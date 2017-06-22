Турецкий спецназ осуществлял подготовку азербайджанских морпехов
Турецкие военные инструкторы проводили подготовку военнослужащих военно-морских сил Азербайджана. Местом для проведения подготовки была выбрана военно-морская база «Аксаз», располагающаяся в юго-западной провинции Мугла (Турция), берега которой омываются Средиземным и Эгейским морями.
В общей сложности подготовку в Турции прошли 11 азербайджанских военнослужащих. Основное направление подготовки – организация военно-морского десанта при различных условиях на море и суше.
В качестве военных инструкторов выступали офицеры турецкого спецназа SAT (военно-морское направление) и учебного центра «Звезда Карамюрселя».
Подготовка проходила в два этапа при координации с межнациональным центром по вопросам безопасности. В качестве десантного корабля использовался TCG Akar, а также применялись несколько катеров турецкой Береговой охраны.
Сегодня же Минобороны Азербайджана распространило информации о сухопутных учениях с боевыми стрельбами, а также о сбитом беспилотнике в районе конфликта в Нагорном Карабахе.
Утверждается, что БПЛА принадлежал вооружённым силам Армении и использовался для мониторинга азербайджанских позиций на Тертерском направлении.
В общей сложности подготовку в Турции прошли 11 азербайджанских военнослужащих. Основное направление подготовки – организация военно-морского десанта при различных условиях на море и суше.
В качестве военных инструкторов выступали офицеры турецкого спецназа SAT (военно-морское направление) и учебного центра «Звезда Карамюрселя».
Подготовка проходила в два этапа при координации с межнациональным центром по вопросам безопасности. В качестве десантного корабля использовался TCG Akar, а также применялись несколько катеров турецкой Береговой охраны.
Сегодня же Минобороны Азербайджана распространило информации о сухопутных учениях с боевыми стрельбами, а также о сбитом беспилотнике в районе конфликта в Нагорном Карабахе.
Утверждается, что БПЛА принадлежал вооружённым силам Армении и использовался для мониторинга азербайджанских позиций на Тертерском направлении.
Использованы фотографии: http://mod.gov.az, http://aa.com.tr
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