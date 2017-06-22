В столице Австрии открыта стела в память о советских военнопленных
На фоне сообщений о том, что где-то в Польше в очередной раз разрушен, демонтирован или осквернён вандалами памятник советским воинам, позитивные новости приходят из столицы Австрии. РИА Новости сообщает о том, что на Центральном кладбище в День памяти и скорби (по российскому календарю) открыта памятная стела в честь советских военнопленных, погибших на австрийском земле в 40-е годы прошлого века.
Сообщается, что в церемонии открытия мемориальной стелы приняли участие представители российской, белорусской и армянской делегаций. Возглавили делегации послы упомянутых стран. От России – посол Дмитрий Любинский. Кроме того, на церемонии присутствовал и исполнительный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Владислав Кононов.
Высота стелы – около 3,6 метра. У подножия стелы – надписи на русском и немецком языках:
"Здесь покоятся советские военнопленные, погибшие в 1941-1945 годах", "Никто не забыт, ничто не забыто".
По словам посла РФ в Австрии, на Центральном кладбище Вены покоятся останки примерно 200 советских военнопленных, имена 183 из которых удалось идентифицировать в ходе совместной работы российских (а ранее советских) и австрийских представителей общественных движений. Всего в операции на территории Австрии в 1945 году погибли не менее 80 тысяч советских воинов. Дмитрий Любинский заявил, что теперь многие россияне знают, где покоится прах их предков, ставших жертвами нацизма.
Отрадно, что Австрия входит в список стран, где не воюют с памятниками и не собираются переиначивать как свою собственную историю, так и общую историю Второй мировой войны.
Сообщается, что в церемонии открытия мемориальной стелы приняли участие представители российской, белорусской и армянской делегаций. Возглавили делегации послы упомянутых стран. От России – посол Дмитрий Любинский. Кроме того, на церемонии присутствовал и исполнительный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Владислав Кононов.
Высота стелы – около 3,6 метра. У подножия стелы – надписи на русском и немецком языках:
"Здесь покоятся советские военнопленные, погибшие в 1941-1945 годах", "Никто не забыт, ничто не забыто".
Фото: РИА Новости/Мария Гусарова
По словам посла РФ в Австрии, на Центральном кладбище Вены покоятся останки примерно 200 советских военнопленных, имена 183 из которых удалось идентифицировать в ходе совместной работы российских (а ранее советских) и австрийских представителей общественных движений. Всего в операции на территории Австрии в 1945 году погибли не менее 80 тысяч советских воинов. Дмитрий Любинский заявил, что теперь многие россияне знают, где покоится прах их предков, ставших жертвами нацизма.
Отрадно, что Австрия входит в список стран, где не воюют с памятниками и не собираются переиначивать как свою собственную историю, так и общую историю Второй мировой войны.
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