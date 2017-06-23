Экс-сотрудник Госдепа обвинен в шпионаже в пользу КНР
Бывшему американскому дипломату Кэвину Мэллори предъявлено обвинение в сотрудничестве со спецслужбами Китая и передаче им секретной информации, передает РИА Новости сообщение министерства юстиции США.
В документе отмечается, что Мэллори имел доступ к совершенно секретным документам и свободно говорит на китайском языке. За последний год он дважды посещал Китай, где встречался с представителями разведки КНР.
По данным следствия, в ходе своих визитов экс-сотрудник Госдепа передал китайским спецслужбам три документа, два их которых носили гриф «секретно», еще один – «совершенно секретно».
Согласно информации ФБР, всего Мэллори мог передать китайской разведке до восьми документов, содержащих государственные секреты.
Вчера обвиняемый предстал перед судом в штате Вирджиния. Последствия могут быть весьма печальными – при определенном стечении обстоятельств экс-дипломата могут приговорить к смертной казни.
Ранее было предъявлено обвинение сотруднице Госдепа Кэндэйс Клэйборн, которая также имела связи с китайскими спецслужбами.
В документе отмечается, что Мэллори имел доступ к совершенно секретным документам и свободно говорит на китайском языке. За последний год он дважды посещал Китай, где встречался с представителями разведки КНР.
По данным следствия, в ходе своих визитов экс-сотрудник Госдепа передал китайским спецслужбам три документа, два их которых носили гриф «секретно», еще один – «совершенно секретно».
Согласно информации ФБР, всего Мэллори мог передать китайской разведке до восьми документов, содержащих государственные секреты.
Вчера обвиняемый предстал перед судом в штате Вирджиния. Последствия могут быть весьма печальными – при определенном стечении обстоятельств экс-дипломата могут приговорить к смертной казни.
Ранее было предъявлено обвинение сотруднице Госдепа Кэндэйс Клэйборн, которая также имела связи с китайскими спецслужбами.
Использованы фотографии: РИА Новости
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