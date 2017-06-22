19:41 22 июня

Американские демократы внесли законопроект о военном сдерживании России

Группа из 23 демократов в комитете по вооруженным силам палаты представителей сообщила в четверг в пресс-релизе, что внесла очередной законопроект о военном сдерживании России.

Законопроект об "укреплении единства против российской агрессии" предполагает обязать Пентагон разработать "полномасштабную стратегию по противодействию России", передает РИА Новости .

В числе претензий к России упоминаются предполагаемые нарушения Россией Договора о запрещении ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Москва отрицает эти обвинения. Авторы предлагают разработать план по санкциям против Москвы по РСМД, но не говорят, о каких именно санкциях может идти речь.


Американские демократы внесли законопроект о военном сдерживании России


Авторы законопроекта требуют от Пентагона разработать план по развертыванию в Европе высокоточного оружия, "чтобы усилить сдерживание России с помощью обычных вооружений".

Кроме того, Пентагон хотят обязать дать оценку стоимости размещения дополнительного военного контингента США в Европе на постоянной основе.

Помимо этого, демократы требуют разработать план борьбы с модернизацией ВС РФ, включая в особенности такой военный потенциал, как беспилотники, электронные средства борьбы и высокоточное оружие дальнего радиуса действия. Кроме того, предлагается ускорить программы, которые позволят ВС США действовать в условиях глушения сигнала GPS.

Также Пентагон планируют обязать бороться с "нетрадиционными методами ведения войны" и "российской пропагандой", укреплять кибербезопасность. Наконец, авторы законопроекта подчеркивают необходимость скорейшего принятия на вооружение дополнительных скоростных подводных лодок для сдерживания РФ на море.

При этом демократы признают, что конфронтация может привести к неправильным расчетам, что грозит столкновением с Россией, вплоть до ядерной войны, и хотят снизить подобную опасность.

"(Законопроект) поддерживает заинтересованность США в стратегической стабильности, требуя параллельно составить план по сокращению рисков от неправильных расчетов и нежелательных последствий, которые могли бы привести к ядерной войне", — говорится в пресс-релизе демократов.

Перспективы принятия закона неясны. Представители Республиканской партии, которая контролирует обе палаты конгресса, в написании закона участия не принимали.

Использованы фотографии: http://vse.media/
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Комментарии 20

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  1. pjastolov Сегодня, 19:16
    демократы требуют разработать план борьбы с модернизацией ВС РФ
    это что будут финансировать саботаж? laughing
    pjastolov
    1. cniza Сегодня, 19:21
      Истерия фонтанирует , крыша едет мимо здравого смысла.
      cniza
      1. pjastolov Сегодня, 19:25
        по моему она уехала
        pjastolov
        1. cniza Сегодня, 19:30
          Нам от этого не легче , тяжело говорить с больными людьми.
          cniza
          1. pjastolov Сегодня, 19:32
            лечение только в клинике и за их счет
            pjastolov
            1. cniza Сегодня, 19:35
              К сожалению , данная болезнь не лечится в клинике.
              cniza
              1. Тралл Сегодня, 19:39
                Коллеги, чему удивляться? Все почти по голливудскому сценарию. Озвучивают исполнители, а не авторы.
                Тралл
      2. KAV Сегодня, 19:31
        Цитата: cniza
        крыша едет мимо здравого смысла

        Совсем даже не мимо. Это все планомерная стратегия. Сейчас под "сладким соусом сдерживания России" амерсы разместят дополнительное вооружение и военный контингент в эуропе. Потом еще, и еще и еще. А потом произойдет то, к чему они так давно стремятся - 3-я мировая. Тут даже речи уже не идет о трезвом взгляде на вещи с их стороны, а уж тем более о трезвом рассудке. Они стремительно теряют силу и влияние на мир. А этого они допустить просто не могут. Хотя бы даже в силу того, что не хотят этого допускать. Алчность - это весьма суровая болезнь, которой они болеют. На людей, даже на своих же сограждан, им глубоко наплевать. Для них война и хаос - это родная среда обитания, т.к. себе-то они безопасность обеспечат (ну, или они очень верят в это)! Надеяться на то, что они одумаются и отступят, даже хотя бы на время, по моему мнению, весьма ошибочно.
        KAV
        1. cniza Сегодня, 19:37
          Цитата: KAV
          Алчность - это весьма суровая болезнь, которой они болеют.


          Ну какой в этом здравый смысл , это болезнь и я с Вами согласен. lol
          cniza
    2. Владимир 38 Сегодня, 19:23
      На самом деле они не договаривают, план у них уже есть и они ему следуют, просто нужно денег побольше.. Наши чиновники сильно подорожали..
      Владимир 38
    3. сибиралт Сегодня, 19:39
      Если Штатам что-то у нас не нравиться, значит мы на правильном пути.
      сибиралт
  2. Горный стрелок Сегодня, 19:24
    Это бла-бла-бла. Ничего не будет, самопиар. Радоваться надо. Что санкции объявили. Приходится шевелить пространством между ушами.
    Горный стрелок
    1. Офицер запаса Сегодня, 19:32
      Военное сдерживание России - это уже не санкции, это серьезнее. Тут грань между войной и миром гораздо тоньше.
      Я вот все жду, когда у нас будут серьезные меры приниматься - по поводу пятой колонны, по поводу лишения гражданства, по выходу из всяких вражеских международных организаций, по пересмотру Конституции, наконец. Которая устанавливает верховенство мифического международного права над национальным. Или так и будем радостно всем жать руки и пытаться со всеми дружить?
      Офицер запаса
    2. Владимир 38 Сегодня, 19:34
      Цитата: Горный стрелок
      Это бла-бла-бла. Ничего не будет, самопиар. Радоваться надо. Что санкции объявили. Приходится шевелить пространством между ушами.

      И много на шевелили?
      Владимир 38
    3. Pirogov Сегодня, 19:35
      Цитата: Горный стрелок
      Это бла-бла-бла. Ничего не будет, самопиар. Радоваться надо. Что санкции объявили. Приходится шевелить пространством между ушами.

      Вот именно этого так не любят российские чиновники.
      Pirogov
  3. активатор Сегодня, 19:25
    А я вначале прочитал о" военном сОдержании России" belay
    активатор
  4. Vita VKO Сегодня, 19:27
    Как это "символично" внести подобный законопроект в день нападения фашисткой Германии на нашу страну. Надеюсь МИД РФ обратит на это внимание мировых СМИ.
    Vita VKO
  5. roskot Сегодня, 19:33
    А не пора ли плюнуть на этих озабоченных и начать заниматься оборонобезопасностью страны как это положено на самом деле.
    roskot
  6. LÄRZ Сегодня, 19:34
    Группа из 23 демократов в комитете по вооруженным силам палаты представителей сообщила в четверг в пресс-релизе, что внесла очередной законопроект о военном сдерживании России.
    Владимир Владимирович Путин, снисходительно улыбаясь, ознакомился с ним ещё в пятницу.
    LÄRZ
  7. samarin1969 Сегодня, 19:38
    А чего удивляться? Враги - они есть открытые враги...По крайней мере, не прикидываются "партнёрами"....
    samarin1969
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