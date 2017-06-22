08:47 22 июня

Трамп заявил, что будет бороться с "тиранией коммунизма"

Выступая перед своими сторонниками в штате Айова, президент США Дональд Трамп заявил об одном из направлений своей борьбы на посту главы государства. Это направление для многих собравшихся оказалось весьма неожиданным. По словам Трампа, «он будет прилагать усилия для борьбы с тиранией коммунизма».

Трамп заявил, что будет бороться с "тиранией коммунизма"


В дальнейших заявлениях прояснилось, в связи с чем американский президент сделал такое заявление. Оказалось, что под «тиранией коммунизма» Трамп понимает политический строй на Кубе, в отношении которой США вводят очередные ограничительные меры, фактически отменяя «обамовскую оттепель».


Трамп:
Факт в том, что сделка с Кубой плохая. Она односторонняя. Мы будем добиваться куда лучшей сделки.


Далее Трамп переключился на критику своего предшественника (перевод РИА Новости ):
Это «замечательно»: Обама заключил сделку с Кубой, где в тюрьмах сидят тысячи людей, заключил сделку с Ираном. И после этого говорят, что Трамп ужасный человек. Это невероятно.


О том факте, что в самих США в тюрьмах сидят сотни тысяч людей, многие из которых угодили за решётку по откровенно политическим мотивам, Трамп распространяться не стал.

В ходе своей встречи со сторонниками в Айове Трамп сообщил, почему он вывел США из Парижского соглашения по климату. По его словам, участие в этом соглашении привело бы «к ликвидации в США миллионов рабочих мест, тогда как Китай не сделал бы в этом направлении (по защите окружающей среды) ничего, сохранив все свои производства».

Далее Трамп отметил, что все наиболее важные для США законопроекты ещё впереди.

Использованы фотографии: https://www.facebook.com/DonaldTrump
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Комментарии 31

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  1. Koteg Сегодня, 06:49
    хитрый посан_тирания коммунизма то нынче слабенькая а путин наверное выкинул партбилет
    Koteg
    1. ВСЗМК Сегодня, 06:57
      путин наверное выкинул партбилет

      Зато дядюшка Си не выкинул.
      ВСЗМК
    2. Spartanez300 Сегодня, 07:04
      Кровожадности ему не занимать , пора американскому народу ему импичмент объявить пока он дров не наломал .
      Spartanez300
    3. Titsen Сегодня, 07:09
      Цитата: Koteg
      хитрый посан


      Скорее пациент Кащенко - пооа новую вип-палату готовить!
      Titsen
      1. андрей юрьевич Сегодня, 07:18
        Трамп заявил, что будет бороться с "тиранией коммунизма"
        зюганов должен "выразить озабоченность"..
        андрей юрьевич
    4. ОТДЕЛ Сегодня, 07:36
      Цитата: Koteg
      хитрый посан_тирания коммунизма то нынче слабенькая а путин наверное выкинул партбилет

      Бывших коммунистов не бывает!
      ОТДЕЛ
  2. Александр 3 Сегодня, 06:50
    Толи ещё будет.Коммунисты в Китае не беспокоят? Россия не мешает править в мире?А боевые действие в мире надо поддержать.
    Александр 3
    1. Logall Сегодня, 07:00
      Пытается, как и его предшественники, выехать за счёт дешёвого популизма.
      Дело его живёт, а Трампа через 20 лет никто и не вспомнит!
      Logall
      1. Farid05 Сегодня, 08:04
        да ладно ребята, вы и в правду это считаете "ДЕЛОМ"? я не знаю настоящих коммунистов кроме Сталина, остальные пользуются всеми благами капиталистического мира, а народ держат в своем коммунизме...
        Farid05
  3. soroKING Сегодня, 06:54
    всё! папаша Зю, ховайся! fellow
    а производство в Китай сами же вывели...
    soroKING
  4. rotmistr60 Сегодня, 06:54
    «он будет прилагать усилия для борьбы с тиранией коммунизма».

