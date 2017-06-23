11:24 23 июня

МИД РФ прокомментировал решение Польши снести советские памятники

Действия польских властей провоцируют дальнейшее обострение отношений между Москвой и Варшавой, передает РИА Новости заявление МИД России.

МИД РФ прокомментировал решение Польши снести советские памятники


Польский сейм 2 июня подавляющим большинством голосов утвердил поправки к так называемому закону о декоммунизации от 1 апреля 2016 года. Согласно изменениям, сносу подлежат памятники, «прославляющие коммунизм». По информации местных властей, в стране установлено порядка 490 таких монументов.


Как отметили МИД РФ, нововведения предполагают, что «в Польше не должно остаться мемориальных объектов, увековечивающих память о неугодных нынешним властям организациях, событиях и датах».

«Не скрывается, что главный удар будет нанесен по монументам и другим памятным объектам, установленным в честь подвига Красной армии, освободившей Польшу от нацистского ига, а польский народ – от тотального истребления», – говорится в комментарии.

С особым кощунством польские власти приурочили это решение к святому и трагическому для нас дню начала гитлеровской агрессии против СССР. Иначе как позорным глумлением над памятью погибших такие действия не назовешь. Убеждены, что многие и в Польше не приемлют это гнусное поведение. Те, кто продолжают кампанию "войны" с памятниками, должны понимать, что провоцируют дальнейшее обострение в российско-польских отношениях, подчеркнули в ведомстве.

Использованы фотографии: http://www.vesti.ru
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Комментарии 48

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  1. alekc73 Сегодня, 10:04
    Короткая у ляхов память,очень короткая.мало их немцы имели- ничему не научились.
    alekc73
    1. Венд Сегодня, 10:11
      Цитата: alekc73
      Короткая у ляхов память,очень короткая.мало их немцы имели- ничему не научились.

      Ох уж это советское наследие. Видно зря Сталин восстановил Польшу. Ведь не собирались этого делать, но вот настоял Иосиф Виссарионович. Теперь пожинаем плоды.
      Венд
    2. ОТДЕЛ Сегодня, 10:12
      Цитата: alekc73
      Короткая у ляхов память,очень короткая.мало их немцы имели- ничему не научились.

      Мозги они себе сносят , а не памятники..Как и наши украинцы! Ладно мы запомнили , больше на "вашей" территории ничего не будет.. soldier
      ОТДЕЛ
      1. Улан Сегодня, 10:36
        Они и будут сносить, пока не получают ответку и пока мы эти оскорбления проглатываем. Безнаказанность порождает наглость и беспредел.
        Как первый ответ - запретить полякам посещать мемориал в Катыни, до тех пор пока они этот закон не отменят.
        И пусть истерики закатывают, мы их и так слышим постоянно и в больших количествах.А паны окончательно обнаглели, пора им проблемы устроить.
        КГБ это умел, а нынешние всё на что-то надеются, что "партнеры" сменят гнев на милость.
        Не сменят, давно пора было бы в этом убедиться.
        Эти господа понимают и уважают только силу.
        Почему бы не нанять через подставные лица, украинских националистов, чтобы они погромчик хороший в Польше устроили?
        Но мы "гордые" , мы совестливые. И эта наша "гордость" позволяет терпеть любые хамские выходки европейских карликов в наш адрес.
        А вот они не стесняются и считают это нормальным.
        Нечего стесняться, с нашей стороны это будет всего лишь законный ответ.
        Не мы начали.
        Улан
      2. Zoldat_A Сегодня, 10:49
        Цитата: ОТДЕЛ
        Ладно мы запомнили , больше на "вашей" территории ничего не будет..

