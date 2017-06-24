Спецслужбы Саудовской Аравии заявляют об успешной антитеррористической операции в Мекке
Саудовские спецслужба объявили о том, что им удалось пресечь действия террористов в мечети Мекки. Речь идёт о так называемой Заповедной мечети – крупнейшей в мире. Именно здесь хранится главная мусульманская святыня – Кааба.
Телеканал Al Arabiya со ссылкой на спецслужбы и МВД Саудовской Аравии сообщает, что силовики вычислили адрес "штаб-квартиры" террористической ячейки. О том, какая именно это террористическая организация, не сообщается. Квартира террористов, как заявлено в сводке, находилась в районе Мекки, который носит название Аджьяд и который располагается от Заповедной мечети.
Во время штурма квартиры по сотрудникам полиции был открыт огонь, потом раздался взрыв. Один из террористов привёл в действие взрывное устройство. В результате взрыва ранения получили 11 человек, пятеро из которых – саудовские силовики. Все они доставлены в медучреждения. Состояние по меньшей мере троих раненых оценивается как тяжёлое. Сам террорист, взорвавший бомбу, погиб на месте. Здание, в котором располагалась квартира, получило серьёзные повреждения.
Были выявлены и две других «штаб-квартиры» террористов. Как сообщается, одна из них находилась тоже в Мекке, другая – в городе Джидда.
В общей сложности арестованы пять человек, среди которых одна женщина. Один из террористов был задержан на автозаправочной станции в Джидде. Если верить данным саудовских СМИ, в ходе обыска в его доме было обнаружено оружие и взрывчатые вещества.
В пресс-службе МВД Саудовской Аравии заявлено, что «нити террористической активности ведут за рубеж». Также отмечается, что террористическая ячейка пыталась «сделать всё для нарушения стабильного развития Саудовской Аравии».
Телеканал Al Arabiya со ссылкой на спецслужбы и МВД Саудовской Аравии сообщает, что силовики вычислили адрес "штаб-квартиры" террористической ячейки. О том, какая именно это террористическая организация, не сообщается. Квартира террористов, как заявлено в сводке, находилась в районе Мекки, который носит название Аджьяд и который располагается от Заповедной мечети.
Во время штурма квартиры по сотрудникам полиции был открыт огонь, потом раздался взрыв. Один из террористов привёл в действие взрывное устройство. В результате взрыва ранения получили 11 человек, пятеро из которых – саудовские силовики. Все они доставлены в медучреждения. Состояние по меньшей мере троих раненых оценивается как тяжёлое. Сам террорист, взорвавший бомбу, погиб на месте. Здание, в котором располагалась квартира, получило серьёзные повреждения.
Были выявлены и две других «штаб-квартиры» террористов. Как сообщается, одна из них находилась тоже в Мекке, другая – в городе Джидда.
В общей сложности арестованы пять человек, среди которых одна женщина. Один из террористов был задержан на автозаправочной станции в Джидде. Если верить данным саудовских СМИ, в ходе обыска в его доме было обнаружено оружие и взрывчатые вещества.
В пресс-службе МВД Саудовской Аравии заявлено, что «нити террористической активности ведут за рубеж». Также отмечается, что террористическая ячейка пыталась «сделать всё для нарушения стабильного развития Саудовской Аравии».
Использованы фотографии: Ariandra 03
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