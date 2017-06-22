16:38 22 июня

В столице Австрии открыта стела в память о советских военнопленных

На фоне сообщений о том, что где-то в Польше в очередной раз разрушен, демонтирован или осквернён вандалами памятник советским воинам, позитивные новости приходят из столицы Австрии. РИА Новости сообщает о том, что на Центральном кладбище в День памяти и скорби (по российскому календарю) открыта памятная стела в честь советских военнопленных, погибших на австрийском земле в 40-е годы прошлого века.

Сообщается, что в церемонии открытия мемориальной стелы приняли участие представители российской, белорусской и армянской делегаций. Возглавили делегации послы упомянутых стран. От России – посол Дмитрий Любинский. Кроме того, на церемонии присутствовал и исполнительный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Владислав Кононов.

Высота стелы – около 3,6 метра. У подножия стелы – надписи на русском и немецком языках:
"Здесь покоятся советские военнопленные, погибшие в 1941-1945 годах", "Никто не забыт, ничто не забыто".


В столице Австрии открыта стела в память о советских военнопленных

Фото: РИА Новости/Мария Гусарова


По словам посла РФ в Австрии, на Центральном кладбище Вены покоятся останки примерно 200 советских военнопленных, имена 183 из которых удалось идентифицировать в ходе совместной работы российских (а ранее советских) и австрийских представителей общественных движений. Всего в операции на территории Австрии в 1945 году погибли не менее 80 тысяч советских воинов. Дмитрий Любинский заявил, что теперь многие россияне знают, где покоится прах их предков, ставших жертвами нацизма.

Отрадно, что Австрия входит в список стран, где не воюют с памятниками и не собираются переиначивать как свою собственную историю, так и общую историю Второй мировой войны.


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Комментарии 12

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  1. Satum Сегодня, 15:18
    В нынешней обстановке ,стелла может ни долго простоять.
    Satum
    1. cniza Сегодня, 15:19
      Вы не правы.
      cniza
      1. с-т Petrov Сегодня, 15:25
        австрийцы это вам не селюки с комплексами неполноценности. если война и случится с памятникам - то от беженцев украинцев или заезжих поляков
        с-т Petrov
      2. ОТДЕЛ Сегодня, 15:28
        Я в шоке и просто не верю мужики..Хотя там наших военнопленных миллион сгнобили! Там вся европа русскими удобрена...
        Простите нас ... hi

        Мы вас будем достойны и мы это докажем.....
        ОТДЕЛ
  2. cniza Сегодня, 15:18
    Спасибо народу Австрии.
    cniza
    1. pjastolov Сегодня, 15:20
      Остались еще нормальные европейцы hi
      pjastolov
      1. cniza Сегодня, 15:32
        Да , я много раз был в Вене и общался с Австрийцами , кстати , они в школе многие учат русский язык , они не забыли кто их освободил и кто помог им стать государством с нейтральной политикой - это СССР.
        cniza
  3. pjastolov Сегодня, 15:19
    Отрадно, что Австрия входит в список стран, где не воюют с памятниками и не собираются переиначивать как свою собственную историю, так и общую историю Второй мировой войны.
    Приятно читать данную новость, не все еще умом тронулись good
    pjastolov
  4. Владимир 38 Сегодня, 15:25
    Приятно.. Молодцы австрийцы..
    Владимир 38
  5. Маз Сегодня, 15:33
    Стыдно стало, а ведь ловили наших беглых целыми посёлками, с собаками охотничьими, подростками, даже хочется отвернуться.
    Маз
  6. Masya Masya Сегодня, 15:44
    вот, после таких новостей, веришь- не всё ещё потеряно в этом мире... good
    Masya Masya
  7. Дамир Сегодня, 16:02
    На фоне сообщений о том, что где-то в Польше в очередной раз разрушен, демонтирован или осквернён вандалами памятник советским воинам

    так чего мелочится то... все официально оформлено законом...

    просто австрийцы вместе с просыпающимися шведами очень не хотят на убой по приказу гегемона...
    Дамир
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