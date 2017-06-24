07:51 24 июня

Киев нарушил "хлебное перемирие" уже в первые часы после его объявления

С 0:01 24 июня на Донбассе действует так называемое «хлебное перемирие». О таком перемирии договорились представители Контактной группы в Минске. Представитель этой группы от ОБСЕ Мартин Сайдик сообщил, что перемирие связано с уборкой урожая и продлится с 24 июня по 31 августа.

Киевская сторона удержалась от обстрелов территории ЛДНР не более полутора часов. Уже к 2:00 командование НМ ДНР сообщило сразу о нескольких случаях нарушения режима прекращения огня Киевом. Причём если на южном (мариупольско-новоазовском) направлении ВСУ использовали только стрелковое оружие, то на Донецком направлении были применены танки и миномёты. Несколько танковых снарядов и мин было выпущено по многострадальному Докучаевску, что привело к очередным разрушениям в городе, который и без того требует серьёзных мер по восстановлению жилого фонда и инфраструктуры.

Отмечается, что чем ближе подходило время начала действия режима прекращения огня, тем интенсивнее становились обстрелы со стороны вооружённых сил Украины. Наиболее интенсивному обстрелу в течение нескольких часов вечера 23 июня подвергался упомянутый Докучаевск. Также велись обстрелы территории Донецкой народной республики на юге.


Киев нарушил "хлебное перемирие" уже в первые часы после его объявления


Можно с большой долей вероятности говорить о том, что "хлебное перемирие", как и все предыдущие перемирия, Киевом соблюдаться не будут, так как тишина на Донбассе не входит в планы руководства Украины. Не для того Киев начинал боевые действия в этом регионе.

Использованы фотографии: https://www.facebook.com/ato.news
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Комментарии 14

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  1. кг пв Сегодня, 06:26
    А кто то в этом сомневался? belay
    кг пв
    1. 210окв Сегодня, 06:31
      Все знают что перемирия эти не соблюдаются.И с завидной частотой в Минске пишутся и подписываются.А грабли одни и те же..Других не будет-пока в Киеве сидят эти свиньи.
      Цитата: кг пв
      А кто то в этом сомневался? belay
      210окв
    2. Маз Сегодня, 07:29
      Они доллары зимой кушать будут
      Маз
  2. ОТДЕЛ Сегодня, 06:26
    Да понятно было сразу ..! У них эти обстрелы , это как дискотека во время пьянки...
    ОТДЕЛ
    1. Чёрный Сегодня, 06:29
      Зато теперь упыри визжат во всех укроСМИ и обвиняют во всём ЛДНР.Это именно то , что и было целью объявляемого "перемирия."
      Чёрный
  3. oleg-gr Сегодня, 06:27
    Слишком многие зарабатывают на этом конфликте. Подписанный документ для них ничего не значит.
    oleg-gr
  4. Егоза Сегодня, 06:28
    Да кто бы сомневался, что новое название "перемирия" действительно его обозначает. "Хлебное перемирие". Полагаю, что Киев не только не хочет его выполнить, но и не может по причине недостатка зерна. Тут вот в селах народ волнуется, что зерно уже продали и сами без хлеба останутся.
    Егоза
    1. 210окв Сегодня, 06:59
      Да продали ВСЕ что можно..Созидать то не умеют,только клянчить да продавать что выросло на полях и в хлеву.
      210окв
  5. rotmistr60 Сегодня, 06:31
    перемирия, Киевом соблюдаться не будут

    Так это уже стало аксиомой. Киев не соблюдал, не соблюдает и не собирается соблюдать ни каких договоренностей. Тем более Порошенко сам себя уверил в том, что получил полную поддержку от Вашингтона на любые действия.
    rotmistr60
  6. a.s.zzz888 Сегодня, 06:31
    Киевом соблюдаться не будут,

    ... нациста "угомонится" сможет только пуля... angry
    a.s.zzz888
    1. кг пв Сегодня, 06:33
      Как вариант-верёвка wink
      кг пв
      1. a.s.zzz888 Сегодня, 06:34
        кг пв Сегодня, 06:33 ↑
        Как вариант-верёвка wink

        ... такой "вариант" вполне приемлем...
        a.s.zzz888
  7. ОТДЕЛ Сегодня, 06:35
    Они сейчас еще сильнее начнут обстрелы , от злобы и безнадеги...Не видать им Донбасса , уже никогда!
    ОТДЕЛ
  8. К-50 Сегодня, 07:38
    Пока куевскую хунты вместе с нацгадами и прочим отребьем не упокоят в земле, так они и дальше будут "пить кровь" мирных граждан. sad
    К-50
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