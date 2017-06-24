14:44 24 июня

Российские военные в Сирии впервые подписали договор с целой провинцией

Командование группы российских войск в Сирии и руководство провинции Латакия подписали соглашение о прекращении огня, первое такого уровня, сообщил журналистам офицер российского центра примирения враждующих сторон в Сирии Александр Воронцов, передает РИА Новости .

По его словам, подобный документ с такой крупной территориальной единицей республики, как провинция, российские военные утвердили впервые. Ранее такие договоры подписывались только с отдельными населенными пунктами.​

Воронцов также рассказал, что российские военные из центра примирения обеспечили жителей латакийского селения Аль-Серкезия продуктами питания.


Российские военные в Сирии впервые подписали договор с целой провинцией


Жителям горного села Аль-Серкезия мы привезли 350 комплектов с продуктами питания, в каждом из них — рис, мука, сахар, мясные консервы и чай
— сообщил он журналистам в процессе передачи аграриям гуманитарной помощи.

Во время раздачи продуктовых комплектов во дворе школы Аль-Серкезии десятилетняя девочка потеряла сознание — российские врачи, следовавшие в гуманитарной колонне, сразу оказали помощь ребенку. По предварительным данным, девочка упала в обморок от длительного голодания — российский медицинский автомобиль доставил ее в клинику Латакии.

В мае во время переговоров в Астане был подписан меморандум о формировании в Сирии четырех зон деэскалации. Глава российской делегации отмечал, что Россия готова направить своих наблюдателей на периметры зон безопасности.

Использованы фотографии: http://www.time.kz/
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Комментарии 29

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  1. voyaka uh Сегодня, 11:52
    С Латакией? Это как с Асадом договор о перемирии подписать... belay Это же единственная в Сирии провинция, которая его полностью поддерживает.
    voyaka uh
    1. Арон Заави Сегодня, 11:55
      Цитата: voyaka uh
      С Латакией? Это как с Асадом договор о перемирии подписать... belay Это же единственная в Сирии провинция, которая его полностью поддерживает.

      Я тоже не понял. Латакия как и Тартус это же алавитские центры.
      Арон Заави
      1. cniza Сегодня, 12:03
        Какой то не понятный вброс или кто то ошибся.
        cniza
        1. Владимир 38 Сегодня, 12:18
          Цитата: cniza
          Какой то не понятный вброс или кто то ошибся.

          Нет не ошиблись, пропаганда усердствует.. У нас сейчас каждый чих пытаются выдать за супер достижение..
          Владимир 38
      2. ОТДЕЛ Сегодня, 12:06
        Цитата: Арон Заави
        Цитата: voyaka uh
        С Латакией? Это как с Асадом договор о перемирии подписать... belay Это же единственная в Сирии провинция, которая его полностью поддерживает.

        Я тоже не понял. Латакия как и Тартус это же алавитские центры.

        Что же вы так сразу за переживали за Сирию евреи.? Это наше дело , мы там юридически и по праву находимся ! Теперь мы русские начнем договариваться на прямую с чертями...И еще на вашей границе договоримся! hi
        ОТДЕЛ
        1. DOCTOR ZLO Сегодня, 13:20
          ОТДЕЛ Что же вы так сразу за переживали за Сирию евреи.?

          Ээээ, обыдные слова говаришь, да! Всем же известно, что израильские евреи самые добрые люди и сильно восприимчивые к чужому горю и очень сострадательны....
          DOCTOR ZLO
        2. Deniska999 Сегодня, 14:04
          Вообще-то новость и правда странная. В провинции боевиков не осталось почти, со многими н.п. на рубеже подписаны соглашения. Но чтобы заключать с целой мухафазой договор, которая является административной единицей Сирии, это как-то бессмысленно. И если вы ничего не понимаете, а только накидываетесь на других пользователей, то вам лучше пройти мимо.
          Deniska999
    2. Zibelew Сегодня, 11:57
      Пиар-акция. Подписали договор там, где никто и не воевал. Осталось подписать перемирие с Тартусом, там вообще еще не стреляли и перемириваться проще.
      Zibelew
      1. с-т Petrov Сегодня, 11:58
        пол миллиона христиан САР - под защитой ВС РФ) вот такой вот пиар
        с-т Petrov
      2. Чёрный Сегодня, 12:04
        Цитата: Zibelew
        Пиар-акция. Подписали договор там, где никто и не воевал

        Да ну? А банды Ахрар-аш- Шам где орудовали?...посмотрите хронику, карты...
        Чёрный
        1. Paranoid50 Сегодня, 12:14
          Цитата: Чёрный
          А банды Ахрар-аш- Шам где орудовали?..

