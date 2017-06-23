16:38 23 июня

Глава МИД РФ: Большего бреда, чем слова о желании России оккупировать Беларусь, не слышал

Министр иностранных дел прокомментировал «опасения» отдельных представителей стран НАТО, заявляющих об угрозе, исходящей со стороны России. Речь идёт о заявлениях, в которых говорится, что Россия «угрожает НАТО» и «есть вероятность того, что российская армия осуществит нападение». Главу МИД России Сергея Лаврова попросили прокомментировать подобного рода заявления белорусские журналисты.

РИА Новости приводит заявление Сергея Лаврова:
Я всё-таки высокого мнения о качестве военной мысли, военной подготовки в США, в Германии, Великобритании и других странах Североатлантического альянса. Я не могу допустить, что у них есть хоть малейшее допущение, что Россия будет нападать на НАТО.


Глава МИД РФ: Большего бреда, чем слова о желании России оккупировать Беларусь, не слышал



Глава внешнеполитического ведомства России прокомментировал и очередные шаги по расширению Североатлантического военного блока.

Сергей Лавров отметил, что НАТО «пытается осваивать геополитическое пространство, считая его свободным после распада СССР». При этом Сергей Лавров напомнил, что НАТО грубо нарушило данные руководству СССР обещания о нерасширении на Восток, и о том, что инфраструктура НАТО не шагнёт даже на территорию бывшей ГДР.

Министр иностранных дел РФ:
Поэтому я не предлагаю вдаваться в этой связи в какую-то панику, нагнетать конфронтацию, поддаваться на провокации, которые нацелены на то, чтобы нас втянуть в непомерную гонку вооружений. У нас есть достаточно уверенности в том, что и РФ, и Республика Беларусь в рамках объединенной группировки войск обладают всем необходимым, чтобы никакие провокации не подорвали нашу безопасность.


В ходе брифинга Сергею Лаврову пришлось разъяснять вопрос о том, "собирается ли Россия оккупировать Беларусь". Этим вопросом задаются отдельные чины в ЕС (в первую очередь в Прибалтике).

Ответ Сергея Лаврова:
Большего бреда, наверное, трудно себе представить, тем более если речь идёт о политиках, которые претендуют на какую-то респектабельность в Европейском союзе

Использованы фотографии: Grso.ru
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Комментарии 7

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  1. ВЕРЕСК Сегодня, 16:27
    Нам нужен Мир.Желательно весь.Про оккупацию Белоруссии-этим пора в палату №9.Бред-бредом,но что-то слишком начинает порохом пахнуть.
    ВЕРЕСК
    1. KondratKo Сегодня, 16:34
      "Бред-бредом,но что-то слишком начинает порохом пахнуть."
      Причём чем дальше, тем сильнее запах. Печально.
      KondratKo
    2. сибиралт Сегодня, 16:36
      А какой смысл оккупировать общий огород? laughing Главное - чтобы народ не страдал от "выдающихся" правителей.
      сибиралт
  2. vch Сегодня, 16:28
    Неужели у Лаврова остались еще сомнения в психическом здоровье руководителей НАТО и особенно у руководителей прибалтийских республик??
    vch
    1. Pirogov Сегодня, 16:33
      Цитата: vch
      Неужели у Лаврова остались еще сомнения в психическом здоровье руководителей НАТО и особенно у руководителей прибалтийских республик??

      Лавров всё таки политик напрямую сказать не может .........
      Pirogov
  3. Vita VKO Сегодня, 16:36
    Может уже пора переходить к радикальным методам и разрывать дип.отношения со странами НАТО и их прихлебателями. Или как 1941 будем ждать до последнего и не поддаваться на провокации? Тогда это стоило стране десятки миллионов жизней! А сейчас, учитывая стратегию США "мгновенного глобального удара" это просто самоубийство.
    Vita VKO
  4. iliitchitch Сегодня, 16:38
    Привет пятнистому - не , нато никуда не шагнуло . Чё там договора какие-то подписывать , это ж братаны , ёлки-палки . "Оккупировать Беларусь" , это ж надо what , совсем , однако fool
    Трудная работа у Сергея Викторовича .
    iliitchitch
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