Евросоюз продлевает санкции против РФ
Согласно информации РИА Новости , глава Евросовета Дональд Туск сообщил о продлении на полгода экономических санкций против России в соответствии с договоренностями между лидерами стран — членов Евросоюза.
С его слов, окончательное решение по данному поводу планируется принять до конца июня, когда истекает срок председательства Мальты в Совете ЕС. Период действия прежних санкций заканчивается 31 июля.
— высказал своё мнение российский сенатор Алексей Пушков.
Договорились. ЕС продлит экономические санкции против России из-за недостаточного выполнения ею Минских соглашений.
С его слов, окончательное решение по данному поводу планируется принять до конца июня, когда истекает срок председательства Мальты в Совете ЕС. Период действия прежних санкций заканчивается 31 июля.
Новое продление санкций со стороны ЕС означает отсутствие политики, вместо нее — подтверждение статус-кво. В санкции уже никто не верит. Инерция.
— высказал своё мнение российский сенатор Алексей Пушков.
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