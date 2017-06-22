Госдеп выразил сожаление в связи с отменой Москвой консультаций на уровне дипведомств

Мы сожалеем, что Россия решила отказаться от возможности обсудить проблемы, которые препятствуют двусторонним отношениям США – Россия,

Мы предлагаем обратиться к российскому правительству за объяснением их решения отменить данную встречу. С нашей точки зрения, есть много вопросов, которые надо обсудить, госсекретарь (Рекс) Тиллерсон ясно говорил об этом. Мы открыты для проведения обсуждения в будущем,