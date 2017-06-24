Скончалась раненная в Ираке французская журналистка
Поступают сообщения о смерти французской журналистки, ранее получившей ранение в Ираке. Речь идёт о Вероник Робер. Это уже третий журналист, погибший в этой стране за последние несколько дней. Ранее жертвами взрыва близ Мосула стали представители той же съёмочной группы одного из французских каналов (француз и этнический курд).
Вероник Робер получила тяжёлое ранение, когда в составе съёмочной группы с упомянутыми коллегами выдвигалась для подготовки репортажа о том, как коалиционные силы пытаются освободить Мосул от террористов так называемого «Исламского государства» (*ИГИЛ, запрещено в РФ).
О том, что Вероник Робер сегодня скончалась в больнице, сообщает агентство «Франс-Пресс» . Изначально речь шла о том, что раненую Вероник Робер пытались спасти в одной из клиник Ирака, однако теперь становится известно, что её спецбортом из Ирака отправили в Париж. Именно там журналист и скончалась.
Известно, что Вероник Робер было 54 года. В течение многих лет она занималась освещением событий на Ближнем Востоке, готовя материалы для французских и швейцарских (франкоязычных) средств массовой информации.
"Военное обозрение" выражает соболезнования родным и близким Вероник Робер.
Вероник Робер получила тяжёлое ранение, когда в составе съёмочной группы с упомянутыми коллегами выдвигалась для подготовки репортажа о том, как коалиционные силы пытаются освободить Мосул от террористов так называемого «Исламского государства» (*ИГИЛ, запрещено в РФ).
О том, что Вероник Робер сегодня скончалась в больнице, сообщает агентство «Франс-Пресс» . Изначально речь шла о том, что раненую Вероник Робер пытались спасти в одной из клиник Ирака, однако теперь становится известно, что её спецбортом из Ирака отправили в Париж. Именно там журналист и скончалась.
Известно, что Вероник Робер было 54 года. В течение многих лет она занималась освещением событий на Ближнем Востоке, готовя материалы для французских и швейцарских (франкоязычных) средств массовой информации.
"Военное обозрение" выражает соболезнования родным и близким Вероник Робер.
Использованы фотографии: http://www.lefigaro.fr
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