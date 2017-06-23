МИД РФ прокомментировал решение Польши снести советские памятники
Действия польских властей провоцируют дальнейшее обострение отношений между Москвой и Варшавой, передает РИА Новости заявление МИД России.
Польский сейм 2 июня подавляющим большинством голосов утвердил поправки к так называемому закону о декоммунизации от 1 апреля 2016 года. Согласно изменениям, сносу подлежат памятники, «прославляющие коммунизм». По информации местных властей, в стране установлено порядка 490 таких монументов.
Как отметили МИД РФ, нововведения предполагают, что «в Польше не должно остаться мемориальных объектов, увековечивающих память о неугодных нынешним властям организациях, событиях и датах».
«Не скрывается, что главный удар будет нанесен по монументам и другим памятным объектам, установленным в честь подвига Красной армии, освободившей Польшу от нацистского ига, а польский народ – от тотального истребления», – говорится в комментарии.
С особым кощунством польские власти приурочили это решение к святому и трагическому для нас дню начала гитлеровской агрессии против СССР. Иначе как позорным глумлением над памятью погибших такие действия не назовешь. Убеждены, что многие и в Польше не приемлют это гнусное поведение. Те, кто продолжают кампанию "войны" с памятниками, должны понимать, что провоцируют дальнейшее обострение в российско-польских отношениях, подчеркнули в ведомстве.
Польский сейм 2 июня подавляющим большинством голосов утвердил поправки к так называемому закону о декоммунизации от 1 апреля 2016 года. Согласно изменениям, сносу подлежат памятники, «прославляющие коммунизм». По информации местных властей, в стране установлено порядка 490 таких монументов.
Как отметили МИД РФ, нововведения предполагают, что «в Польше не должно остаться мемориальных объектов, увековечивающих память о неугодных нынешним властям организациях, событиях и датах».
«Не скрывается, что главный удар будет нанесен по монументам и другим памятным объектам, установленным в честь подвига Красной армии, освободившей Польшу от нацистского ига, а польский народ – от тотального истребления», – говорится в комментарии.
С особым кощунством польские власти приурочили это решение к святому и трагическому для нас дню начала гитлеровской агрессии против СССР. Иначе как позорным глумлением над памятью погибших такие действия не назовешь. Убеждены, что многие и в Польше не приемлют это гнусное поведение. Те, кто продолжают кампанию "войны" с памятниками, должны понимать, что провоцируют дальнейшее обострение в российско-польских отношениях, подчеркнули в ведомстве.
Использованы фотографии: http://www.vesti.ru
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