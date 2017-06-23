Госдеп считает, что ответственность за нападение на патруль ОБСЕ в Донбассе лежит на ополченцах
Ответственность за нападение на патруль Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Донбассе лежит на ополчении ДНР, передает РИА Новости заявление представителя Госдепа Хизер Науэрт.
Ранее миссия ОБСЕ сообщила, что членам патруля СММ на посту на подконтрольной самопровозглашенной ДНР станции Ясиноватая угрожали оружием. «Несколько мужчин в военной форме с закрытыми лицами, предположительно, стреляли в направлении машин патруля, пытались разбить окна, наставляли на членов патруля оружие», говорилось в релизе миссии. Командование ДНР заявило, что задержали злоумышленников, обвинив в организации нападения украинские спецслужбы.
По ее словам, то же самое относится и к другим, более ранним инцидентам.
Киев, США и ЕС постоянно обвиняют Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми.
Ранее миссия ОБСЕ сообщила, что членам патруля СММ на посту на подконтрольной самопровозглашенной ДНР станции Ясиноватая угрожали оружием. «Несколько мужчин в военной форме с закрытыми лицами, предположительно, стреляли в направлении машин патруля, пытались разбить окна, наставляли на членов патруля оружие», говорилось в релизе миссии. Командование ДНР заявило, что задержали злоумышленников, обвинив в организации нападения украинские спецслужбы.
Последний инцидент с угрозами и обстрелом автомобиля миссии ОБСЕ со стороны пророссийских сил 20 июня является частью более широких усилий, чтобы помешать мировому сообществу увидеть, что происходит на востоке Украины,сказала Науэрт.
По ее словам, то же самое относится и к другим, более ранним инцидентам.
Мы призываем Россию использовать свое влияние для прекращения этой кампании,добавила представитель Госдепа.
Киев, США и ЕС постоянно обвиняют Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми.
Использованы фотографии: http://ipress.ua
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