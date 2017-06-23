14:13 23 июня

Госдеп считает, что ответственность за нападение на патруль ОБСЕ в Донбассе лежит на ополченцах

Ответственность за нападение на патруль Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Донбассе лежит на ополчении ДНР, передает РИА Новости заявление представителя Госдепа Хизер Науэрт.

Госдеп считает, что ответственность за нападение на патруль ОБСЕ в Донбассе лежит на ополченцах


Ранее миссия ОБСЕ сообщила, что членам патруля СММ на посту на подконтрольной самопровозглашенной ДНР станции Ясиноватая угрожали оружием. «Несколько мужчин в военной форме с закрытыми лицами, предположительно, стреляли в направлении машин патруля, пытались разбить окна, наставляли на членов патруля оружие», говорилось в релизе миссии. Командование ДНР заявило, что задержали злоумышленников, обвинив в организации нападения украинские спецслужбы.


Последний инцидент с угрозами и обстрелом автомобиля миссии ОБСЕ со стороны пророссийских сил 20 июня является частью более широких усилий, чтобы помешать мировому сообществу увидеть, что происходит на востоке Украины,
сказала Науэрт.

По ее словам, то же самое относится и к другим, более ранним инцидентам.

Мы призываем Россию использовать свое влияние для прекращения этой кампании,
добавила представитель Госдепа.

Киев, США и ЕС постоянно обвиняют Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми.

Использованы фотографии: http://ipress.ua
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Комментарии 26

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  1. LevITon Сегодня, 11:49
    Другого от ГОСДЕПА и не ждали.. и опять бездоказательно....
    LevITon
    1. pjastolov Сегодня, 12:00
      Командование ДНР заявило, что задержали злоумышленников
      злоумышленники - есть, показаний - нет, непонятненько request
      pjastolov
      1. андрей юрьевич Сегодня, 12:05
        не стоило заходить...ясно.
        андрей юрьевич
        1. pjastolov Сегодня, 12:15
          не стоило заходить...ясно.
          позвольте узнать - куда?
          pjastolov
          1. cniza Сегодня, 12:24
            По ее словам, то же самое относится и к другим, более ранним инцидентам.


            Они все "знают" и "видят " , виновный назначен , зачем расследовать.
            cniza
    2. квадрат Сегодня, 12:05
      Цитата: LevITon
      Другого от ГОСДЕПА и не ждали.. и опять бездоказательно....

      А зачем доказывать? И так катит.
      Цитата: ВСЗМК
      ДНР заявило, что задержали злоумышленников, обвинив в организации нападения украинские спецслужбы.

      А сами злоумышленники что говорят? Отправить их показания Науэрт.

      Боюсь, госдеп просто проигнорирует любые доказательства, опровергающие их версию, поэтому и нам напрягаться не стоит. Просто забить на них и всё. Пусть считают, что хотят.
      квадрат
      1. Владимир16 Сегодня, 12:17
        Зачем доказывать что-то госдепу? Идут они лесом всем госдепом.
        Пора переставать думать, что необходимо отчитываться. Забудьте об оправданиях. Нужно делать свои дела и защищать свои интересы.
        Владимир16
  2. vch Сегодня, 11:49
    Я бы упал со стула, если бы они считали по другому!
    vch
  3. ВСЗМК Сегодня, 11:51
    ДНР заявило, что задержали злоумышленников, обвинив в организации нападения украинские спецслужбы.

    А сами злоумышленники что говорят? Отправить их показания Науэрт.
    ВСЗМК
  4. ЗВС Сегодня, 11:52
    Опять ы перешли на шаблоны? Устраивают провокацию и обвиняют в этом других.
    ЗВС
  5. ЗВС Сегодня, 11:53
    Опять пэн досы перешли на шаблоны? Устраивают провокацию и обвиняют в этом других
    ЗВС
    1. Venceremos Сегодня, 12:30
      Цитата: ЗВС
      Опять пэн досы перешли на шаблоны? Устраивают провокацию и обвиняют в этом других