        НИЧЕГО. От слова "совсем"... Доиграются...
        И мемориал их полупьяному президенту, решившему порулить самолётом - под бульдозер!!! Один пьяный пшек, разбившийся под Смоленском (не где-нибудь, заметьте!) ответит за всех наших героев... Пшеки от злости себя через анальное отверстие наизнанку вывернут!
        Zoldat_A
      3. ИмПерц Сегодня, 10:49
        Полигон для игры в Фоллаут?
        Цинично, но ведь добьются размещением всякой шушеры на своей территории...
        ИмПерц
    3. сибиралт Сегодня, 11:14
      В ответ можно снести памятник на месте разбившегося Ярузельского со всей пьяной шоблой из польского правительства и возобновить расследование уголовного дела о расстреле немцами поляков в Катыни. am
      сибиралт
  2. DIVAN SOLDIER Сегодня, 10:05
    Снесите Катынский мемориал и памятник качинскому, а не сопли жуйте.
    DIVAN SOLDIER
    1. Лопатов Сегодня, 10:09
      Сносить памятники- не наш путь. Лучше построить там мемориал с именами уничтоженных в польских концентрационных лагерях советских военнопленных
      Лопатов
      1. pvv113 Сегодня, 10:21
        Поддерживаю Вас. Мы - не вандалы hi
        pvv113
        1. Лопатов Сегодня, 10:41
          Просто надо показывать не свои низменные инстинкты, а своё моральное превосходство.Стоило бы ещё в Катыни создать мемориал снесённым в Польше памятникам воинам- освободителям. Небольшие копии всех "погибших" в ходе тамошней героической и победной войны с памятью... Пусть народ осознаёт разницу.

          Поляки вообще жуки ещё те... Сколько плясок вокруг Катыни, но в то же время польское кладбище в Сельцах их вообще не интересует... Там неправильные поляки лежат, из Войска Польского. Только военные наши там порядок поддерживают, насколько могут. Раньше курсанты Коломенского артиллерийского, теперь из РВДКУ
          Лопатов
          1. ИмПерц Сегодня, 10:51
            Конечно сносить не надо. А вот мемориал и альтернативную точку зрения на катынские события надо. И обязательно так, чтобы пройти на один можно было только через это.
            ИмПерц
            1. Улан Сегодня, 10:58
              Обязательно нужно и таких мероприятий можно много провести.
              Улан
      2. Улан Сегодня, 10:39
        Согласен. Сносить не нужно, но вот запретить полякам его посещать до тех пор пока они не отменят этот подлый и хамский закон, имеем полное право.
        Вот и пусть после этого думают.
        Главное не давать слабину и не идти на попятную.
        А то примем решение, потом "международная "демократическая" общественность закатит истерику и пойдем на попятную. Надоело.
        Улан
    2. Венд Сегодня, 10:12
      Цитата: DIVAN SOLDIER
      Снесите Катынский мемориал и памятник качинскому, а не сопли жуйте.

      И уподобиться свидомым и ляхам? Такая политика только для недоразвитых вандалов. С памятниками воюют те, кто не может ничего сделать в реальности. Придет время еще каяться будут.
      Венд
      1. pjastolov Сегодня, 10:30
        С памятниками воюют
        историю тяжело переписать, но они в этом упорны negative
        pjastolov
      2. Zoldat_A Сегодня, 11:01
        Цитата: Венд
        С памятниками воюют те, кто не может ничего сделать в реальности.

        Мы в реальности, слава богу и АКС, много чего можем сделать. Сразу нечего было гнуться перед пшеками... Упал самолёт - и упал. Мало ли их падает... Обломки собрали, перепахали - и ладно... А памятники сносить мы тоже умеем - ещё как!!! Помню... Смотрел по телевизору... Как толпа полупьяной демократической быдлоинтеллигенции визжала от восторга, набрасывая трос на шею Дзержинскому... У нас Гагарину скромнее мемориал, чем какому-то непонятному полупьяному польскому русофобу...
        Zoldat_A
        1. Венд Сегодня, 11:05
          Цитата: Zoldat_A
          Цитата: Венд
          С памятниками воюют те, кто не может ничего сделать в реальности.

          Мы в реальности, слава богу и АКС, много чего можем сделать. Сразу нечего было гнуться перед пшеками... Упал самолёт - и упал. Мало ли их падает... Обломки собрали, перепахали - и ладно... А памятники сносить мы тоже умеем - ещё как!!! Помню... Смотрел по телевизору... Как толпа полупьяной демократической быдлоинтеллигенции визжала от восторга, набрасывая трос на шею Дзержинскому... У нас Гагарину скромнее мемориал, чем какому-то непонятному полупьяному польскому русофобу...

