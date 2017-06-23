20:59 23 июня

ВС США опубликовали фото опасного сближения Су-27 и RC-135

Европейское командование ВС США опубликовало фотографии опасного сближения российского истребителя Су-27 и американского самолета-разведчика RC-135 над Балтикой, которое произошло в минувший понедельник, передает РИА Новости

На опубликованных фотографиях виден российский истребитель с пилотом в кабине, выполняющий маневры перехвата американского военного воздушного судна. Всего командование представило восемь снимков.




Американские военные также отметили, что контакт был охарактеризован как небезопасный из-за "высокой скорости сближения и неудобств в управлении самолетом во время перехвата".



19 июня российский истребитель Су-27 был поднят для перехвата цели над нейтральными водами Балтики, им оказался американский самолет-разведчик RC-135. Пентагон назвал перехват российским самолетом самолета-разведчика США небезопасным. По данным телеканала Fox News , расстояние между самолетами якобы составляло около 1,5 метра.

По данным Минобороны России, только за последнюю неделю натовские боевые самолеты более десятка раз подлетали к российским рубежам над Балтикой. В среду истребитель НАТО F-16 приблизился к авиалайнеру министра обороны РФ над над открытым морем Балтики (нейтральные воды).


Использованы фотографии: http://www.foxnews.com/index.html
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Комментарии 32

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  1. oleg-gr Сегодня, 20:12
    И это все? А где фото памперсов америкосских пилотов? И остальные подробности: вес, цвет и запах их содержимого? Так даже не интересно новость читать.
    oleg-gr
    1. pjastolov Сегодня, 20:15
      На опубликованных фотографиях виден российский истребитель с пилотом в кабине, выполняющий маневры перехвата американского военного воздушного судна. Всего командование представило восемь снимков.
      так и фотографировали для того - что бы было подтверждение - почему использовали памперс
      pjastolov
      1. cniza Сегодня, 20:31
        Типа отчет для бухгалтерии. laughing
        cniza
        1. pjastolov Сегодня, 20:32
          а то, как спмсывать recourse
          pjastolov
          1. cniza Сегодня, 20:41
            Пусть сдают на склад все б.у. , а то напридумывают историй. lol
            cniza
            1. pjastolov Сегодня, 20:52
              а запах............
              pjastolov
              1. cniza Сегодня, 20:53
                Это и будет прибыль - навар. laughing
                cniza
                1. pjastolov Сегодня, 20:56
                  ну так пущай наваривают, или наваливают, да ладно wassat
                  pjastolov
          2. Чёрный Сегодня, 20:44
            Да ладно, ничего экстраординарного. Просто наш пилот зажигалку дома забыл , подлетел подкурить... smile
            Чёрный
      2. фигвам Сегодня, 20:32
        А почему нет фото, где наш лётчик средний палец показывает, не порядок.
        фигвам
        1. Zoldat_A Сегодня, 20:53
          Цитата: фигвам
          А почему нет фото, где наш лётчик средний палец показывает, не порядок.

          Наши пилоты способны не только палец показать. Наши и РУС бросят, чтобы показать определённый жест двумя руками (ладонью одной по локтевому сгибу другой). И, что характерно, с самолётом ничего не случится...
          Zoldat_A
    2. сибиралт Сегодня, 20:37
      Таки, можно было "приземлить" американца опасно не сближаясь, коль сами напрашиваются laughing
      сибиралт
      1. Zoldat_A Сегодня, 20:54
        Цитата: сибиралт
        Таки, можно было "приземлить" американца опасно не сближаясь, коль сами напрашиваются laughing

        Приземлить без кавычек. На воду....
        Zoldat_A
    3. Владимир 38 Сегодня, 20:46
      Не нужно над Балтикой летать, а то можно заснять фото опасного и последнего сближения с ракетой воздух-воздух..
      Владимир 38
    4. vch Сегодня, 20:56
      Цитата: oleg-gr
      И это все? А где фото памперсов америкосских пилотов? И остальные подробности: вес, цвет и запах их содержимого? Так даже не интересно новость читать.

