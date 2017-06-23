ВС США опубликовали фото опасного сближения Су-27 и RC-135
Европейское командование ВС США опубликовало фотографии опасного сближения российского истребителя Су-27 и американского самолета-разведчика RC-135 над Балтикой, которое произошло в минувший понедельник, передает РИА Новости
На опубликованных фотографиях виден российский истребитель с пилотом в кабине, выполняющий маневры перехвата американского военного воздушного судна. Всего командование представило восемь снимков.
Американские военные также отметили, что контакт был охарактеризован как небезопасный из-за "высокой скорости сближения и неудобств в управлении самолетом во время перехвата".
19 июня российский истребитель Су-27 был поднят для перехвата цели над нейтральными водами Балтики, им оказался американский самолет-разведчик RC-135. Пентагон назвал перехват российским самолетом самолета-разведчика США небезопасным. По данным телеканала Fox News , расстояние между самолетами якобы составляло около 1,5 метра.
По данным Минобороны России, только за последнюю неделю натовские боевые самолеты более десятка раз подлетали к российским рубежам над Балтикой. В среду истребитель НАТО F-16 приблизился к авиалайнеру министра обороны РФ над над открытым морем Балтики (нейтральные воды).
На опубликованных фотографиях виден российский истребитель с пилотом в кабине, выполняющий маневры перехвата американского военного воздушного судна. Всего командование представило восемь снимков.
Американские военные также отметили, что контакт был охарактеризован как небезопасный из-за "высокой скорости сближения и неудобств в управлении самолетом во время перехвата".
19 июня российский истребитель Су-27 был поднят для перехвата цели над нейтральными водами Балтики, им оказался американский самолет-разведчик RC-135. Пентагон назвал перехват российским самолетом самолета-разведчика США небезопасным. По данным телеканала Fox News , расстояние между самолетами якобы составляло около 1,5 метра.
По данным Минобороны России, только за последнюю неделю натовские боевые самолеты более десятка раз подлетали к российским рубежам над Балтикой. В среду истребитель НАТО F-16 приблизился к авиалайнеру министра обороны РФ над над открытым морем Балтики (нейтральные воды).
Использованы фотографии: http://www.foxnews.com/index.html
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