Глава МИД РФ: Большего бреда, чем слова о желании России оккупировать Беларусь, не слышал

Я всё-таки высокого мнения о качестве военной мысли, военной подготовки в США, в Германии, Великобритании и других странах Североатлантического альянса. Я не могу допустить, что у них есть хоть малейшее допущение, что Россия будет нападать на НАТО.

Поэтому я не предлагаю вдаваться в этой связи в какую-то панику, нагнетать конфронтацию, поддаваться на провокации, которые нацелены на то, чтобы нас втянуть в непомерную гонку вооружений. У нас есть достаточно уверенности в том, что и РФ, и Республика Беларусь в рамках объединенной группировки войск обладают всем необходимым, чтобы никакие провокации не подорвали нашу безопасность.

Большего бреда, наверное, трудно себе представить, тем более если речь идёт о политиках, которые претендуют на какую-то респектабельность в Европейском союзе