      Молодцы наши пилоты! Полтора метра дистанции - это круто!!
      vch
  2. МПК105 Сегодня, 20:12
    А новость в чём,простите,нихт ферштеен зи?Нормальная практика полвека уже как с той,так и с этой стороны...Да с какой стороны не посмотри-это НОРМАЛЬНО...
    МПК105
    1. Владимирец Сегодня, 20:16
      Цитата: МПК105
      А новость в чём,простите,нихт ферштеен зи?

      Дас ист ньебезопасний, пьолтора метер до Нато флюгцойг. yes
      Владимирец
      1. Офицер запаса Сегодня, 20:47
        Цитата: Владимирец
        Цитата: МПК105
        А новость в чём,простите,нихт ферштеен зи?

        Дас ист ньебезопасний, пьолтора метер до Нато флюгцойг. yes


        Евгений, Вы шпион? Судя по речи. А ведь и не подумал бы...
        Перевожу - зи ист шпион? И вас махен зи на этом сайте? Подглядывайн и подслушивайн?
        Офицер запаса
        1. Смог Сегодня, 20:52
          Цитата: Офицер запаса
          Подглядывайн и подслушивайн?

          Он есть работать под прикрытия.
          Смог
      2. Zoldat_A Сегодня, 20:57
        Цитата: Владимирец
        Дас ист ньебезопасний, пьолтора метер до Нато флюгцойг.

        Нихт херр летатен дорт где не наден. yes
        Zoldat_A
    2. Pirogov Сегодня, 20:21
      Цитата: МПК105
      А новость в чём,простите,нихт ферштеен зи?Нормальная практика полвека уже как с той,так и с этой стороны...Да с какой стороны не посмотри-это НОРМАЛЬНО.

      Согласен ,тем более эту новость каждый день печатают ,уже приелась.
      Pirogov
  3. dr.star75 Сегодня, 20:13
    Да ладно.новость только для фейка. Наш МО полетел в Калининград. Нато подняли истрибители. Наши в ответ подняли свои. Всё!
    dr.star75
    1. Смог Сегодня, 20:45
      Цитата: dr.star75
      Наш МО полетел в Калининград. Нато подняли истрибители.

      Ну справедливости ради в статье про НАТОвский самолет разведчик пишут.
      Европейское командование ВС США опубликовало фотографии опасного сближения российского истребителя Су-27 и американского самолета-разведчика RC-135 над Балтикой,
      А МО наш в конце упоминается. И НАТОвские истребители тоже- в конце
      В среду истребитель НАТО F-16 приблизился к авиалайнеру министра обороны РФ над над открытым морем Балтики (нейтральные воды).
      Смог
  4. mitrich Сегодня, 20:15
    Правильно делают. Надо всячески мешать гадам, шпионить за нами. Как говорится, что бы жизнь медом не казалась.
    mitrich
  5. uhu189 Сегодня, 20:17
    Вот вопрос - зачем СМИ придают такое внимание с негативным акцентом рядовому в общем-то событию? Все время у зрителей формируют картинку что чуть-ли не вот-вот воздушные бои начнутся между нашими и НАТОвскими самолетами. Вот для чего нагнетать ситуацию-то?
    uhu189
  6. К-50 Сегодня, 20:17
    Если ссыкотно, то и нечего летать у границ России. request laughing
    К-50
    1. pjastolov Сегодня, 20:29
      а так крылышком можем задеть, ангельским, вышебог боится laughing
      pjastolov
  7. Пеший Сегодня, 20:22
    Где америка и где Балтика? Пусть летает у себя и не кто с ним сближатся не будет.
    Пеший
    1. МПК105 Сегодня, 20:30
      Америка там,где НАТО,а НАТО там,где Балтика... hi
      МПК105
      1. Смог Сегодня, 20:49
        Цитата: МПК105
        Америка там,где НАТО,а НАТО там,где Балтика... hi

        Алексей! Судя по комменту ты ( ничего, что я так фамильярно?) решил сменить гражданство? И добывать сланцевую нефть где то в Северной Дакоте? Очки зарабатываете , сударь, на грин. карту? recourse
        Смог
        1. МПК105 Сегодня, 20:55
          Просто сказал Коллеге,что удивляться нечему.США давно в Европе,как член НАТО.Мне прописные истины и дальше продолжать говорить?
          МПК105
  8. МВГ Сегодня, 20:51
    Следующий раз вообще шасси в фонарь получат
    МВГ
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