16:34 22 июня

«Алмаз-Антей» представит в Петербурге средства ПВО корабельного базирования

Концерн «Алмаз-Антей» на международном военно-морском салоне «МВМС-2017», который пройдет в Санкт-Петербурге с 28 июня по 2 июля, представит корабельные средства ПВО, передает Интерфакс сообщение пресс-службы компании.

«Алмаз-Антей» представит в Петербурге средства ПВО корабельного базирования


«Являясь разработчиком и производителем корабельных средств ПВО, концерн продемонстрирует на своем стенде вооружения морского базирования. В виде натурного образца будет представлена турельная установка (ТУ) 3М-47 "Комар", в виде моделей и макетов – ракеты интегрированных систем "Калибр-ПЛЭ (НКЭ)", радиолокационная станция управления стрельбой корабельной артиллерии "Пума" 5П-10Э и ТУ "Гибка"», – говорится в релизе.


По данным пресс-службы, также будет представлена информация «о морских зенитных ракетных комплексах "Риф-М" и "Штиль-1", противокорабельных ракетах "Москит-Е", аппаратуре обеспечения электромагнитной совместимости корабельных радиоэлектронных средств "Подзаголовок-24Э"».

Сообщается, что «в виде моделей и плакатов на стенде концерна будут присутствовать средства ПВО наземного базирования: зенитные ракетные системы С-400 "Триумф", С-300ВМ "Антей-2500", С-300ПМУ2 "Фаворит", боевые машины из состава зенитного ракетного комплекса "Тор-М2Э", "Тор-М2К", автономные боевые модули "Тор-М2КМ", ЗРК "Оса-АКМ1", РЛС "Каста-2Е2", РЛС "Гамма-С1МЕ", РЛС "Подлёт-Е"».

Кроме того, в экспозицию будут включены модели космических аппаратов радиотехнической разведки "Лотос" и "Пион-НКС", макеты контейнерной станции активных помех МСП-418К, безэховой камеры, а также аппаратура уничтожения информации на магнитных носителях.

Учитывая специфику выставки, концерн ВКО "Алмаз-Антей" сделает акцент на средствах ПВО морского базирования. Также будут представлены всемирно известные системы С-400, ЗРК семейства "Тор" и другие популярные изделия,
цитирует пресс-служба директора департамента концерна Бориса Цыбенко.

Использованы фотографии: Arms-expo.ru
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Комментарии 4

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  1. tiredwithall Сегодня, 15:40
    Они на нас не тонущие аэродромы, а мы на них плавающие зенитки.
    tiredwithall
    1. RASKAT Сегодня, 16:09
      Молодцы так держать. В наше время развитая система ПВО имеет значение не меньше чем ядерное оружие. good
      RASKAT
  2. SklochPensioner Сегодня, 15:44
    Очень широко: от "иголок" до "Триумфа")
    Алмаз-Антей, однако...уважения достойны.
    SklochPensioner
  3. Alexey RA Сегодня, 16:07
    Что-то я не вижу в списке главного - ЗРК "Полимент-Редут". what
    Alexey RA
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