19:43 22 июня

Турецкий спецназ осуществлял подготовку азербайджанских морпехов

Турецкие военные инструкторы проводили подготовку военнослужащих военно-морских сил Азербайджана. Местом для проведения подготовки была выбрана военно-морская база «Аксаз», располагающаяся в юго-западной провинции Мугла (Турция), берега которой омываются Средиземным и Эгейским морями.

В общей сложности подготовку в Турции прошли 11 азербайджанских военнослужащих. Основное направление подготовки – организация военно-морского десанта при различных условиях на море и суше.

В качестве военных инструкторов выступали офицеры турецкого спецназа SAT (военно-морское направление) и учебного центра «Звезда Карамюрселя».


Подготовка проходила в два этапа при координации с межнациональным центром по вопросам безопасности. В качестве десантного корабля использовался TCG Akar, а также применялись несколько катеров турецкой Береговой охраны.

Турецкий спецназ осуществлял подготовку азербайджанских морпехов


Сегодня же Минобороны Азербайджана распространило информации о сухопутных учениях с боевыми стрельбами, а также о сбитом беспилотнике в районе конфликта в Нагорном Карабахе.



Утверждается, что БПЛА принадлежал вооружённым силам Армении и использовался для мониторинга азербайджанских позиций на Тертерском направлении.

Использованы фотографии: http://mod.gov.az, http://aa.com.tr
2

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 25

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Pirogov Сегодня, 17:22
    Тоже мне новость , там половина армии Азербайджана училась у турецких инструкторов .
    Pirogov
    1. genisis Сегодня, 17:45
      А спецназ весь. И сухопутный и морской.
      genisis
    2. Черный_Ватник Сегодня, 17:47
      Как лицо азербайджанской наружности ( хоть и являюсь гражданином и патриотом России), скажу больше. Многие граждане Азербайджана скорее за Турцию побегут воевать, нежели за свою страну)
      Черный_Ватник
      1. genisis Сегодня, 18:14
        В боевых действиях в апреле 2016 года принимал участие также как минимум один военнослужащий спецподразделения ВМС Азербайджана — Русиф Агаев. Агаев был убит во время боевых действий.
        Хотя не ясно, служил ли он на тот момент в спецназе ВМС, но из этого можно сделать вывод, что военнослужащие, подготовленные для спецназа ВМС могут быть вовлечены в боевые действия на суше.
        genisis
      2. сайгон Сегодня, 19:08
        Как человек учивший географию не для сдачи ЕГЕ помню Каспий это ОЗЕРО )))))
        сайгон
    3. Маз Сегодня, 19:38
      Ну , турки им наготовят. Те ещё вояки мух.
      Маз
  2. Mavrikiy Сегодня, 17:29
    Турецкие военные инструкторы проводили подготовку военнослужащих военно-морских сил Азербайджана.[b][/b]
    Вопрос: А это на кой? Россия, Иран, или не дай бог Казахстан заартачится?
    Завезите памперсов им и " они будут спать спокойно."
    Mavrikiy
    1. болот Сегодня, 17:41
      Цитата: Mavrikiy
      Вопрос: А это на кой? Россия, Иран, или не дай бог Казахстан заартачится?

      Казахстану...интересно,как ни как ранние обучались в Турции,теперь опять они предлагают.А они в степи у нас чему то обучаются,да хотя бы" кони не двинуть" летом или зимой.
      болот
      1. Mavrikiy Сегодня, 17:56
        Поздравляю, Вы их пустыней, они Вас морем практикуют. Баш на баш. Карабаш, Арцибаш, ооооо Башнефть.
        Mavrikiy
        1. болот Сегодня, 18:15
          Цитата: Mavrikiy
          Поздравляю, Вы их пустыней

          пустыня есть пустыня,там Туркмены профи,в степи то же уметь надо выживать.
          я просто про военные училища,ранние не плохое образование давали,знаком с теми кто отучился, laughing страо- прусское образование,как в Германии,там наши тоже учились,но по жестче.
          Цитата: Mavrikiy
          Башнефть.

