Немецкая разведка шпионила за американцами
Согласно информации РИА Новости , Der Spiegel сообщает о ведении на протяжении восьми лет слежки за американскими государственными учреждениями Федеральной разведывательной службой Германии (BND).
Как указывается, BND в период с 1998 по 2006 год шпионила за Белым домом, компанией Lockheed Martin, организацией Human Rights Watch, NASA, различными военными структурами, в частности за Корпусом морской пехоты и Разведывательным управлением Минобороны США.
Кроме того, слежка велась в отношении иностранных дипломатических учреждений и международных организаций, размещенных в Вашингтоне.
Ранее уже сообщалось о том, что немецкие спецслужбы вели слежку за Интерполом, а также за редакциями крупнейших международных СМИ.
Как указывается, BND в период с 1998 по 2006 год шпионила за Белым домом, компанией Lockheed Martin, организацией Human Rights Watch, NASA, различными военными структурами, в частности за Корпусом морской пехоты и Разведывательным управлением Минобороны США.
Кроме того, слежка велась в отношении иностранных дипломатических учреждений и международных организаций, размещенных в Вашингтоне.
Ранее уже сообщалось о том, что немецкие спецслужбы вели слежку за Интерполом, а также за редакциями крупнейших международных СМИ.
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