Трамп заявил, что будет бороться с "тиранией коммунизма"
Выступая перед своими сторонниками в штате Айова, президент США Дональд Трамп заявил об одном из направлений своей борьбы на посту главы государства. Это направление для многих собравшихся оказалось весьма неожиданным. По словам Трампа, «он будет прилагать усилия для борьбы с тиранией коммунизма».
В дальнейших заявлениях прояснилось, в связи с чем американский президент сделал такое заявление. Оказалось, что под «тиранией коммунизма» Трамп понимает политический строй на Кубе, в отношении которой США вводят очередные ограничительные меры, фактически отменяя «обамовскую оттепель».
Трамп:
Далее Трамп переключился на критику своего предшественника (перевод РИА Новости ):
О том факте, что в самих США в тюрьмах сидят сотни тысяч людей, многие из которых угодили за решётку по откровенно политическим мотивам, Трамп распространяться не стал.
В ходе своей встречи со сторонниками в Айове Трамп сообщил, почему он вывел США из Парижского соглашения по климату. По его словам, участие в этом соглашении привело бы «к ликвидации в США миллионов рабочих мест, тогда как Китай не сделал бы в этом направлении (по защите окружающей среды) ничего, сохранив все свои производства».
Далее Трамп отметил, что все наиболее важные для США законопроекты ещё впереди.
В дальнейших заявлениях прояснилось, в связи с чем американский президент сделал такое заявление. Оказалось, что под «тиранией коммунизма» Трамп понимает политический строй на Кубе, в отношении которой США вводят очередные ограничительные меры, фактически отменяя «обамовскую оттепель».
Трамп:
Факт в том, что сделка с Кубой плохая. Она односторонняя. Мы будем добиваться куда лучшей сделки.
Далее Трамп переключился на критику своего предшественника (перевод РИА Новости ):
Это «замечательно»: Обама заключил сделку с Кубой, где в тюрьмах сидят тысячи людей, заключил сделку с Ираном. И после этого говорят, что Трамп ужасный человек. Это невероятно.
О том факте, что в самих США в тюрьмах сидят сотни тысяч людей, многие из которых угодили за решётку по откровенно политическим мотивам, Трамп распространяться не стал.
В ходе своей встречи со сторонниками в Айове Трамп сообщил, почему он вывел США из Парижского соглашения по климату. По его словам, участие в этом соглашении привело бы «к ликвидации в США миллионов рабочих мест, тогда как Китай не сделал бы в этом направлении (по защите окружающей среды) ничего, сохранив все свои производства».
Далее Трамп отметил, что все наиболее важные для США законопроекты ещё впереди.
Использованы фотографии: https://www.facebook.com/DonaldTrump
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