А.Либерман сообщил, в каких случаях Израиль не будет учитывать зоны деэскалации в Сирии

Я готов поддержать любую инициативу, если она приведёт к миру. При этом мы будем следить за тем, что в этих зонах вдруг не появились военные базы «Хизбаллы» и Ирана.

В израильских СМИ обсуждаются заявления о том, что Россия, Иордания и США ведут переговоры по расширению так называемой зоны безопасности в районе сирийско-иорданской границы. На этом направлении действует достаточно крупная по своей численности группировка представителей так называемой вооружённой оппозиции. Сведения о том, что Москва, Вашингтон и Амман обсуждают расширение зоны безопасности на юге САР, появилось на информационном ресурсе Asharq Al-Awsat.По поводу публикации высказался и министр обороны Израиля Авигдор Либерман. По словам Либермана, если эти зоны безопасности (деэскалации) в итоге будут использованы для усиления позиций отрядов «Хизбаллы» и иных «поддерживаемых Ираном боевиков», то Израиль «не откажется от свободы действий». Фактически это говорит о том, что Израиль посылает недвусмысленный сигнал о готовности обстреливать сирийскую территорию, несмотря на возможные договорённости о зонах безопасности. Аргументация атак представлена: «если в зоне деэскалации будет обнаруживаться расширение влияния» группировки «Хизболла».Фактически это подтверждение правительственной линии Израиля. Около двух месяцев назад израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявлял, что поддерживает идею о создании зон деэскалации в Сирии при определённом условии.Нетаньяху:Напомним, что ранее израильские войска (включая авиацию) неоднократно наносили удары по территории Сирии. Всякий раз говорилось о том, что атакованы позиции (склады) "Хизбаллы". Если ракетному обстрелу подвергались позиции ВС САР, противостоящих ИГИЛ (* запрещена в РФ), а не позиции ИГИЛ (*), то обычно заявлялось, что "официальный Дамаск несёт ответственность" за то, что в Сирии расплодились террористы.