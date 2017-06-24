14:44 24 июня

Скончалась раненная в Ираке французская журналистка

Поступают сообщения о смерти французской журналистки, ранее получившей ранение в Ираке. Речь идёт о Вероник Робер. Это уже третий журналист, погибший в этой стране за последние несколько дней. Ранее жертвами взрыва близ Мосула стали представители той же съёмочной группы одного из французских каналов (француз и этнический курд).
Вероник Робер получила тяжёлое ранение, когда в составе съёмочной группы с упомянутыми коллегами выдвигалась для подготовки репортажа о том, как коалиционные силы пытаются освободить Мосул от террористов так называемого «Исламского государства» (*ИГИЛ, запрещено в РФ).
О том, что Вероник Робер сегодня скончалась в больнице, сообщает агентство «Франс-Пресс» . Изначально речь шла о том, что раненую Вероник Робер пытались спасти в одной из клиник Ирака, однако теперь становится известно, что её спецбортом из Ирака отправили в Париж. Именно там журналист и скончалась.
Известно, что Вероник Робер было 54 года. В течение многих лет она занималась освещением событий на Ближнем Востоке, готовя материалы для французских и швейцарских (франкоязычных) средств массовой информации.

"Военное обозрение" выражает соболезнования родным и близким Вероник Робер.

Использованы фотографии: http://www.lefigaro.fr

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Комментарии 6

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  1. Scoun Сегодня, 14:27
    Соболезнования всем родным и близким.
    Scoun
    1. pjastolov Сегодня, 14:31
      Соболезнования всем родным и близким.
      почему не написано как она освещала войну в Ираке? может в этом и кроется вся суть? request
      pjastolov
  2. Изгоняющий либероидов Сегодня, 14:35
    Ну, так пускай Европа посчитает сколько только за этот месяц погибло мирных людей в одной только Сирии, а еще Ливия, Ирак. ...журналистку конечно жаль, а вот сотни тысяч погибших ни за что -просто статистика? ???Тогда уж такую статистику желаю ЕС иСША, чтобы крови побольше, они это заслужили.
    Изгоняющий либероидов
  3. Басарев Сегодня, 14:37
    Странно, французы не какие-то там арабские аборигены.
    Басарев
  4. Центр Сегодня, 14:39
    что иран, что ирак...
    да и европа уже пошла на дно.
    Центр
  5. ВЕРЕСК Сегодня, 14:40
    Рисковые ребята журналисты.Надо-ли так рисковать жизнями при явной опасности?Или считают,что надпись "ПРЕССА" убережёт их от обстрела?Смелые до иди-0--зма,но-наивные люди.
    ВЕРЕСК
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