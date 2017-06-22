В ВВО прошло учение с задействованием ракетных комплексов «Искандер»

Военнослужащие совершили марш на ракетных комплексах "Искандер" на один из полигонов в регионе. В ходе марша по пересеченной местности был отработан ряд учебно-боевых задач, в том числе отражение нападения диверсионно-разведывательных групп условного противника, преодоление условно зараженных участков, развертывание оперативно-тактических комплексов и нанесение условных ракетных ударов по заданным целям. В учении был задействован личный состав ракетного соединения и более 50 единиц военной техники,

Военнослужащие соединения ракетных войск, дислоцированного в Еврейской автономной области, в ходе учения совершили марш на ракетных комплексах «Искандер», отразили нападение условных диверсантов и нанесли условные удары по заданным целям, передает ТАСС сообщение пресс-службы ВВО.говорится в релизе округа.Сообщается, что во время тренировок «оценивались способности командиров быстро принимать решения в различной обстановке».Также «были проверены навыки расчетов "Искандеров" по переводу комплексов из походного в боевое положение, перегрузке ракеты с транспортно-заряжающей машины на пусковую установку, определению данных для ракетной стрельбы, осуществлению электронного пуска ракеты».