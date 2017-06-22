Иран пообещал представить доказательства поддержки ИГ* со стороны США
Иран опубликует доказательства поддержки "Исламского государства"* со стороны США, об этом в интервью RT заявил советник главнокомандующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хамид Реза Могадам Фар.
Он подчеркнул, что создание ИГ* — дело рук США.
11 июня заместитель начальника штабов армии Ирана Мостафа Изади заявил, что Тегеран располагает доказательствами того, что Вашингтон напрямую оказывает поддержку террористической группировке ИГ*.
Ранее о поддержке террористов со стороны Вашингтона заявлял президент Сирии Башар Асад. По его словам, только после начала авиаударов российских ВКС по позициям экстремистов территория, подконтрольная террористам, стала сокращаться.
ИГ* - Террористическая организация, запрещенная в России.
Однако надо сказать, что это не документы в значении письменных текстов или каких-либо контрактов, которые можно обнародовать в письменном виде, эти свидетельства касаются аспектов того, что происходило на поле действий. Это означает, что они указывают, в каких локациях они (США — прим. ВО) оказывали помощь ИГ*. Оружие, обеспечение, логистическая и медицинская помощь — всё это указания на эту помощь (со стороны США в пользу ИГ* — прим. ВО)— приводит РИА Новости заявление представителя КСИР.
Он подчеркнул, что создание ИГ* — дело рук США.
Они не могут утаить этот факт. Но даже сегодня, когда они заявляют, что "мы совершили ошибку, создав эту организацию, и теперь хотим её уничтожить", они по-прежнему лгут, и в пользу этого есть множество документов— добавил Хамид Реза Могадам Фар.
11 июня заместитель начальника штабов армии Ирана Мостафа Изади заявил, что Тегеран располагает доказательствами того, что Вашингтон напрямую оказывает поддержку террористической группировке ИГ*.
Ранее о поддержке террористов со стороны Вашингтона заявлял президент Сирии Башар Асад. По его словам, только после начала авиаударов российских ВКС по позициям экстремистов территория, подконтрольная террористам, стала сокращаться.
ИГ* - Террористическая организация, запрещенная в России.
Использованы фотографии: http://avto-polis.kiev.ua/
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