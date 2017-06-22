12:52 22 июня

Иран пообещал представить доказательства поддержки ИГ* со стороны США

Иран опубликует доказательства поддержки "Исламского государства"* со стороны США, об этом в интервью RT заявил советник главнокомандующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хамид Реза Могадам Фар.

Однако надо сказать, что это не документы в значении письменных текстов или каких-либо контрактов, которые можно обнародовать в письменном виде, эти свидетельства касаются аспектов того, что происходило на поле действий. Это означает, что они указывают, в каких локациях они (США — прим. ВО) оказывали помощь ИГ*. Оружие, обеспечение, логистическая и медицинская помощь — всё это указания на эту помощь (со стороны США в пользу ИГ* — прим. ВО)
— приводит РИА Новости заявление представителя КСИР.

Иран пообещал представить доказательства поддержки ИГ* со стороны США



Он подчеркнул, что создание ИГ* — дело рук США.

Они не могут утаить этот факт. Но даже сегодня, когда они заявляют, что "мы совершили ошибку, создав эту организацию, и теперь хотим её уничтожить", они по-прежнему лгут, и в пользу этого есть множество документов
— добавил Хамид Реза Могадам Фар.

11 июня заместитель начальника штабов армии Ирана Мостафа Изади заявил, что Тегеран располагает доказательствами того, что Вашингтон напрямую оказывает поддержку террористической группировке ИГ*.

Ранее о поддержке террористов со стороны Вашингтона заявлял президент Сирии Башар Асад. По его словам, только после начала авиаударов российских ВКС по позициям экстремистов территория, подконтрольная террористам, стала сокращаться.

ИГ* - Террористическая организация, запрещенная в России.

Использованы фотографии: http://avto-polis.kiev.ua/
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Комментарии 18

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  1. RASKAT Сегодня, 12:23
    Ну посмотрим хватит ли у них Духу. Если предоставят США такое не простит.
    RASKAT
    1. MoJloT Сегодня, 12:25
      Не они первые, и ни они последние...
      MoJloT
      1. cniza Сегодня, 12:27
        А что разве США это скрывают ?
        cniza
        1. НЕКСУС Сегодня, 12:33
          Цитата: cniza
          А что разве США это скрывают ?

          Они делают так,чтоб "прогрессивный" пипл этого не замечал,а усиленно боялся русского пьяного с балалайкой на буром медведе.
          НЕКСУС
          1. cniza Сегодня, 12:39
            "Прогрессивный" пипл приучен думать только о своих желудках и карманах , а остальное...
            cniza
      2. dik-nsk Сегодня, 12:27
        да им хоть с... в глаза, когда это матрасов пугали доказательства? пожмут плечами и на голубом глазу скажут "не было" и все, а подконтрольные СМИ об этом даже не скажут. кого будет волновать, что где-то что-то пишут сми Ирана или России?
        dik-nsk
      3. Чёрный Сегодня, 12:30
        Ну посмотрим хватит ли у них Духу. Если предоставят США такое не простит.

        Духу однозначно хватит.Тут вопрос в другом - насколько эти доказательства железобетонны.....хотя даже при этом весь западный мир будет лупать глазками и делать вид , что ничего не замечает...
        Чёрный
    2. Владимир 38 Сегодня, 12:31
      А какие еще нужны доказательства? По моему их уже столько набралось, что любой человек, который мало мальски интересуется этой темой, давно понял, что ИГ - это детенышь сша, а сша - страна , которая за последние 80 лет принесла столько несчастий на эту землю, что всю полит элиту нужно приговорить к расстрелу, хоть я и противник смертной казни...
      Владимир 38
    3. ОТДЕЛ Сегодня, 12:33
      Цитата: RASKAT
      Ну посмотрим хватит ли у них Духу. Если предоставят США такое не простит.

      Да вроде Катар Иран опередил , и письмо Путину написали , всех сдав! Вот только мы и без них это все знаем уже давно... hi
      Там у Израиля тоже нос в пушку...)))
      ОТДЕЛ
    4. pjastolov Сегодня, 12:39
      Ну посмотрим хватит ли у них Духу. Если предоставят США такое не простит
      так опубликова переписка клинтонихи о поставках оружия ИГ, какие еще нужны доказательства? request
      pjastolov
  2. ВСЗМК Сегодня, 12:25
    Так они этого и не скрывают!
    ВСЗМК
  3. shubin Сегодня, 12:27
    ДА все об этом давно знают. Штаты, кстати, особо то и не шифруются.
    shubin
  4. Masya Masya Сегодня, 12:29
    обещанного три года ждут, что сразу то, не опубликовали и в нос амерам не сунули? интрига?
    Masya Masya
  5. Bulrumeb Сегодня, 12:30
    А толку-то? Им все Божья роса...
    Bulrumeb
  6. uporov65 Сегодня, 12:31
    Матрасам от этого, не холодно, и не жарко. В этом деле не приятно то, что чиновники в ООН, от всего что касается США, головы вонзают в асфальт, и не чего не слышат, и соответственно не чего видят.
    uporov65
  7. rotmistr60 Сегодня, 12:32
    Мировую общественность хоть засыпь с головы до ног документальными подтверждениями толку от этого ни какого. Кроме России правду в глаза американцам ни кто не скажет. Даже Китай дипломатично отмолчится. Вот эта безнаказанность и является одной из причин беспредела Сша.
    rotmistr60
  8. Вал31rus Сегодня, 12:37
    В стойло их давно пора поствить на место, где им и положено быть...
    Вал31rus
  9. ОТДЕЛ Сегодня, 12:38
    Цитата: Bulrumeb
    А толку-то? Им все Божья роса...

    Пока да...А потом можно предъявить и мочить спокойно! Совесть уже наших летчиков не будет мучить.. soldier
    ОТДЕЛ
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