          С Башнефтью не понятки,кажись государству вернули но башкиры не больно счастливы,рост бородатых,в отличии от татаров с Татнефтью.
          болот
  3. Приговор Сегодня, 17:45
    Хм... азербайджанские морпепехи? А они правда бывают?.. laughing
    Приговор
    1. genisis Сегодня, 17:58
      Еще какие )))
      Не приведи Господь вам с ними познакомиться.
      genisis
    2. Mavrikiy Сегодня, 18:23
      Протрите глазаньки, на фотке ооооо! Стволов то. А один ручкой то указует направление. А другой уже готов, чичас как нырнет... и где его бедолагу вылавливать то? Дна не знает, а там одни бутылки....
      Mavrikiy
      1. genisis Сегодня, 18:59
        Вот они же, как на подбор, и с ними дядька ))
        genisis
        1. Mavrikiy Сегодня, 19:18
          Ну дядьку то в фантик, а остальных в фонтан, пусть практикуются.
          Mavrikiy
  4. genisis Сегодня, 17:46
    А вот эта куча пластика на фото - это и есть армянский беспилотник? laughing
    genisis
    1. Мастер Сегодня, 17:51
      Обычный квадрокоптер с видеокамерой
      Мастер
      1. genisis Сегодня, 17:57
        И как определить, что он армянский?
        Такой же у меня племянник во дворе запускает.
        genisis
        1. Мастер Сегодня, 18:09
          ничем не докажешь .но в любом случае сами свою не сбили наверное . Но соглашусь с тем что заявление громкое . считать этот игрушечный аппарат беспилотником как то язык не сворачивается .
          Мастер
          1. genisis Сегодня, 18:17
            Заявление громкое, как и клоунада с армянским диверсантом, которого 21/06 задержало МО Азербайджана.
            genisis
            1. Мастер Сегодня, 18:55
              Цитата: genisis
              Заявление громкое, как и клоунада с армянским диверсантом, которого 21/06 задержало МО Азербайджана.

              Клоунада это когда армения не признает своего гражданина. Без разницы диверсант или не диверсант
              Мастер
              1. genisis Сегодня, 19:00
                Полиция Армении распространила сообщение касательно личных данных оказавшегося в Баку гражданина Армении Завена Карапетяна. Как отмечается в сообщении пресс-службы ведомства, распространенные в азербайджанских СМИ данные совпадают с данными Завена Карапетяна, родившегося 16 ноября 1974 г, прописанного в доме престарелых в городе Ванадзор по адресу ул. Маймеха 1.
                Завен Карапетян родился в Нор Харберде. Мать М.Карапетян состояла на учете в Харбердском доме инвалидов. В 1978 г. Завен Карапетян был принят в детский дом в Гаваре, который покинул в 1982 г. и был переведен в школу-интернат в Советашене в Ереване. Осенью 1994 г. Карапетян переехал в Ванадзор, где провел около 4 лет, проживал вместе с одним из бывших воспитанников школы-интерната. Затем проживал один в домике на территории санатория «Армения».
                Не имея постоянного места жительства, в 2004 г. был зарегистрирован в доме престарелых по адресу Маймеха 1 и в том же году получил паспорт. По истечение срока действия паспорта, через 10 лет, не явился в полицейский отдел для продления паспорта. В Вооруженных силах Завен Карапетян не служил в связи с проблемами со здоровьем (умственная отсталость) и согласно приказу министра обороны от 24.12.1993 г. был освобожден от службы в армии.
                В дальнейшем Карапетян демонтировал и продал свой домик и вел бродяжнический образ жизни, не имея постоянного места жительства. По имеющимся данным, пас за оплату скот. Избегал контактов с людьми, ведя замкнутый образ жизни.
                genisis
                1. genisis Сегодня, 19:02
                  А вот версия МО Азербайджана
                  http://mod.gov.az/ru/news/zahvachennyj-chlen-razv
                  edyvatelno-diversionnoj-gruppy-armenii-font-color
                  -red-video-font-19015.html
                  «Я, Завер Ованнис Карапетян родился 16-го ноября 1974-го года в селе Довех Ноемберянского района. В настоящее время живу в селе Довех Ноемберянского района.
                  Я житель села. За деньги я заступаю на оплачиваемое боевое дежурство.
                  Пользуясь неблагоприятными погодными условиями, то есть дождливой, пасмурной погодой и темнотой, мы продвинулись в направлении позиций Вооруженных Сил Азербайджана.
                  Нашей целью была напасть на позиции подразделений Вооруженных Сил Азербайджана и убить там солдат.
                  Двое членов нашей группы получили ранения, а остальные, забрав их, побежали в направлении армянских позиций.
                  То есть другие члены группы, забрав двух раненных солдат, направились в стороны позиций Армении. Я не смог убежать. И решил спрятаться. Затем солдаты Вооруженных Сил Азербайджана захватили меня».
                  Убьёте его, как предыдущих "диверсантов"?
                  genisis
  5. семург Сегодня, 18:30
    Почитал слегка материалы после прошлогодних боёв и для себя сделал вывод спец.наз у азери не плохой а вот пехота слабовата . имхо
    семург
    1. болот Сегодня, 18:54
      Цитата: семург
      Почитал слегка материалы после прошлогодних боёв и для себя сделал вывод спец.наз у азери не плохой а вот пехота слабовата . имхо

      На счет пехоты,поди призывники и не чем увы наверно не мотивированы.
      у нас ранние,в годах 90 х,когда на гражданке жизнь не мед была,наши были более мотивированы,казахи,аж блеск в глазах был.Сейчас думаю "жиром заплыл" ,они то знают уже что кому принадлежит,тяжело может быть мотивировать будет.хотя знаю простой способ,тупо комменты про Казахстан и казахов чаще транслировать в СМИ.
      иной раз самого зло берет.
      болот
Картина дня