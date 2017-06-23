Госдеп считает, что ответственность за нападение на патруль ОБСЕ в Донбассе лежит на ополченцах

Последний инцидент с угрозами и обстрелом автомобиля миссии ОБСЕ со стороны пророссийских сил 20 июня является частью более широких усилий, чтобы помешать мировому сообществу увидеть, что происходит на востоке Украины,

Мы призываем Россию использовать свое влияние для прекращения этой кампании,