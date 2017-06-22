19:41 22 июня

А.Либерман сообщил, в каких случаях Израиль не будет учитывать зоны деэскалации в Сирии

В израильских СМИ обсуждаются заявления о том, что Россия, Иордания и США ведут переговоры по расширению так называемой зоны безопасности в районе сирийско-иорданской границы. На этом направлении действует достаточно крупная по своей численности группировка представителей так называемой вооружённой оппозиции. Сведения о том, что Москва, Вашингтон и Амман обсуждают расширение зоны безопасности на юге САР, появилось на информационном ресурсе Asharq Al-Awsat.

По поводу публикации высказался и министр обороны Израиля Авигдор Либерман. По словам Либермана, если эти зоны безопасности (деэскалации) в итоге будут использованы для усиления позиций отрядов «Хизбаллы» и иных «поддерживаемых Ираном боевиков», то Израиль «не откажется от свободы действий». Фактически это говорит о том, что Израиль посылает недвусмысленный сигнал о готовности обстреливать сирийскую территорию, несмотря на возможные договорённости о зонах безопасности. Аргументация атак представлена: «если в зоне деэскалации будет обнаруживаться расширение влияния» группировки «Хизболла».

А.Либерман сообщил, в каких случаях Израиль не будет учитывать зоны деэскалации в Сирии



Фактически это подтверждение правительственной линии Израиля. Около двух месяцев назад израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявлял, что поддерживает идею о создании зон деэскалации в Сирии при определённом условии.

Нетаньяху:
Я готов поддержать любую инициативу, если она приведёт к миру. При этом мы будем следить за тем, что в этих зонах вдруг не появились военные базы «Хизбаллы» и Ирана.


Напомним, что ранее израильские войска (включая авиацию) неоднократно наносили удары по территории Сирии. Всякий раз говорилось о том, что атакованы позиции (склады) "Хизбаллы". Если ракетному обстрелу подвергались позиции ВС САР, противостоящих ИГИЛ (* запрещена в РФ), а не позиции ИГИЛ (*), то обычно заявлялось, что "официальный Дамаск несёт ответственность" за то, что в Сирии расплодились террористы.


Использованы фотографии: https://www.facebook.com/AvigdorLiberman/
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Комментарии 33

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  1. МПК105 Сегодня, 17:59
    Я готов поддержать любую инициативу, если она приведёт к миру. При этом мы будем следить за тем, что в этих зонах вдруг не появились военные базы «Хизбаллы» и Ирана.

    Ладно,"Хизболла" и Иран давние друзья ваши,а регулярные части САА за что бомбите?Чем они виноваты-только тем,что хочется мне есть?
    МПК105
    1. pjastolov Сегодня, 18:01
      Просто мы богоизбранные, а вы никто - вот их позиция, у матрасов научились negative
      pjastolov
      1. karish Сегодня, 18:20
        Цитата: pjastolov
        Просто мы богоизбранные, а вы никто - вот их позиция, у матрасов научились negative

        Просто мы заботимся о своей безопасности.
        karish
        1. Shurik70 Сегодня, 18:23
          При этом мы будем следить за тем, что в этих зонах вдруг не появились военные базы «Хизбаллы» и Ирана

          То есть, когда им захочется в очередной раз побомбить, достаточно сказать "там была база"
          Shurik70
          1. grm Сегодня, 19:02
            Цитата: Shurik70
            То есть, когда им захочется в очередной раз побомбить, достаточно сказать "там была база"


            Россия,если захочет может показать снимок со спутника и убедиться в этом bully
            grm
        2. pjastolov Сегодня, 18:39
          Да какая безопасность, Сирии сейчас ой как не до вас
          pjastolov
        3. DMB_95 Сегодня, 19:05
          Цитата: karish
          Просто мы заботимся о своей безопасности.

          Если Сирийские власти официально предложат Ирану разместить на СВОЕЙ территории военные базы (как предложили России) , то Израиль будет их за это бомбить ... Думаете это усилит вашу безопасность ?
          DMB_95
          1. Netwallker Сегодня, 19:17
            Безусловно усилит . Как на счёт баз НАТО в Крыму ? good
            Netwallker
            1. Тралл Сегодня, 19:32
              Цитата: Netwallker
              Безусловно усилит . Как на счёт баз НАТО в Крыму ? good

              Рукі прэч! Крым Расія нам падорыць, калі мы прызнаем Паўднёвую Асецію і Абхазію.!
              Тралл
    2. Mavrikiy Сегодня, 18:02
      НАВЕРНО ПОТОМУ ЧТО ТОЖЕ ДАВНИЕ ДРУЗЬЯ. Извините. Мы все забываем-прощаем, а там так не принято, уважать не будут.
      Mavrikiy
      1. Pirogov Сегодня, 18:18
        Цитата: Mavrikiy
        НАВЕРНО ПОТОМУ ЧТО ТОЖЕ ДАВНИЕ ДРУЗЬЯ. Извините. Мы все забываем-прощаем, а там так не принято, уважать не будут.

