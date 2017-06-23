08:25 23 июня

Экс-сотрудник Госдепа обвинен в шпионаже в пользу КНР

Бывшему американскому дипломату Кэвину Мэллори предъявлено обвинение в сотрудничестве со спецслужбами Китая и передаче им секретной информации, передает РИА Новости сообщение министерства юстиции США.



В документе отмечается, что Мэллори имел доступ к совершенно секретным документам и свободно говорит на китайском языке. За последний год он дважды посещал Китай, где встречался с представителями разведки КНР.


По данным следствия, в ходе своих визитов экс-сотрудник Госдепа передал китайским спецслужбам три документа, два их которых носили гриф «секретно», еще один – «совершенно секретно».

Согласно информации ФБР, всего Мэллори мог передать китайской разведке до восьми документов, содержащих государственные секреты.

Вчера обвиняемый предстал перед судом в штате Вирджиния. Последствия могут быть весьма печальными – при определенном стечении обстоятельств экс-дипломата могут приговорить к смертной казни.

Ранее было предъявлено обвинение сотруднице Госдепа Кэндэйс Клэйборн, которая также имела связи с китайскими спецслужбами.

Использованы фотографии: РИА Новости
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Комментарии 4

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  1. роман66 Сегодня, 08:20
    а вот почему у них есть смертная казнь за подобные шалости, а мы все в либерализм. нахрен, играем!?
    роман66
  2. ОТДЕЛ Сегодня, 08:21
    Кто то сдал китайцев..явно! А так ничего удивительного..Судя по их технологиям , любят воровать секреты!
    экс-дипломата могут приговорить к смертной казни.
    Нам бы так же нужно!
    ОТДЕЛ
  3. Uncle Lee Сегодня, 08:23
    Наша агентура на СССР работала в основном за идею, всяко разно было - и за деньги и из-за шантажа.
    А эти точно за бабло.
    Uncle Lee
  4. iliitchitch Сегодня, 08:25
    В сша статья "про шпионов" растяжимая весьма , потому как государство там тоталитарное давно . Насчёт смертной казни навряд ли , но "лет по 300 Бастилии" каждому - это запросто .
    iliitchitch
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