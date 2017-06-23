Британские СМИ о российском автомате АК-12
Как сообщает интернет-портал ИноТВ , британский таблоид Daily Mirror поделился своей оценкой новейшего российского автомата АК-12 .
Как поясняет издание, АК-12 разрабатывался с 2011 года. Оружие должно стать частью боевой экипировки «Ратник», позволяющей российским солдатам пользоваться плодами последних достижений науки и техники. Первоначально автомат имел ряд конструктивных дефектов, которые были исправлены по требованию военного ведомства. В настоящее время АК-12 прошел все полевые испытания.
В своей последней модификации, представленной на выставке «Армия-2016», автомат обладает магазином на 30 патронов и имеет возможность вести стрельбу с треножного станка. Увеличены срок службы, надёжность, точность и эргономичность автомата. При этом была уменьшена отдача, модифицирована система охлаждения. Оружие стало легче, короче и проще в использовании, так как теперь его можно заряжать одной рукой.
Как поясняет издание, АК-12 разрабатывался с 2011 года. Оружие должно стать частью боевой экипировки «Ратник», позволяющей российским солдатам пользоваться плодами последних достижений науки и техники. Первоначально автомат имел ряд конструктивных дефектов, которые были исправлены по требованию военного ведомства. В настоящее время АК-12 прошел все полевые испытания.
В своей последней модификации, представленной на выставке «Армия-2016», автомат обладает магазином на 30 патронов и имеет возможность вести стрельбу с треножного станка. Увеличены срок службы, надёжность, точность и эргономичность автомата. При этом была уменьшена отдача, модифицирована система охлаждения. Оружие стало легче, короче и проще в использовании, так как теперь его можно заряжать одной рукой.
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