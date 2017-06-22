08:44 22 июня

Госдеп США надеется, что арабские страны вскоре выставят список требований к Катару

Государственный департамент США в лице своего официального представителя поведал о требованиях, которые по отношению к Катару выдвигают страны, разорвавшие с эмиратом дипломатические отношения. На сайте Госдепа появилось заявление, в котором сообщается о подготовке требований, однако конкретики по этому поводу нет. В Госдепе заявили, что "надеются на предоставление Дохи списка требований в ближайшее время".

Между тем, информационные ресурса Египта, ОАЭ и Саудовской Аравии пишут о том, что от Катара ожидают свёртывания контактов с террористическими группировками и оказании влияния на собственные СМИ – в первую очередь на телеканал Al Jazeera.




На этом фоне стало известно, что катарский эмир через посла передал письмо в Кремль. Содержание письма остаётся нераскрытым.

Ранее в американских СМИ прошло сообщение о том, что претензии к Катару у арабских стран появились после «слива» информации о так называемом «досье Трампа». Якобы в этом досье содержится информация о подробностях сделки между «Роснефтью» и Катарским инвестиционным фондом. Конспирологи из Демпартии США объявили, что к сделке причастно окружение Трампа. При этом не говорится, что конкретно в сделке «криминального» и какой именно «круг» из контактов Трампа к ней мог быть причастен (и причастен ли вообще).

В любом случае давление, которое сегодня отдельные страны пытаются оказать на Доху, вряд ли может быть связано исключительно с «выкупом» заложников из числа членов катарской правящей элиты у террористов в Ираке и тем более вряд с информационной политикой «Аль-Джазиры».

После появления в СМИ информации о том, что из Дохи было направлено "секретное" письмо в Кремль, в США послышались заявления и "связях Катара с Москвой". Что вообще означает фраза о связях одного государства с другим в условиях обыденности межгосударственных контактов, сегодня известно, пожалуй, только конспирологам из Вашингтона.

Использованы фотографии: Memleket.com.tr
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Комментарии 7

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  1. МПК105 Сегодня, 08:26
    Ну это уже не смешно становится-опять Россия виновата...Когда мы всё в мире успеваем,если у себя всех дел не переделали ещё...
    МПК105
    1. сибиралт Сегодня, 08:30
      А в госдепе никогда не задумывались какой список требований арабские страны могут выставить США?
      сибиралт
      1. Чёрный Сегодня, 08:36
        Волк посвятил себя борьбе
        За равновесие в природе:
        Он зайцев обучил стрельбе
        И был расстрелян в огороде.
        Чёрный
    2. ОТДЕЛ Сегодня, 08:42
      катарский эмир через посла передал письмо в Кремль

      Короче всех сдал Путину! bully Не зря они такой вой подняли ..Браво ВВП!
      ОТДЕЛ
  2. 210окв Сегодня, 08:28
    Заштатникам потребовалось ликвидация конкурента в газовой сфере..
    210окв
  3. Сергей-8848 Сегодня, 08:36
    Если и выставят, то Белому Дому это не поможет, т.к. в новой администрации нет никого, умеющего по-арабски читать. Да там и думать никто особо не научен.
    Сергей-8848
  4. grm Сегодня, 08:43
    Не стоило Катару поддерживать Иран, который возглавляет шиитский террор и поддерживает Асада.
    Это конечно помимо других проблем, которые создаёт Катар - поддержка Братьев Мусульман и прочих террористов и пропаганда через Al Jazeera.

    США красиво поимели Катар - сначала его слили через арабские страны, потом пришли и сказали, а давайте снова вернём Катар, который перестанет гадить .
    Молодцы,чего тут сказать good

    Не думаю, что проблема в сделке между «Роснефтью» и Катарским инвестиционным фондом, о которой было известно ещё давно.
    grm
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