12:55 22 июня

Армия САР выбила террористов из пяти районов в пригороде Дамаска

Сирийские правительственные войска при поддержке артиллерии и авиации освободили от боевиков пять районов, находящихся в пригороде Дамаска, передает РИА Новости сообщение военного источника.



Сирийская армия вернула контроль над районами Бир Касеб, Хурбет Касеб, Тулюль ар-Раваби, Сарихи и Иринба в юго-восточном пригороде Дамаска. В результате боестолкновений террористы понесли потери, были уничтожены их огневые позиции,
рассказал источник.


По его словам, отступая, боевики оставили большое количество боеприпасов.

Собеседник отметил, что активная работа артиллерии и авиация была слышна в центре Дамаска на протяжении 2-х дней. Решающая фаза операции началась вчера утром.

В среду Минобороны РФ сообщило, что за прошедшие сутки в Сирии подписано 100 соглашений о присоединении к режиму прекращения огня. Военные отметили, что в настоящее время продолжаются переговоры с вооруженными формированиями оппозиции в провинциях Дамаск, Алеппо, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра.

Использованы фотографии: http://www.ntv.ru
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Комментарии 18

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  1. RASKAT Сегодня, 10:06
    В сети появились ролики где очевидцы с передовой утверждают, что боевики драпали на велосипедах и их было не много! Блин это как можно было воевать уже три года, что таких дрыщей не могли раньше прихлопнуть? И нельзя было раньше освободить районы? Вояки блин. Просто мне кажется кого то вся эта обстановка устраивала до последнего времени. Восток дело тонкое. recourse
    RASKAT
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 10:13
      Как там то все сложно..! Пригороды Дамаска отбили, вот же только инфа была , что чуть ли не до границ Сирии чертей выбили и опять..? Или скорее всего после сбитого США истребителя Сирии , черти "окрылились"..Нет мочить нужно США в небе , иначе таки будет..вечно!
      ОТДЕЛ
      1. Deniska999 Сегодня, 10:49
        Вы, видимо, не разу карту с расположением противоборствующих сил в Сирии не видели.
        Deniska999
    2. Самаритянин Сегодня, 11:12
      Вам то "Раскат"виднее с дивана, как там дела в Сирии...
      Вот полная карта БДР на 21.06.2017
      Самаритянин
      1. RASKAT Сегодня, 11:21
        Нашел кому верить, автор ролика тупо переводит западную прессу (надо отдать ему должное не всегда только западную). А как мы знаем они тоже много чего не договаривают. Так что тут еще как посмотреть кто правду говорит.
        RASKAT
    3. Deadушка Сегодня, 11:17
      Цитата: RASKAT
      таких дрыщей не могли раньше прихлопнуть

      Это свежее мясцо осталось, бойцы или отошли или уже погибли.
      Хорошие боевые единицы там тоже умеют ценить и беречь.
      Deadушка
  2. Кент0001 Сегодня, 10:07
    Достижение....,на третьем годе войны боевики под столицей стоят. Вояки блин. Чет я честно вообще в их армию не верю. Не вояки они от слова вообще.
    Кент0001
    1. Монархист Сегодня, 10:29
      Кент,надо знать историю: вояки из арабов как из бегемота балерина.
      Монархист
      1. Александр12 Сегодня, 11:09
        Но когда то захватили они северную Африку и отбили южные провинции в Византии. вторглись во францию прокатившись по территории современной Испании.
        Возможно настоящие Арабы себя еще не показали laughing
        Александр12
      2. Кент0001 Сегодня, 11:25
        Причем всегда. Я это знаю.
        Кент0001
    2. Deadушка Сегодня, 11:23
      Цитата: Кент0001
      Достижение....,на третьем годе войны боевики под столицей стоят. Вояки блин. Чет я честно вообще в их армию не верю. Не вояки они от слова вообще.

      Нет у Сирийцев столько сил, что бы сразу и везде побеждать.
      "Котлы" сделали, где могли и потихоньку добивают или вытесняют.
      Deadушка
  3. APASUS Сегодня, 10:08
    Все же странная война.Линия соприкосновения ушла уже за сотни км от столицы и в столице есть пару кварталов где спокойно живут бармалей.При этом воюют ,а как там со снабжением не понятно.
    APASUS
    1. rotmistr60 Сегодня, 10:20
      а как там со снабжением не понятно.

      Наверное снабжение идет параллельно с центром столицы, т.е. централизовано. Иначе как объяснить эту казусную ситуацию - где идут бои и бандиты не выбиты из пригородов столицы.
      rotmistr60
      1. igor67 Сегодня, 11:53
        возможно ИГиловцы в Дамаске вовсе не окружены,и все карты боев,что здесь представлены только хотелки составителей,Вот еще нашел информацию Россия, США и Иордания пришли к соглашению по поводу меморандума о взаимопонимании о создании "зоны деэскалации" в районе Дараа, на юге Сирии, сообщает выходящее в Лондоне саудовское издание "Аш-Шарк аль-Аусат" со ссылкой на "западных чиновников".

        В рамках этого договора стороны согласились с тем, что в указанном районе, расположенном в непосредственной близости к границам Иордании и Израиля, не должно быть "несирийских сил" – в том числе, ливанской "Хизбаллы" и иранского "Корпуса стражей Исламской революции", сказано в публикации.

        Меморандум также предусматривает, что глубина такой "зоны безопасности" составит 30 км (к северу от границы с Иорданией в этом районе).

        "Аш-Шарк аль-Аусат" пишет, что трехсторонний меморандум о взаимопонимании был согласован в конце прошлой недели. Однако ни российские, ни американские, ни иорданские СМИ об этом не сообщали.

        Напомним, что в конце прошлой недели в районе Дараа было объявлено о прекращении огня. Однако арабские СМИ сообщают, что на этой неделе джихадисты нарушили соглашение и захватили базу ПВО сирийской армии
        igor67
  4. iliitchitch Сегодня, 10:18
    Арабы -великие воины , похлеще персов . Там все уже к войне привыкли , и многим её заканчивать вовсе не хочется (а как же бизнес тогда ??) . С обоих сторон . Это не считая всяких вонючек , которые туда свой нос суют .
    iliitchitch
  5. mitrich Сегодня, 10:19
    Арабы и иже с ними ни разу не вояки. Там в основном воюем мы, иранцы и хезы. Ну, ещё алавиты в элитных частях, таких как ВВС. Остальное- отстой. По СССР было понятно, сколько туда было вбухано денег, вооружений, результата ноль.
    И сейчас тоже самое. У сирийцев даже мобилизации нет! Их страну курочат, а им пофигу.
    Поэтому, в Сирии мы должны учитывать только наши, российские интересы. Остальное -в топку.
    mitrich
  6. Горный стрелок Сегодня, 10:21
    Бардак. Постоянный. Нет у Сирийцев АРМИИ, от слова совсем.
    Горный стрелок
  7. Großer Feldherr Сегодня, 10:59
    Не знаю кого и откуда она там выбила, но если верить живой карте , то у ССА подконтрольной территории стало еще больше .
    Großer Feldherr
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