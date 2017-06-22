Госдеп выразил сожаление в связи с отменой Москвой консультаций на уровне дипведомств
Вашингтон сожалеет о том, что Москва отменила двухсторонние консультации по проблемам в отношениях после расширения антироссийских санкций, передает РИА Новости заявление представителя Госдепа США Хизер Науэрт.
По ее словам, Вашингтон готов к дальнейшему обсуждению двусторонних вопросов с Москвой.
Агентство напоминает, что в среду Москва отменила намеченные на пятницу двусторонние консультации с США на уровне заместителей глав внешнеполитических ведомств по существующим проблемам в отношениях. Как заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков, после решения США о расширении санкций из-за ситуации вокруг Украины «обстановка не располагает к проведению раунда такого диалога».
Мы сожалеем, что Россия решила отказаться от возможности обсудить проблемы, которые препятствуют двусторонним отношениям США – Россия,сказала Науэрт.
По ее словам, Вашингтон готов к дальнейшему обсуждению двусторонних вопросов с Москвой.
Мы предлагаем обратиться к российскому правительству за объяснением их решения отменить данную встречу. С нашей точки зрения, есть много вопросов, которые надо обсудить, госсекретарь (Рекс) Тиллерсон ясно говорил об этом. Мы открыты для проведения обсуждения в будущем,сказала представитель Госдепа.
Агентство напоминает, что в среду Москва отменила намеченные на пятницу двусторонние консультации с США на уровне заместителей глав внешнеполитических ведомств по существующим проблемам в отношениях. Как заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков, после решения США о расширении санкций из-за ситуации вокруг Украины «обстановка не располагает к проведению раунда такого диалога».
Использованы фотографии: AP Photo / Luis M. Alvarez
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