05:03 23 июня

Евросоюз продлевает санкции против РФ

Согласно информации РИА Новости , глава Евросовета Дональд Туск сообщил о продлении на полгода экономических санкций против России в соответствии с договоренностями между лидерами стран — членов Евросоюза.

Договорились. ЕС продлит экономические санкции против России из-за недостаточного выполнения ею Минских соглашений.





С его слов, окончательное решение по данному поводу планируется принять до конца июня, когда истекает срок председательства Мальты в Совете ЕС. Период действия прежних санкций заканчивается 31 июля.

Новое продление санкций со стороны ЕС означает отсутствие политики, вместо нее — подтверждение статус-кво. В санкции уже никто не верит. Инерция.

— высказал своё мнение российский сенатор Алексей Пушков.


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Комментарии 2

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  1. Mavrikiy Сегодня, 04:55
    Отлично. Привет ЕС и всем любителям рубить сук, на котором сидят.
    Mavrikiy
  2. LÄRZ Сегодня, 05:00
    Ну продлили, да и продлили. Эка невидаль! Конечно, это плохо, это "минус" для нас. Хотя, если на "минус" смотреть через поднятый вверх средний палец, то он превращается в "плюс". tongue
    LÄRZ
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