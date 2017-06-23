08:31 23 июня

Британские СМИ о российском автомате АК-12

Как сообщает интернет-портал ИноТВ , британский таблоид Daily Mirror поделился своей оценкой новейшего российского автомата АК-12 .

Как поясняет издание, АК-12 разрабатывался с 2011 года. Оружие должно стать частью боевой экипировки «Ратник», позволяющей российским солдатам пользоваться плодами последних достижений науки и техники. Первоначально автомат имел ряд конструктивных дефектов, которые были исправлены по требованию военного ведомства. В настоящее время АК-12 прошел все полевые испытания.

Британские СМИ о российском автомате АК-12



В своей последней модификации, представленной на выставке «Армия-2016», автомат обладает магазином на 30 патронов и имеет возможность вести стрельбу с треножного станка. Увеличены срок службы, надёжность, точность и эргономичность автомата. При этом была уменьшена отдача, модифицирована система охлаждения. Оружие стало легче, короче и проще в использовании, так как теперь его можно заряжать одной рукой.


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Комментарии 18

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  1. Altona Сегодня, 07:36
    Так я и не понял как оценила наш автомат британская желтушная газетенка.
    Altona
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 07:39
      Цитата: Altona
      Так я и не понял как оценила наш автомат британская желтушная газетенка.

      Как и во Вьетнаме, спецназ США предпочитал на задания с "Калашами" выдвигаться...
      ОТДЕЛ
      1. андрей юрьевич Сегодня, 08:14
        Оружие стало легче, короче и проще в использовании, так как теперь его
        можно заряжать одной рукой.
        некоторые...заряжали его одной ногой...уметь нужно пользоваться, а лучше АК-74, 7.62-нет.убойно,мощно,безотказно.ещё раз: уметь надо. дай дураку стеклянный....а безотказность-фирменный стиль "АК".
        андрей юрьевич
        1. Околоточный Сегодня, 08:29
          В инете ролик есть, как парень одной рукой ПМ разбирает и собирает.
          Околоточный
      2. андрей юрьевич Сегодня, 08:29
        Цитата: ОТДЕЛ
        Цитата: Altona
        Так я и не понял как оценила наш автомат британская желтушная газетенка.

        Как и во Вьетнаме, спецназ США предпочитал на задания с "Калашами" выдвигаться...

        после тропических ливней и грязи...конечно "АК",продуть и протереть-3мин...а можно и не дуть... всё равно работать будет.
        андрей юрьевич
    2. Маз Сегодня, 08:06
      Щас Израиль начнёт копировать , не иначе laughing
      Маз
  2. igor.borov775 Сегодня, 07:36
    Привет!! Так и должно быть. Просто надёжно и Удобно.
    igor.borov775
  3. spech Сегодня, 07:37
    О чём написано ? Английские учёные писали laughing
    spech
  4. krops777 Сегодня, 07:39
    Оружие стало легче, короче и проще в использовании, так как теперь его можно заряжать одной рукой.


    Чет не понял.
    krops777
  5. воттак Сегодня, 07:40
    а че раньше нельзя было одной рукой заряжать? на картинке 74а в обвесе
    воттак
    1. БАРХАН Сегодня, 08:09
      Цитата: воттак
      на картинке 74а в обвесе

      ХЗ.Похож на АК-12 ,только прицельная планка не на месте.Тема давно обмусоленная.Из статьи не понятно ,что в британской статье... Кто знает,что там с С-300 нашим в Сирии?Говорят был пуск в сторону Средиземного моря и завалили американский беспилотник разведчик за 200 лямов.Фейк или правда?
      БАРХАН
  6. злой партизан Сегодня, 07:58
    проще в использовании, так как теперь его можно заряжать одной рукой.

    А вот это я не понял. А раньше как мы его заряжали?? Двумя руками затвор передёргивали, чтоли? what
    злой партизан
    1. андрей юрьевич Сегодня, 08:30
      Цитата: злой партизан
      проще в использовании, так как теперь его можно заряжать одной рукой.

      А вот это я не понял. А раньше как мы его заряжали?? Двумя руками затвор передёргивали, чтоли? what
      андрей юрьевич
  7. Red_Hamer Сегодня, 07:59
    британский таблоид Daily Mirror поделился своей оценкой новейшего российского автомата АК-12
    ??????? Чего нового, про АК-12 поведали Британские СМИ, и где эта самая оценка?
    Red_Hamer
    1. iliitchitch Сегодня, 08:06
      Цитата: Red_Hamer
      ??????? Чего нового нам поведали Британские СМИ?


      Прошёл все полевые испытания , магазин на 30 патронов , выставка "Армия-2016" всё-таки наконец-то состоялась wassat .
      iliitchitch
  8. uporov65 Сегодня, 08:15
    То, что автомат эволюционировал и это очевидно, производителю - зачёт. Вопрос другого плана, когда войска вооружите? Или как в той сказке, по усам текло, а в рот не попало.
    uporov65
  9. МВГ Сегодня, 08:17
    "Первоначально автомат имел ряд конструктивных дефектов, которые были исправлены по требованию военного ведомства." - не дефектов, а недостатков. Это разные вещи. Одно слово подменили, а смысл исказили до противоположного. У читателя может сложиться впечатление, что в автомате, в стволе, например, дыры были не предусмотренные конструктором
    МВГ
  10. wasjasibirjac Сегодня, 08:25
    где оценка? я уже подумал, сейчас разложат по полочкам, объяснят нам насколько АК-12 отстал от СА-80, а тут такое разочарование. sad
    wasjasibirjac
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