Шойгу: Российско-индийское учение пройдет осенью в Восточном округе
Первое межвидовое российско-индийское учение «Индра-2017» будет проведено осенью этого года в Восточном военном округе, передает Интерфакс-АВН сообщение министра обороны Сергея Шойгу.
По мнению Шойгу, совместные маневры «способствуют повышению авторитета Вооруженных сил двух стран, демонстрируют готовность оборонных ведомств к эффективному противодействию современным вызовам и угрозам».
Важная составляющая и опора российско-индийского стратегического взаимодействия – военное сотрудничество. Особо значимым аспектом этого взаимодействия являются совместные военные учения,сказал сегодня глава оборонного ведомства на заседании российско-индийской межправительственной комиссии по военно-техническому сотрудничеству.
По мнению Шойгу, совместные маневры «способствуют повышению авторитета Вооруженных сил двух стран, демонстрируют готовность оборонных ведомств к эффективному противодействию современным вызовам и угрозам».
В прошлом году мы успешно провели совместные антитеррористические и военно-морские учения. Осенью текущего года в Восточном военном округе планируем провести первое совместное межвидовое учение "Индра-2017",сказал министр обороны.
Использованы фотографии: http://mr-rf.ru
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