          Было дело. Я хоть и не участвовал в этом вандализме, но я рад, что у нас эта болезнь быстро прошла.
          Венд
  3. Gnol Сегодня, 10:05
    Снести к херам катынь
    Gnol
    1. Topotun Сегодня, 10:20
      Выше правильно прокоментировали - лучше там же поставить мемориал погибшим красноармейцам в лагерях Польши. Это их намного сильнее заденет.
      Topotun
      1. Улан Сегодня, 11:01
        И мемориал солдатам Армии Людовой. которая с РККА плечом к плечу уничтожала фашистских гадов.
        Кладбища конечно с захоронениями этих достойных людей нужно в порядке поддерживать, но отдельно памятники не помешают.А уж в каких местах их устанавливать в России это решать нам. Пусть хоть обоср...
        Улан
  4. МПК105 Сегодня, 10:05
    Такие же,как хохлы-братья славяне,блин...Чтож нам так с братьями не повезло-то..?
    МПК105
    1. pjastolov Сегодня, 10:31
      было у отца тои сына...... laughing
      pjastolov
  5. leonardo_1971 Сегодня, 10:09
    Гниды!зачем сносить!нам отдайте!мы чтим своих героев!
    leonardo_1971
  6. Skay Сегодня, 10:09
    Уничтожают свою историю - готовятся к её повторению.
    Skay
  7. iliitchitch Сегодня, 10:11
    Памятник , он же в роговой отсек не настучит , он же памятник . Это к вонючкам от долбоящеров зараза переползла , оба-двое пся крев . А мы всё оч.глубоко озабочены и МИД комментирует ...
    iliitchitch
  8. Копчёный Сегодня, 10:12
    Мир меняется и очень быстро.
    Подумайте сколько подобного было сделано ранее и что в итоге из реальной истории мы знаем.
    Копчёный
  9. gla172 Сегодня, 10:15
    ..."низкие" людишки-подлые делишки....
    gla172
  10. К-50 Сегодня, 10:23
    Если памятники погибшим бойцам Красной Армии снесут, то пожалуй пора будет посла отзывать и их персонал под зад коленом. Пока не вернут как было, с такими яйцезвонами лучше не общаться. Закрыть въезд гражданам польши и наших туда не пускать, чтобы не нагадили им.
    Пора уже жёстче реагировать на такие, мягко говоря, недружественные шаги.
    К-50
    1. Копчёный Сегодня, 10:25
      Они меняют историю, реальность, под себя и мы никак этому не помешаем. Если только в Европе будет больше переселение народов и культур с войной в которую нас опять втянут.
      Копчёный
      1. Улан Сегодня, 11:04
        То есть смолчать и опять проглотить плевки? Никто тут ничего противозаконного не предлагает, что плохого в том чтобы поставить рядом с Катынским мемориалам памятник красноармейцам замученным в польских концлагерях, в двадцатых годах? Нам уже и это запрещено?
        Улан
    2. Zoldat_A Сегодня, 11:03
      Цитата: К-50
      Если памятники погибшим бойцам Красной Армии снесут, то пожалуй пора будет посла отзывать и их персонал под зад коленом. Пока не вернут как было, с такими яйцезвонами лучше не общаться. Закрыть въезд гражданам польши и наших туда не пускать, чтобы не нагадили им.
      Пора уже жёстче реагировать на такие, мягко говоря, недружественные шаги.

