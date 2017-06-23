Глава МИД РФ: Большего бреда, чем слова о желании России оккупировать Беларусь, не слышал
Министр иностранных дел прокомментировал «опасения» отдельных представителей стран НАТО, заявляющих об угрозе, исходящей со стороны России. Речь идёт о заявлениях, в которых говорится, что Россия «угрожает НАТО» и «есть вероятность того, что российская армия осуществит нападение». Главу МИД России Сергея Лаврова попросили прокомментировать подобного рода заявления белорусские журналисты.
РИА Новости приводит заявление Сергея Лаврова:
Глава внешнеполитического ведомства России прокомментировал и очередные шаги по расширению Североатлантического военного блока.
Сергей Лавров отметил, что НАТО «пытается осваивать геополитическое пространство, считая его свободным после распада СССР». При этом Сергей Лавров напомнил, что НАТО грубо нарушило данные руководству СССР обещания о нерасширении на Восток, и о том, что инфраструктура НАТО не шагнёт даже на территорию бывшей ГДР.
Министр иностранных дел РФ:
В ходе брифинга Сергею Лаврову пришлось разъяснять вопрос о том, "собирается ли Россия оккупировать Беларусь". Этим вопросом задаются отдельные чины в ЕС (в первую очередь в Прибалтике).
Ответ Сергея Лаврова:
РИА Новости приводит заявление Сергея Лаврова:
Я всё-таки высокого мнения о качестве военной мысли, военной подготовки в США, в Германии, Великобритании и других странах Североатлантического альянса. Я не могу допустить, что у них есть хоть малейшее допущение, что Россия будет нападать на НАТО.
Глава внешнеполитического ведомства России прокомментировал и очередные шаги по расширению Североатлантического военного блока.
Сергей Лавров отметил, что НАТО «пытается осваивать геополитическое пространство, считая его свободным после распада СССР». При этом Сергей Лавров напомнил, что НАТО грубо нарушило данные руководству СССР обещания о нерасширении на Восток, и о том, что инфраструктура НАТО не шагнёт даже на территорию бывшей ГДР.
Министр иностранных дел РФ:
Поэтому я не предлагаю вдаваться в этой связи в какую-то панику, нагнетать конфронтацию, поддаваться на провокации, которые нацелены на то, чтобы нас втянуть в непомерную гонку вооружений. У нас есть достаточно уверенности в том, что и РФ, и Республика Беларусь в рамках объединенной группировки войск обладают всем необходимым, чтобы никакие провокации не подорвали нашу безопасность.
В ходе брифинга Сергею Лаврову пришлось разъяснять вопрос о том, "собирается ли Россия оккупировать Беларусь". Этим вопросом задаются отдельные чины в ЕС (в первую очередь в Прибалтике).
Ответ Сергея Лаврова:
Большего бреда, наверное, трудно себе представить, тем более если речь идёт о политиках, которые претендуют на какую-то респектабельность в Европейском союзе
Использованы фотографии: Grso.ru
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