    Такое ощущение, что мужик только вышел из комы, в которой находился минимум четверть века.
    rotmistr60
    1. soroKING Сегодня, 07:04
      согласен с Вами. Неужели никто не видит, что он говорит, то какие-то общие слова, а то и вовсе ахинею? request
      soroKING
  5. Koteg Сегодня, 06:54
    коммунисты китая давно уже не коммунисты одна обертка осталась_и красный цвет люксовых авто
    Koteg
  6. Сергей-8848 Сегодня, 07:01
    Плохой друг значительно хуже врага, не знаешь где подведет и предаст. Обама для Кубы был именно таким, а теперь с Америкой для кубинцев всё снова предельно ясно - там по-прежнему сидят враги.
    Это Трампу с Флориды островная диаспора позвонила и сказала, чтобы готовил деревянный смокинг, вот человек внезапно про коммунизм и вспомнил.
    Сергей-8848
  7. Per se. Сегодня, 07:10
    По словам Трампа, «он будет прилагать усилия для борьбы с тиранией коммунизма».
    Сильно сказано, однако, "красный" Китай с "комми" никак Западом не притесняли, не вводили санкции за махровое пиратство и воровство технологий. Более того, "коммунистическому" Китаю позволили подняться, набрать силу, где Запад сам размещал у "коммунистов" производства. Зато, даже с демократами, плохишами-предателями, с нашим подобранным с помойки капитализмом, Россия заполучила санкции, фактически стала врагом. А, ничего странного, Китай и его "национал-коммунисты" после Даманского для Запада анти-СССР и сейчас анти-Россия, потенциальный агрессор на нашей границе, ждущий своего часа, как раньше гитлеровская Германия, которой так же позволили подняться, закрыв глаза на нарушения ограничений Версаля, "аншлюс" в Австрии и аннексию Чехословакии, всё ради антипода России. Другое дело Куба, наш потенциальный друг и союзник с времён СССР. Наших зависимых от Запада олигархов не опасаются, куда они денутся, когда их миллиарды лежат в чужих банках и чужой валюте, правительство будет щёки надувать, но как поможет Кубе, введи США блокаду острову? Авианосцы нашим буржуям были не нужны, как и вообще мощный флот (мы же "сухопутная" держава, без колониальных амбиций), с Кубы наши ушли, великодушно всё бросив. Что дальше, англосаксам нужно уничтожить сильную Россию, то что у нас осталось от СССР, поэтому все заявления о борьбе с "тиранией", это заявления против России. И, нас дожмут, если Россия не выйдет из чужого полюса силы, мировой капиталистической системы с уже состоявшемся в ней лидером и хозяином, под дудку которого эта система пляшет, в угоду которого созданы все мировые правила в ней.
    Per se.
  8. a.s.zzz888 Сегодня, 07:15
    Трамп
    ... да, пиарщик ещё тот! laughing
    a.s.zzz888
  9. ВЕРЕСК Сегодня, 07:19
    Таки,пора возродить НКВД.С уклонением на форт Америка.Главное-Аляску незатронуть.
    ВЕРЕСК
    1. Flinky Сегодня, 07:45
      И Калифорнию. Это тоже наша земля.
      Flinky
  10. Познающий Сегодня, 07:20
    Ну не плохо-бы обозначиться... КОММУНИЗМ :теоретический общественный и экономический строй, основанный на социальном равенстве, общественной собственности на средства производства[1]. На практике такой строй никогда не существовал, однако термин «первобытный коммунизм» используется для описания устройства доклассового племенного общества (в советской исторической терминологии «первобытно-общинный строй»)- простоболтает, так себе, что-б не убрали.. ИМХО..[/b]
    Познающий
  11. Горный стрелок Сегодня, 07:23
    Пока у власти в Китае стоит компартия - Трамп может бороться с подобной тиранией wassat пока пупок не развяжется. Что то он все больше клоуна напоминает...
    Горный стрелок
  12. Masya Masya Сегодня, 07:26
    Ну не с терроризмом же, ему бороться... Вот с коммунизмом-это да, это круто... только послушайте, как звучит!!!
    будет прилагать усилия для борьбы с тиранией коммунизма

