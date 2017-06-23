05:09 23 июня

Немецкая разведка шпионила за американцами

Согласно информации РИА Новости , Der Spiegel сообщает о ведении на протяжении восьми лет слежки за американскими государственными учреждениями Федеральной разведывательной службой Германии (BND).

Как указывается, BND в период с 1998 по 2006 год шпионила за Белым домом, компанией Lockheed Martin, организацией Human Rights Watch, NASA, различными военными структурами, в частности за Корпусом морской пехоты и Разведывательным управлением Минобороны США.

Немецкая разведка шпионила за американцами



Кроме того, слежка велась в отношении иностранных дипломатических учреждений и международных организаций, размещенных в Вашингтоне.

Ранее уже сообщалось о том, что немецкие спецслужбы вели слежку за Интерполом, а также за редакциями крупнейших международных СМИ.


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Комментарии 8

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  1. midivan Сегодня, 03:49
    Ну и как же можно было промолчать о таком и не понтануться своей осведомленностью, вот теперь немецкое зеркало может гордиться, что с их подачи будут нагибать их же правительство lol американцы такое не прощают, видимо человечество погубят СМИ в погоне за сенсацией am
    midivan
    1. Logall Сегодня, 04:34
      Цитата: midivan
      Ну и как же можно было промолчать о таком и не понтануться своей осведомленностью, вот теперь немецкое зеркало может гордиться, что с их подачи будут нагибать их же правительство lol американцы такое не прощают, видимо человечество погубят СМИ в погоне за сенсацией am

      Это же западные свободные СМИ. Не продажные, даже чуть-чуть. Не удивлюсь, что если окажется, что янки заплатили за статью.
      Logall
  2. soroKING Сегодня, 03:53
    прально следили... за ними, шельмами глаз да глаз wassat
    soroKING
  3. tolmachiev51 Сегодня, 04:03
    Это ,что новость !!!??? Нахрена тогда разведки ?
    tolmachiev51
  4. insular Сегодня, 04:07
    Кто бы мог подумать, что разведка может за кем то шпионить laughing
    insular
  5. Uncle Lee Сегодня, 04:07
    Немцы следили за янки. Янки слушали Меркель. Все по честному. Они такие "друзья", что без информации нельзя !
    Uncle Lee
  6. LÄRZ Сегодня, 04:29
    Der Spiegel сообщает о ведении на протяжении восьми лет слежки за американскими государственными учреждениями Федеральной разведывательной службой Германии
    Кажется, фраза оборвана. Оторвали "... по согласованию с ЦРУ и АНБ." Да и изданию этому, Der Spiegel, доверять то насколько можно?
    LÄRZ
  7. NUR Сегодня, 04:49
    Я оглянулся посмотреть не оглянулась ли она, чтоб посмотреть не оглянулся ли я.
    NUR
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