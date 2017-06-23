14:12 23 июня

Противолодочный самолет США P-8A Poseidon провел разведку над районом ракетных пусков кораблей ВМФ РФ

Самолет ВМС США провел разведывательный полет над районом Средиземноморья вблизи Сирии, откуда российские фрегаты и подлодка осуществили пуски крылатых ракет по целям группировки ИГ (запрещена в РФ), свидетельствуют данные западных сайтов, отслеживающих передвижение военной авиации, передает "Интерфакс"



По их сведениям, патрульный противолодочный самолет P-8A Poseidon, вылетевший с авиабазы Сигонелла на Сицилии, длительное время кружил над районом вблизи побережья Сирии, который, согласно извещениям для авиационного персонала (NOTAM) и навигационного предупреждения для мореплавателей, закрыт в связи с проведением ракетных пусков с кораблей ВМФ России 23, 28 и 30 июня.


Американский самолет выполнял полет по эллипсу вокруг закрытой зоны на высоте около 8 тыс. метров.

Использованы фотографии: http://www.ieyenews.com/wordpress/
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Комментарии 7

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  1. Shurik70 Сегодня, 12:52
    Для этого мы и предупредили о пусках заранее.
    Что бы убедились, что наши ракеты не фейк. Пусть смотрят.
    Shurik70
    1. ivselim Сегодня, 13:01
      Только "партнеров" "забыли" (или зибИли) предупредить, а они прознали откуда то wassat
      ivselim
      1. Shurik70 Сегодня, 13:10
        Цитата: ivselim
        районом вблизи побережья Сирии, который, согласно извещениям для авиационного персонала (NOTAM) и навигационного предупреждения для мореплавателей, закрыт в связи с проведением ракетных пусков с кораблей ВМФ России 23, 28 и 30 июня.

        Как же "не предупредили"
        районом вблизи побережья Сирии, который, согласно извещениям для авиационного персонала (NOTAM) и навигационного предупреждения для мореплавателей, закрыт в связи с проведением ракетных пусков с кораблей ВМФ России 23, 28 и 30 июня

        Всё цивилизованно. Предупредили не только "партнёров", а всех. Террористов, правда, тоже. Но не сказали, куда стрелять будем.
        Shurik70
        1. ivselim Сегодня, 13:18
          Согласен с Вами. Но, я имел ввиду, "партнеров" из США по каналам связи нет.
          ivselim
  2. Masya Masya Сегодня, 13:19
    Самолет ВМС США провел разведывательный полет над районом Средиземноморья вблизи Сирии, откуда российские фрегаты и подлодка осуществили пуски крылатых ракет по целям группировки ИГ

    так уже осуществили и даже показали, что там теперь разглядывать? после драки кулаками...
    Masya Masya
    1. НасРать Сегодня, 13:28
      Цитата: Masya Masya
      Самолет ВМС США провел разведывательный полет над районом Средиземноморья вблизи Сирии, откуда российские фрегаты и подлодка осуществили пуски крылатых ракет по целям группировки ИГ

      так уже осуществили и даже показали, что там теперь разглядывать? после драки кулаками...


      не скажите... а поискать лодку?
      НасРать
      1. Masya Masya Сегодня, 13:35
        Цитата: НасРать
        не скажите... а поискать лодку?

        та пусть ищут, что было- того уже нет! wink
        Masya Masya
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