          Вот,они самые.. Бармалеям по барабану. Лояльность же местного населения означает то ,что не придётся бодаться ещё и с местными отрядами самообороны - они тоже разные бывают. А договор это перемирие закрепляет. Как-то так.
          Paranoid50
    3. сибиралт Сегодня, 12:13
      Похоже, без этого договора в Латакии могут сжигать наши самолеты прямо на аэродроме? belay А куда смотрит Асад?
      сибиралт
    4. Fei_Wong Сегодня, 12:15
      И что?
      От вас, или от так называемой Коалиции хоть один килограмм продуктов гуманитарной помощи туда был доставлен?
      Ах да, я же забыл... Евреи сирийскую землю умеют только свинцом и взрывчаткой угощать.
      Fei_Wong
      1. DIVAN SOLDIER Сегодня, 12:27
        Суть договора такова, что сирийцы уже начинают разочаровываться в России как в союзнике, вот наши и перестраховываются.
        DIVAN SOLDIER
        1. 3officer Сегодня, 12:48
          Цитата: DIVAN SOLDIER
          Суть договора такова, что сирийцы уже начинают разочаровываться в России как в союзнике.

          Если бы не Россия разочаровываться уже было бы некому(отрезанной голове испытывать эмоции проблематично) hi
          3officer
        2. Fei_Wong Сегодня, 13:07
          что сирийцы уже начинают разочаровываться в России как в союзнике

          Ну ладно, оставим без внимания это весьма спорное утверждение... Я о другом хочу спросить: а у них вообще море союзников, из которых они могут выбирать? Кроме России и Ирана?
          И кто всё-таки оказывает большую помощь?
          Fei_Wong
      2. grm Сегодня, 13:22
        Цитата: Fei_Wong
        От вас, или от так называемой Коалиции хоть один килограмм продуктов гуманитарной помощи туда был доставлен?


        Мест для помощи хватает и США выделяет немалые деньги.


        http://www.interfax.ru/world/530238
        28 сентября 2016
        США планируют выделить свыше $360 млн в качестве гуманитарной помощи для Сирии, заявила во вторник помощник госсекретаря США по вопросам населения, беженцев и миграции Энн Ричард.
        Ричард пояснила, что таким образом общая сумма, которую США выделили на предотвращение гуманитарного кризиса в Сирии с момента начала конфликта, превысила $5,9 млрд.



        А вот тут больше конкретики -

        https://www.usaid.gov/crisis/syria

        Идёте вниз и читаете - Syria Complex Emergency - Fact Sheet

        Цитата: Fei_Wong
        Евреи сирийскую землю умеют только свинцом и взрывчаткой угощать.


        И яблоками. Пока не началась война -

        Вот уже несколько лет друзы, проживающие на контролируемых Израилем Голанских высотах, экспортируют выращенные ими яблоки в Сирию – страну, гражданами которой многие из них являлись до 1967 года. Как известно, Израиль и Сирия до сих пор находятся в состоянии войны. Тем не менее, учитывая тесные связи друзов Голанских высот с их сирийскими родственниками, Иерусалим не препятствует переправке сельскохозяйственной продукции за линию прекращения огня.


        Иран через Сирию поставляет террористам Хизбалла оружие в Ливан и помогает им осесть и в Сирии около границ Израиля и Асад это способствует- помогает, хранит оружие, сопровождает- за что и получает .

        Конечно террористов и тех,кто им помогает, Израилю приходиться угощать свинцом и взрывчаткой.
        Если бы Асад занимался больше ИГИЛ, а не помощью террористам против Израиля, то и Израилю не пришлось бы ударять по Сирии .
        grm
        1. Fei_Wong Сегодня, 14:02
          Ричард пояснила, что таким образом общая сумма, которую США выделили на предотвращение гуманитарного кризиса в Сирии с момента начала конфликта, превысила $5,9 млрд.

