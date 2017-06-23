16:38 23 июня

WP: Цифровая бомба Обамы для России и Трампа готова взорваться

Американское издание The Washington Post сообщает о том, что опубликовано расследование, в котором говорится об одном из решений Барака Обамы в последние месяцы своего нахождения у власти. Речь идёт об одобрении предыдущим президентом США размещения американского кибероружия в системах российской инфраструктуры. В The Washington Post при описании американского кибероружия используется термин «цифровая бомба».

WP: Цифровая бомба Обамы для России и Трампа готова взорваться


При этом становится понятно, для чего в США раскручивали и продолжают раскручивать шумиху вокруг якобы вмешательства России в выборный процесс в Штатах. Получается, что тема раскручивалась, по сути, только лишь для того, чтобы оправдать фактическое объявление кибервойны России, на пороге которого стоит Вашингтон.


Отмечается, что окончательное решение по размещению кибероружия в системе объектов инфраструктуры РФ будет принимать нынешний президент США Дональд Трамп. Таким образом, решение Обамы превращается ещё и в крючок для Трампа. Ведь если Трамп инициативу предшественника (а по факту – спецслужб США) заблокирует, то у его оппонентов появится лишняя возможность объявить Трампа в связях с Кремлём и инициировать импичмент президента. Если блокировать размещение кибероружия Трамп не будет, то это означает только одно: США объявляют России реальную войну в цифровом пространстве.

Напомним, что в своё время США внедряли своеобразный вариант кибероружия на иранских ядерных объектах. Тогда с помощью вируса Штатам удалось добиться уничтожения центрифуг по обогащению урана в Исламской Республике.

Антироссийский шаг США позиционируется в качестве "ответа на вмешательство Путина в американскую демократию". Доказательств в США уже не требуют...


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Комментарии 31

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  1. Кокос Сегодня, 15:37
    Доиграютсо матрасы наши хакеры заменят им весь штат демократов на проРоссийских... wassat
    Кокос
    1. с-т Petrov Сегодня, 15:49
      Доиграютсо матрасы наши хакеры заменят им весь штат демократов на проРоссийских...


      смешного мало. все сетевое оборудование, ну 90% так точно произведено на западе.

      я не говорю про софт. могут укатать так - что кровью плевать начнем.

      центрифуги в Иране вспомним. А у нас их софт на АЭС, ГЭС и на других критических узлах. Обновления выходят - обновления закачиваются. Наши сделали свою ОС - но думаю она далеко не везде. Слышал даже Касперский ось свою делает.

      наверное только военные защищены от этой котовасии. И то, думаю, не факт
      с-т Petrov
      1. Zibelew Сегодня, 15:58
        Критическая инфраструктура у нас к сети интернет, как правило не подключена, как у янкесов. Вот сейчас дядя Вася электрик рубильник выключит, и поди его включи через интернет.
        Zibelew
      2. Tusv Сегодня, 15:59
        Цитата: с-т Petro
        смешного мало. все сетевое оборудование, ну 90% так точно произведено на западе.

        Правда чтоля?
        Товарищ Си нарисовал тоскливым утром на стекле
        Tusv
      3. Vita VKO Сегодня, 16:09
        Цитата: с-т Petrov
        у нас их софт на АЭС, ГЭС и на других критических узлах

        На критически-важных объектах софт обязательно имеет сертификат безопасности, устанавливать другой самостоятельно ни кто не разрешит, преступление. Основные уязвимости кроются в элементной базе. Заменить ее на российскую в ближайшем будущем не получится. В принципе любой такой объект можно спокойно отключить от открытых сетей Интернет и жестко контролировать допуск персонала, что бы не получилось такого "технического обслуживания" как провела компания Сименс на иранских ядерных объектах, заразив их боевым вирусом Stuxnet.
        Главная уязвимость сейчас кроется в финансовых и банковских системах, которые отключить от интернета не получится.
        Vita VKO
      4. pjastolov Сегодня, 16:09
        Слышал даже Касперский ось свою делает.
        но касперский и майкросовтом в спуле, так что каспер того что оф. обновлениях распознавать не будет, и тут он будет бесполезен request
        pjastolov
    2. Zoldat_A Сегодня, 16:02
      Цитата: Кокос
      Доиграютсо матрасы наши хакеры заменят им весь штат демократов на проРоссийских...

