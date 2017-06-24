07:51 24 июня

Спецслужбы Саудовской Аравии заявляют об успешной антитеррористической операции в Мекке

Саудовские спецслужба объявили о том, что им удалось пресечь действия террористов в мечети Мекки. Речь идёт о так называемой Заповедной мечети – крупнейшей в мире. Именно здесь хранится главная мусульманская святыня – Кааба.



Телеканал Al Arabiya со ссылкой на спецслужбы и МВД Саудовской Аравии сообщает, что силовики вычислили адрес "штаб-квартиры" террористической ячейки. О том, какая именно это террористическая организация, не сообщается. Квартира террористов, как заявлено в сводке, находилась в районе Мекки, который носит название Аджьяд и который располагается от Заповедной мечети.


Во время штурма квартиры по сотрудникам полиции был открыт огонь, потом раздался взрыв. Один из террористов привёл в действие взрывное устройство. В результате взрыва ранения получили 11 человек, пятеро из которых – саудовские силовики. Все они доставлены в медучреждения. Состояние по меньшей мере троих раненых оценивается как тяжёлое. Сам террорист, взорвавший бомбу, погиб на месте. Здание, в котором располагалась квартира, получило серьёзные повреждения.

Были выявлены и две других «штаб-квартиры» террористов. Как сообщается, одна из них находилась тоже в Мекке, другая – в городе Джидда.

В общей сложности арестованы пять человек, среди которых одна женщина. Один из террористов был задержан на автозаправочной станции в Джидде. Если верить данным саудовских СМИ, в ходе обыска в его доме было обнаружено оружие и взрывчатые вещества.

В пресс-службе МВД Саудовской Аравии заявлено, что «нити террористической активности ведут за рубеж». Также отмечается, что террористическая ячейка пыталась «сделать всё для нарушения стабильного развития Саудовской Аравии».

Использованы фотографии: Ariandra 03
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Комментарии 14

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  1. кг пв Сегодня, 06:52
    Ну конечно же это Катар fellow laughing
    кг пв
    1. ОТДЕЛ Сегодня, 06:56
      Ну Катар не Катар, а если бабахнула жертв было бы много, они там как в консервной банке..А Катар , естественно обвинят..
      ОТДЕЛ
      1. кг пв Сегодня, 06:58
        А был ли "мальчик"? what wink
        кг пв
        1. Тралл Сегодня, 07:01
          Один из террористов привёл в действие взрывное устройство. В результате взрыва ранения получили 11 человек, пятеро из которых – саудовские силовики.

          Сразу вспомнился штурм саудовским спецназом нашего ТУ-154, угнанного чеченцами в 2001 году в Медину. Когда погибли пассажир, стюардесса и террорист.
          Тралл
      2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 06:59
        Обвинят Виталий Иран и Россию.
        Изгоняющий либероидов
        1. ОТДЕЛ Сегодня, 07:04
          Цитата: Изгоняющий либероидов
          Обвинят Виталий Иран и Россию.

          Романов уже обвиняет там напрополую.. bully
          ОТДЕЛ
          1. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:17
            Виталий, у тебя с Романовым отношения "не мира, ни войны ", но больше это похоже на войну! !! sad
            Изгоняющий либероидов
    2. Маз Сегодня, 07:28
      Ну, бог и аллах в помощь!
      Маз
  2. кг пв Сегодня, 07:04
    Цитата: Изгоняющий либероидов
    Обвинят Виталий Иран и Россию.

    Иран и Катар могу согласиться(можно даже Йемен привязать)Но Россию тут никаким боком не подтащишь.
    кг пв
    1. Тралл Сегодня, 07:10
      Цитата: кг пв
      Но Россию тут никаким боком не подтащишь.

      Теперь, после победы русского кандидата на выборах в США, щупальца Кремля по всей планете творят добро smile
      Тралл
      1. кг пв Сегодня, 07:15
        Всё таки до статуса-АБСОЛЮТНОЕ ЗЛО! Мы ещё не дотягиваем. laughing
        кг пв
    2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 07:20
      "Во всем на планете виновата Россия" -это аксиома не требует доказательств, lol ибо доказать это просто невозможно lol !
      Изгоняющий либероидов
  3. rotmistr60 Сегодня, 07:20
    То, что предотвратили (точнее не дали провести при большом скоплении народа) конечно хорошо.
    «нити террористической активности ведут за рубеж».

    Конечно сразу на ум приходит Катар. СА есть у кого учиться. Если взъелись на одного, то все грехи будут списывать на него не подкрепляя доказательствами. Хотя обе страны по уши в террористической поддержке.
    rotmistr60
  4. Центр Сегодня, 07:34
    Использованы фотографии: Ariandra 03


    кто это
    Центр
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