          Гуманитарная помощь членам семей ИГИЛ, я так полагаю? Они ведь тоже в Сирии.
          А в том же Алеппо - аналогично ни одного килограмма еды ни от лично США, ни от Коалиции (до этого, кстати, упрекавшей как раз Россию в "недостатке помощи"). За всё про всё русским ванькам приходится отдуваться. Алсо, можно ещё спросить? Случаем, чьи медики не так-то и давно погибли в Сирии? Амырыканские? австралийские? израильские? Нет, русские. Потому что только Россия направляла и направляет в эту бойню не только свои ВКС, но и медицинские службы, реально спасая жизни, а не устраивая спектакли, как полюбили это делать "белые каски" (ну, читай, ИГИЛ).

          P.S. Алсо, дора-гой, поцчему у вас таки лягушачий флаг, если вы, на минуточку, евrей?
          Fei_Wong
          1. grm Сегодня, 14:38
            Цитата: Fei_Wong
            Гуманитарная помощь членам семей ИГИЛ, я так полагаю?


            Ошибочно полагаете, впрочем с вашей предвзятостью это не удивляет.

            Почитайте по ссылке
            https://www.usaid.gov/crisis/syria
            Идёте вниз и читаете - Syria Complex Emergency - Fact Sheet


            Цитата: Fei_Wong
            А в том же Алеппо - аналогично ни одного килограмма еды ни от лично США, ни от Коалиции (до этого, кстати, упрекавшей как раз Россию в "недостатке помощи").


            Алеппо это вся Сирия?

            Я же говорю почитайте по ссылке ,а не кидайтесь глупыми нападками.


            Случаем, чьи медики не так-то и давно погибли в Сирии? Амырыканские? австралийские? израильские? Нет, русские.


            И что?

            США помогает пострадавшим сирийцам, сирийским беженцам и вкладывает большие деньги. Миллиарды долларов.

            Та же UNHCR (Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев ) , что работает в Алеппо и помогает и медициной и прочим получает приличное финансирование от США
            grm
    5. Deadушка Сегодня, 12:34
      Это скорее "дефакто" заключают, что в дальнейшем проблем не будет и типа о взаимопомощи и т.п.
      Хотя по сути информация звучит как бред...как бы Ассад заключил договор сам с собой.
      Наверное и до них "распилы" добрались. laughing
      Deadушка
    6. karish Сегодня, 13:52
      Цитата: voyaka uh
      С Латакией? Это как с Асадом договор о перемирии подписать... belay Это же единственная в Сирии провинция, которая его полностью поддерживает.

      Не понятно , а почему его подписали российские военнослужащие ?
      Россия уже сторона конфликта ?
      Почему подписывают российские военнослужащие , а не сирийская власть ?
      Тем более в алавитской провинции .
      Подписывают между кем и кем ?
      руководство провинции Латакия - кто ? belay
      Командование группы российских войск в Сирии и руководство провинции Латакия подписали соглашение о прекращении огня

      А до этого типа в друг - друга стреляли ? belay
      karish
  2. с-т Petrov Сегодня, 11:52
    все таки русские умеют гасить конфликты. а кто-то умеет только лить масло в огонь
    с-т Petrov
  3. SCHMEL Сегодня, 12:05
    Долгим по-ходу будет конфликт в Сирии...
    SCHMEL
    1. tanit Сегодня, 14:01
      Спасибо. Единственный Ваш комментарий в тему- а остальные -ни о чем. hi
      tanit
  4. Изгоняющий либероидов Сегодня, 12:21
    И там выходит не все сладко да гладко, раз у себя в тылу по сути вынуждены такой договор подписать. !
    Изгоняющий либероидов
  5. Deadушка Сегодня, 12:29
    Зачем давать безадресные ссылки в статье?... вдруг это обман?!
    Полная ссылка:
    https://ria.ru/syria/20170624/1497209282.html
    Deadушка
  6. NUR Сегодня, 13:16
    Война идет уже 6 лет, дети не учатся, взрослые дяди украли детство у Сирийских детей, пора заканчивать эту войну.
    NUR
  7. Центр Сегодня, 13:52
    Противогазы раздали.
    Центр
    1. tanit Сегодня, 14:04
      ? laughing
      Цитата: Центр
      Противогазы раздали.

      Кому и где? Вам лично? Как там с "не данью" сектору Газа? Видимо,- плохо, раз противогазы раздали. laughing
      tanit
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