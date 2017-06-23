WP: Цифровая бомба Обамы для России и Трампа готова взорваться
Американское издание The Washington Post сообщает о том, что опубликовано расследование, в котором говорится об одном из решений Барака Обамы в последние месяцы своего нахождения у власти. Речь идёт об одобрении предыдущим президентом США размещения американского кибероружия в системах российской инфраструктуры. В The Washington Post при описании американского кибероружия используется термин «цифровая бомба».
При этом становится понятно, для чего в США раскручивали и продолжают раскручивать шумиху вокруг якобы вмешательства России в выборный процесс в Штатах. Получается, что тема раскручивалась, по сути, только лишь для того, чтобы оправдать фактическое объявление кибервойны России, на пороге которого стоит Вашингтон.
Отмечается, что окончательное решение по размещению кибероружия в системе объектов инфраструктуры РФ будет принимать нынешний президент США Дональд Трамп. Таким образом, решение Обамы превращается ещё и в крючок для Трампа. Ведь если Трамп инициативу предшественника (а по факту – спецслужб США) заблокирует, то у его оппонентов появится лишняя возможность объявить Трампа в связях с Кремлём и инициировать импичмент президента. Если блокировать размещение кибероружия Трамп не будет, то это означает только одно: США объявляют России реальную войну в цифровом пространстве.
Напомним, что в своё время США внедряли своеобразный вариант кибероружия на иранских ядерных объектах. Тогда с помощью вируса Штатам удалось добиться уничтожения центрифуг по обогащению урана в Исламской Республике.
Антироссийский шаг США позиционируется в качестве "ответа на вмешательство Путина в американскую демократию". Доказательств в США уже не требуют...
При этом становится понятно, для чего в США раскручивали и продолжают раскручивать шумиху вокруг якобы вмешательства России в выборный процесс в Штатах. Получается, что тема раскручивалась, по сути, только лишь для того, чтобы оправдать фактическое объявление кибервойны России, на пороге которого стоит Вашингтон.
Отмечается, что окончательное решение по размещению кибероружия в системе объектов инфраструктуры РФ будет принимать нынешний президент США Дональд Трамп. Таким образом, решение Обамы превращается ещё и в крючок для Трампа. Ведь если Трамп инициативу предшественника (а по факту – спецслужб США) заблокирует, то у его оппонентов появится лишняя возможность объявить Трампа в связях с Кремлём и инициировать импичмент президента. Если блокировать размещение кибероружия Трамп не будет, то это означает только одно: США объявляют России реальную войну в цифровом пространстве.
Напомним, что в своё время США внедряли своеобразный вариант кибероружия на иранских ядерных объектах. Тогда с помощью вируса Штатам удалось добиться уничтожения центрифуг по обогащению урана в Исламской Республике.
Антироссийский шаг США позиционируется в качестве "ответа на вмешательство Путина в американскую демократию". Доказательств в США уже не требуют...
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти