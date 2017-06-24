Российские военные в Сирии впервые подписали договор с целой провинцией

Жителям горного села Аль-Серкезия мы привезли 350 комплектов с продуктами питания, в каждом из них — рис, мука, сахар, мясные консервы и чай

Командование группы российских войск в Сирии и руководство провинции Латакия подписали соглашение о прекращении огня, первое такого уровня, сообщил журналистам офицер российского центра примирения враждующих сторон в Сирии Александр Воронцов, передает РИА Новости По его словам, подобный документ с такой крупной территориальной единицей республики, как провинция, российские военные утвердили впервые. Ранее такие договоры подписывались только с отдельными населенными пунктами.​Воронцов также рассказал, что российские военные из центра примирения обеспечили жителей латакийского селения Аль-Серкезия продуктами питания.— сообщил он журналистам в процессе передачи аграриям гуманитарной помощи.Во время раздачи продуктовых комплектов во дворе школы Аль-Серкезии десятилетняя девочка потеряла сознание — российские врачи, следовавшие в гуманитарной колонне, сразу оказали помощь ребенку. По предварительным данным, девочка упала в обморок от длительного голодания — российский медицинский автомобиль доставил ее в клинику Латакии.В мае во время переговоров в Астане был подписан меморандум о формировании в Сирии четырех зон деэскалации. Глава российской делегации отмечал, что Россия готова направить своих наблюдателей на периметры зон безопасности.