      Не преувеличивайте возможностей США и Украины в ДНР. И вообще,была ли провокация ?
      Возможно это была лишь пьяная выходка наших fool ?
      Скажете невозможно,такого быть не может,потому что не может быть никогда ? Что мол ,НАШИ самые дисциплинированные, высокоморальные,мотивированные и тд и тп...
      Всяких fool НАВАЛОМ. И алкоголиков,и умалишённых.
      Ну а Басурину что, приходится всё валить на укропов yes . А что делать request ? Вляпались ведь.
      Venceremos
      1. KelWin Сегодня, 12:56
        Как раз самые нормальные, накатив пивка, просто обязаны глаз на *опу натянуть этим .....(сами подставите чо надо, да)) drinks
        KelWin
        1. Venceremos Сегодня, 13:00
          Цитата: KelWin
          Как раз самые нормальные, накатив пивка, просто обязаны глаз на *опу натянуть этим .....(сами подставите чо надо, да))

          Да знаю,что надо. Вот только от животных-укропов,отличаться тоже надо. Причём разительно и в лучшую сторону.
          А если это ТО,о чём я выше писал,то чести нам не делает, да и вообще,"картинку" портит...
          Venceremos
          1. KelWin Сегодня, 13:11
            Причём разительно и в лучшую сторону.

            Это только для себя. А по факту всем (европе и матрасам) плевать, ты будешь крайний пока им рога не обломишь... У них Политика, видите ли...
            KelWin
            1. Venceremos Сегодня, 13:16
              Цитата: KelWin
              У них Политика, видите ли...

              Да и у нас политес,мать его. Принудили к минскам, теперь скачем как вошь на половом органе...
              Venceremos
              1. KelWin Сегодня, 13:28
                На самом очень немало людей готово поднять попу и приложить руку к решению вопроса, без шуток.
                KelWin
  6. a.s.zzz888 Сегодня, 11:55
    ... он был бы не госдеп, не заявив такое... bully
    a.s.zzz888
  7. rotmistr60 Сегодня, 11:56
    Госдеп считает

    Ну если Госдеп считает находясь за океаном тогда спору нет. Вот только как толковать то, что военными ДНР эти лица задержаны? Американцам пора уже прекратить слушать украинский бред, т.к. периодически попадают в щекотливую ситуацию.
    rotmistr60
  8. Every Сегодня, 11:58
    А им то какая разница, кто на кого напал. ОБСЕ находятся там как сторона минских соглашений и озвучивать позицию должны они а не госдеп.
    Госдеп тявкает из-за угла, но присоединяться к соглашению не хочет.
    Every
  9. prior Сегодня, 12:08
    А кто говорящую голову из Госдепа Хизера Науэрта спрашивал ? Он что, вёл из-за океана расследование ?

    Любимое занятие американцев и хохлов: провокация - обвинение- санкции.
    prior
  10. Altona Сегодня, 12:12
    Вообще, в компетенцию Госдепа не должно входить вмешательство в дела других государств. Иначе в этом случае Госдеп не дипломатическая служба, а разведывательно-диверсионная служба или филиал ЦРУ.
    Altona
  11. Altona Сегодня, 12:14
    Цитата: LevITon
    Другого от ГОСДЕПА и не ждали.. и опять бездоказательно....

    -----------------------
    Вот вы знаете, требовать доказательств-это так недемократично. Вам же сказали, ссылка "на анонимные источники и секретные данные". Какие вам еще нужны доказательства? bully
    Altona
  12. anjey Сегодня, 12:17
    запад продавливает свою лживую "правду"всеми способами и средствами, бороться ответными мерами,перестать с ними заигрывать, это они оценивают как нашу слабость,а обсе этот рассадник проблемм и дезинформации,выдворить с територии Донбасса как несправляющихся и дескредитирующих свою миссию
    anjey
  13. Толстоевский Сегодня, 12:39
    хуцпа - краеугольный камень политики сша
    Толстоевский
  14. KelWin Сегодня, 12:51
    предположительно, стреляли в направлении машин патруля, пытались разбить окна, наставляли на членов патруля оружие

    "Предположительно" )) Это как?! А глаз не пытались подбить??))) псц...э да...
    KelWin
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