        Полностью согласен с вашим выводом. Давно говорю ,что нужно брать на вооружение их методы ,врагов просто нужно уничтожать ,а не говорить ,садить в тюрьму и т. д.
        Pirogov
    3. сибиралт Сегодня, 18:48
      Израиль заерзал за захваченные им Голланы. laughing
      сибиралт
      1. Биндюжник Сегодня, 18:57
        Цитата: сибиралт
        Израиль заерзал за захваченные им Голланы.

        Глупость написал - Голаны в любом варианте развития событий в бывш. Сирии принадлежат Израилю навсегда . Это даже не обсуждается .
        Биндюжник
        1. Старый военрук Сегодня, 19:01
          Правда - правда? Ну-ну, будем посмотреть. А это и не нужно обсуждать.
          Старый военрук
          1. Mavrikiy Сегодня, 19:26
            Цитата: Старый военрук
            Правда - правда? Ну-ну, будем посмотреть. А это и не нужно обсуждать.

            Я с Вас смеюсь. Обсуждать с Биндюжником Голланы! Он писал таки мировые законы, таки он их и перепишет. Поэтому, пусть собаки лают, а вода по капле....
            Мы тоже в школу ходили.
            Mavrikiy
        2. Titsen Сегодня, 19:26
          Цитата: Биндюжник
          принадлежат Израилю навсегда


          Размазать и растереть!
          Titsen
    4. grm Сегодня, 19:08
      Цитата: МПК105
      ,а регулярные части САА за что бомбите?Чем они виноваты-только тем,что хочется мне есть?


      Асад помогает террористам Хизбаллы с поставками им оружия, хранению и перевозкам для противостояния с Израилем - он не знает о том, что подставляет свои войска под израильский удар? Знает.

      Более того, Асад знает и Израиль и ,кстати, Россия не скрывают от него, что передача оружия террористам Хизбалла это красная линия Израиля, как и попытка Хизбаллы осесть около границы с Израилем . И когда Асад сам, по своей воле это делает- он сам навлекает на себя удар Израиля.

      Поэтому дурно пахнет поведение Асада, который тратит ресурсы на помощь в борьбе террористов против Израиля и сам подставляет своих военных под удары Израиля.

      Ведь всё просто - Асад не помогает Хизбалле и Ирану осесть около границ , хранить и перевозить оружия для террора против Израиля - Израиль не наносит ударов.
      grm
    5. Маз Сегодня, 19:25
      Ливер известный брехун, ни одного обещания избирателям русской общины в Израиле не выполнил. Так что учитывать его это все равно что учитывать влияние микроба на движения и путь африканского слона.
      Маз
    6. Маз Сегодня, 19:28
      Я то Ливера знаю. Можно просто не обращать внимания. Шоу.
      Маз
    7. igor67 Сегодня, 19:30
      Цитата: МПК105
      Ладно,"Хизболла" и Иран давние друзья ваши,а регулярные части САА за что бомбите?Чем они виноваты-только тем,что хочется мне есть?

      так основные части ССА это та же хезбола и иранские ксир, и договоренности с Россией по этому вопросу по не официальным данным достигнуты.я живу в нескольких,даже не десятках киллометрах от границы с Ливаном,и в 2006 прямой наводкой били по моему городу,по моим детям,думаю мало тут ,кроме участников БД, диванных генералов знают звук летящей ракеты Град.
      igor67
  2. Mavrikiy Сегодня, 17:59
    Я готов поддержать любую инициативу, если она приведёт к миру. При этом мы будем следить за тем, что в этих зонах вдруг не появились военные базы «Хизбаллы» и Ирана.
    Вот и следите, внимательно.А рукам воли не давайте. Отсохнет.
    Mavrikiy
    1. grm Сегодня, 19:01
      Цитата: Mavrikiy
      Вот и следите, внимательно.А рукам воли не давайте. Отсохнет.


      И каким образом?
      В очередной раз выразите озабоченность? wassat
      grm
      1. Биндюжник Сегодня, 19:13
        Цитата: grm
        В очередной раз выразите озабоченность?

