Противолодочный самолет США P-8A Poseidon провел разведку над районом ракетных пусков кораблей ВМФ РФ
Самолет ВМС США провел разведывательный полет над районом Средиземноморья вблизи Сирии, откуда российские фрегаты и подлодка осуществили пуски крылатых ракет по целям группировки ИГ (запрещена в РФ), свидетельствуют данные западных сайтов, отслеживающих передвижение военной авиации, передает "Интерфакс"
По их сведениям, патрульный противолодочный самолет P-8A Poseidon, вылетевший с авиабазы Сигонелла на Сицилии, длительное время кружил над районом вблизи побережья Сирии, который, согласно извещениям для авиационного персонала (NOTAM) и навигационного предупреждения для мореплавателей, закрыт в связи с проведением ракетных пусков с кораблей ВМФ России 23, 28 и 30 июня.
Американский самолет выполнял полет по эллипсу вокруг закрытой зоны на высоте около 8 тыс. метров.
По их сведениям, патрульный противолодочный самолет P-8A Poseidon, вылетевший с авиабазы Сигонелла на Сицилии, длительное время кружил над районом вблизи побережья Сирии, который, согласно извещениям для авиационного персонала (NOTAM) и навигационного предупреждения для мореплавателей, закрыт в связи с проведением ракетных пусков с кораблей ВМФ России 23, 28 и 30 июня.
Американский самолет выполнял полет по эллипсу вокруг закрытой зоны на высоте около 8 тыс. метров.
Использованы фотографии: http://www.ieyenews.com/wordpress/
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