Армия САР выбила террористов из пяти районов в пригороде Дамаска

Сирийская армия вернула контроль над районами Бир Касеб, Хурбет Касеб, Тулюль ар-Раваби, Сарихи и Иринба в юго-восточном пригороде Дамаска. В результате боестолкновений террористы понесли потери, были уничтожены их огневые позиции,

Сирийские правительственные войска при поддержке артиллерии и авиации освободили от боевиков пять районов, находящихся в пригороде Дамаска, передает РИА Новости сообщение военного источника.рассказал источник.По его словам, отступая, боевики оставили большое количество боеприпасов.Собеседник отметил, что активная работа артиллерии и авиация была слышна в центре Дамаска на протяжении 2-х дней. Решающая фаза операции началась вчера утром.В среду Минобороны РФ сообщило, что за прошедшие сутки в Сирии подписано 100 соглашений о присоединении к режиму прекращения огня. Военные отметили, что в настоящее время продолжаются переговоры с вооруженными формированиями оппозиции в провинциях Дамаск, Алеппо, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра.