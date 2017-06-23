Евросоюз продлевает санкции против РФ

Договорились. ЕС продлит экономические санкции против России из-за недостаточного выполнения ею Минских соглашений.

Новое продление санкций со стороны ЕС означает отсутствие политики, вместо нее — подтверждение статус-кво. В санкции уже никто не верит. Инерция.