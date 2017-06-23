14:12 23 июня

В Верховной раде предложили "окончательное решение" вопроса украинских пенсионеров

Накануне на Украине депутат Верховной рады предложил «гениальный» выход из ситуации, при которой нужно выполнять обязательства перед МВФ. Напомним, что одно из требований МВФ при предоставлении кредитных траншей – заморозка на существующем уровне социальных выплат и повышение планки пенсионного возраста. Нардеп от Блока Петра Порошенко Алексей Мушак выступил за проведение весьма своеобразной пенсионной реформы, которую вполне можно назвать "окончательным решением вопроса пенсионеров".

Инициатива депутата ВРУ Мушака состоит в том, чтобы вообще отменить на Украине пенсии. По словам Мушака, в сегодняшних сложных экономических условиях нужно «отправлять работать всех, кто может это делать».

В Верховной раде предложили "окончательное решение" вопроса украинских пенсионеров



Нардеп ВРУ:
Это такое украинское ноу-хау. Все средства следует направить на экономический рост. В данный момент Пенсионный фонд, фактически, грозит стабильности всей финансовой системы страны: его недостаток достиг практически 140 миллиардов грн, что равнозначно $5,4 млрд. И через пару лет у нас бы ситуация действительно поменялась к лучшему. Очевидно же, что даже при увеличении пенсий всё равно дети должны помогать своим родителям, для того чтобы они прожили, а родители должны работать где-то параллельно. Из-за этого недополучают школы, больницы, дороги и т. д. Это в Азии так, например. Отмена пенсий взамен на экономический рост.


Так вы там в Раде определитесь уже: Украина – цэ Европа или Азия?

После этого Мушак попытался интерпретировать свои же слова, заявив, что имел в виду отмену пенсий для тех, кому сегодня 30-35 лет, «в будущем».

На этом фоне в кабинет министров внесён очередной проект пенсионной реформы, который, по словам источников, предполагает повышение пенсионного возраста на Украине с 2019 года. Планируется внедрять "ноу-хау" после президентских выборов 2019 года.

Использованы фотографии: Solydarnist.org
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Комментарии 28

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  1. Machete Сегодня, 13:22
    Выдайте каждому по пистолету и патрону тогда.
    Половина патронов полетит в чиновников.
    Machete
    1. МПК105 Сегодня, 13:28
      laughing Я думаю,побольше,чем половина...У нас вот Лёшка Кудрин тоже пытается решить проблему с пенсионерами,но,как оказалось,не так радикально подошёл к проблеме...Он у нас ещё душка,оказывается...
      МПК105
      1. Machete Сегодня, 13:29
        он, а не душка. Стенка по нему плачет.
        Machete
        1. Чёрный Сегодня, 13:38
          Ну шо тут скажешь.....уж на что наскакали.....дьякую шо не москаль. smile
          Чёрный
          1. Venceremos Сегодня, 13:44
            В Верховной раде предложили "окончательное решение" вопроса украинских пенсионеров
            Один деятель,еврейский вопрос окончательно решал...
            Venceremos
            1. Татьяна Сегодня, 13:52
              Сразу вспомнила выступление Игоря Беркута (Геккон).

              Украинский "фюрер"- население не должно превышать 5 млн, остальных – утилизироватьОпубликовано: 16 янв. 2017 г..
              Татьяна
              1. Татьяна Сегодня, 14:05
                Вот ещё про пенсии на Украине от Игоря Беркута! Правда, видимо, только для этнических евреев!

                "Новый Израиль на Украине?" (Твердый шаг от 10.02.2017) Опубликовано: 9 февр. 2017 г.
                Татьяна
  2. 210окв Сегодня, 13:26
    Комментировать эту дурь и не хочется..Хотя у нас тоже подобные "советчики по пенсиям "найдутся.
    210окв
    1. Burbon Сегодня, 13:30
      Цитата: 210окв
      Комментировать эту дурь и не хочется

      по чему?...я например за его эту инициативу....чем быстрей отменят пенсии , тем быстрее сметут эту власть....клин клином вышибают!
      Burbon
      1. 30 вис Сегодня, 14:05
        Свидомый остров не везения ------------Весь покрытый зеленью, абсолютно весь,
        Остров невезения в океане есть.


