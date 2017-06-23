14:12 23 июня

СМИ: В военную помощь США Украине на 2018 год входит предоставление летальных вооружений

Законопроект о выделении средств Пентагону на 2018 финансовый год будет включать в себя статью о военной помощи Украине, куда входят подготовка украинских военных и предоставление летальных вооружений, сообщила газета Hill со ссылкой на председателя комитета палаты по делам вооруженных сил США Мэка Торнберри, передает РИА Новости

Он (законопроект - прим. ВО) продолжит включать в себя военную помощь Украине и призыв к администрации (президента США - прим. ВО) предоставлять летальную помощь, чтобы украинцы могли защищать себя от агрессии в свою сторону с Востока
— заявил Торнберри.

СМИ: В военную помощь США Украине на 2018 год входит предоставление летальных вооружений



В начале мая сенат конгресса одобрил проект федерального бюджета до 30 сентября 2017 года, в котором по-прежнему предусматривается выделение финансовой помощи Украине в размере не менее 410 миллионов долларов, в том числе на оказание военной поддержки.

Отмечается, что Пентагон может потратить 150 миллионов долларов на "предоставление помощи, включая (военную) подготовку, технику, летальные вооружения оборонного назначения, помощь в логистике", а также "помощь разведсообщества для военных и сил национальной безопасности Украины".

РФ неоднократно предостерегала от планов поставки вооружений на Украину, так как этот шаг лишь приведет к эскалации конфликта в Донбассе. Как не раз заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, поставки оружия на Украину извне не будут способствовать урегулированию кризиса в Донбассе и реализации минских соглашений.

Против поставок оружия на Украину высказалось большинство европейских политиков. Так, экс-глава МИД ФРГ, бывший председатель ОБСЕ, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер ранее заявлял, что поставки оружия на Украину являются очень рискованным и контрпродуктивным путем выхода из кризиса. Председатель военного комитета НАТО Петр Павел заявил, что не видит необходимости в поставках летального оружия Киеву, потому что это "лишь увеличит страдания людей".

Использованы фотографии: http://www.belaruspartisan.org/
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Комментарии 24

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  1. 210окв Сегодня, 11:55
    Летальная помощь безусловно поможет..Можно выслать каждому свидомиту по патрону застрелиться.
    210окв
    1. cniza Сегодня, 12:18
      Да распродадут они всю помощь или обменяют на водку.
      cniza
      1. сибиралт Сегодня, 12:36
        При согласовании номенклатуры поставки летального оружия, США и Украине необходимо посоветоваться с военными представителями ЛДНР по их количеству и качеству. laughing
        сибиралт
  2. prior Сегодня, 11:56
    Ну, и кто в этом мире спонсор терроризма ?
    prior
    1. grm Сегодня, 12:15
      Цитата: prior
      Ну, и кто в этом мире спонсор терроризма ?


      А в чём спонсорство терроризма?
      Украину кто-то признал террористическим государством?
      Россия вроде нет...
      grm
      1. Смог Сегодня, 13:45
        Цитата: grm
        А в чём спонсорство терроризма?

        Ну хорошо, не терроризм. Давайте назовем это геноцидом мирного населения. Вас такая трактовка устроит?Только не пишите что геноцид де- юре там не признан, де- факто он есть. Не так ли?
        Смог
  3. ВАЗ2106 Сегодня, 11:58
    лучше бы тушенку и автономные обогреватели отправили, они гораздо нужнее
    ВАЗ2106
    1. 210окв Сегодня, 12:06
      Нет,извольте!Сала и покрышек!
      Цитата: ВАЗ2106
      лучше бы тушенку и автономные обогреватели отправили, они гораздо нужнее
      210окв
  4. polev66 Сегодня, 11:59
    военторг никто не отменял... да и жадность укров тоже... все что американцы поставят всу легко за небольшие гривны окажется у ополченцев
    polev66
  5. ded100 Сегодня, 11:59
    Пущай присылают! laughing
    ded100
  6. ВСЗМК Сегодня, 12:00
    Конгресс одобрил, но Трамп сказал, что халявы не будет.
    ВСЗМК
  7. Altona Сегодня, 12:00
    США-полноправный наследник нацизма и фашизма.Выращивать разного рода коллаборационистов, дробить крупные народы на "национальности", чтобы потом использовать как марионеток.
    Altona
  8. bratchanin3 Сегодня, 12:04
    Зеркально надо поставить в Новороссию новейшее оружие, для борьбы с бандеровцами. Помогая Сирии, Россия не поможет ЛДНР?
    bratchanin3
  9. gabonskijfront Сегодня, 12:06
    все понимают, что либо планировать связанное с украиной дело не благодарное.Какое там летальное оружие,кому оно достанется,кто придёт к власти,что там замутят соседи итд.
    gabonskijfront
  10. rotmistr60 Сегодня, 12:08
    на 2018 год входит предоставление летальных вооружений

    Вот это порадовали американцы украинскую власть. Порошенко конечно запишет это в свой актив. Интересно, гулянья по поводу такого праздника начнутся сегодня или дотерпят до субботы?
    rotmistr60
  11. Горный стрелок Сегодня, 12:17
    Любимое занятие Матрасии - подкидывать оружие в зону конфликта. Чтобы не погасло. Миротворцы, ! wassat
    Горный стрелок
  12. Черный_Ватник Сегодня, 12:19
    Ну и славно, тогда бойцам ЛДНР ветром военторга тоже надует что-нибудь интересное.
    Черный_Ватник
  13. Berg Berg Сегодня, 12:26
    Россия в ответ должна признать Новороссию в её исторических границах и оказать военную помощь в летальной технике и ответного точечного удара.
    Berg Berg
    1. Смог Сегодня, 14:06
      Цитата: Berg Berg
      Россия в ответ должна признать Новороссию

      Так там вроде Ю.Осетия и Абхазия собирались признать ЛДНР.
      А в этих республиках, по последним сведениям, уже открыт завод по модернизации Т-72 до последней модификации, да и с бронетехникой абхазы и осетины тоже вроде подсуетились, кой чего выпуск говорят наладили.Так что думаю не бросят братье в беде А че, одна непризнанная республика помогает другой непризнанной республике. Европа и залужия могут спокойно стоять в стороне. Да вообще пора уже Организацию непризнанных наций создавать вместо ООНы, толку будет больше, болтовни меньше.
      Смог
  14. RealTor Сегодня, 12:34
    ...предоставлять летальную помощь... am laughing
    это именно то, что нужно скакуасам))
    RealTor
  15. Masya Masya Сегодня, 12:34
    В начале мая сенат конгресса одобрил проект федерального бюджета до 30 сентября 2017 года, в котором по-прежнему предусматривается выделение финансовой помощи Украине в размере не менее 410 миллионов долларов, в том числе на оказание военной поддержки.

    кушайте, не обляпайтесь...
    Masya Masya
  16. art030765 Сегодня, 12:51
    и что такого? приехал петя в штаты попросил ему дали может и не столко сколько просил но что то дали это хорошо для украины с миру по нитке нищему рубаха. мы просили помочь с гуманитаркой в всоточном алепо нам не помогли почему? в результате берем у своих отдаем чужим
    art030765
  17. ASG7 Сегодня, 13:23
    Наконец-то у США сформировалась основная задача для хохлов - это любыми способами оградить Европу от поставки Российских углеводородов и активное продвижение американских, а с будущей прибыли Украине отвалили её 30 серебряников.
    ASG7
  18. Ушлый_башкорт Сегодня, 13:38
    Так Барретты и патроны к ним поставляли уже. Или там опять мантры за Джавелины?
    Ушлый_башкорт
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