"...Трамп заявил, что будет бороться с "тиранией коммунизма"....."

Факт в том, что сделка с Кубой плохая. Она односторонняя. Мы будем добиваться куда лучшей сделки.

Это «замечательно»: Обама заключил сделку с Кубой, где в тюрьмах сидят тысячи людей, заключил сделку с Ираном. И после этого говорят, что Трамп ужасный человек. Это невероятно.