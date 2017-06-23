Шойгу: Российско-индийское учение пройдет осенью в Восточном округе

Важная составляющая и опора российско-индийского стратегического взаимодействия – военное сотрудничество. Особо значимым аспектом этого взаимодействия являются совместные военные учения,

В прошлом году мы успешно провели совместные антитеррористические и военно-морские учения. Осенью текущего года в Восточном военном округе планируем провести первое совместное межвидовое учение "Индра-2017",