      А давайте лучше экономический блок их кабинета министров заменим на наш. Бесплатно своих отдадим. А себе новых наберём.
      Zoldat_A
      1. Pirogov Сегодня, 16:10
        Цитата: Zoldat_A
        А давайте лучше экономический блок их кабинета министров заменим на наш. Бесплатно своих отдадим. А себе новых наберём.

        Да такой диверсии хватило бы уничтожить америку полностью.
        Pirogov
        1. Logall Сегодня, 16:14
          Цитата: Pirogov
          Цитата: Zoldat_A
          А давайте лучше экономический блок их кабинета министров заменим на наш. Бесплатно своих отдадим. А себе новых наберём.

          Да такой диверсии хватило бы уничтожить америку полностью.

          Зачем так? Они же мира всем желают!
          Logall
        2. Zoldat_A Сегодня, 16:18
          Цитата: Pirogov
          Цитата: Zoldat_A
          А давайте лучше экономический блок их кабинета министров заменим на наш. Бесплатно своих отдадим. А себе новых наберём.

          Да такой диверсии хватило бы уничтожить америку полностью.

          Бескровно. Тихо. Для нас выгодно. Да и для Америки полезно - представляете, сколько там страдающих ожирением похудеют???? laughing
          Zoldat_A
  2. МПК105 Сегодня, 15:38
    Молодец Барак Хусейныч,плодотворно последние месяцы потрудился...Теперь долго разгребать придётся всем...
    МПК105
    1. Соломон Кейн Сегодня, 16:22
      В отличии от звездно-полосатых, наш народ особо не избалован "завоеваниями цифровых технологий". Как говорится - пережили нищету, переживем и изобилие...
      Из конца в конец: и случае "цифрового обрушения" будут свои +++ Ребята ипотеки и кредиты обнулят.....
      Соломон Кейн
  3. Горный стрелок Сегодня, 15:39
    Ну, а американцы думают, что в их сетях НЕТ никаких мин?И в ответ на попытку начать кибервойну - получат массированный удар, например, по банковской системе. Представляете себе последствия для экономики?
    Горный стрелок
    1. Кокос Сегодня, 15:47
      а если матрасам отрубят электричество?...учитывая наличие оружия на руках..хм даже представить страшно что может начатсо am демократы начнут струлять республиканцов и наооборот..ужос (хорошо что не наш) bully
      Кокос
    2. Комментарий был удален.
    3. Zoldat_A Сегодня, 16:15
      Цитата: Горный стрелок
      получат массированный удар, например, по банковской системе. Представляете себе последствия для экономики?

      А вот, например, завтра запрет хождения доллара на территории РФ? Ну, или, хотя бы курс доллара определяет единоличноЦБ и ежедневно публикует курс в "Российской газете"? Ну, как раньше....

      А послезавтра весь российский народ - от тех, у кого 20 баксов в лопатнике и до того, у кого полмиллиона лежит на валютном счету в банке - дружно двинут доллары скидывать... Ни в одной стране мира, даже в Америке, нет столько наличных долларов. .
      Через 3 дня доллар у нас будет стоить дешевле, чем картон, который бичи у магазина собирают и на макулатуру сдают. А как Америка столько бумаги прожуёт? В шредер пустит?
      А уж отрубиться от американской банковской системы - так то совсем святое дело. Противно думать, что, когда я в магазине покупаю бутылку кизлярского коньяку и расплачиваюсь "Визой" или "Мастеркардом", то с моего конька какая-то малая копеечка идёт на поддержку разжиревшей на гамбургерах американской экономики... negative
      Zoldat_A
      1. Соломон Кейн Сегодня, 16:32
        И не говори... Коньяк наш, а копейка буржуям капает. Так что в каждой налитой стопке - 10 капель за здоровье Америки. Тут надо либо пить бросать, либо наликом рассчитываться.
        Соломон Кейн
  4. зурбаган63 Сегодня, 15:50
    Давно уже пора отделить российский интернет от западного..Все забанить и оставить только сайты типа Википендии. Нуждающемуся бизнесу заходить в мировой интернет только с отдельных компьютеров,изолированных и не подключенных к сети и тд и тп. Все равно обычные люди по вражеским страницам не ходят.
    зурбаган63
    1. san4es Сегодня, 15:59
      Цитата: зурбаган63
      Давно уже пора отделить российский интернет от западного..Все забанить и оставить только сайты типа Википендии. .