    не надорвался бы... lol
    Masya Masya
    1. роман66 Сегодня, 08:18
      да не . эта борьба не напряжная - не с самим же коммунизмом а только с его тиранией. request а что это - хрен знает. да и способ борьбы неопределен
      роман66
      1. Masya Masya Сегодня, 08:32
        Цитата: роман66
        да и способ борьбы неопределен

        да определят, делов то... и денег на борьбу ещё попросят... wink да побольше, побольше... коммунизм ведь! страшная штука!!! lol
        Masya Masya
        1. роман66 Сегодня, 08:35
          ну вот - какая борьба хорошая, и немножко много денежек заработаешь, и не надорвешься ни разу
          роман66
  13. Flinky Сегодня, 07:44
    Это явный наброс в сторону товарища Си.
    Flinky
  14. Altona Сегодня, 07:47
    Цитата: Per se.
    Сильно сказано, однако, "красный" Китай с "комми" никак Западом не притесняли, не вводили санкции за махровое пиратство и воровство технологий. Более того, "коммунистическому" Китаю позволили подняться, набрать силу, где Запад сам размещал у "коммунистов" производства. Зато, даже с демократами, плохишами-предателями, с нашим подобранным с помойки капитализмом, Россия заполучила санкции, фактически стала врагом.

    -----------------------------------
    1) Против Китая вводили санкции после событий на Тяньаньмынь в 1989 году.
    2) Сближение Китая с Западом проводил президент США Никсон для того, чтобы окончательно оторвать Китай от СССР, после смерти Мао в 1976 году Дэн-Сяо-Пин получил от Запада доступ к технологиям и постройке современных заводов на территории Китая.
    3) Современный экономический уклад в России трудно назвать капитализмом, потому что нормальный бизнес(нет нормальных кредитных программ и законов), несмотря на все мантры правительства всё же страдает. В России установлен хищнеческий режим, при котором доступ к богатствам имеет узкий круг лиц, который к тому же выводит их за рубеж. До $100 млрд в 2000-х, и 25-50 в 2010-х.
    Altona
  15. bsk_una Сегодня, 07:50
    Каким агнцем баллотировался и куда попал после этого избрания. Все такие президенты одним дерьмом мазаны. Такие народы могут только понимать с кольтом у виска. Привыкший народец оббирать всех и всякого. Сволочная нация, не место таким на шарике.
    bsk_una
  16. venik Сегодня, 08:05
    "...Трамп заявил, что будет бороться с "тиранией коммунизма"....."
    =======
    "Остапа нонесло.....". Этому - больше не наливать!!!!
    venik
  17. К-50 Сегодня, 08:11
    Да уж, ничего только что "коммунизма" никакого нет ни в одной стране Мира? belay fool
    А применительно к России этот "эксперимент" закончился 26 лет назад. Господин Трамп похоже ещё не проснулся и бредит. laughing
    К-50
  18. Monster_Fat Сегодня, 08:32
    Знаете, в США все больше наблюдающих за поведением и речами Трампа сходятся во мнении, что он очень в этом сильно напоминает ....Гитлера. Так, же как и Гитлер, он своими речами перед разными аудиториями начинает обещать то, что этим аудиториям надо или обещает разрулить давно "наболевшие" в этих аудиториях вопросы, причем зачастую эти обещания являются прямо противоположными или нивелируют одно другое, но он на это внимание не обращает...
    Monster_Fat
  19. Skay Сегодня, 08:39
    А терроризм уже победили?
    Skay
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