В Верховной раде предложили "окончательное решение" вопроса украинских пенсионеров

Это такое украинское ноу-хау. Все средства следует направить на экономический рост. В данный момент Пенсионный фонд, фактически, грозит стабильности всей финансовой системы страны: его недостаток достиг практически 140 миллиардов грн, что равнозначно $5,4 млрд. И через пару лет у нас бы ситуация действительно поменялась к лучшему. Очевидно же, что даже при увеличении пенсий всё равно дети должны помогать своим родителям, для того чтобы они прожили, а родители должны работать где-то параллельно. Из-за этого недополучают школы, больницы, дороги и т. д. Это в Азии так, например. Отмена пенсий взамен на экономический рост.

Накануне на Украине депутат Верховной рады предложил «гениальный» выход из ситуации, при которой нужно выполнять обязательства перед МВФ. Напомним, что одно из требований МВФ при предоставлении кредитных траншей – заморозка на существующем уровне социальных выплат и повышение планки пенсионного возраста. Нардеп от Блока Петра Порошенко Алексей Мушак выступил за проведение весьма своеобразной пенсионной реформы, которую вполне можно назвать "окончательным решением вопроса пенсионеров".Инициатива депутата ВРУ Мушака состоит в том, чтобы вообще отменить на Украине пенсии. По словам Мушака, в сегодняшних сложных экономических условиях нужно «отправлять работать всех, кто может это делать».Нардеп ВРУ:Так вы там в Раде определитесь уже: Украина – цэ Европа или Азия?После этого Мушак попытался интерпретировать свои же слова, заявив, что имел в виду отмену пенсий для тех, кому сегодня 30-35 лет, «в будущем».На этом фоне в кабинет министров внесён очередной проект пенсионной реформы, который, по словам источников, предполагает повышение пенсионного возраста на Украине с 2019 года. Планируется внедрять "ноу-хау" после президентских выборов 2019 года.