      ...А как-же TopWar? request
      san4es
      1. зурбаган63 Сегодня, 16:02
        он западный?
        зурбаган63
        1. san4es Сегодня, 16:05
          Цитата: зурбаган63
          он западный?

          ...Есть элементы
          san4es
        2. pjastolov Сегодня, 16:12
          он не просто западный
          Код страны: US
          Cтрана: США
          Регион: Аризона
          Город: Финикс
          Широта: 33.44838
          Долгота: -112.07404
          ZIP-код: 85001
          Местное время: 06:11 (-07:00)
          pjastolov
          1. зурбаган63 Сегодня, 16:14
            читайте внимательно и учите матчасть, мать вашу
            зурбаган63
            1. pjastolov Сегодня, 16:15
              какую извините мать?
              pjastolov
  5. Dashout Сегодня, 16:00
    Доигрались в глобализацию! На гос.уровне заставляли покупать лицензионный импортный софт! Ну что ж..., быстрее перейдем на свой софт
    Dashout
  6. К-50 Сегодня, 16:00
    если что-то подобное произойдет, то наверное самым правильным и решительным действием, для пресечения повторов, будет хакнуть с десяток-другой их устройств и аварийно отключить. Не очень важных, но больно "бьющих по носу", так что бы не повадно было больше. Похоже потомки бандитов и пиратов по другому не угомонятся.
    К-50
    1. pjastolov Сегодня, 16:22
      обвалить сайт госдепа для начала, чтоб поняли, что не надо соваться angry
      pjastolov
  7. vch Сегодня, 16:11
    Цитата: с-т Petrov
    Доиграютсо матрасы наши хакеры заменят им весь штат демократов на проРоссийских...

    смешного мало. все сетевое оборудование, ну 90% так точно произведено на западе.
    я не говорю про софт. могут укатать так - что кровью плевать начнем.
    центрифуги в Иране вспомним. А у нас их софт на АЭС, ГЭС и на других критических узлах. Обновления выходят - обновления закачиваются. Наши сделали свою ОС - но думаю она далеко не везде. Слышал даже Касперский ось свою делает.
    наверное только военные защищены от этой котовасии. И то, думаю, не факт

    Ну если говорить по поводу Ирана, то там заражение прошло не через интернет, а через флешку, которую занес и подключил подкупленный сотрудник..... Про все остальное. Еще с середины 90-х наши начали предпринимать меры по защите информационных сетей гос.органов. Не буду распространяться в деталях, что и как делалось, но уже тогда работа началась серьезная - в первую очередь в армии.... Ну тут надо понимать одну простую истину. Еще в конце 80-х П.Нортон сказал:"Отключите компьютер от всех сетей (в том числе и электрических), закройте его в сейф, поставьте вооруженную охрану и то я не дам 100% гарантию сохранности информации на этом компьютере"..... Кстати для справки, первое компьютерное преступление, было зафиксировано еще в Советском Союзе, в средине 70-х, на кассовых аппаратах искра, которые были тогда установлены в сберкассах. Был запущен вирус "салями"....Похищено порядка 300 тыс. рублей еще в тех деньгах.....
    vch
  8. Averias Сегодня, 16:15
    Я конечно дико извиняюсь, но про Иранские центрифуги малёха загнули(могу конечно ошибаться, давненько это было). Там же вроде как Flame был обнаружен(его разновидность), со специфическим кодом и "ниточкой", которая "тянулась" к фирме "Siemens"(если память не изменяет, что то связанное управляющими алгоритмами оборудования этой фирмы, получить которые можно было только у этой фирмы). Прошу пардону если ошибаюсь.
    Averias
    1. pjastolov Сегодня, 16:25
      так может и быть, можно и в биос прописать что угодно, и не один антивирус не найдет
      pjastolov
  9. iliitchitch Сегодня, 16:26
    Я повериль , да , сразу и безоговорочно . Кенийскому гастарбайтеру и вашингтонской poste . Брешут , как порошенко .
    iliitchitch
    1. К-50 Сегодня, 16:32
      Цитата: iliitchitch
      Я повериль , да , сразу и безоговорочно . Кенийскому гастарбайтеру и вашингтонской poste . Брешут , как порошенко .

      Брешут-не брешут, пойди пойми этих уродцев, но опасаться и прогнозировать наихудшее всё равно придётся. sad
      К-50
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