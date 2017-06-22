Иран пообещал представить доказательства поддержки ИГ* со стороны США

Однако надо сказать, что это не документы в значении письменных текстов или каких-либо контрактов, которые можно обнародовать в письменном виде, эти свидетельства касаются аспектов того, что происходило на поле действий. Это означает, что они указывают, в каких локациях они (США — прим. ВО) оказывали помощь ИГ*. Оружие, обеспечение, логистическая и медицинская помощь — всё это указания на эту помощь (со стороны США в пользу ИГ* — прим. ВО)

Они не могут утаить этот факт. Но даже сегодня, когда они заявляют, что "мы совершили ошибку, создав эту организацию, и теперь хотим её уничтожить", они по-прежнему лгут, и в пользу этого есть множество документов