бы заинтересоваться и «арктическими» образцами индивидуальной маскировки...
Это при учёте того, что с лесами в Афганистане, мягко говоря, проблемы. Площадь лесных массивов в этой центральноазиатской стране не превышает и 2% от общей территории. Значит ли поставка камуфляжа из США, что вся армия и полиция Афганистана должны теперь сосредоточиться именно в лесах для выполнения антитеррористических миссий и решения прочих правоохранительных задач?
РИА Новости приводит сообщение специальной комиссии (SIGAR), которая занимается мониторингом расходования средств из американского бюджета на операцию в Афганистане:
Решение министерства обороны по снабжению Вооружённых сил Афганистана формы с таким камуфляжным рисунком не основывалось на оценке её пригодности для условий среды Афганистана.
Далее говорится, что на самом деле камуфляж предоставлялся по выбору афганского командования. Заявлено, что это командование выбрало «наиболее заинтересовавший его камуфляж по своей расцветке». В этой связи можно заявить только одно: а ведь могли бы заинтересоваться и «арктическими» образцами индивидуальной маскировки...
Использованы фотографии: Mynorthwest.com
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