      Как показывает практика столетий, по-хорошему они не понимают. Значит, нужно по-плохому. Причём ПРЕДЕЛЬНО жёстко...
      Zoldat_A
  11. Толстоевский Сегодня, 10:33
    проблемы никакой. снести в ответочку мерзкое капище под Смоленском
    Толстоевский
  12. Rostislav Сегодня, 10:38
    ВЫ что думаете, они не понимают?
    Акцент в подобных заявлениях надо делать на том, что за все в этом мире платить надо, и Россия постарается максимально достойно оценить рвение пшеков. Чтобы им не обидно было, что слишком дешево их выходку оценили.
    Rostislav
  13. rotmistr60 Сегодня, 10:38
    За последние 20 лет вся нечисть повылазила из своих нор и творит, что хочет. Закваска из прибалто-поляко-украинцев с поддержки европейской нечисти устроили шабаш на костях тех кто погибал за их свободу. Страны, в которых правит Лукавый добром не кончат.
    rotmistr60
  14. victorrat Сегодня, 10:40
    Подлость бывших славян неимоверна. Исторической памяти нет совершенно! Кричат о Катыни, забыв о Волыни. А что сами творили знать не хотят. А мы помним, кто первый начал Мировую войну заключим Пакт с Гитлером и разделив Чехословакию. Помним про убитых 100 000 красноармейцев, помним и про немецкий марш в 1945.
    victorrat
    1. Улан Сегодня, 11:09
      Вот вчера по ТВ вечером показали фильм Э.Климова "Иди и смотри", .А сразу после него фильм "Обыкновенный фашизм".
      А показать нужно было по всем каналам и в лучшее время, чтобы напомнить некоторым забывчивым. которые ныне прославляют нацизм и делают героев из бандеровцев, украинских и прибалтийских полицейских батальонов и украинских и прибалтийских эсэсовцев.
      Давно пора снять "Обыкновенный фашизм -2", со всеми вновь открывшимися данными. И пусть поляки полюбуются, как Армия Крайова с гитлеровцами сотрудничала и откуда после войны в советских лагерях оказались 60 тыс. поляков , служивших в Вермахте и СС.
      Но нет, власть на это не пойдет и денег не даст.
      Улан
  15. шоферюга Сегодня, 10:43
    А зачем сносить "смоленское капище"? Просто пригласить правительство польши в полном составе для очередного посещения...А там, глядишь, туман, берёза...
    шоферюга
  16. КРАСНЫЙ ПАРТИЗАН Сегодня, 10:44
    Я бы поставил памятник Берии и Блохину на месте расстрела поляков, причем Блохин был бы изображен с пистолетом у затылка ляха.
    Композиция в этом духе
    КРАСНЫЙ ПАРТИЗАН
    1. Улан Сегодня, 11:12
      Александр, вот такой памятник как раз не нужен, потому что поляки ему только обрадуются. как доказательству "зверств" НКВД.
      Я тоже за памятник Берии, но не в таком виде.
      Улан
    2. ПоручикТетеринъ Сегодня, 11:19
      Польской культурной элите такой памятник будет как манна небесная. Сразу же заговорят о признании Катыни и о "варварстве русских" ( на самом деле советских), но сути в данном случае это не меняет, потому что это сработает как черный пиар в отношении России. Да и вообще ставить памятник палачу--это изуверство.
      ПоручикТетеринъ
  17. КРАСНЫЙ ПАРТИЗАН Сегодня, 10:52
    СССР совершил большую глупость, сохранив польские города ценой значительных потерь РККА. Надо было нам активнее применять артиллерию крупного калибра и зажигательные авиабомбы в ходе этой кампании, чтобы пейзаж Кракова и Варшавы мало отличался от Хиросимы августа 45-го.
    КРАСНЫЙ ПАРТИЗАН
    1. Slon_on Сегодня, 11:12
      Позволю себе с Вами не согласиться, при Войцехе Польша была вполне. Первопричина - Горбатый, Бориска-к о з е л, которые предали СССР и его союзников. Как результат наверх, к власти всякое дерьмо поднялось.
      Slon_on
    2. ПоручикТетеринъ Сегодня, 11:24
      Откуда у Вас такая ненависть к простым полякам, жителям этих городов? В чем они провинились? В том, что Варшава при подходе к городу советских войск подняла восстание против нацистов в 1944 году. И в отношении Варшавы Ваше пожелание уже исполнилось. В том же 1944. Посмотрите фотографии освобожденного города--немцы при подавлении восстания там камня на камне не оставили.
      ПоручикТетеринъ
  18. magadan72 Сегодня, 11:04
    Хрен с ними поляками хохлами и другими не очень уважаемыми народами!забрать у них памятники советским солдатам(можно даже выкупить -не обеднеем) и установить их вдоль дороги Смоленск -Москва!
    magadan72
  19. ЗВС Сегодня, 11:07
    В ответ надо снести памятник жертвам авиакатастроы под Смоленском. И на этом месте высадить березки.
    ЗВС
  20. prior Сегодня, 11:14
    Польша - это дом с женщинами низкой социальной ориентации по пути из России в Европу.
    prior
  21. IvanTheTerrible Сегодня, 11:15
    Что-то не видел такой бурной реакции МИДа РФ на сносы памятников в солнечном Таджикистане, - по-видимому, в Польше сносят монументы советским солдатам из русофобии, а в братском Таджикистане из дружбы народов, а это две большие разницы - понимать надо!
    IvanTheTerrible
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