16:38 23 июня

Шойгу: Российско-индийское учение пройдет осенью в Восточном округе

Первое межвидовое российско-индийское учение «Индра-2017» будет проведено осенью этого года в Восточном военном округе, передает Интерфакс-АВН сообщение министра обороны Сергея Шойгу.

Шойгу: Российско-индийское учение пройдет осенью в Восточном округе


Важная составляющая и опора российско-индийского стратегического взаимодействия – военное сотрудничество. Особо значимым аспектом этого взаимодействия являются совместные военные учения,
сказал сегодня глава оборонного ведомства на заседании российско-индийской межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству.


По мнению Шойгу, совместные маневры «способствуют повышению авторитета Вооруженных сил двух стран, демонстрируют готовность оборонных ведомств к эффективному противодействию современным вызовам и угрозам».

В прошлом году мы успешно провели совместные антитеррористические и военно-морские учения. Осенью текущего года в Восточном военном округе планируем провести первое совместное межвидовое учение "Индра-2017",
сказал министр обороны.

Использованы фотографии: http://mr-rf.ru
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Комментарии 4

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  1. midivan Сегодня, 14:38
    Надо было в Псковской области lol то то шуму было бы.
    midivan
  2. Черный_Ватник Сегодня, 14:39
    Тактический тюрбан + 150 к пуленепробиваемости.
    Черный_Ватник
  3. ВЕРЕСК Сегодня, 14:45
    Они на учениях так-же прыгать будут,как возле своей гаубицы?Тогда для наших-халявный просмотр танцев в стиле Танцора диско. lol
    ВЕРЕСК
  4. Koteg Сегодня, 15:06
    индийцы хорошие солдаты как и все буддисты и представители других кармических религий
    Koteg
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