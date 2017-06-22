«Алмаз-Антей» представит в Петербурге средства ПВО корабельного базирования

Учитывая специфику выставки, концерн ВКО "Алмаз-Антей" сделает акцент на средствах ПВО морского базирования. Также будут представлены всемирно известные системы С-400, ЗРК семейства "Тор" и другие популярные изделия,

Концерн «Алмаз-Антей» на международном военно-морском салоне «МВМС-2017», который пройдет в Санкт-Петербурге с 28 июня по 2 июля, представит корабельные средства ПВО, передает Интерфакс сообщение пресс-службы компании.«Являясь разработчиком и производителем корабельных средств ПВО, концерн продемонстрирует на своем стенде вооружения морского базирования. В виде натурного образца будет представлена турельная установка (ТУ) 3М-47 "Комар", в виде моделей и макетов – ракеты интегрированных систем "Калибр-ПЛЭ (НКЭ)", радиолокационная станция управления стрельбой корабельной артиллерии "Пума" 5П-10Э и ТУ "Гибка"», – говорится в релизе.По данным пресс-службы, также будет представлена информация «о морских зенитных ракетных комплексах "Риф-М" и "Штиль-1", противокорабельных ракетах "Москит-Е", аппаратуре обеспечения электромагнитной совместимости корабельных радиоэлектронных средств "Подзаголовок-24Э"».Сообщается, что «в виде моделей и плакатов на стенде концерна будут присутствовать средства ПВО наземного базирования: зенитные ракетные системы С-400 "Триумф", С-300ВМ "Антей-2500", С-300ПМУ2 "Фаворит", боевые машины из состава зенитного ракетного комплекса "Тор-М2Э", "Тор-М2К", автономные боевые модули "Тор-М2КМ", ЗРК "Оса-АКМ1", РЛС "Каста-2Е2", РЛС "Гамма-С1МЕ", РЛС "Подлёт-Е"».Кроме того, в экспозицию будут включены модели космических аппаратов радиотехнической разведки "Лотос" и "Пион-НКС", макеты контейнерной станции активных помех МСП-418К, безэховой камеры, а также аппаратура уничтожения информации на магнитных носителях.цитирует пресс-служба директора департамента концерна Бориса Цыбенко.