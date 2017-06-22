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В ВВО прошло учение с задействованием ракетных комплексов «Искандер»

Военнослужащие соединения ракетных войск, дислоцированного в Еврейской автономной области, в ходе учения совершили марш на ракетных комплексах «Искандер», отразили нападение условных диверсантов и нанесли условные удары по заданным целям, передает ТАСС сообщение пресс-службы ВВО.

В ВВО прошло учение с задействованием ракетных комплексов «Искандер»


Военнослужащие совершили марш на ракетных комплексах "Искандер" на один из полигонов в регионе. В ходе марша по пересеченной местности был отработан ряд учебно-боевых задач, в том числе отражение нападения диверсионно-разведывательных групп условного противника, преодоление условно зараженных участков, развертывание оперативно-тактических комплексов и нанесение условных ракетных ударов по заданным целям. В учении был задействован личный состав ракетного соединения и более 50 единиц военной техники,
говорится в релизе округа.


Сообщается, что во время тренировок «оценивались способности командиров быстро принимать решения в различной обстановке».

Также «были проверены навыки расчетов "Искандеров" по переводу комплексов из походного в боевое положение, перегрузке ракеты с транспортно-заряжающей машины на пусковую установку, определению данных для ракетной стрельбы, осуществлению электронного пуска ракеты».
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Комментарии 2
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  1. RASKAT
    RASKAT     Сегодня, 12:20
    Отрадно видеть, что больше не экономят на вооружении и ракетах. Возможно стоит посылать расчеты на учения в Сирию пусть там на боевиках тренируются. Так сказать приятное с полезным совмещают. laughing
    1. сибиралт
      сибиралт     Сегодня, 12:38
      С "Искандерами" почаще тренироваться в Калининградской области. Не то уже польские пилоты, как и нидерландские, норовят заглянуть в салон к Шойгу.