        Ну турецкие помидоры гарант уже топтал , может , если что , и израильские перцы потоптать . lol
        Биндюжник
        1. Titsen Сегодня, 19:29
          Цитата: Биндюжник
          израильские перцы потоптать


          С удовольствием!
          Titsen
      2. Mavrikiy Сегодня, 19:33
        Цитата: grm
        Цитата: Mavrikiy
        Вот и следите, внимательно.А рукам воли не давайте. Отсохнет.

        И каким образом?
        В очередной раз выразите озабоченность? wassat

        Когда отсыхают руки, уже не важно как они отсохли. Поэтому держите свои крепко, а то до по клаве не тюкнут.
        PS Озабоченый, кружевные трусы уже натянул, в горле не жмут?
        Mavrikiy
        1. grm Сегодня, 19:40
          Цитата: Mavrikiy
          Поэтому держите свои крепко, а то до по клаве не тюкнут.


          Если будет война , я то как раз буду воевать,а вы наверняка будете по клаве дальше стучать из России пытаясь пугать :))
          grm
  3. тол100в Сегодня, 18:01
    Любая "скользкая" политика непродуктивна. А политика Израиля, позаимствованная у СГА (что хочу, то и делаю) приведет к плачевным результатам, прежде всего для самого Израиля! Это абсолютно другой уровень конфликта, и в случае заварухи, уже никто не будет смотреть где СГА и их приспешники!
    тол100в
  4. Alget87 Сегодня, 18:04
    А Баба Яга, Израиль в смысле, опять против, а вообще то всё это как говорится разговор в пользу бедных, пока наши по башке кому нибудь не отгрузят, толку никакого не будет, вся эта публика понимает только силу, грубую силу и больше ничего, но боюсь, ничего такого не будет, так как партнёры они , едреть их в кочерыжку, а партнёров принято любить, с верху, или снизу, вот только я что перестаю понимать, мы то где, в смысле Россия, если какие то бельгии над нами уже в открытую стебаются.Наш Главком часов в своих "хитрых"планах там не запутался часом, как с тем видео показанным Оливеру свет Стоуну.
    Alget87
    1. Биндюжник Сегодня, 19:03
      Цитата: Alget87
      пока наши по башке кому нибудь не отгрузят, толку никакого не будет, вся эта публика понимает только силу, грубую силу и больше ничего,

      Вы отдаете себе отчет в том что в случае переростания напряжения в Сирии в прямую вооруженую конфронтацию между россиянами и американцами российские базы неминуемо попадают под удар и шансов уцелеть при этом там ни у кого нет ?
      Биндюжник
  5. Приговор Сегодня, 18:16
    Ну, подобного "министра" в случае с Израилем, честнее было бы назвать министром Нападения, а не министром Обороны... laughing Впрочем, все уже привыкли к тому, что господа израильтяне бесцеремонно суют своё жало в дела соседей, слова "суверенные права" они, видимо, рассматривают только по отношению к своей стране. Хотя, хуцпа, для них является положительным качеством, слушая подобные "заявления", боюсь даже представить какие каракурты доползают вверх по служебной лестнице в Израиле до должностей министров и прочих "влиятельных" лиц.
    Приговор
    1. grm Сегодня, 18:59
      Цитата: Приговор
      Ну, подобного "министра" в случае с Израилем, честнее было бы назвать министром Нападения, а не министром Обороны..


      Удары по террористам как раз таки дело министра обороны.


      Цитата: Приговор
      Впрочем, все уже привыкли к тому, что господа израильтяне бесцеремонно суют своё жало в дела соседей, слова "суверенные права" они, видимо, рассматривают только по отношению к своей стране.


      Ой не надо соплей только. Израиль борется с террористами и шиитским террором.
      Об этом прекрасно знает и Россия, с которой Израиль договорился.

      Конечно лично Вас это не устраивает и некоторых других, но Израилю плевать, так как Израиль защищает свою страну от террористов hi
      grm
  6. Alget87 Сегодня, 18:43
    Цитата: karish
    Просто мы заботимся о своей безопасности

    Странная какая то забота получается, очень похожая на помощь и пособничество террористам, а ещё больше на гешевт любой ценой, но впрочем в этом вся ваша суть во все времена и не надо нам тут про безопасность впаривать, хотелибе настоящей безопасности, так себя бы не вели.
    Alget87
  7. grm Сегодня, 18:54
    Правильно сказал Либерман.
    Израилю не нужен шиитский террор под предводительством Ирана и террористической организации Хизбалла, которой Иран платит и которой поставляет оружие.
    Должны быть уничтожены и ИГИЛ и иранский-шиитский террор,а не замена ИГИЛ шиитским террором под главенством Ирана.
    grm
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