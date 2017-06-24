Киев нарушил "хлебное перемирие" уже в первые часы после его объявления

С 0:01 24 июня на Донбассе действует так называемое «хлебное перемирие». О таком перемирии договорились представители Контактной группы в Минске. Представитель этой группы от ОБСЕ Мартин Сайдик сообщил, что перемирие связано с уборкой урожая и продлится с 24 июня по 31 августа.Киевская сторона удержалась от обстрелов территории ЛДНР не более полутора часов. Уже к 2:00 командование НМ ДНР сообщило сразу о нескольких случаях нарушения режима прекращения огня Киевом. Причём если на южном (мариупольско-новоазовском) направлении ВСУ использовали только стрелковое оружие, то на Донецком направлении были применены танки и миномёты. Несколько танковых снарядов и мин было выпущено по многострадальному Докучаевску, что привело к очередным разрушениям в городе, который и без того требует серьёзных мер по восстановлению жилого фонда и инфраструктуры.Отмечается, что чем ближе подходило время начала действия режима прекращения огня, тем интенсивнее становились обстрелы со стороны вооружённых сил Украины. Наиболее интенсивному обстрелу в течение нескольких часов вечера 23 июня подвергался упомянутый Докучаевск. Также велись обстрелы территории Донецкой народной республики на юге.Можно с большой долей вероятности говорить о том, что "хлебное перемирие", как и все предыдущие перемирия, Киевом соблюдаться не будут, так как тишина на Донбассе не входит в планы руководства Украины. Не для того Киев начинал боевые действия в этом регионе.