        Там живут несчастные люди-дикари,
        На лицо ужасные, добрые внутри.


        Что они ни делают, не идут дела,
        Видно в понедельник их мама родила.

        Крокодил не ловится, не растёт кокос,
        Плачут, Богу молятся, не жалея слёз.

        .

        Вроде не бездельники и могли бы жить,
        Им бы понедельники взять и отменить.
        30 вис
  3. gla172 Сегодня, 13:26
    ...феерично...на бис....
    gla172
  4. Masya Masya Сегодня, 13:27
    "окончательным решением вопроса пенсионеров".

    порешить их...
    Masya Masya
    1. МПК105 Сегодня, 13:32

      Привет,Мариш love love love love love love love
      Можно и так.Окончательно решить вопрос,так сказать...
      МПК105
      1. Masya Masya Сегодня, 13:41
        Алексей, приветик! love
        Цитата: МПК105
        Окончательно решить вопрос,так сказать...

        и бесповоротно...

        love love love
        Masya Masya
        1. роман66 Сегодня, 13:48
          вы тут особенно-то не радуйтесь - сегодня-то решите, а завтра новые появятся - и что?
          роман66
          1. Masya Masya Сегодня, 13:53
            Цитата: роман66
            вы тут особенно-то не радуйтесь - сегодня-то решите, а завтра новые появятся - и что?

            так, мы и не радуемся, самой бы до пенсии дотянуть, а то, чувствую, не увижу и в руках не подержу... request
            Masya Masya
            1. роман66 Сегодня, 14:00
              так так так! отставить! где же ПОЗИТИВ и брат его ОПТИМИЗМ? хвост держим пистолетом!
              роман66
              1. Masya Masya Сегодня, 14:08
                Цитата: роман66
                где же ПОЗИТИВ и брат его ОПТИМИЗМ?

                позитива, хоть отбавляй!!!

                laughing
                Masya Masya
                1. роман66 Сегодня, 14:11
                  ну вот, уже лучше, мы еще напьемся на пенсию, а первую - так в дым пропьем!
                  роман66
  5. kefan Сегодня, 13:38
    Сделала Окраина европейский выбор, так пусть уж и идет до конца, чего же останавливаться на пол пути.
    kefan
  6. faterdom Сегодня, 13:39
    Может они недостаточно высоко скакали? Такой недостаток энтузиазма должен быть наказуем...
    faterdom
  7. Ratmir_Ryazan Сегодня, 13:40
    Интересно каких избирателей представляет этот депутат? Собирать налоги и не платить социалку - это конечно "мудрое" решение, а цены на коммуналку еще поднять, за долги выселять из жилья... Через пару лет такими темпами проблемы с пенсионерами решаться сами собой...
    Де...лы б...
    Ratmir_Ryazan
    1. Толстоевский Сегодня, 13:54
      все Верховное Стадо представляет избирателей их фашингтона
      Толстоевский
  8. BAI Сегодня, 13:44
    Так у нас тоже кто-то уже давно высказывался, что пенсионеры лишние и их надо ликвидировать. А сегодня Минфин выдвигает в правительство предложение, что надо самому на пенсию копить.
    BAI
    1. НасРать Сегодня, 13:50
      Да, да - у нас дело то же к этому идет... уверен, что отменят пенсию и у нас - дело времени!
      НасРать
  9. gabonskijfront Сегодня, 13:52
    Пенсия должна зависеть от работающих детей,кто то растит вкладывает деньги и обеспечивает себе достойную старость , кто то растит и воспитывает достойных детей.
    gabonskijfront
  10. Толстоевский Сегодня, 13:54
    Мушак через букву "Д"
    Толстоевский
  11. Горный стрелок Сегодня, 13:54
    Недоработочка вышла, свидомиты. Еще один шаг - призвать пенсионеров, которые уже не могут работать, к эвтаназии.Под гимн -"Ще не вмерла..." и с выкрикиванием патриотических лозунгов. wassat
    Горный стрелок
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