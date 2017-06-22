Госдеп США надеется, что арабские страны вскоре выставят список требований к Катару
Государственный департамент США в лице своего официального представителя поведал о требованиях, которые по отношению к Катару выдвигают страны, разорвавшие с эмиратом дипломатические отношения. На сайте Госдепа появилось заявление, в котором сообщается о подготовке требований, однако конкретики по этому поводу нет. В Госдепе заявили, что "надеются на предоставление Дохи списка требований в ближайшее время".
Между тем, информационные ресурса Египта, ОАЭ и Саудовской Аравии пишут о том, что от Катара ожидают свёртывания контактов с террористическими группировками и оказании влияния на собственные СМИ – в первую очередь на телеканал Al Jazeera.
На этом фоне стало известно, что катарский эмир через посла передал письмо в Кремль. Содержание письма остаётся нераскрытым.
Ранее в американских СМИ прошло сообщение о том, что претензии к Катару у арабских стран появились после «слива» информации о так называемом «досье Трампа». Якобы в этом досье содержится информация о подробностях сделки между «Роснефтью» и Катарским инвестиционным фондом. Конспирологи из Демпартии США объявили, что к сделке причастно окружение Трампа. При этом не говорится, что конкретно в сделке «криминального» и какой именно «круг» из контактов Трампа к ней мог быть причастен (и причастен ли вообще).
В любом случае давление, которое сегодня отдельные страны пытаются оказать на Доху, вряд ли может быть связано исключительно с «выкупом» заложников из числа членов катарской правящей элиты у террористов в Ираке и тем более вряд с информационной политикой «Аль-Джазиры».
После появления в СМИ информации о том, что из Дохи было направлено "секретное" письмо в Кремль, в США послышались заявления и "связях Катара с Москвой". Что вообще означает фраза о связях одного государства с другим в условиях обыденности межгосударственных контактов, сегодня известно, пожалуй, только конспирологам из Вашингтона.
Между тем, информационные ресурса Египта, ОАЭ и Саудовской Аравии пишут о том, что от Катара ожидают свёртывания контактов с террористическими группировками и оказании влияния на собственные СМИ – в первую очередь на телеканал Al Jazeera.
На этом фоне стало известно, что катарский эмир через посла передал письмо в Кремль. Содержание письма остаётся нераскрытым.
Ранее в американских СМИ прошло сообщение о том, что претензии к Катару у арабских стран появились после «слива» информации о так называемом «досье Трампа». Якобы в этом досье содержится информация о подробностях сделки между «Роснефтью» и Катарским инвестиционным фондом. Конспирологи из Демпартии США объявили, что к сделке причастно окружение Трампа. При этом не говорится, что конкретно в сделке «криминального» и какой именно «круг» из контактов Трампа к ней мог быть причастен (и причастен ли вообще).
В любом случае давление, которое сегодня отдельные страны пытаются оказать на Доху, вряд ли может быть связано исключительно с «выкупом» заложников из числа членов катарской правящей элиты у террористов в Ираке и тем более вряд с информационной политикой «Аль-Джазиры».
После появления в СМИ информации о том, что из Дохи было направлено "секретное" письмо в Кремль, в США послышались заявления и "связях Катара с Москвой". Что вообще означает фраза о связях одного государства с другим в условиях обыденности межгосударственных контактов, сегодня известно, пожалуй, только конспирологам из Вашингтона.
Использованы фотографии: Memleket.com.tr
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