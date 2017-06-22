12:52 22 июня

Госдеп выразил сожаление в связи с отменой Москвой консультаций на уровне дипведомств

Вашингтон сожалеет о том, что Москва отменила двухсторонние консультации по проблемам в отношениях после расширения антироссийских санкций, передает РИА Новости заявление представителя Госдепа США Хизер Науэрт.

Госдеп выразил сожаление в связи с отменой Москвой консультаций на уровне дипведомств


Мы сожалеем, что Россия решила отказаться от возможности обсудить проблемы, которые препятствуют двусторонним отношениям США – Россия,
сказала Науэрт.


По ее словам, Вашингтон готов к дальнейшему обсуждению двусторонних вопросов с Москвой.

Мы предлагаем обратиться к российскому правительству за объяснением их решения отменить данную встречу. С нашей точки зрения, есть много вопросов, которые надо обсудить, госсекретарь (Рекс) Тиллерсон ясно говорил об этом. Мы открыты для проведения обсуждения в будущем,
сказала представитель Госдепа.

Агентство напоминает, что в среду Москва отменила намеченные на пятницу двусторонние консультации с США на уровне заместителей глав внешнеполитических ведомств по существующим проблемам в отношениях. Как заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков, после решения США о расширении санкций из-за ситуации вокруг Украины «обстановка не располагает к проведению раунда такого диалога».

Использованы фотографии: AP Photo / Luis M. Alvarez
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Комментарии 23

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  1. 210окв Сегодня, 09:39
    Разве можно вести диалог со слепоглухонемыми ..Исключительными эгоистами..
    210окв
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 09:41
      МОЛОДЦЫ! Даешь санкции и больше...Прям вздохнул глубоко и с облегчением..Нечего унижаться перед янками! Они еще сильно пожалеют обо всем , что они сделали с Россией! И заплатят за все..
      ОТДЕЛ
      1. Владимир16 Сегодня, 09:53
        Россия в ответ на санкции обратилась с посылом к матрасам. Посыл был четкий и ясный, с указанием конкретного места куда нужно двигаться всем сотрудникам госдепа и прочим ответственным и безответственным сотрудникам. hi
        Владимир16
    2. Венд Сегодня, 10:01
      Цитата: 210окв
      Разве можно вести диалог со слепоглухонемыми ..Исключительными эгоистами..

      Нельзя, но они же этого не понимают. Они же избранные laughing
      Венд
  2. salat Сегодня, 09:40
    Ну да, какой смысл лететь туда и трепаться? все равно ничего не отменят и будет продолжаться!
    salat
    1. Толстоевский Сегодня, 09:53
      наши западные и ближневосточные партнёры надеялись, что Россия встанет на колени, и будет умолять её расчленить на несколько десятков кусочков, во главе которых будут ходорковские-макаревичи
      Толстоевский
  3. jetfors_84 Сегодня, 09:41
    Ну и что? Отменили посиделки. Когда будут конкретные предложения - приходите.
    jetfors_84
    1. ВСЗМК Сегодня, 09:48
      Когда будут конкретные предложения - приходите.

      У америкосов одни предложения:"Русские сдавайтесь!". Поэтому пока разговаривать не о чем.
      ВСЗМК
  4. soroKING Сегодня, 09:42
    мы тут вам нагадить хотим... давайте это обсудим feel
    soroKING
  5. shubin Сегодня, 09:43
    Вот, лицемеры! Не создавайте проблем, и обсуждать нечего будет!
    shubin
  6. Толстоевский Сегодня, 09:51
    невероятная по своей наглости и чудовищности ХУЦПА
    Толстоевский
  7. mayday Сегодня, 09:56
    Жалкие, двуличные дегенераты, пора уже нашим хакерам отформатировать им мозги)
    mayday
  8. Ныробский Сегодня, 10:02
    С ослами говорить, только время зря терять....
    Ныробский
  9. fif21 Сегодня, 10:02
    А мы то как сожалеем ,что слова матрасников расходятся с их делами. lol Янки- гоу хоум . am Молчание России вызывает диарею на западе wassat
    fif21
  10. Сергей-8848 Сегодня, 10:06
    Ещё и код домофона вам скажи!
    Сергей-8848
  11. pvv113 Сегодня, 10:10
    Вашингтон сожалеет

    Поздно пить "Боржоми", когда почки отвалились hi
    pvv113
  12. Tusv Сегодня, 10:12
    Сожалеют они. Сначала научитесь челобитную Царю подавать, апосля и обсудим жизнь вашу бренную, судьбинушку нелегкую
    Tusv
  13. rotmistr60 Сегодня, 10:13
    Вашингтон сожалеет...

    Вот когда Вашингтон начнет сожалеть о том, что творит по отношению к России, вот тогда и поговорить можно.
    rotmistr60
    1. роман66 Сегодня, 10:21
      ага, а то пожалел волк кобылу, морды наглые
      роман66
  14. avg-mgn Сегодня, 10:24
    Господа из Госдепа, если б Вы знали как мы озабочены тем, что Вы сожалеете... Далее по Лаврову: "... ...!"
    avg-mgn
  15. Pacifist Сегодня, 10:50
    Сначала они нас.рали под дверь, а теперь предлагают вести консультации о том, по каким регламентам они это будут делать регулярно. Так и хочется задать вопрос: парни вы там рыбный суп ели?
    Pacifist
  16. prior Сегодня, 10:59
    Самое время выслать из Москвы 30-50 американских дипломатов,
    так сказать для улучшения взаимодействия и взаимопонимания....
    prior
  17. Лелёк Сегодня, 11:57
    (Мы сожалеем, что Россия решила отказаться от возможности обсудить проблемы, которые препятствуют двусторонним отношениям США – Россия)

    Они сожалеть изволят. Чёрт побери, нет предела ханжеству козлобородого Сэма. Пытаются нас наказать и унизить, а мы дожны воспринимать это как должное и ещё что-то обсуждать. Лавров по этому поводу высказал представителю МИД Франции Ле Дриану:
    Лелёк
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